Трамп: Я открываю Ормузский пролив для Китая и всего мира, Си Цзиньпин счастлив
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин «очень счастлив» в связи с открытием Ормуза. В своём посте в Truth Social Трамп отметил:
Настоящий благодетель, не правда ли... Особенно если учесть, что именно по вине этого «благодетеля» (и ещё одного - из Израиля) пролив и оказался фактически перекрыт.
По словам американского президента, Пекин в обмен согласился не поставлять оружие Ирану, а встреча с Си Цзиньпином в ближайшие недели обещает быть «особенной и, возможно, исторической». Американский президент добавил, что дела с Ираном идут «очень хорошо».
Напомним, что Дональд Трамп готовится к визиту в Китай.
В самом Китае слова президента США не комментируют.
Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающегося кризиса вокруг стратегического пролива, через который в нормальных условиях проходит около 20–25% мировой нефти.
По состоянию на 18 апреля 2026 года трафик в Ормузском проливе остаётся сильно ограниченным и далёким от нормального уровня. Согласно данным отслеживания судов (LSEG, Kpler и другим источникам), за последние сутки через пролив прошло всего несколько коммерческих судов — не более 10. В обычном режиме ежедневным объём трафика составляет порядка 140 судов.
Нефтяной танкерный трафик практически стоит: многие суда - на якоре вне пролива или разворачиваются. США продолжают морскую блокаду иранских портов, при этом Иран объявил пролив полностью открытым для коммерческого судоходства на период перемирия, но с условием следования по согласованным маршрутам в своих территориальных водах. Фактически движение остаётся минимальным из-за сохраняющихся рисков, высокой страховой премии и военных ограничений.
Ситуация продолжает влиять на мировые цены на энергоносители и вызывает озабоченность у крупных импортеров нефти, включая Китай. Переговоры между США и Ираном по долгосрочному урегулированию конфликта к какому-либо прорыву пока явно не привели.
