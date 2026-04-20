Британская авиабаза Спадедам — крупнейший авиационный полигон НАТО в Западной Европе
Малоизвестным среди обывателей, но очень важным объектом для НАТО является британский полигон Спадедам в графстве Нортумберленд, на котором осуществляется отработка радиоэлектронной борьбы, приёмов противодействия системам противовоздушной обороны и применения авиационных средств поражения класса «воздух-земля». На объекте, организационно являющимся авиабазой Королевских ВВС Великобритании (Royal Air Force -RAF), имеется авиатехника, радиолокаторы и элементы систем ПВО советского производства, и в этом районе регулярно проходят учения ударной авиации и различных подразделений европейских стран, США и Франции. Персонал авиабазы Спадедам также играет ключевую роль в организации учений сил ВВС и ПВО НАТО за пределами Великобритании.
Возникновение и роль авиабазы Спадедам в годы холодной войны
В 1956 году на северо-западе Великобритании в графстве Камбрия недалеко от границы с Нортумберлендом началось строительство испытательного ракетного полигона, который впоследствии стал известен как Авиабаза королевских ВВС Спадедам (RAF Spadeadam). В настоящее время площадь этого объекта составляет 36 км².
В апреле 1954 года США предложили Великобритании совместную программу развития баллистических ракет. Предполагалось, что американцы разработают МБР SM-65 Atlas с дальностью 5000 морских миль (9300 км), а Соединенное Королевство возьмёт на себя расходы по НИОКР и производству БРСД с дальностью стрельбы до 2000 морских миль (3700 км). Британская программа создания баллистических ракет средней дальности должна быть реализована в рамках соглашения Вильсона-Сэндиса, заключённого в августе 1954 года. В свою очередь США взяли на себя обязательство об оказании технической поддержки и предоставлении сведений и технологий, необходимых для создания в Великобритании БРСД.
На основе наработок, полученных в ходе испытаний опытных ракет Black Knight («Чёрный Рыцарь»), и американских технологий, использованных при создании МБР «Атлас», в Великобритании специалисты фирм DeHavilland, Rolls-Royce и Sperry приступили к проектированию баллистической ракеты средней дальности Blue Streаk («Голубая полоса»). С учётом того, что имеющиеся и перспективные британские бомбардировщики-носители свободнопадающих ядерных бомб и крылатых ракет Blue Steel не могли гарантированно прорвать постоянно усиливающуюся советскую систему ПВО, перспективные БРСД рассматривались как альтернатива авиационным средствам доставки ядерного оружия.
Баллистическая ракета средней дальности Blue Streak на стартовой позиции
Ракета Blue Streak имела «атласовский» диаметр 3,05 м, длину (без боеголовки) 18,75 м и массу более 84 т. Бак окислителя вмещал 60,8 т жидкого кислорода, бак горючего — 26,3 т керосина. В качестве полезной нагрузки предполагалось использовать моноблочную термоядерную боевую часть с энерговыделением 1,1 Мт. Максимальная дальность пуска — до 4800 км. Ракеты, поставленные на боевое дежурство, предполагалось запускать из шахтных пусковых установок. Заправка кислородом — непосредственно перед запуском, после ввода полётного задания.
В 1950–1960-е годы британские ракеты различного назначения в основном испытывались на австралийском полигоне Вумера. Однако огневые испытания жидкостных реактивных двигателей и сдаточные испытания БРСД Blue Streak было решено провести на базе Спадедам.
Для чего здесь началось сооружение четырёх испытательных стендов ЖРД (один не достроен), двух стартовых столов, ракетной шахты и установки для извлечения кислорода из воздуха производительностью более 100 т в сутки. После завершения испытаний БРСД Blue Streak в этом же районе предполагалось разместить шахты с боевыми ракетами.
Стартовый стол для БРСД Blue Streak на базе Спадедам
Помимо строительства кислородной станции и хранилища керосина, использовавшегося как топливо для ракет, к 1959 году была проложена обширная сеть подземных трубопроводов, построены мощные вентиляционные и охладительные установки, а также пруды с водой, необходимой для компенсации воздействия высокотемпературной реактивной струи в ходе испытаний.
Впрочем, уже в апреле 1960 года программа разработки и испытаний БРСД Blue Streak, стоившая более £60 млн, была свёрнута. В цехах компании DeHavilland к тому моменту удалось собрать 16 ракет.
