После длительного перерыва ВС РФ добились успеха в черте Купянска

11 078 46
После достаточно длительного перерыва сдерживания украинских атак в Купянске и к северу от города, российские войска контратаковали на нескольких участках фронта. Примечательно то, что на каждом из этих участков был достигнут успех, что позволило в течение суток перевести под своей контроль порядка 4,5 квадратных километров территории вместе с кварталом в северной части Купянска.

Напомним, что после сообщений российского командования об освобождении этого города в Харьковской области в конце прошлого года, ВСУ начали интенсивно контратаковать. Это позволило им вернуть под свой контроль значительные территории в городской черте на правом берегу Оскола. В частности, ВСУ вернули под контроль центральную, западную, северо-западную и южную части города.





В результате теперь уже российских контратак противник вновь теряет территории в Купянске. Так, наши войска взяли квартал в районе улицы и переулка Мечникова на севере города, на западном берегу реки Оскола. Кроме того, переведены под контроль территории по оскольскому правобережью от Голубовки до городской черты.

Таким образом, тактические качели на Купянском направлении продолжаются. Если ВС РФ удастся развить успех, то может получиться срезать так называемый Радьковский выступ на северо-западе города, в районе проспекта Конституции. Если нет – противник вновь подкинет резервы и попытается отбросить наши подразделения за Оскол.
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +3
    Сегодня, 08:14
    Купянск - это что-то типа Трои или, если брать времена поближе, Вердена.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +8
      Сегодня, 08:18
      Про какие резервы ВСУ идет речь нам же постоянно твердят что у 404 нет резервов и с улиц собрали всех калек. А если серьезно подойти к делу завершения СВО, то надо просто все сносить по квадратам, а не искать там "братьев и сестер", почитайте историю никогда они не жили и не будут жить в составе России, со времен Богдана Хмельницкого не было ни одного правителя не предавшего Россию, даже сын Хмельницкого разорвал договор и лег под Польшу.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 08:24
        Бородач
Сегодня, 08:24
        Про какие резервы ВСУ идет речь нам же постоянно твердят что у 404 нет резервов и с улиц собрали всех калек. А если серьезно подойти к делу завершения СВО, то надо просто все сносить по квадратам, а не искать там "братьев и сестер", почитайте историю никогда они не жили и не будут жить в составе России, со времен Богдана Хмельницкого не было ни одного правителя не предавшего Россию, даже сын Хмельницкого разорвал договор и лег под Польшу.

        Купянск даже страшно комментировать. Боишься сглазить.
        1. Комментарий был удален.
        2. Кулл90 Звание
          Кулл90
          -5
          Сегодня, 08:53
          и все таки генералы получается не врали заявив об освобождении купянска, раз в статье написано о контратаке пукров, в которой они смогли завоевать пару кварталов
        3. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 09:38
          Про Купянск как врали, так и врут, и врать будут.
          По факту мы Купянск полностью не контролировали. Брехня Лампаса была целенаправленной!
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            -6
            Сегодня, 09:47
            если кого-то обвинять во вранье, то нужно предоставлять доказательства, они у вас есть?
            а то может это вы врете.
            в статье написано что пукры провели контратаку и захватили кварталы, но зачем их захватывать если как вы пишите они и не были освобождены Россией
            1. Игорь М.
              Игорь М.
              -1
              Сегодня, 10:48
              Кулл90, ну откуда у укротролля доказательства.
          2. Бородач Звание
            Бородач
            +2
            Сегодня, 10:02
            Бородач
Сегодня, 10:02
            Про Купянск как врали, так и врут, и врать будут.
            По факту мы Купянск полностью не контролировали. Брехня Лампаса была целенаправленной!

            Верховному на голубом глазу доложили: Купянск взят.
          3. Игорь М.
            Игорь М.
            +1
            Сегодня, 10:47
            Михаил-Иванов, так-то контролировали. Если вспомнить, то Зеленский сделал фото на фоне стеллы Купянска далеко от собственно города. Значит в город зайти не смог.
            Так-то, с какой целью тут можно врать? Никто не ставил задачу освобождать Харьковскую область - только сформировать буферную зону. А она и без Купянска нормальной ширины.
      2. Nemo70 Звание
        Nemo70
        -2
        Сегодня, 08:28
        Nemo70
Сегодня, 08:28
        Про какие резервы ВСУ идет речь нам же постоянно твердят что у 404 нет резервов и с улиц собрали всех кале

        Ныте !!
        Nemo70
        А если серьезно подойти к делу завершения СВО, то надо просто все сносить по квадратам, а не искать там "братьев и сестер", почитайте историю никогда они не жили и не будут жить в составе России,

