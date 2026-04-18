Трамп заявил, что в США готовят к публикации материалы об НЛО

На мероприятии в Аризоне Дональд Трамп заявил, что правительство вот-вот начнет публикацию материалов о неопознанных летающих объектах:По словам Трампа, он поручил главе Пентагона Питу Хегсету заняться этим вопросом еще в феврале. Процесс рассекречивания, как утверждается, идет полным ходом.Трамп добавил:Контекст, однако, заставляет задуматься о своевременности этого обещания. Всего через день после февральского распоряжения Трампа о публикации «всех материалов о внеземной жизни» был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО – The Black Vault.С сервера исчезли сотни гигабайт файлов. Их Джон Гриневальд-младший собирал более 30 лет. Уфолог утверждает, что у него есть резервные копии. Однако сам факт такого «совпадения» выглядит, мягко говоря, подозрительно.Тем временем конгрессвумен Анна Паулина Луна обвинила Пентагон в умышленном сокрытии данных. Ведомство, по ее словам, проигнорировало требование опубликовать 46 видеозаписей с НЛО. В том числе кадры с «огромным диском» над афгано-пакистанской границей и инцидентами над Персидским заливом.