Ракета Blue Streak на транспортёре
Одной из основных причин отказа от ракет Blue Streak являлась их высокая уязвимость к обезоруживающему ракетно-ядерному удару. Слабыми сторонами Blue Streak, как боевой системы, были громоздкость и использование жидкого кислорода. Критики программы британской БРСД справедливо указывали, что даже при шахтном базировании ракет, в связи с достаточно длительной предстартовой подготовкой, потенциальный противник будет в состоянии нейтрализовать внезапным ударом все английские шахтные пусковые установки.
Кроме того, строительство высокозащищенных ШПУ и стартовых комплексов, места для которых выбрали в южной и северо-западной Англии, в восточной Шотландии и на Кипре, было связанно с колоссальными затратами. В связи с этим военное ведомство Великобритании отказалось от доводки и развёртывания Blue Streak и переориентировалось на американскую ракету морского базирования UGM-27C Polaris A-3. Атомные подводные лодки, оснащённые баллистическими ракетами с дальностью пуска до 4600 км, находясь на боевом патрулировании, были неуязвимы к средствам ракетно-ядерного нападения.
После прекращения программы БРСД Blue Streak полученные наработки пытались использовать для создания ракеты-носителя ИСЗ. Однако необходимость разработки британской РН в 1960 году была не очевидна. На тот момент в Великобритании не существовало готовых разведывательных или связных космических аппаратов. На их создание нужно было затратить еще примерно £20 млн. Также в этом случае имелась необходимость строительства новых станций сопровождения и приема телеметрии в Австралии и других странах. В то же время ракета-носитель, созданная на базе относительно лёгкой баллистической ракеты средней дальности, имела небольшой забрасываемый на орбиту вес — признанный недостаточным для полноценного ИСЗ дальней связи, метеорологии, навигации и дистанционного зондирования Земли.
Великобритания в кооперации с другими европейскими государствами пыталась развивать программу создания более мощной РН Black Prince («Чёрный принц»), в которой в качестве первой ступени использовалась двигательная установка БРСД Blue Streak, второй ступенью служила ракета Black Knight, а двигательная установка третьей ступени работала на твёрдом топливе. Согласно расчётам, ракета-носитель «Чёрный принц» должна была обеспечить вывод полезной нагрузки массой 960 кг на высоту до 740 км. Однако из-за финансовых ограничений этот проект реализовать не удалось.
Англичане совместно с другими европейскими странами пытались создавать РН Europa-1, на которой в качестве первой ступени использовалась БРСД Blue Streak.
Первая ступень ракеты-носителя Europa-1
Вторая ступень, известная как Coralie, была создана во Франции, а третья Astris — в ФРГ. Другие европейские страны внесли вклад в разработку других компонентов проекта, в частности, Италия изготовила экспериментальный спутник, Нидерланды и Бельгия участвовали финансово. Europa-1 была способна выводить на низкие орбиты спутники весом более тонны. После 10 запусков разработку «Европы-1» остановили, поскольку была необходима новая более мощная ракета, способная выводить спутники на высокую геостационарную орбиту. В связи с этим руководство ELDO приняло решение о разработке РН Europa-2. Первая и единственная попытка запуска ракеты «Европа-2» в ноябре 1971 года закончилась аварией. В связи с выходом из программы Великобритании и Италии дальнейшая программа была остановлена, и производство других ракет данного типа прекращено.
Инфраструктура ракетного полигона использовалась до 1972 года, пока окончательно не были свёрнуты работы по созданию европейской ракеты-носителя. После этого объект передали Королевским военно-воздушным силам, и здесь начали функционировать подразделения, ответственные за обеспечение боевой подготовки и организацию реалистичной обстановки в ходе учений.
В конце 1970-х на авиабазе Спадедам был построен объект, известный как «Аэродром Камбрия». В прошлом на территории Великобритании имелось несколько таких объектов, но в настоящее время остался один.
Спутниковый снимок Google Earth: воронки от авиабомб на взлётно-посадочной полосе. Снимок сделан в июле 2006 года
Эта взлётно-посадочная полоса никогда не предназначалась для осуществления взлёта и посадки и размещения здесь воздушных судов, а должна была изображать вражеский аэродром, где в качестве мишеней размещалась списанная авиатехника, на которую сбрасывали авиабомбы, обстреливали ракетами и из авиационных пушек.
До сих пор на бутафорской взлётно-посадочной полосе и рядом с ней стоят самолёты Dassault Mystere IVA, Lockheed T-33 Shooting Star и Су-22М4.
