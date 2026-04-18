Трамп заявил, что в США готовят к публикации материалы об НЛО

Трамп заявил, что в США готовят к публикации материалы об НЛО


На мероприятии в Аризоне Дональд Трамп заявил, что правительство вот-вот начнет публикацию материалов о неопознанных летающих объектах:



Мы нашли много интересных документов. Первые публикации начнутся очень скоро.

По словам Трампа, он поручил главе Пентагона Питу Хегсету заняться этим вопросом еще в феврале. Процесс рассекречивания, как утверждается, идет полным ходом.

Трамп добавил:

Это нечто, захватывающее умы.

Контекст, однако, заставляет задуматься о своевременности этого обещания. Всего через день после февральского распоряжения Трампа о публикации «всех материалов о внеземной жизни» был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО – The Black Vault.

С сервера исчезли сотни гигабайт файлов. Их Джон Гриневальд-младший собирал более 30 лет. Уфолог утверждает, что у него есть резервные копии. Однако сам факт такого «совпадения» выглядит, мягко говоря, подозрительно.

Тем временем конгрессвумен Анна Паулина Луна обвинила Пентагон в умышленном сокрытии данных. Ведомство, по ее словам, проигнорировало требование опубликовать 46 видеозаписей с НЛО. В том числе кадры с «огромным диском» над афгано-пакистанской границей и инцидентами над Персидским заливом.
    al3x
    Сегодня, 09:53
    А еще снимет маску и покажет всем свою зелёную морду в прямом эфире.
      Shurik70
      Сегодня, 09:59
      Одна из конспирологических причин убийства президента Кенеди - тот хотел рассекретить данные об НЛО.
      Кстати, Симпсоны, чьи многие предсказания сбылись, предсказали смерть Трампа
        Nemo70
        Сегодня, 10:02
        Одна из конспирологических причин убийства президента Кенеди - тот хотел рассекретить данные об НЛО.
        Кстати, Симпсоны, чьи многие предсказания сбылись, предсказали смерть Трампа

        Трампу тоже ухо отстрели !!!! Он на мушке !!! Рептиоид )))
    noWAR
    Сегодня, 09:57
    Этот рыжий конь апокалипсиса готов заявлять что угодно, даже войны начинать ради размазывания своего участия в эпштейновских кровавых оргиях, !
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 09:58
    А еще снимет маску и покажет всем свою зелёную морду в прямом эфире.

    Ага...Марс атакует. smile
      Nemo70
      Сегодня, 10:06
      А еще снимет маску и покажет всем свою зелёную морду в прямом эфире.

      Ага...Марс атакует. smile

      Аха евреи твои идут во Банк) в Ливане )) Такие как ты сидят в Росии и много ноют !!
      Ждут развала России ..Ну ну
        noWAR
        Сегодня, 15:08
        Что же ты на шутку бредом отвечаешь уважаемому Лёхе? laughing
    tralflot1832
    Сегодня, 10:02
    Вечерний Трамп не такой опасный как ночной . drinks Да знаем мы всех американских рептилоидов - Камала Хариус всплыла из небытия.Одна из них .
    Глухой
    Сегодня, 10:02
    днако сам факт такого «совпадения» выглядит, мягко говоря, подозрительно.

    Также подозрительно пропали чертежи апполонов, двигателей, оригиналы фото и видео, грунт и т.д.. Очевидно, что
    Процесс рассекречивания, как утверждается, идет полным ходом.
    wassat
    paul3390
    +2
    Сегодня, 10:05
    Он реально признает, что верхи всех стран мира - фиолетовые слизни с лун Юпитера? belay А ведь мы знали, мы догадывались! fellow Особенно в России догадывались... yes
      Valery3591
      Сегодня, 14:48
      100% в точку! Одно непонятно: на хрена им наши деньги? laughing
    SmollH2
    Сегодня, 10:05
    Чем еще будут отвлекать внимание? Идеи у Трампа не переводятся))
    faterdom
    Сегодня, 10:07
    Если Иран продолжит сбирать плату за пролив, то Трамп пожалуется анунакам из НЛО.
    Пока избегает этого, потому что инопланетяне за открытие пролива бабки , конечно, заберут себе, а это не сделает Америку великой, все бабки должны идти только ей.
    Южноукраинец
    Сегодня, 10:13
    . он поручил главе Пентагона Питу Хегсету заняться этим вопросом еще в феврале

    Хегсету вздохнуть не дают, делая из него козла отпущения за Иран, а тут какие то сказки надо опубликовывать.
      роман66
      Сегодня, 10:31
      Чтот значит - делая? Сам себе сделал, или говоря по-другому : всяк сам выбирает себе геморой по своей заднице
      Дед-дилетант
      Сегодня, 14:06
      Хегсету вздохнуть не дают, делая из него козла отпущения за Иран, а тут какие то сказки надо опубликовывать.
      Видите ли, не может стать кем-то другим. и есть . Хесгет - не отпущения, он просто . Так что не надо за него переживать, его просто делают тем, кем он и является.
    kebeskin
    Сегодня, 11:53
    Будет что-то из разряда: Магомед никогда не видел летающих тарелок пока не женился.
    Дядя Сэм_2
    Сегодня, 14:34
    Трамп добавил:

    Это нечто, захватывающее умы.
    Странно. После приездов Зеленского у Донни обостряется эта тема! wassat
    Earl
    Сегодня, 14:59
    Будет что-то про шестипалого рептилоида, отзывающегося на кличку "Биби"?
    sdivt
    Сегодня, 15:12
    Как только поднимается вопрос с файлами Эпштейна - Трамп начинает очередную акцию отвлечения
    То Мадуро ему поперёк, то Иран
    В ходе этих похищений и войн - все отвлеклись и забыли, казалось бы. Но вот, накал страстей в Ормузском заливе пошел на убыль - теперь вот про НЛО вспомнил