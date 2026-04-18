Замглавы МИД РФ назвал наиболее вероятный регион противостояния России и НАТО

Североатлантический блок активно готовится к борьбе против нашего государства. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал наиболее вероятный регион противостояния России и НАТО.



Он высказался по этому поводу в интервью агентству РИА Новости.

По мнению дипломата, есть большая вероятность того, что интересы РФ и Североатлантического альянса столкнутся в Балтийско-Скандинавском регионе.

Замминистра иностранных дел отметил:

Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией. Блок прорабатывает пути наращивания боевого потенциала во всех операционных средах.

Представитель МИД России заявил, что НАТО усиливает свой военный потенциал и расширяет присутствие на главных географических направлениях.

В МИД РФ и раньше неоднократно отмечали непрерывный рост активности альянса у западных рубежей нашей страны. Она является поводом для серьезного беспокойства российского руководства. Несмотря на это, Москва никогда не отказывалась от разумного диалога с Североатлантическим альянсом, но он должен проходить только на основе равноправия и взаимного уважения.

Сейчас одним из главных поводов для беспокойства России является возможное использование территорий Финляндии и стран Прибалтики для атак украинских дронов на территорию РФ. В частности, на днях секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял о недопустимости таких действий и напоминал руководству этих государств о нашем праве на самооборону.
    alexboguslavski
    Сегодня, 09:19
    "Никто не хотел войны. Война была неизбежна". (с)
    Nemo70
    Сегодня, 09:19
    Перемен ,мы ждем перемен ...Пара бабахнуть !! soldier
    P.S. Пора пятую и шестую колону зачистить во власти ! Провинция ,вся на СВО уже
      frruc
      Сегодня, 10:00
      Nemo70
      Пара бабахнуть !!

      Если так и дальше дела пойдут, то придется. И для начала стоит правильно выбрать цель. При атаке БПЛА со стороны Прибалтики, можно было особо не заморачиваться и ответить ей молниеносно и жестко, а потом уже разбираться.
      мусоргский
      Сегодня, 11:34
      Пора пятую и шестую колону зачистить во власти ! Кому пора, кто будет зачищать, чего трепаться без толку!
    tralflot1832
    Сегодня, 09:20
    Призывы к благоразумию не действуют .Европа не хочет быть проигравшей.Трамп своё чёрное дело с ней уже всё сделал ,но не до конца .Вопрос когда они нападут со всей дури ,до выборов в США или после выборов - октябрь ,ноябрь могут стать горячими .С началом СВО был вопрос Европа остановится или нет ,похоже нет .А США как обычно за лужей ,в засаде .Примкнёт к победителям .
      agk1982
      Сегодня, 09:36
      А вы сами подумайте почему США начали дистанцироваться от НАТО или почему Британия вышла из ЕС. Большая война в Европе уже решённое дело. Случись что даже с применением ЯО на которое тут многие уповают они будут как бы ни при чём. Просто по-другому им уже не решить накопившиеся проблемы - война всё спишет...
      Denissdaf
      Сегодня, 10:47
      Меня в меньшей степени интресует к кому примкнут сша в случае войны, а в большей то как будет воевать Россия? Так же полумерами ("мы еще не начинали") или уже по настоящему с применением яо?
        мусоргский
        Сегодня, 11:36
        США будут сидеть на берегу улыбаться и смотреть, что будет. Они своего достигли.
          Denissdaf
          Сегодня, 12:09
          Чего именно достигли сша?
    Earl
    Сегодня, 09:24
    И здесь оленевода приплели. Создается ощущение, что его время от времени достают из пыльного сундука и показывают публике чтобы выяснить: не забыли ли люди о его воровстве. Нет, не забыли. И тогда вздохнув, оленевода вновь убирают в пыльный сундук.
      30 вис
      Сегодня, 09:56
      Цитата: Earl
      И здесь оленевода приплели.

      Проверка народа на вшивость . А вдруг простил русский народ держателя гарема , любителя пышногрудых генеральш , резчика по дереву . Урфин Джюса и его деревянных замов ., расхитителей государственных средств -воров деревянных .
    Наводлом
    Сегодня, 09:25
    Скандинавию при таком развитии событий можно сразу "отрезать" от Финляндии аккуратными ударами ЯО.
    Отрезвеют все в момент.
      agk1982
      Сегодня, 09:33
      Браво, просто браво. Во-первых кто первым применит ЯО на того всех собак и повесят. Во-вторых на фоне целых тоннелей, мостов и портов на той же Украине ЯО то к чему? Там и обычных Кинжалов или КР хватит, но их почему-то не трогают?
        Наводлом
        Сегодня, 09:46
        Цитата: agk1982
        Браво, просто браво. Во-первых кто первым применит ЯО на того всех собак и повесят. Во-вторых на фоне целых тоннелей, мостов и портов на той же Украине ЯО то к чему? Там и обычных Кинжалов или КР хватит, но их почему-то не трогают?

