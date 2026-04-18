Трамп пригрозил Ирану в случае отказа «менее дружественно» вывезти запасы урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран откажется добровольно отдать свой обогащенный уран, Вашингтон будет действовать «менее дружественно». Американский президент рассчитывает, что передача США иранского урана начнется сразу же после подписания «сделки».

При этом в Иране, несмотря на угрозы Трампа, по-прежнему отказываются передавать США свои запасы обогащенного урана. Спикер МИД Исламской Республики Эсмейл Багаи подчеркивает, что для Ирана этот ресурс «так же священен, как и земля страны» и ни при каких обстоятельствах не подлежит передаче кому-либо. Багаи уточнил, что вариант вывоза урана в США даже не рассматривался.

Кроме того, Багаи опроверг заявления Трампа о якобы открытии Ираном беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе. Представитель иранского МИД уточнил, что судоходство через Ормузский пролив будет осуществляться по маршрутам, определенным Тегераном, и с судов предполагается взимать установленную ранее пошлину.

Ранее Трамп успел отчитаться, что Иран якобы уже согласился отдать «на хранение» США «всю свою радиоактивную пыль». По словам американского президента, США намереваются при помощи экскаваторов извлечь все запасы иранского урана, которые хранятся на атакованных летом 2025 года ядерных объектах.

Таким образом, становится все очевиднее, что информация, озвучиваемая Трампом в его бравурных заявлениях, зачастую является по меньшей мере несколько преувеличенной.
  Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 09:47
    Болтовня Рыжего брехуна нацелена на то, чтобы в матраснике оправдаться за свой проигрыш!
    Иран ему ничего не отдаст и Трамп Ирану ничего не сделает.
    ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:14
      hi Давно пора осуществить доступ специалистов-психиатров к тушке хозяина бидэ ( штаб Фашингтона), а также оградить от красной кнопки, иначе сам может многократно обделаться.
      Одним словом, свободу дерьмократии и гражданский бунт неповиновения повсеместно во всех штатах полосатых!
      Как повторял вождь пролетариата - Пусть из искры разгорится пламя!
      Vitaly_pvo
        0
        Сегодня, 11:11
        Зачем так прямолинейно? Можно сделать ход конем и передать обогащенный уран КНДР или КНР. Пусть порадуются.
  Светлан
    +1
    Сегодня, 09:54
    Балабол его фамилия, Балабол Балаболович
  noWAR
    +1
    Сегодня, 09:59
    Этот горлопан может делать что угодно при импотенции остального мира, а жаль!
  Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:01
    ❝ Трамп заявил, что, если Тегеран откажется добровольно отдать свой обогащенный уран, Вашингтон будет действовать «менее дружественно» ❞ —

    — Нет у персов пока средств доставки, а то бы, может, и сами «дружественно» доставили заказчику ...
    SmollH2
      +1
      Сегодня, 10:12
      Доставить, сто-двести килограммов груза? Действительно у них нечем?
  Хамзат-41
    +3
    Сегодня, 10:11
    А с чего он вообще решил что Иранцы отдадут ему высокообогащенный уран?
    роман66
      +1
      Сегодня, 10:23
      Причем, даже не продадут, а отдадут. Много денег
    ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 10:28
      Мечтать не вредно! Трампу.. laughing
  tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:12
    Одно ясно ,арабы с своей нефтью попали - за проход надо будет платить сначала Ирану потом США.А всё началось в офисе ОПЕК в Швейцарии в прошлом году .Когда Арабы лешили аккредитации структуры связанные с Американским Агентством Энергетики за " фейки" влияющие на ценообразование нефти на биржах .Американцев лешить аккредитации - получите и распишитесь Цену на нефть будет устанавливать американская администрация .Причём любая .
  Кмет
    +1
    Сегодня, 10:17
    Вашингтон будет действовать «менее дружественно»

    У Вашингтона для этого были все возможности когда велись переговоры с Ираном до факта вероломного нападения США на Иран. При этом Иран предлагал варианты развития мирного исследования атома, но Вашингтон они не устроили и было решено силовым методом понудить Иран к воле Вашингтона. А теперь, после "вполне дружественных" ударов по Ирану, Вашинтон угрожает быть "менее дружественным".
    В общем опять идет забалтывание "успехов" армии "солдат неудачи". Нет ни одной причины для компромисса и добровольной передачи обогащенного урана какой-либо, даже нейтральной стране.
  drags33
    0
    Сегодня, 10:37
    Иранцы - древняя, сильная и стойкая нация.... С амерами их даже рядом нельзя поставить - там всё продажное!!! И иранцы реально показывают, что духовные принципы важнее бабла. Вот это вызывает уважение!
    nik-mazur
      0
      Сегодня, 13:42
      Судя по тому, как еврейцы с американцами выкашивали высшее руководство Ирана, с продажностью и баблом в Иране всё в порядке.
  nik-mazur
    0
    Сегодня, 13:39
    Так ведь иранский уран уничтожен американскими бомбардировками ещё в прошлый раз? Все четыреста килограмм. Как его можно отдать или захватить?