        А это очень актуально и увы наша власть боится этого и Леопольда включаает ..
        А нужно только так Сильвер !!..Поднять все и начать масированную бомбардировку и стран нато тоже ..Иран НАМ пример !!!
        1. Иван Васильевич 282 Звание
          Иван Васильевич 282
          0
          Сегодня, 09:29
          Иван Васильевич 282
Сегодня, 09:29

          Конечно, давайте развяжем руки пачке государств.
          Иван Васильевич 282

          Иран не пример, Иран - будущее.
        2. Игорь М.
          Игорь М.
          -1
          Сегодня, 10:51
          Nemo70, Ирану деваться некуда было. На него США напали. А на нас, тьфу-тьфу пока только Украина. Так что в наших интересах не обострять, дождавшись завершения СВО. Чтобы не вести проигрышную войну на 2 фронта.
        3. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 13:53
          Цитата: Nemo70
          Иран НАМ пример !

          Иран уже всех победил? Иранский флаг развевается над Иерусалимом? Американское руководство подписывает капитуляцию?
      3. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +2
        Сегодня, 08:29
        Dart2027
Сегодня, 08:29
        Про какие резервы ВСУ идет речь нам же постоянно твердят что у 404 нет резервов и с улиц собрали всех калек.

        Немцы даже в 1945 году организовали два наступления, причем гораздо более масштабных.
        1. Дилетант Звание
          Дилетант
          +5
          Сегодня, 08:37
          Немцы даже в 1945 году организовали два наступления, причем гораздо более масштабных.

          Вы можете представить, что НГШ Антонов мог обманывать И.В.Сталина о ходе наступления немцев под Балатоном?
          1. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            +1
            Сегодня, 08:49
            LIONnvrsk
Сегодня, 08:49
            Вы можете представить, что НГШ мог обманывать

            Зато, как один мой оппонент сказал -
            Этот генерал на прицеле у врага.
            Он не только несёт ответственность за свои решения, но и рискует собственной жизнью.             lol
            1. Наводлом Звание
              Наводлом
              -3
              Сегодня, 09:19
              Наводлом
Сегодня, 09:19

              Зато, как один мой оппонент сказал -
              Этот генерал на прицеле у врага.
              Он не только несёт ответственность за свои решения, но и рискует собственной жизнью.               lol

              Написано это было мною в контексте разбора вашей дезинформации, почерпнутой у Радио Свобода.
              Когда пришлось вам объяснять, какой вред наносят вражеские агитки, подхваченные подоьными вам комментаторами, российскому обществу.
              Что русские генералы в отличие от таких горе-комментаторов рисеуют своими жизнями.
              Поинтересуйтесь фамилиями убитых на фронте и в диверсиях генералов.
              А сколько вы сможете назвать фамилий, пострадавших от бандеровцев комментаторов в интернете?
              Вы зря возвращаетесь к этой теме.
              1. LIONnvrsk Звание
                LIONnvrsk
                -1
                Сегодня, 09:31
                LIONnvrsk
Сегодня, 09:31
                Написано это было мною в контексте разбора вашей дезинформации,

                Не совсем так, если уж хотите быть честным. Эти слова Вы написали на мой пост о том, что вред от брехливой информации которую я опубликовал, значительно меньше, чем от вранья НГШ и командующего ЮГВ. hi
                1. Наводлом Звание
                  Наводлом
                  0
                  Сегодня, 09:40
                  Наводлом
Сегодня, 09:40

                  Не совсем так, если уж хотите быть честным. Эти слова Вы написали на мой пост о том, что вред от брехливой информации которую я опубликовал, значительно меньше, чем от вранья НГШ и командующего ЮГВ. hi

                  Не только хочу, но и стараюсь быть честным.
                  Вы же написали неправду.
                  Я ни словом не обмолвился о том, от кого больше вреда.
                  От болтуна, разносящего вражескую дезинформацию.
                  Или от генерала, из-за ошибок которого войска несут неоправданные потери.
                  Но точно знаю, что по законам военного аремени первого ждал бы расстрел без суда и следствия, как паникёра и вражеского агента.
                  А второго - трибунал.

                  Наводлом

                  когда вреда больше: когда я языком чешу или когда начальник Генштаба и командующий ЮГВ это делают?

                  Цитата: Наводлом

                  Этот генерал на прицеле у врага.
                  Он не только несёт ответственность за свои решения, но и рискует собственной жизнью.
                  В отличие от.

