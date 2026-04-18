В индийской Пуне произошёл инцидент с истребителем, СМИ пишут - с Су-30МКИ

На индийском аэродроме Пуна были введены ограничение на взлёт и посадку самолётов. Индийское военное командование сообщает о том, что истребитель ВВС Индии, совершая посадку, был вынужден приземляться при заблокированной стойке шасси.Местные медиа:При этом экипаж боевого самолёта (а западные источники утверждают, что речь идёт о самолёте Су-30МКИ) травм и телесных повреждений не получил.СМИ Индии:Несколько десятков рейсов, в основном авиакомпаний IndiGo и Air India) были отменены или перенаправлены в другие города.Пассажиры сообщали о большом скоплении людей в терминале.ВВС Индии официально подтвердили:К настоящему моменту аварийный борт с ВПП в Пуне убрали, аэропорт свою работу возобновил в обычном режиме.Некоторые индийские СМИ тоже пишут о том, что это был именно Су-30МКИ, основываясь на том, что самолёт – двухместный и что в Пуне располагается эскадрилья этих истребителей. При этом в Минобороны Индии конкретная «марка» самолёта не называется.Пуна - город с населением около 5,5 млн человек в индийском штате Махараштра, в 150 км от Мумбаи.