Bloomberg: Порт Новороссийска частично восстановил работу после атак БПЛА
Главный черноморский порт России частично восстановил работу после недавних атак украинских беспилотников. На терминале «Шесхарис» возобновлена погрузка нефти на ключевом причале №1, сообщает Bloomberg.
По данным американского информагентства, танкер Samos отшвартовался у причала 16 апреля, после чего началась отгрузка углеводородного сырья.
Причал №1 рассчитан на приём крупнотоннажных танкеров класса Suezmax.
Новороссийск остаётся крупнейшим российским портом на Чёрном море. В первом квартале 2026 года через него в среднем отгружалось около 540 тысяч баррелей нефти в сутки. В последние недели порт неоднократно подвергался атакам украинских БПЛА из-за своей стратегической важности.
В начале апреля в результате атаки беспилотников работа терминала была нарушена на несколько дней. Киев заявлял о повреждении якобы не менее пяти причалов и трубопроводной обвязки. Неделю назад отгрузки возобновились на причале №2. Теперь, как пишет Bloomberg, запущен и главный причал №1, что свидетельствует о постепенном восстановлении мощностей терминала.
Напомним, что ранее глава киевского режима Зеленский заявил, что некоторые зарубежные лидеры «обращаются с просьбами не наносить удары по российским объектам энергетики». При этом Зеленский дал понять, что на такие просьбы он фактически не реагирует. Точнее говоря, не реагируют те, на кого Зеленский работает.