Самолёты Dassault Mystere IVA на авиабазе Спадедам
Для придания большего реализма на хвостовом оперении и плоскостях бывших французских истребителей Dassault Mystere IVA нарисовали красные звёзды, которые выцвели и сейчас почти не видны.
Вокруг нескольких уцелевших реактивных учебно-тренировочных самолётов Lockheed Т-33А Shooting Star сильно разросся кустарник и разнотравье.
Самолёты Lockheed Т-33А Shooting Star на авиабазе Спадедам
Списанные французские истребители Dassault Mystere IVA и УТС Lockheed Т-33А Shooting Star, принадлежавшие ВВС Бельгии и Нидерландов, были получены в 1980-е годы, а истребитель-бомбардировщик Су-22М4 советского производства в середине 1990-х передала Германия.
Истребитель-бомбардировщик Су-22М4 на авиабазе Спадедам
В начале 1980-х полигон стал использоваться для отработки взаимодействия наземных передовых авиационных наводчиков с пилотами боевых самолётов и ударных вертолётов. Также здесь учились приёмам радиоэлектронной борьбы и тестировалась новая аппаратура РЭБ.
Авиабаза Спадедам после окончания холодной войны
Хотя в 1990-е вероятность большой войны снизилась до минимума, в отличие от многих других военных объектов авиабаза Спадедам не прекратила своего существования и даже разрослась. По состоянию на 2025 год объект постоянно обслуживало приблизительно 80 военных и 120 гражданских специалистов. Во время масштабных учений Joint Warrior, в ходе которых отрабатывалась высадка вертолётного десанта с боевой стрельбой, здесь находилось более 4000 человек, включая 16-ю воздушно-десантную бригаду и 42-й отряд коммандос.
В настоящее время в этом районе размещено порядка 250 мишеней, макетов и имитаторов, воспроизводящих различные угрозы и цели. В том числе бронетехника советского и западного производства, радиолокационные станции, радиотехнические и оптоэлектронные системы, а также средства ПВО.
Наличие как натурных образцов, так и надувных макетов, оснащённых аппаратурой, воспроизводящей тепловую сигнатуру работающей техники, и практически не отличимых с воздуха от реальных боевых машин, даёт возможность пилотам боевых самолётов и вертолётов накопить необходимый опыт и максимально приблизить учебно-тренировочный процесс к реальным боевым условиям.
Надувной макет войскового ЗРК «Оса» на полигоне Спадедам
Помимо получения навыков обнаружения, идентификации и атаки различных наземных целей, уклонения и борьбы со средствами противовоздушной обороны, на полигоне отрабатывается ведение воздушной и наземной разведки с выдачей целеуказания средствам поражения и планирование десантных операций. Здесь также проходят подготовку передовые авиационные наводчики, командиры десантных, разведывательных подразделений и диверсионных групп.
Для контроля воздушного пространства в окрестностях полигона имеется радиолокационный пост, интегрированный с командно-операционным центром авиабазы.
Антенна обзорной радиолокационной станции на крыше укреплённого здания на авиабазе Спадедам
На спутниковых снимках видно, что на территории базы ведутся активные работы, построены новые вертолётные площадки, установлены новые имитаторы станций наведения зенитных ракет, мишенные и измерительные комплексы, а также очистные сооружения.
Имитация пусковой установки с макетом ЗУР В-880 из состава ЗРК С-200 на авиабазе Спадедам
В 2003 году на полигоне появился вывезенный из Ирака боевой вертолёт Ми-25. На фотографиях десятилетней давности эта машина присутствует. Но найти этот Ми-25 на актуальных спутниковых снимках не удалось.
Боевой вертолёт Ми-25 на авиабазе Спадедам
Судя по свежим спутниковым снимкам, уже примерно 20 лет на полигоне используются только инертные авиабомбы, что обеспечивает относительную сохранность мишеней и избавляет от необходимости засыпать воронки и собирать разбросанный взрывами металлолом.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты-мишени на бутафорском «Аэродроме Камбрия». Снимок сделан в апреле 2025 года
Также на полигоне имеется авиационная техника, относительно недавно снятая с вооружения. Например, в разных частях авиабазы Спадедам размещено несколько штурмовиков вертикального взлёта и посадки ВАЕ Harrier GR3/ GR7.
Спутниковый снимок Google Earth: штурмовик вертикального взлёта и посадки Harrier на авиабазе Спадедам. Снимок сделан в апреле 2025 года
На относительно «молодых» по сравнению с Dassault Mystere IVA и Lockheed Т-33А Shooting Star самолётах Harrier тестировались новые боеприпасы и средства повышения живучести авиационной техники.