        Кинжалов и КР не хватает, чтобы убедительно противостоять на Украине.
        Но вы думаете, что их точно хватит в открытом противостоянии НАТО.
        Возвращаю вам ваше "браво"
        Когда на тебя нападает банда, нужно бить сразу и на поражение.
        Только это может охладить пыл шайки огалтелых бандитов.
        От меня "минус" за пребывание в облаках.
          agk1982
          Сегодня, 09:51
          Кинжалов и КР не хватает на один тоннель, один порт и полтора десятка мостов?
          По-моему нашей стране чего-то другого не хватает. И ответ тут явно не в плоскости оружия, каких-то ракет или прочих Буревестников с Посейдонами.
            Наводлом
            Сегодня, 09:58
            Цитата: agk1982
            Кинжалов и КР не хватает на один тоннель, один порт и полтора десятка мостов?

            Вы вообще не поняли.
            Задачи перерезать коммуникации обычными средствами поражения в случае военного противостояния с НАТО - это локальное тактическое решение.
            Тем более для таких ударов не может быть целью малозначительное Скандинавия.
            Основные удары будут нанесены с территории Польши.
            Бить по Скандинавии нужно только с одной целью - чтобы противник мгновенно отрезвел.
            Именно об этом я написал.
            Чтобы избежать большой войны на истощение.
            Россия не в состоянии противостоять Западу, меряясь количеством КР, танков и солдат.
            Это было бы самоубийственно.
            Этот вариант - способ проиграть.
            И надимать на красную кнопку пришлось бы рано или поздно.
            Чем раньше и чем ограниченней удар ЯО - тем больше шанс сохранить страну и не скатиться в войну на всеобщее уничтожение.
            Наводлом
            Сегодня, 10:06
            Цитата: agk1982

            По-моему нашей стране чего-то другого не хватает. И ответ тут явно не в плоскости оружия, каких-то ракет или прочих Буревестников с Посейдонами.

            В продолжение предыдущего комментария:
            С потерями позиций в Скандинавии НАТО сможет смириться, не переходя к обмену ядерными ударами.

            К следующему пункту:
            Не хватает того самого, что есть у Ирана.
            Патриотично настроенной верхушки, готовой костьми лечь за свою страну.
            И миллионов добровольцев, которые в Иране записались в списке в первую же неделю войны.

            Зато чего у нас в избытке, так это критиканов, готовых на всё ради России при одном условии - не покидать мягкое кресло перед компьюютеров.
            Как вы думаете, много ли таких в Иране? Нет, выводы сделаны. Загнали их под шконку.

            Только прошу вас не пишите "не сравнивайте Россию и Иран" и "если бы я был иранцем, то тоже записался бы в добровольцы".
              Уарабей
              Сегодня, 10:16
              Вот это все нагнетание истерии и служит целью для того, чтобы вынудить Россию ПЕРВОЙ нанести ядерный удар. Именно этого добивается запад, потому как других методов победить Россию у него нет. На поле не могут, изнутри - тоже не могут. А в случае если Россия бахнет ЯО по натовской мелюзге, для "отрезвления блока", Россия мгновенно станет мировым изгоем уже по-настоящему и получит полную блокаду на этот раз уже реально от всего мира. Даже матрасы стремаются тактическое ЯО применить в Иране.
                agk1982
                Сегодня, 10:23
                Я именно как раз про это и писал.
                Не могу понять, почему некоторые уповают на ЯО на фоне ненарушенной логистики на Украине, хотя все средства для этого имеются.
                Наводлом
                Сегодня, 10:25
                Цитата: Уарабей
                Вот это все нагнетание истерии и служит целью для того, чтобы вынудить Россию ПЕРВОЙ нанести ядерный удар.

                Что это даёт Западу, раз они этого так добиваются по вашей версии?
                Разве для этого Запад поднаторел в цветных революциях и прокси-войнах, чтобы подталкивать Россию к ядерной войне, а которой ни у кого не будет шансов на выживание?
                Простите, но зто ни в какие ворота не лезет.
                Как раз сейчас обкатываются технологии на Украине и прощупываются решения для войны с Россией обычными вооружениями.
                Для того, чтобы схлопнуть аесь шарик в ядерном грибе?
                Нет, конечно.
                Они хотят задавить количеством.
                И желательно самую тяжёлую работу сделать чужими руками.
                Именно мысль о том, что России нельзя прибегать к самому убойному своему аргументу в противостоянии со своим злейшим экзистенциальным врагом, может стать началом конца.

