Минфин США продлил «послабления» для российской нефти
Несмотря на все заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что санкции в отношении российской нефти возвращены в полном объёме, оказалось, что это не так.
На сайте профильного управления американского Минфина содержится информация о том, что действие лицензии на перевозку морем российской нефти продлено. В сообщении говорится, что продление касается «исключительно той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля». Срок продления действия «разрешительной лицензии» - месяц. Таким образом, США де-юре не собираются препятствовать торговле российской нефтью до середины мая.
Тем временем кардинального падения цен на нефть, как ожидали многие эксперты в связи с открытием Ормузского пролива, не произошло. На выходные Brent зафиксировалась на отметке около 93 долларов за «бочку», российская Urals – в районе 108,5 долларов.
Если учесть все эти факторы, то вполне очевидно, что российский бюджет продолжает получать сверхдоходы, так как бюджетная «отсечка» цен на нефть прописана в нём на уровне 59 долларов.
Напомним, что накануне глава российского Минэкономики заявил о «сложной ситуации» и в значительной степени израсходованных резервах. О том, какие объёмы резервов удалось скопить за март и первую половину апреля, официальных данных пока не представлено. Ранее западные эксперты рефлексировали на предмет того, что российская экономика может получить дополнительные доходы не только от продажи нефти и газа, но и от реализации удобрений, металлов и продовольствия на десятки миллиардов долларов США.
