Директор ФБР подаст в суд на журнал The Atlantic из-за обвинений в пьянстве

1 527 8
В Соединенных Штатах разгорелся публичный скандал, фигурантом которого стал директор Федерального бюро расследования (ФБР) Кэш Пател (Кашьяп Прамод Винод Пател). Он давний сторонник 47-го президента США, с апреля 2022 года был членом совета управляющих медиакомпании Дональда Трампа Trump Media & Technology Group. Возглавил ФБР сразу после инаугурации Трампа в феврале 2025 года.

Суть скандала в том, что журнал The Atlantic, одно из старейших изданий США (основано в 1857 году в Бостоне), опубликовал в пятницу материал, в котором утверждалось, что директор ФБР допускает прогулы и вообще злоупотребляет спиртным. Более того, в статье Патела обвинили в том, что он выходит на работу в нетрезвом состоянии.

По данным издания, 10 апреля Каш Пател перед уходом из офиса в конце дня с трудом смог войти со своего компьютера во внутреннюю систему. Он подумал, что его уволили, и начал «истерить» — это подтвердили девять очевидцев.

Коллеги Патела сообщили, что у него есть веские поводы так думать, потому что он злоупотребляет алкоголем и прогуливает службу. Издание отмечает, что Пател был в списке чиновников, которых уволят после отставки генпрокурора Пэм Бонди. По свидетельству источников издания, поведение директора ФБР расценивается некоторыми его коллегами как угроза государственной безопасности.

Ранее появилось видео, на котором Пател распивает алкоголь после победы американских хоккеистов. В эту поездку глава ФБР отправился на самолете ведомства. Налогоплательщикам она обошлась в 75 тысяч долларов, что вызвало волну возмущенных комментариев американцев в соцсетях.

Пател считает, что его оклеветали и намерен подать в суд на журнал. В своем аккаунте соцсети он назвал публикацию в The Atlantic фейком.

Увидимся в суде с вами и всей вашей командой, распространяющей фейковые новости.

В свою очередь, помощница директора ФБР Эрика Найт в той же соцсети подтвердила, что против журнала «будет подан иск».
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Глухой Звание
    +2
    Сегодня, 10:05
    С рыжим не только сопьёшься, но и заюхаешься laughing То он 10й раз побеждун, то по ночам с растишкой на НЛО летает и рассекречивает. Сил уже нету ржать
  2. SmollH2 Звание
    +1
    Сегодня, 10:09
    Пусть первый, кто у них там не пьет, кинет камень))
  3. faterdom Звание
    +5
    Сегодня, 10:14
    Как это зло употребляет алкоголем?
    Надо добродушно употреблять, с друзьями, хорошей закуской, на природе, с кассетным магнитофоном на батарейках, петь песню про мороз, даже если ты в аризонской пустыне.
    А то, небось, загрузил бар у себя в кабинете, отхлебывает часто, без тостов и не чокаясь - это, конечно, не дело. Так пить -вредно, вон и Хегсет подтвердит, он Иран уже раз 10 победил, но, видимо, бутылки у него в кабинете не закончились. Тоже зло употребляет. Недобро.
    1. carpenter Звание
      +1
      Сегодня, 11:26
      Цитата: faterdom
      Как это зло употребляет алкоголем?

      Я тоже пью, но не придкурок.
  4. роман66 Звание
    +1
    Сегодня, 10:34
    Вот это педиковатое существо - директор ФБР??? Почему наша разведка до сих пор не открыла офис в Белом доме???
  5. Обычный Звание
    +5
    Сегодня, 10:41
    Он больше на клоуна смахивает. С "фенечкой" на запястье. Набрал себе команду Трампон)))
    Анекдот в тему. Нарколог принимает пациента и задает ему вопрос: У вас в роду кто-то страдал пьянством? Пациент отвечает: нет, все пили и наслаждались.
  6. Фразах Звание
    +1
    Сегодня, 11:18
    С бухлом легче спалиться. Наркетам проще, тянут дороги да раскатывают по сходнякам в Европе.
  7. kwen
    +1
    Сегодня, 11:24
    Ну вот ходил человек на работу как в дом родной, а теперь будет ходить как на голгофу, плюнули в душу.