Bloomberg: Порт Новороссийска частично восстановил работу после атак БПЛА

Главный черноморский порт России частично восстановил работу после недавних атак украинских беспилотников. На терминале «Шесхарис» возобновлена погрузка нефти на ключевом причале №1, сообщает Bloomberg.

По данным американского информагентства, танкер Samos отшвартовался у причала 16 апреля, после чего началась отгрузка углеводородного сырья.

Причал №1 рассчитан на приём крупнотоннажных танкеров класса Suezmax.

Новороссийск остаётся крупнейшим российским портом на Чёрном море. В первом квартале 2026 года через него в среднем отгружалось около 540 тысяч баррелей нефти в сутки. В последние недели порт неоднократно подвергался атакам украинских БПЛА из-за своей стратегической важности.

В начале апреля в результате атаки беспилотников работа терминала была нарушена на несколько дней. Киев заявлял о повреждении якобы не менее пяти причалов и трубопроводной обвязки. Неделю назад отгрузки возобновились на причале №2. Теперь, как пишет Bloomberg, запущен и главный причал №1, что свидетельствует о постепенном восстановлении мощностей терминала.

Напомним, что ранее глава киевского режима Зеленский заявил, что некоторые зарубежные лидеры «обращаются с просьбами не наносить удары по российским объектам энергетики». При этом Зеленский дал понять, что на такие просьбы он фактически не реагирует. Точнее говоря, не реагируют те, на кого Зеленский работает.
  1. Вольноопределяющийся Марек Звание
    +3
    Вчера, 22:31
    Судя по тому, как нам постоянно лечат уши, что якобы бандеровский режим держится исключительно на западных поставках оружия, львиная доля которых идет через порты, эти самы порты работают исправно. Иначе, как можно объяснить, что напор ВСК не ослабевает? А, как же тогда ежедневные сообщения о уничтожениях портовых объектов нашими ударами? Где правда, а где враньё? И, почему горят наши порты? И, чем дальше, тем больше?
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      +2
      Вчера, 22:45
      На строительство АЭС «Аккую» в Турции затрачено $9 млрд (819 млрд руб.), а на АЭС «Пакш-2» в Венгрии ушло €10 млрд (990 млрд руб.). Это всё наши деньги из ФНБ, выданные, как правило, в виде беспроцентного кредита, деньги, которые неизвестно когда вернутся обратно и вернутся ли вообще.
      Да что там, одни затраты на блокировки интернета выросли до 83,7 млрд руб. ($920 млн). И это только открытые данные, не считая косвенных затрат и потерь. Всё ради нашей безопасности, конечно же.
      Итого: общий объём средств, направленных строительство мега-проектов в чужих странах и возведение цифрового ГУЛАГа, исчисляется уже не миллиардами, а триллионами рублей.
      1. ZovSailor Звание
        -4
        Вчера, 23:32
        Это всё наши деньги из ФНБ, выданные, как правило, в виде беспроцентного кредита, деньги, которые неизвестно когда вернутся обратно и вернутся ли вообще.

        hi Здесь не надо песен.
        Проекты "Росатома" продвигают по всему миру, в этом ему нет равных назло врагам.
        А расчёт за кредит, в частности, от "Аккую" будет вестись от совместной с оператором"Росатома" продажи электричества, что также обеспечит дальнейшую привязку сотрудничества двух стран на будущее, реализуя геостратегические интересы РФ.
        1. Василенко Владимир Звание
          +1
          Сегодня, 00:34
          как мы уже убедились, это все отбирается в случае необходимости по щелчку, раз и нет нашей собственности за рубежом
          реально это все выгодно чинушам а не стране
          1. ZovSailor Звание
            0
            Сегодня, 07:02
            hi Уже ответил на посты - Невозможно оценить стоимость геополитического приобретения и материальную стоимость АЭС.
            К примеру, списанные долги африканским странам в размере более 20 лярдов зелёных.
            Здесь процедура осуществлялась через МВФ и Парижский клуб.
            Долги ещё с периода СССР в силу многих причин значились, как заведомо невозвратные.
            Переговорный процесс с международными ворюгами МВФ и Парижским клубом длился много лет и закончился взаимным обязательством по списанию долгов РФ.
        2. Podvodnik Звание
          +3
          Сегодня, 00:36
          . Здесь не надо песен.


          Какие уж тут песни. Росатом не выполняет обязательства по турецкой станции. Первая очередь должна уже с 24-го года работать. Но до сих пор пуска не было. А в контракте за это штраф немалый. Как бы не получилось, что мы за свой счёт туркам станцию построим. И деньги отбить не сможем.
          Кто за все это заплатит?
          1. ZovSailor Звание
            0
            Сегодня, 06:53
            hi Во всех контрактах инжиниринговой компании и Генподрядчика АО "Атомстройэкспорт", а именно он ведёт все работы под ключ строительства АЭС Аккую" предусмотрены статьи форс-мажора, как и в недостроенной для небратушек АЭС "Беленэ".
            Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что на рынке строительства АЭС существует жёсткая конкуренция, как и на самых прибыльных по продаже оружия, наркотиков, проституции.
            Поэтому конкуренты с радостью займут нишу для пополнения своих кошельков.
        3. Эд Мак Звание
          0
          Сегодня, 02:08
          Так Путин же сам однажды говорил что "замучаетесь пыль глотать..." олигархам вывозящим капиталл из России, что за рубежом легко отберут собственность, а лучше вкладываться у себя, в России. Он не прав? "Геостратегические интересы" предпочтительнее чем развивать свою страну?
          1. ZovSailor Звание
            0
            Сегодня, 06:41
            hi Можно до хрипоты заниматься дискуссией, в данном случае, сотрудничая с одной из далеко не дружественной РФ страной НАТО не надо с продажей С-400, уже вызвавшей раскол между рыжим Сатаной из Фашингтона и и торгующимся султаном.
            Нынче вполне реально столкновение армии султана с Афинами по кипрскому вопросу, а также на БВ с сионистами биби.
            Невозможно оценить стоимость приобретения и продвижения геостратегических интересов РФ и реальной материальной стоимости строящейся АЭС.
            В любом процессе всегда присутствуют риски для достижения целей и задач.
        4. Stas157 Звание
          +1
          Сегодня, 03:27
          Ключ ключевое слово здесь "будет". Свои деньги отдай сейчас, а потом что-то там будет. Или не будет. Ну не сложится! Или такого не было никогда?

