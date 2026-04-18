Минфин США продлил «послабления» для российской нефти

690 13
Минфин США продлил «послабления» для российской нефти

Несмотря на все заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что санкции в отношении российской нефти возвращены в полном объёме, оказалось, что это не так.

На сайте профильного управления американского Минфина содержится информация о том, что действие лицензии на перевозку морем российской нефти продлено. В сообщении говорится, что продление касается «исключительно той нефти, которая была загружена на танкеры до 17 апреля». Срок продления действия «разрешительной лицензии» - месяц. Таким образом, США де-юре не собираются препятствовать торговле российской нефтью до середины мая.



Тем временем кардинального падения цен на нефть, как ожидали многие эксперты в связи с открытием Ормузского пролива, не произошло. На выходные Brent зафиксировалась на отметке около 93 долларов за «бочку», российская Urals – в районе 108,5 долларов.

Если учесть все эти факторы, то вполне очевидно, что российский бюджет продолжает получать сверхдоходы, так как бюджетная «отсечка» цен на нефть прописана в нём на уровне 59 долларов.

Напомним, что накануне глава российского Минэкономики заявил о «сложной ситуации» и в значительной степени израсходованных резервах. О том, какие объёмы резервов удалось скопить за март и первую половину апреля, официальных данных пока не представлено. Ранее западные эксперты рефлексировали на предмет того, что российская экономика может получить дополнительные доходы не только от продажи нефти и газа, но и от реализации удобрений, металлов и продовольствия на десятки миллиардов долларов США.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:31
    Вообще не понимаю как США может какую то лицензию выдавать на разрешение России торговать своей нефтью... request дурдом какой то.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 06:34
      Просто господин сделал Рассеянушку любимой женой.
    2. Навик_Навик Звание
      Навик_Навик
      +3
      Сегодня, 06:36
      Как поставила себя Россия в мире , так к ней и относятся !!! Одними красными линиями она свой имидж убила !!!
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 06:58
        Цитата: Навик_Навик
        Одними красными линиями она свой имидж убила !!!

        Они уже больше коричневые. Хотя... В своё время КНР тоже всех пугала своими "последними предупреждениями" , а сейчас Дональд Дак , даже Ормузский пролив "готов разблокировать", лишь бы лидер Китая Си Цзиньпин был «очень счастлив». laughing
    3. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 06:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вообще не понимаю как США может какую то лицензию выдавать на разрешение России торговать своей нефтью... дурдом какой то.

      И Трамп в нём Наполеон.
    4. Наводлом Звание
      Наводлом
      0
      Сегодня, 06:59
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вообще не понимаю как США может какую то лицензию выдавать на разрешение России торговать своей нефтью... request дурдом какой то.

      Это разрешение покупать для тех стран, что следуют в американском фарватере.
    5. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 07:01
      Никто не запрещает России торговать нефтью. Пошлины накладываются на покупателя. Хочешь купить нефть у России - покупай. Но за каждые 100 баксов, которые ты заплатил России, заплати штатам 50, раз в долларах торгуешь.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 06:37
    Если учесть все эти факторы, то вполне очевидно, что российский бюджет продолжает получать сверхдоходы, так как бюджетная «отсечка» цен на нефть прописана в нём на уровне 59 долларов.


    Это возможно только при сохранении объемов продажи или их увеличении. А то продажа двух по 50 и одного по 100 дает одинаковый результат. Разве что непосредственному продавцу позволяет снизить накладные расходы на единицу. (Пример абстрактный, к нефти не привязан).
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 06:42
      Цитата: alexboguslavski
      Это возможно только при сохранении объемов продажи или их увеличении

      В марте-апреле именно это и произошло.
  3. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +1
    Сегодня, 06:49
    Да да да... деньги трудно залить в бензобак... сколько бы их не было. И лукавые ы будут продлевать и продлевать "исключения" из своих же ограничений, пока добыча и переработка реальной, а не "бумажной" нефти не восстановится! А это, похоже, не так скоро случится. Годы пройдут...
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 06:56
      «Лyкaвый, пpeзлым заплатил за предoбрейшее» . Лyкaвым издавна называли тёмную силу.
      Уууу...жулье американское.
  4. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 06:53
    а кого черта какието там всратые амеры решают лицензии кому раздавать и кто может торговать. пошли зачем. пора уже уходить от всего западного и создавать свои площадки в рамках брикс хотябы
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:01
    А какой процент продаж морским трафиком нам оплачивают в $ ,именно $ .А не его эквивалентом в нацвалютах ? no