                P.S.
                Просто диву порой даёшься.
                Одни: долбанём ТЯО по Украине!
                Другие: нельзя использовать ЯО против НАТО!
                  Уарабей
                  Сегодня, 12:41
                  Западу нужно чтобы Россия применила ЯО - ПЕРВОЙ. Чтобы запад развязал себе руки полностью.Что еще тут непонятного?
                  П.с. Иной раз просто диву даешься, как некоторые не понимают подобной элементарщины.
                    Наводлом
                    Сегодня, 12:51
                    Цитата: Уарабей
                    Западу нужно чтобы Россия применила ЯО - ПЕРВОЙ. Чтобы запад развязал себе руки полностью.Что еще тут непонятного?
                    П.с. Иной раз просто диву даешься, как некоторые не понимают подобной элементарщины.

                    Будьте так добры, продолжите свою логику.
                    Это развяжет руки НАТО для чего?
                    Для ответного ядерного удара?
                    Потому что первыми совесть не позволит?
                    Нащупайте причинно-следственную связь в своей логике.
                      Уарабей
                      Сегодня, 13:06
                      Именно так. Для - ОТВЕТНОГО. Им нужно чтобы перед всем миром вина России была ЯВНОЙ и не требовала доказательств. Тогда они могут всем миром атаковать Россию со всех сторон. И ни одна страна не скажет ничего против. Вам пример Ирана ни о чем не говорит? Вы думаете почему никто не впрягается за амеров и евреев? Да потому что именно они первыми напали на Иран.
                      П.с. Вы считаете понятие - "Провокация", просто придуманным для красного словца?
                        Наводлом
                        Сегодня, 13:45
                        Цитата: Уарабей
                        Именно так. Для - ОТВЕТНОГО. Им нужно чтобы перед всем миром вина России была ЯВНОЙ и не требовала доказательств. Тогда они могут всем миром атаковать Россию со всех сторон. И ни одна страна не скажет ничего против. Вам пример Ирана ни о чем не говорит? Вы думаете почему никто не впрягается за амеров и евреев? Да потому что именно они первыми напали на Иран.
                        П.с. Вы считаете понятие - "Провокация", просто придуманным для красного словца?

                        Ознакомьтесь с ядерной доктриной США.
                        Пример Ирана мимо кассы.
                        По своим возможностям он рядом не стоит с российским ядерным потенциалом.
                        Но даже с ним возникли серьёзные проблемы.
                        А расчёт строился на поддержку изнутри.
                        Начинать игру с Россией в ядерный пинг-понг может только самоубийца.
                        Тем более, дожидаясь первого удара со стороны Москвы.
                        Именно поэтому американская доктрина основана на упреждающих ударах.
                        Уарабей
                        Сегодня, 14:30
                        А амерам наплевать на первый удар со стороны Москвы, если он пройдет по Европе, по сценарию который они и воплощают. Именно поэтому всякие прибалтийские шавки наглеют и в окрытую "хамят" России, да еще и демонстраивно позволяют украм наносить удары со своей территории. А после того, как Россия нанесет хоть один ядерный удар по Европе, Россию бойкотируют абсолютно все. Не будет никаких поставок необходимой для военной промышленности продукции. Даже из Китая, не говоря уж о всяких "серых схемах". А xoxла начнут вооружать еще сильнее, причем всей планетой. После того, как Россия стенет настоящим изгоем, а не "иллюзорным" как сейчас, они начнут еще сильнее расскачивать ситуацию внутри самой России. Могут еще одновременно начать вторжение со всех сторон, для гарантии смены воасти. Именно так всё и будет. И у России будет после всего этого, только два варианта, либо устроить вселенский ядерный апокалипсис прямо сразу и всех забрать с собой, либо сдаваться.
                        Так вот чтобы не вставать перед таким выбором, России и нужно просто не реагировать на всю эту туфту, а доводить СВО до конца. И западу как раз этот вариант и не нравится.
                        П.с. А пример Ирана Вы не поняли. Пример в том, что даже лицемерный запад не на всё абсолютно готов пойти, когда весь мир видит кто начал первым.
            DBR
            Сегодня, 11:02
            Интересная такая ситуация получается . Наши солдаты гибнут на фронте но мы почему то не трогаем вражеские коммуникации по которым поступает тяжелое вооружение , боеприпасы , гсм , и те же комплектующие для сборки дронов . Причем тут некоторые постоянно тут втирают мол так сложно , так сложно попасть по мостам ..
            В Тегеране израильским обстрелом разрушен один из главных мостов столицы:
            Мост соединял Тегеран с северными регионами. Он считается одной из самых сложных инженерных конструкций в Иране.
            Они там совсем дикие в этом Израиле - не знают про инновационную стратегию ГШ РФ по нанесения военно-воздушных ударов, в соответствии с которыми бить по мостам бесполезно, нецелесообразно и даже невозможно...
        Мячик
        Сегодня, 10:19
        Цитата: agk1982
        Во-первых кто первым применит ЯО на того всех собак и повесят

