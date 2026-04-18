Трамп пригрозил Ирану в случае отказа «менее дружественно» вывезти запасы урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран откажется добровольно отдать свой обогащенный уран, Вашингтон будет действовать «менее дружественно». Американский президент рассчитывает, что передача США иранского урана начнется сразу же после подписания «сделки».При этом в Иране, несмотря на угрозы Трампа, по-прежнему отказываются передавать США свои запасы обогащенного урана. Спикер МИД Исламской Республики Эсмейл Багаи подчеркивает, что для Ирана этот ресурс «так же священен, как и земля страны» и ни при каких обстоятельствах не подлежит передаче кому-либо. Багаи уточнил, что вариант вывоза урана в США даже не рассматривался.Кроме того, Багаи опроверг заявления Трампа о якобы открытии Ираном беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе. Представитель иранского МИД уточнил, что судоходство через Ормузский пролив будет осуществляться по маршрутам, определенным Тегераном, и с судов предполагается взимать установленную ранее пошлину.Ранее Трамп успел отчитаться, что Иран якобы уже согласился отдать «на хранение» США «всю свою радиоактивную пыль». По словам американского президента, США намереваются при помощи экскаваторов извлечь все запасы иранского урана, которые хранятся на атакованных летом 2025 года ядерных объектах.Таким образом, становится все очевиднее, что информация, озвучиваемая Трампом в его бравурных заявлениях, зачастую является по меньшей мере несколько преувеличенной.

