Ормузский пролив: открытие с оговорками

Пролив как арена давления: геополитика в действии

«Проход через Ормузский пролив будет осуществляться в соответствии с теми же координатами, которые мы объявили ранее, то есть все суда, следующие под флагами соответствующих инстанций, — по обозначенному маршруту. Это демонстрирует ответственное поведение Исламской Республики Иран... Если противоположная сторона снова намерена нарушить свои обязательства... в ответ Иран предпримет необходимые действия. Не сомневайтесь в этом.»

Краткосрочное облегчение для рынков — и новая волатильность

«Это будет великий и блестящий день для мира, потому что Иран только что объявил, что Ормузский пролив полностью открыт и готов к ведению бизнеса и полному проходу судов. Но... текущая военно-морская блокада США останется в силе до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%.»

«Рынки заботятся о свободном потоке нефти в краткосрочной перспективе. Но мы призываем к осторожности. Всё по-прежнему зависит от того, как будут развиваться переговоры».

Моряки и корабли: забытая сторона кризиса

«В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период перемирия».

«Мы ждали решения неделями, провизия на исходе, экипаж устал и обеспокоен. Даже если дадут зелёный свет, никто не гарантирует маршрута домой и безопасности».

«Исламская Республика Иран, как является стражем Ормузского пролива, так и везде, где потребуется ... не проявит никакого попустительства»,

«Эпоха абсолютной безопасности маршрутов прошла. Теперь даже заявление пресс‑секретаря может обрушить или взвинтить мировые рынки».

«Наши руки не связаны».