В индийской Пуне произошёл инцидент с истребителем, СМИ пишут - с Су-30МКИ

В индийской Пуне произошёл инцидент с истребителем, СМИ пишут - с Су-30МКИ

На индийском аэродроме Пуна были введены ограничение на взлёт и посадку самолётов. Индийское военное командование сообщает о том, что истребитель ВВС Индии, совершая посадку, был вынужден приземляться при заблокированной стойке шасси.

Местные медиа:

Произошла жёсткая посадка, самолёт заблокировал взлётно-посадочную полосу.

При этом экипаж боевого самолёта (а западные источники утверждают, что речь идёт о самолёте Су-30МКИ) травм и телесных повреждений не получил.

СМИ Индии:

Аэропорт Пуны имеет только одну ВПП, которая используется как военными, так и гражданскими самолётами. Поэтому её закрытие полностью остановило прилёты и вылеты.

Несколько десятков рейсов, в основном авиакомпаний IndiGo и Air India) были отменены или перенаправлены в другие города.

Пассажиры сообщали о большом скоплении людей в терминале.

ВВС Индии официально подтвердили:

Взлётно-посадочная полоса в Пуне временно недоступна из-за инцидента с самолётом ВВС. Экипаж в безопасности, ущерба гражданской собственности нет. Работы по восстановлению ведутся.

К настоящему моменту аварийный борт с ВПП в Пуне убрали, аэропорт свою работу возобновил в обычном режиме.

Некоторые индийские СМИ тоже пишут о том, что это был именно Су-30МКИ, основываясь на том, что самолёт – двухместный и что в Пуне располагается эскадрилья этих истребителей. При этом в Минобороны Индии конкретная «марка» самолёта не называется.

Пуна - город с населением около 5,5 млн человек в индийском штате Махараштра, в 150 км от Мумбаи.
  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 10:10
    . Пуна - город с населением около 5,5 млн человек в индийском штате Махараштра, в 150 км от Мумбаи.

    Такой себе маленький, провинциальный, индийский городок.)
    1. helilelik Звание
      helilelik
      +2
      Сегодня, 11:39
      Райцентр, недалеко от Мумбайска.
  2. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +2
    Сегодня, 10:11
    Заблокированная стойка шасси - это как? Это что? Не вышла, сложилась, сломалась, колесо заблокировалось и не крутится, что еще? Какая стойка? их там три. Ничего не понятно