С учётом того, что войсковые и объектовые системы противовоздушной обороны советского и российского производства всегда были одной основных угроз боевой авиации стран НАТО, очень большое значение имеет отработка приёмов противодействия им: прорыв рубежей ПВО на малой высоте — ниже видимости радаров, огневое поражение ЗРК и постановка активных и пассивных помех. Очевидно, что наилучший результат получается при комбинированном использовании разных методов и средств.
Для формирования у пилотов устойчивых навыков и выработки наиболее эффективных способов борьбы с наземной ПВО на британской авиабазе Спадедам работает Центр радиоэлектронной борьбы, который помимо чисто радиоэлектронных аспектов занимается вопросами разведки и целеуказания, отработки авиационных ударов и тактикой уклонения.
ЗСУ-23-4 «Шилка» на авиабазе Спадедам
В первой половине 1990-х на полигоне появились средства ПВО, стоявшие ранее на вооружении в странах Варшавского договора.
ЗРК «Оса-АКМ» на авиабазе Спадедам
На первом этапе это были зенитные самоходки ЗСУ-23-4 «Шилка», войсковые самоходные ЗРК «Стрела-1М», «Стрела-10М», «Оса-АКМ» и «Квадрат».
Самоходная установка разведки и наведения ЗРК «Квадрат» на авиабазе Спадедам
Помимо самоходных войсковых средств ПВО из стран Восточной Европы были вывезены станция наведения, пусковые установки и зенитные ракеты ЗРК С-75М3 «Волга».
Спутниковый снимок Google Earth: элементы объектового ЗРК С-75М3 «Волга» и самоходного ЗРК «Оса-АКМ» на авиабазе Спадедам. Снимок сделан в апреле 2006 года
К середине 1990-х в ВВС стран НАТО имелись станции постановки помех, позволяющие достаточно эффективно противодействовать советским ЗРК первого поколения с одноканальной радиокомандной системой наведения ЗУР. Однако в силу большой распространённости таких комплексов их по-прежнему считали реальной угрозой и учились с ними бороться.
Гораздо больший интерес, чем ЗРК С-75, для западных экспертов представляли комплексы С-125 с твердотопливными зенитными ракетами, способные сбивать цели на малой высоте. После объединения Германии на полигоне Спадедам появилась станция наведения ракет СНР-125М и макеты пусковых установок с бутафорскими ЗУР.
Спутниковый снимок Google Earth: бутафорская позиция ЗРК С-125 на авиабазе Спадедам. Снимок сделан в апреле 2006 года
Помимо ЗРК «Оса-АКМ», СУРН 1С91Э из состава ЗРК «Квадрат», СНР-75М и С-125М на авиабазе Спадедам к концу 1990-х для формирования реалистичной радиоэлектронной обстановки в ходе учений и отработки аппаратуры РЭБ имелись РЛС метрового диапазона П-12М и П-18, дециметровые станции обнаружения маловысотных целей П-15 и П-19, радиовысотомеры ПРВ-13 и ПРВ-16, а также станция орудийной наводки Skyguard, разработанная швейцарской компанией Oerlikon Contraves.
Станция орудийной наводки Skyguard
Два железобетонных стартовых стола, предназначавшиеся для баллистических ракет Blue Streak, в прошлом использовались для размещения ЗРК «Оса-АКМ» и «Квадрат», а также различных радиолокаторов. В 2018 году на площадке рядом со стартовым столом была замечена боевая машина из состава ЗРК «Бук-М1».
На спутниковом снимке видно, что рядом с самоходной огневой установкой 9А310М1 комплекса «Бук-М1» размещён макет СПУ ЗРС С-300ПС.
Спутниковый снимок Google Earth: СОУ 9А310М1 комплекса «Бук-М1» и макет СПУ ЗРС С-300ПС, размещённые рядом со стартовым столом БРСД Blue Streak на авиабазе Спадедам. Снимок сделан в июне 2018 года
На одном из стартовых столов в настоящее время установлена многофункциональная РЛС подсвета и наведения 30Н6 из состава ЗРК С-300ПС. Из какой страны эта станция была доставлена в Великобританию, неизвестно.
Спутниковый снимок Google Earth: многофункциональная РЛС подсвета и наведения 30Н6 на авиабазе Спадедам. Снимок сделан в апреле 2025 года
В настоящее время вблизи стендов, построенных для испытаний жидкостных реактивных двигателей ракет Blue Streak, хранятся самоходные пусковые установки ЗРК «Квадрат».
