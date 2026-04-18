После длительного перерыва ВС РФ добились успеха в черте Купянска

После достаточно длительного перерыва сдерживания украинских атак в Купянске и к северу от города, российские войска контратаковали на нескольких участках фронта. Примечательно то, что на каждом из этих участков был достигнут успех, что позволило в течение суток перевести под своей контроль порядка 4,5 квадратных километров территории вместе с кварталом в северной части Купянска.Напомним, что после сообщений российского командования об освобождении этого города в Харьковской области в конце прошлого года, ВСУ начали интенсивно контратаковать. Это позволило им вернуть под свой контроль значительные территории в городской черте на правом берегу Оскола. В частности, ВСУ вернули под контроль центральную, западную, северо-западную и южную части города.В результате теперь уже российских контратак противник вновь теряет территории в Купянске. Так, наши войска взяли квартал в районе улицы и переулка Мечникова на севере города, на западном берегу реки Оскола. Кроме того, переведены под контроль территории по оскольскому правобережью от Голубовки до городской черты.Таким образом, тактические качели на Купянском направлении продолжаются. Если ВС РФ удастся развить успех, то может получиться срезать так называемый Радьковский выступ на северо-западе города, в районе проспекта Конституции. Если нет – противник вновь подкинет резервы и попытается отбросить наши подразделения за Оскол.