          А деньги-то, которые мы отдаём на строительство станций в чужих странах, нам нужны сейчас. У нас война, у нас бюджет дефицитный, у нас налоги поднимают... Деньги, просто, не знают где взять! И в этот самый момент мы отдаём эти вот деньги заграничным странам. Не самое лучшее время для подобных проектов.
      2. Victor19 Звание
        +2
        Вчера, 23:59
        А деньги и не вернутся. И кредиты никто не выплатит. Неужели вы думаете, что страны, которые ведут войну против РФ, отдадут деньги. Но Венгрия и Турция - только часть картины. Еще до них наши простили долги многим странам на много миллиардов.
    2. север 2 Звание
      0
      Вчера, 22:47
      С Вами согласен. Если посчитать сколько ракет , как почти каждую неделю нам сообщали , и БПЛА за четыре года было выпущено по одесскому порту и , как сообщали , каждый раз они там крупно поразили и разрушили , то получится уже наверное сотня "Искандеров " и других очень мощных ракет , не считая уже наверно около тысячи БПЛА . Там от этого порта уже ничего не должно было остаться и в помине ... А он всё работает и суда с западным вооружением туда приходят и приходят. Даже не надо "ванговать " что завтра-послезавтра нам опять сообщать , что "Искандеры " и "Калибры" нанесли удар по одесскому порту
      1. Андрей Малащенков Звание
        -5
        Вчера, 23:34
        Одна герань способна уничтожить обьект площадью 100 м2 площадь только одесского порта - 1 410 000 м2 - возьмите калькулятор и посчитайте сколько нужно гераней (учитывая что 50% их собьют) и это только один порт ...
        1. Игорь М.
          +1
          Сегодня, 01:18
          Андрей Малащенков, с какого такого перепугу? Там всего 50 кило взрывчатки. Чуть больше, чем в 152 мм снаряде. От снаряда воронка в земле образуется метра 4 всего.
          А Вы нам втираете, что на бетоне дырка от 50 кг будет 10х10 м.
            -1
            Сегодня, 06:07
            Вы не отследили весь диалог - здесь граждане высказывались на тему того что уже было столько попаданий по портам что они должны были давно стерты с лица земли - я же обьяснил свою точку зрения приведя цифры площади порта и площади которую поражает герань - теперь о поражении - 95 % портовой инфраструктуры - это не как вы тут утверждаете бетонные бункеры а каркасно - металлические склады или портовое оборудование совсем не защищенное бетоном - вот пробив жестяную крышу герань и уничтожит все что там находится на площади в 100 м2 ...
      2. Игорь М.
        -2
        Сегодня, 01:15
        север 2, дык ведь и по нам тысячами БПЛА пуляются. И ничего всерьез пока не сломали.
        Не хватает мощности у ракет и БПЛА серьезно сломать. На время выводят из строя, пока чинят, уже хорошо. Но, так-то, если по бочке с бензином попадут, или по скаду боеприпасов, то ушерб весомее будет. Вон, в Иране сколько мостов посносили, а 48 часов прошло и все снова работает.
  2. Себенза Звание
    0
    Вчера, 23:37
    Твари, будет корректно? Называть вещи и персонажей своими именами в современном обществе воспринимается дурным тоном. Когда нажрётесь?
  3. VladislavZ Звание
    0
    Сегодня, 00:50
    Скоро выборы. Там и определяется какого правительства мы достойны. Что ныть и причитать, всё решит "цифровое большинство", после мер предпринятых Минцифры. Если народ цифре не поверит, то придет в личку голосовать? В ленивой сытой России? Точнее в миллионниках. Из лени будут голосовать on-line, а это значит!!! 💥 Что выберут кого "надо". Коррупция, сэр!
  4. Fangaro Звание
    0
    Сегодня, 06:06
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Судя по тому, как нам постоянно лечат уши, что якобы бандеровский режим держится исключительно на западных поставках оружия, львиная доля которых идет через порты, эти самы порты работают исправно. Иначе, как можно объяснить, что напор ВСК не ослабевает? А, как же тогда ежедневные сообщения о уничтожениях портовых объектов нашими ударами? Где правда, а где враньё? И, почему горят наши порты? И, чем дальше, тем больше?


    Наши порты горят? Или порты, принадлежащие нашим согражданам?
    У Вас есть несколько акций какого-либо ПАО, АО, ООО, владеющего или управляющего портом? Или заводом? Или другим крупным бизнесом?
    Не называть бизнесом то, что всем в нашей стране дает работу, стабильность, уверенность в завтрашнем дне и возможность свободно критиковать то, что не нравится?
    А как тогда называть?