Спутниковый снимок Google Earth: СПУ ЗРК «Квадрат» на площадках рядом с испытательными стендами ЖРД на авиабазе Спадедам. Снимок сделан в июне 2018 года
Британские источники сообщают, что СОУ 9А310М1 комплекса «Бук-М1» и СУРН 1С91Э приписанные к авиабазе Спадедам, регулярно перебрасываются на побережье Северного моря, где они используются для тренировок пилотов ВВС и ВМС.
Это связано с тем, что над морской акваторией на британские боевые самолёты меньше накладывается ограничений в части максимальной скорости полёта на малой высоте, интенсивности маневрирования, сброса дипольных отражателей и отстрела тепловых ловушек, что повышает реалистичность учений.
Для поддержания в рабочем состоянии обзорных радиолокаторов и станций наведения ЗРК советского производства привлекаются компании и специалисты из стран Восточной Европы. Согласно информации, опубликованной в британских источниках, часть электронных блоков на ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Оса-АКМ» и «Квадрат» при участии польских подрядчиков была переведена на элементную базу с обработкой и трансляцией данных в цифровом формате.
В ходе эксплуатации советских станций наведения зенитных ракет СНР-75М и СНР-125М из состава объектовых комплексов С-75М3 и С-125М англичане столкнулись с трудностями с поддержанием их в рабочем состоянии. На большую часть аппаратуры отсутствовала англоязычная техническая документация и ощущалась нехватка запасных частей. Электронные блоки, построенные на электровакуумных приборах, требовали частой настройки и регулировки, что подразумевало привлечение высококвалифицированных специалистов. В итоге командование Королевских ВВС сочло нерациональным и слишком дорогостоящим использовать для рутинных тренировок оригинальные советские СНР и решило доработать существующие станции, а также приобрести новые радиолокационные имитаторы у частных производителей.
В 1990-е годы той же проблемой озаботилось американское военное ведомство, заказавшее доработку СНР-75М компании AHNTECH Inc., работающей в сфере создания телекоммуникационных систем и аппаратуры спутниковой связи. В результате на свет появился радиолокационный имитатор AN/MPS-T1, который помимо «семьдесятпятки» воспроизводил боевые режимы работы станций наведения ЗРК С-125 и С-200.
Радиолокационный имитатор AN/MPS-T1
Задача облегчалась тем, что аппаратура AN/MPS-T1 должна была только воспроизводить излучение СНР-125, а также радиолокатора подсвета цели «двухсотки», и осуществлять реальное наведение ракет не требовалось.
Аппаратный фургон станции наведения был переведён на другую буксируемую платформу, полной переработке подверглась электронная часть. После перехода на современную элементную базу удалось снизить энергопотребление и существенно повысить надёжность. Управлять имитатором при помощи автоматизированного рабочего места способен один оператор.
Следующим шагом стало создание имитатора станций наведения ЗРК «Куб-Квадрат» и «Оса». Для этого специалистами американской компании DRS Training & Control Systems с минимальными изменениями был использован оригинальный антенный пост советского производства и новые генераторы на твердотельной элементной базе. Эта модель получила обозначение AN/MPQ-T13.
Радиолокационный имитатор AN/MPS-T13
Антенный пост самоходной установки разведки и наведения 1С91 смонтирован на открытой площадке, сопряженной с буксируемым фургоном. Управлять имитатором AN/MPS-T13 может один человек. Также имеется рабочее место, средства связи и отображения информации для оператора, координирующего действия с пилотами и диспетчерской службой авиабазы.
Более 10 лет назад компания Northrop Grumman начала производство буксируемых универсальных имитаторов ARTS-V1. Аппаратура, размещаемая на буксируемых платформах, выдаёт радиолокационное излучение, повторяющее боевую работу ЗРК средней и малой дальности: С-75, С-125, «Оса», «Тор», «Куб» и «Бук».
Радиолокационный имитатор ARTS-V1
В составе аппаратуры ARTS-V1 имеются собственные радиолокационные и оптоэлектронные средства, способные самостоятельно обнаруживать и сопровождать летательные аппараты.
Для воссоздания работы российских систем РЭБ, подавляющих сигналы бортовой радиолокационной, связной и навигационной аппаратуры, имеющейся на военных самолётах стран НАТО, предназначена станция AN/MLQ-Т4.
