В индийской Пуне произошёл инцидент с истребителем, СМИ пишут - с Су-30МКИ
На индийском аэродроме Пуна были введены ограничение на взлёт и посадку самолётов. Индийское военное командование сообщает о том, что истребитель ВВС Индии, совершая посадку, был вынужден приземляться при заблокированной стойке шасси.
Местные медиа:
При этом экипаж боевого самолёта (а западные источники утверждают, что речь идёт о самолёте Су-30МКИ) травм и телесных повреждений не получил.
СМИ Индии:
Несколько десятков рейсов, в основном авиакомпаний IndiGo и Air India) были отменены или перенаправлены в другие города.
Пассажиры сообщали о большом скоплении людей в терминале.
ВВС Индии официально подтвердили:
К настоящему моменту аварийный борт с ВПП в Пуне убрали, аэропорт свою работу возобновил в обычном режиме.
Некоторые индийские СМИ тоже пишут о том, что это был именно Су-30МКИ, основываясь на том, что самолёт – двухместный и что в Пуне располагается эскадрилья этих истребителей. При этом в Минобороны Индии конкретная «марка» самолёта не называется.
Пуна - город с населением около 5,5 млн человек в индийском штате Махараштра, в 150 км от Мумбаи.
Информация