        Того и будут бояться до усрачки.

        Цитата: agk1982
        на фоне целых тоннелей, мостов и портов на той же Украине ЯО то к чему?

        т.н. "Украина" - это территория России. Зачем нам свою территорию радиацией загаживать? Нам там ещё жить. Как и территория Прибалтики, ещё Петром Первым была купленная, - это тоже территория России. А, вот, всякие Финляндия, Польша, Румыния и прочие бриташки с дойчлендами - этих нам не жалко.
        opuonmed
        Сегодня, 11:11
        Браво,с нато с лярдем людей и с огромны впк и с большими деньгами, войну вести обычным оружием, вы молодец, видно сразу за кого вы стоите !
    agk1982
    Сегодня, 09:30
    Уже даже сроки открыто публикуют - 28-29, но могут резко сдвинуть на 26-27
    Англосаксам позарез нужна война для списания долгов по аналогии с мировыми войнами
    А тем более когда в России есть "свои люди" у них есть все шансы на её развал
    tralflot1832
    Сегодня, 09:34
    Чтобы охладить пыл финов и прибалтов ,надо попросить о помощи товарища Ким Чен Ына - кто их разберёт это саамы или северокорейцы - так дивизии 3- 4 .Грустная шутка .Читаешь сми скандинавских стран - сплошная русофобии,безпросветная .Хотят как в 90ые - ногой дверь открывать в России.
      tralflot1832
      Сегодня, 09:49
      Кстати рыбопромышленник из Мурманска Орлов отсанкционирован вдоль и поперёк скандинавами - причина ,он взял кредит в Сбербанке на развитие производства и платит проценты за кредит спонсируя СВО и Путина В.В.Бред ? Нет это не бред.Так что комментаторы- есть кредит у вас ,вы враги для них со всеми вытекающими. drinks Купил водку- враг ,а если ещё и куришь вдвойне враг,а если есть ещё и машина ? drinks Скорее всего придётся им морду бить .
      Егоза
      Сегодня, 09:51
      Цитата: tralflot1832
      Читаешь сми скандинавских стран - сплошная русофобии,безпросветная

      Просто до них еще не дошло, что старая Европа подставит всяких "молодых" и недавно вступивших также как и украину.
    Дилетант
    Сегодня, 09:34
    Едрид Мадрид
    (медсестра Люба)

    Наконец и до зам.министра нашего МИДа дошло.
    А то все эстонцы, американцы...
    yuriy55
    Сегодня, 09:34
    В частности, на днях секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял о недопустимости таких действий и напоминал руководству этих государств о нашем праве на самооборону.

    А российский народ имеет право на волевого и решительного главу государства, который не придумывает причины для продления сроков полномочий, а просто ведёт страну по пути наибольшего благополучия для большинства граждан...
      agk1982
      Сегодня, 09:40
      Народ то конечно имеет такое право, но кто ему позволит? В нынешней системе Президент лишь исполнитель воли тех, кто стоит за его спиной. Вообще всё это печальный итог и последствия разрушения СССР. И нам ещё пить и пить из этой горькой чаши.
      Мячик
      Сегодня, 10:22
      Цитата: yuriy55
      А российский народ имеет право на волевого и решительного главу государства, который не придумывает причины для продления сроков полномочий, а просто ведёт страну по пути наибольшего благополучия для большинства граждан

      У россиян есть такой президент - Путин В.В. К сожалению, рано или поздно ему придётся уйти, а достойной замены ему нет - и это плохо.
        yuriy55
        Сегодня, 13:02
        Цитата: Мячик
        У россиян есть такой президент — Путин В.В.