Станция постановки помех AN/MLQ-Т4
Эта достаточно продвинутая станция постановки помех имеет пассивную оптоэлектронную систему обнаружения и слежения за воздушными целями, что позволяет обходиться без радиолокационного сопровождения.
Спутниковый снимок Goоgle Eаrth: площадка с имитаторами станций наведения ЗРК и РЭБ на авиабазе Спaдедaм. Снимок сделан в апреле 2025 года
Британское военное ведомство закупило по одной станции AN/MPS-T1, AN/MPS-T13, ARTS-V1 и AN/MLQ-Т4, которые сейчас находятся на отдельно расположенной площадке юго-западней «Аэродрома Камбрия»
Также на авиабазе Спaдедaм используется мобильный симулятор боевой работы войсковых систем ПВО AN/VPQ-1 TRTG, воспроизводящий излучение радиолокационных средств ЗРК «Куб», «Оса», ЗСУ-23-4 «Шилка» и ЗРПК «Тунгуска».
Радиолокационный имитатор AN/VPQ-1 TRTG
Вся аппаратура размещена на шасси пикапа, а автономный энергогенератор — в буксируемом прицепе. Такая компоновка позволяет в случае необходимости быстро перебрасывать имитатор AN/VPQ-1 TRTG к месту проведения учений.
Для отработки пилотами навыков уклонения от переносных зенитных ракетных комплектов с тепловой головкой самонаведения при выполнении боевых заданий на малых высотах используются компактные имитаторы Lucky.
Это устройство, внешне похожее на ПЗРК, оснащено инфракрасным приемником, обеспечивающим захват воздушной цели, лазерным дальномером и блоком видеофиксации.
Воспроизведение угроз, исходящих от зенитных ракетных комплексов малой дальности с лазерно-лучевой системой наведения, осуществляется комплектом аппаратуры Mallina EO-UV.
Оптоэлектронная аппаратура Mallina EO-UV оснащена теплопеленгатором и телекамерой высокого разрешения, совмещённой с лазерным дальномером-целеуказателем, и может устанавливаться на различные мобильные платформы или использоваться с грунта.
Перечисленные выше имитаторы работают совместно с пиротехническим комплексом американского производства GTR-18A Smokey Sam.
Пуск имитационной ракеты GTR-18A Smokey Sam
Неуправляемые ракеты GTR-18A Smokey Sam визуально имитируют старт ЗУР, что позволяет пилотам визуально обнаруживать пуск и отрабатывать манёвры уклонения. Пусковые установки могут размещаться на грунте или в буксируемом прицепе. Усовершенствованный вариант ракеты, принятой на вооружение в начале 1980-х, имеет длину около 500 мм, диаметр корпуса 76 мм и размах крыла 152 мм. Твердотопливный двигатель разгоняет ракету до скорости 165 м/с и поднимает на высоту около 1 км.
Во время учений задействуется операционный центр с командой, включающей в себя главного дежурного диспетчера, авиадиспетчеров, помощников по летной эксплуатации и координаторов по радиоэлектронной борьбе.
Главный диспетчер полигона осуществляет общее управление. Авиадиспетчеры контролируют маршруты воздушных судов над полигоном и транзитных бортов, по мере необходимости взаимодействуют с другими органами управления воздушным пространством (включая близлежащие аэропорты и Центр управления воздушным движением Суонвик в графстве Хэмпшир). Во время проведения полётов реактивных боевых самолётов верхний эшелон в районе полигона составляет 5500 метров.
Помощники по летной эксплуатации взаимодействуют с экипажами, участвующими в учениях, и отслеживают погодные условия. Координаторы РЭБ обеспечивают предоставление запрошенных заказчиком угроз, а также предоставляют данные, которые могут быть отправлены пользователю по каналам связи для оперативного разбора полетов сразу после приземления. Более подробный разбор учений может быть выполнен с использованием данных, хранящихся на диске и отправленных пользователю.
Основными потребителями услуг полигонного комплекса авиабазы Спaдедaм являются Вооруженные силы Великобритании. Полигоном часто пользуется американский военный контингент, дислоцированный на Британских островах. В число необычных клиентов входят части специального назначения неназванных ближневосточных стран и французский Иностранный легион, которые пользуются преимуществами тактической свободы операций. В прошлом техника и британские специалисты, приписанные к RAF Spadeadam, неоднократно привлекались для проведения военных манёвров за пределами Соединенного Королевства.
Статьи из этой серии
Информация