                  Давайте придерживаться фактов, а не интерпретаций.
          2. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +4
            Сегодня, 09:40
            Зато при попытке освободить Харьков Сталину наврали Хрущев и Тимошенко.
            По итогу, под Барвенково положили сотни тысяч солдат...
            И Сталин их брехуноа простил...
            Кстати, нас там разбила 6-ч армия Паулюса. Ответили мы им только в Сталинграде!
          3. Игорь М.
            Игорь М.
            0
            Сегодня, 10:52
            Дилетант, да запросто. Жить захочешь и не так раскорячишься.
      4. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 08:52
        нам ничего такого не твердят, пишут о проблемах с мобилизацией пукров, причем статьи основываются на западных и пукраинских изданиях
      5. Nemo70 Звание
        Nemo70
        0
        Сегодня, 09:02
        Nemo70
Сегодня, 09:02
        Про какие резервы ВСУ идет речь нам же постоянно твердят что у 404 нет резервов и с улиц собрали всех калек. А если серьезно подойти к делу завершения СВО, то надо просто все сносить по квадратам, а не искать там "братьев и сестер", почитайте историю никогда они не жили и не будут жить в составе России, со времен Богдана Хмельницкого не было ни одного правителя не предавшего Россию, даже сын Хмельницкого разорвал договор и лег под Польшу.

        Вот этого ждем и уничтожаем ..
      6. corrado Звание
        corrado
        +1
        Сегодня, 09:03
        Утюжить надо всё. Бескомпромисно и без оглядки. Иначе не будет результата. Ежедневно сидим по несколько раз в день(про ночь не говорю) под звуки сирены в доме в местах, где нет стёкол. У меня дети уже нормально стали к этому относиться. Зла не хватает.
      7. Наводлом Звание
        Наводлом
        +4
        Сегодня, 09:13
        Наводлом
Сегодня, 09:13
        А если серьезно подойти к делу завершения СВО, то надо просто все сносить по квадратам, а не искать там "братьев и сестер", почитайте историю никогда они не жили и не будут жить в составе России, со времен Богдана Хмельницкого не было ни одного правителя не предавшего Россию, даже сын Хмельницкого разорвал договор и лег под Польшу.

        1.
        Вы возлагаете эту миссию на других?
        Сами не готовы пачкать руки и закатывать в асфальт мирное население?
        Оставляете себе роль идейного вдохновителя?
        Какого чёрта вот такие "идейные вдозновители" не способны спускать курок, глядя в глаза детей и женщин?
        А способны только пускать фонтаны крови в интернете?
        2.
        Что именно аы рекомендуете почитать из истории?
        Какой именно исторический труд долден заставить нас думать, что украинцы подлежат уничтожению?
        3.
        Кто будет жить на освобождённой Россией от бандеровцев украинских землях после того, как вы эти земли отбомбите "по квадратам"?
        Приезжие из Средней Азии?
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 13:56
          nik-mazur
Сегодня, 13:56
          способны только пускать фонтаны крови в интернете

          Как раньше говорили: «Кровь мешками проливал».
      8. Гиперион Звание
        Гиперион
        +6
        Сегодня, 10:03
        Гиперион
Сегодня, 10:03
        надо просто все сносить по квадратам, а не искать там "братьев и сестер", почитайте историю никогда они не жили и не будут жить в составе России

        А как же тысячи Героев СССР, украинцев? Сталин, типа, просто так им ордена раздал или что? И где найти братьев и сестёр, с такой людоедской риторикой?
        Из СВО надо уже как-то выходить, потому, что очень похоже на цугцванг.
      9. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 13:50
        nik-mazur
Сегодня, 13:50
        Про какие резервы ВСУ идет речь

        Тактические, очевидно. С оперативными резервами вна Украине, судя по всему, довольно грустно (для них, естественно). Не говоря уже про стратегические.
    2. Комментарий был удален.
  2. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +5
    Сегодня, 08:20
    Вечные качели, там от города-то чего-нибудь хоть осталось?
    1. Комментарий был удален.
    2. Nemo70 Звание
      Nemo70
      -8
      Сегодня, 09:06
      Nemo70
Сегодня, 09:06
      Вечные качели, там от города-то чего-нибудь хоть осталось?