        Нам Володин уже говорил про наше всё...
        Stas157
        Сегодня, 13:37
        Цитата: Мячик
        У россиян есть такой президент - Путин В.В. К сожалению, рано или поздно ему придётся уйти, а достойной замены ему нет

        В смысле нет? Замену Ельцину нашли ведь! Ну вот и Путину найдут. Там окружение у него все как на подбор! Один достойнее другого!
    Владимириус
    Сегодня, 09:37
    у нас как впрочем и всегда будут ждать и терпеть, ждать и терпеть и оттягивать до последнего момента, до того как французы подвезут весь свой ядерный потенциал к нашей границе, чтобы сократить время подлета, (как это сделали у себя северокорейские товарищи расставив свои ракеты вдоль всей границы) , т. о. лишив преимущества гиперзвука
      agk1982
      Сегодня, 09:44
      У "нас" будут делать, то что скажут "партнёры". Всё будет делаться максимально глупо и тупо к выгоде "партнёров".
    kosmozoo
    Сегодня, 09:38
    Североатлантический блок активно готовится к борьбе против нашего государства.
    А мы на это, ещё плотнее заполним населением Москву и Санкт-Петербург.
    Если что, это грустный сарказм.
    Посредством этих мегаполисов НАТО может вывести нас на болевой прием. Я понимаю тех у кого на доме есть вертолетная площадка и личный вертолет - у них есть и инсайт для того что бы вовремя смыться.
    ВПК-65
    Сегодня, 10:06
    За ночь в Ленинградской области сбито 27 БПЛА противника. Возгорание в районе порта Высоцк, где много емкостей под нефтепродукты. Этой ночью также были повреждены здания Пулковской астрономической обсерватории.
      Ныробский
      Сегодня, 10:34
      Цитата: ВПК-65
      За ночь в Ленинградской области сбито 27 БПЛА противника. Возгорание в районе порта Высоцк, где много емкостей под нефтепродукты. Этой ночью также были повреждены здания Пулковской астрономической обсерватории.
      Это фото, обычная залипуха слепленная искусственным интеллектом. Там снег только сошёл и никакой буйной, июньской зелени, априори быть не может. no
      Да и судя по царящему запустению вокруг зданий и, их печальному косметическому виду, эти здания обсерватории были "убиты" ещё лет за 20 до налёта.
    Ныробский
    Сегодня, 10:24
    Сейчас одним из главных поводов для беспокойства России является возможное использование территорий Финляндии и стран Прибалтики для атак украинских дронов на территорию РФ.

    Раньше надо было беспокоиться. Сейчас это уже свершившийся факт и "просто беспокоиться" уже непродуктивно. Пора принимать контрмеры и, как минимум, сбивать БПЛА над территорией прибалтики и финляндии, и ,как максимум, дать коридор "иранским Шахидам" для нанесения визитов в страны НАТО. Наверное у нас ещё остались Шахиды из первых партий поставленных из Ирана с их маркировкой.
    Много не надо, потому что после первых взрывов на их промышленных объектах, те кому положено быстро сообразят откуда и почему такой ветер дует. Так или иначе, но России уже по любому надо отходить от политики убеждений и уведомлений к политике действий.
    opuonmed
    Сегодня, 11:06
    Блок прорабатывает пути наращивания боевого потенциала во всех операционных средах.

    С НАТО только ядерная война, иначе задавят РФ людской численностью и производством. А играть по чужим правилам — это заранее проиграть!
      agk1982
      Сегодня, 11:16
      Думаю скоро будет. Всё в рамках сценария заокеанских режиссёров и партнёров. Так чтоб на сев америку и туманный альбион ничего не упало. Строго в европе они даже некоторыми странами пожертвуют
    commbatant
    Сегодня, 13:27
    По мнению дипломата, есть большая вероятность того, что интересы РФ и Североатлантического альянса столкнутся в Балтийско-Скандинавском регионе.

    Это очевидно же, достаточно посмотреть на программу перевооружений и созданий дивизионных командований Скандинавских государств и стран Балтии объединенные в Многонациональные АК НАТО "Север" и "Северо-Восток". По опыту захвата ВСУ части Курской области подготовленных к развертыванию к 2029-2030 гг. наряд сил у НАТО на указанных направлениях вполне достаточно чтобы лишить РФ выхода к Балтике, блокаде Санкт-Петербурга и перерезания ж/д дороги Санкт-Петербург - Мурманск.
    6-я ОА и новый 44-й "АК" явно не перекроют угрозу от НАТО на Северо-Западном направлении, из состава ЛВО, надо выделять Северо-Западный ВО в тех границах ответственности за который ранее отвечал СФ РФ.
    Также ДКБФ РФ надо дробить на два самостоятельных флота (такое уже делалось после ВОВ).