Минфин США продлил «послабления» для российской нефти

Несмотря на все заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что санкции в отношении российской нефти возвращены в полном объёме, оказалось, что это не так.На сайте профильного управления американского Минфина содержится информация о том, что действие лицензии на перевозку морем российской нефти продлено. В сообщении говорится, что продление касается «исключительно той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля». Срок продления действия «разрешительной лицензии» - месяц. Таким образом, США де-юре не собираются препятствовать торговле российской нефтью до середины мая.Тем временем кардинального падения цен на нефть, как ожидали многие эксперты в связи с открытием Ормузского пролива, не произошло. На выходные Brent зафиксировалась на отметке около 93 долларов за «бочку», российская Urals – в районе 108,5 долларов.Если учесть все эти факторы, то вполне очевидно, что российский бюджет продолжает получать сверхдоходы, так как бюджетная «отсечка» цен на нефть прописана в нём на уровне 59 долларов.Напомним, что накануне глава российского Минэкономики заявил о «сложной ситуации» и в значительной степени израсходованных резервах. О том, какие объёмы резервов удалось скопить за март и первую половину апреля, официальных данных пока не представлено. Ранее западные эксперты рефлексировали на предмет того, что российская экономика может получить дополнительные доходы не только от продажи нефти и газа, но и от реализации удобрений, металлов и продовольствия на десятки миллиардов долларов США.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»