      Денацификация !!! Бандеровцы в ес .А тут хооооохлы цэ европа ))))
      А нас за шо ? Да за то и выстрел в затылок ... Кормить вас еще надзиртелей фашистской германии ..Твари .. soldierЗа наших дедов и прадедов ушлепки !!
      1. Иван Васильевич 282 Звание
        Иван Васильевич 282
        +3
        Сегодня, 09:32
        Это что, ИИ тренируется писать бред?
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          -2
          Сегодня, 09:49
          Вотзря вы оскорбляете ИИ. Он пишет осмысленно и на любые темы. Например вот,
          Сам город: Российские штурмовые группы восстановили контроль над центральной частью Купянска. Идут ожесточенные уличные бои.
          Левобережье: Ситуация для обороняющихся сил продолжает ухудшаться. Российские войска закрепились в лесных массивах к востоку от Кучеровки и развивают наступление на север.
          Окрестности:
          Куриловка: Тяжелые бои в западной части поселка.
          Новоосиново: Штурмовые группы вошли в северную часть населенного пункта.
          Купянск-Узловой: Сообщается, что этот важный узел находится «в тисках», российские подразделения продвигаются в районе станции.
          Северный фланг: Удерживается плацдарм в районе Двуречной на западном берегу Оскола, попытки контратак ВСУ здесь не имели успеха.
          Сдавливание плацдарма: Основная тактика сейчас — методичное вытеснение противника с восточного берега реки Оскол.
          Снабжение: Сообщается о нанесении ударов по логистическим путям, включая дамбы и мосты (например, в районе Печенежского водохранилища), чтобы перерезать подвоз резервов.
          Серая зона: Значительная часть окраин города остается нестабильной зоной, где контроль часто переходит из рук в руки.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:29
    А что это за " машина " с кормы на фото," гусянки в два ряда по бортам ?
    На счёт резервов у ВСУ давно уже не верю .В полицейском государстве резервы не ограничены - дойдут до того что будут просто оцеплять " спальный квартал " и грести всех подряд из каждой квартиры .Моя хата с краю уже не прокатывает .Вариантов у Зеленского много.И не хорошее предчувствие что ВСУ больше на ЛБС .
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 08:57
      LIONnvrsk
Сегодня, 08:57
      А что это за " машина " с кормы на фото," гусянки в два ряда по бортам ?

      Тоже заинтересовало. Может это всё же колёса. У фотки на удивление хорошее разрешение, при увеличении похоже на протектор.
    2. Konnick Звание
      Konnick
      +2
      Сегодня, 08:59
      Konnick
Сегодня, 08:59
      А что это за " машина " с кормы на фото," гусянки в два ряда по бортам ?

      Фото от минобороны Россия ...похоже на минный трал. Но фото на самом деле непонятное...рука ИИ поработала?
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 10:01
        Цитата: Konnick
        рука ИИ поработала?

        Смотрится как пририсованное что-то.
        1. Игорь М.
          Игорь М.
          0
          Сегодня, 11:03
          LIONnvrsk, резинопластиковые гусеницы.
      2. Игорь М.
        Игорь М.
        0
        Сегодня, 11:02
        Konnick, это роботизированная платформа - доставщик с укрытием от БПЛА.
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +4
      Сегодня, 09:26
      Ныробский
Сегодня, 09:26
      А что это за " машина " с кормы на фото," гусянки в два ряда по бортам ?

      По ходу дела это роботизированная платформа. С разделением гусянки она наверное лучше по раскисшему украинскому чернозёму лезет, а в случае повреждения трака и схода одной гусянки есть шанс что вторая сработает как страховка и платформа останется на ходу. Как то так думается winked
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 10:25
        LIONnvrsk
Сегодня, 10:25
        По ходу дела это роботизированная платформа.

        Скорее всего Вы правы. Какая нибудь модификация Курьера, который на фото Д-30 таскает.
      2. Игорь М.
        Игорь М.
        +1
        Сегодня, 11:04
        Ныробский, так есть. И еще прикрыта от БПЛА.
    4. Игорь М.
      Игорь М.
      +1
      Сегодня, 11:01
      tralflot1832, похоже на роботизированную платформу с защитой от БПЛА. Именно такими сейчас ВСУ снабжаются в Курянске.
      ФАБ-3000 все равно сколько ВСУ-шников в пыль перврашать.
  4. Nemo70 Звание
    Nemo70
    -7
    Сегодня, 08:54
    Слава Вагнеру ..!!! Они живы..И их система Патриотизма !
    А Генштаб Рф..самые награждпеые шайтаны
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:07
    Цитата: Konnick
    Цитата: tralflot1832
    А что это за " машина " с кормы на фото," гусянки в два ряда по бортам ?

    Фото от минобороны Россия ...похоже на минный трал. Но фото на самом деле непонятное...рука ИИ поработала?

    Минный трал с кормы,на минималках ?Жить захочешь не так ещё обвесишь " машину" допами на все деньги .Да и кормовой люк по моему снят .Или всётаки это " морда" ,а не зад .
    1. Игорь М.
      Игорь М.
      0
      Сегодня, 11:05
      tralflot1832, это роботизированная платформа - доставшик боеприпасов, с накрытием от БПЛА.
  6. Игорь М.
    Игорь М.
    0
    Сегодня, 11:07
    Вот еще пишут про Купянск: