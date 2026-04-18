Трамп: Я открываю Ормузский пролив для Китая и всего мира, Си Цзиньпин счастлив

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин «очень счастлив» в связи с открытием Ормуза. В своём посте в Truth Social Трамп отметил:

Он очень счастлив, потому что я навсегда открываю пролив Ормузский пролив. Я делаю это для них тоже — и для всего мира. Эта ситуация никогда больше не повторится.

Настоящий благодетель, не правда ли... Особенно если учесть, что именно по вине этого «благодетеля» (и ещё одного - из Израиля) пролив и оказался фактически перекрыт.



По словам американского президента, Пекин в обмен согласился не поставлять оружие Ирану, а встреча с Си Цзиньпином в ближайшие недели обещает быть «особенной и, возможно, исторической». Американский президент добавил, что дела с Ираном идут «очень хорошо».

Напомним, что Дональд Трамп готовится к визиту в Китай.

В самом Китае слова президента США не комментируют.

Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающегося кризиса вокруг стратегического пролива, через который в нормальных условиях проходит около 20–25% мировой нефти.

По состоянию на 18 апреля 2026 года трафик в Ормузском проливе остаётся сильно ограниченным и далёким от нормального уровня. Согласно данным отслеживания судов (LSEG, Kpler и другим источникам), за последние сутки через пролив прошло всего несколько коммерческих судов — не более 10. В обычном режиме ежедневным объём трафика составляет порядка 140 судов.

Нефтяной танкерный трафик практически стоит: многие суда - на якоре вне пролива или разворачиваются. США продолжают морскую блокаду иранских портов, при этом Иран объявил пролив полностью открытым для коммерческого судоходства на период перемирия, но с условием следования по согласованным маршрутам в своих территориальных водах. Фактически движение остаётся минимальным из-за сохраняющихся рисков, высокой страховой премии и военных ограничений.

Ситуация продолжает влиять на мировые цены на энергоносители и вызывает озабоченность у крупных импортеров нефти, включая Китай. Переговоры между США и Ираном по долгосрочному урегулированию конфликта к какому-либо прорыву пока явно не привели.
  1. Горный стрелок Звание
    Сегодня, 06:43
    Однако, за ложь премию мира не дают! А так каждый день получал бы...
  2. Nexcom Звание
    Сегодня, 06:47
    мы все счастливы. Доня навсегда открыл. это - радость.
  3. Кирилл76 Звание
    Сегодня, 06:48
    Так это Трамп его "открыл", оказывается.. Какой же все-таки руководит Америкой, прости Господи..:))
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 06:48
    Вот артист этот Трамп...месяц бомбил Иран...убил тысячи людей, разрушил тысячи домов...и теперь он счастлив открыть Ормузский залив...нет слов.
    1. Nexcom Звание
      Сегодня, 07:02
      Доня скоро станет милостиво разрешать целовать ему правую туфлю. Но только правую. До левой дорасти ещё надо.... Ждём такую благодать...
  5. unhappy Звание
    Сегодня, 06:48
    Перемирие не мир, у Трампа с головой плохо laughing
  6. Fitter65 Звание
    Сегодня, 06:49
    Да уж... Это оказывается о Дональде Трампе писал в своё время В.С. Высоцкий : "....он над нами издевался ну сумасшедший, что возьмешь..." Хотя с другой стороны, Дональд Дак оказывается всё делает чтобы
    ... лидер Китая Си Цзиньпин «очень счастлив»
    Видать побаивается всё-таки "дядюшку Си". laughing laughing laughing
  7. Alexej Звание
    Сегодня, 06:49
    Для Китая пролив и не закрывался. "Вы просили дождь, я дал вам дождь"
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 06:57
    ❝ Он очень счастлив, потому что я навсегда открываю пролив Ормузский пролив. Я делаю это для них тоже – и для всего мира ❞ —

    — «Стал утверждать, что с ним связаны и Земля, и Солнце. Зажмурив глаза, "регулирует солнечный свет", спрашивает: "Не потемнело ли"? Доволен весенним произрастанием в природе:"Все это от меня"» © ...
  9. кокосов тима Звание
    Сегодня, 07:00
    "Я тучи разгоню руками и в прошлое закрою дверь..."
  10. Пленник Звание
    Сегодня, 07:04
    Даже ругаться не хочется. Одна жалость к больному человеку и желание дать совет его окружению- пристрелите его, пусть не мучается.