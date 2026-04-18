В Самарской области украинский беспилотник упал рядом с роддомом

В Новокуйбышевске Самарской области украинский беспилотник упал рядом с роддомом. В учреждении выбило стекла.



Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он написал:

Пострадавших нет.

Всех детей и рожениц перевели в расположенные неподалеку медицинские учреждения. На месте происшествия власти развернули оперативный штаб.

Этому предшествовали взрывы, которые слышали жители Новокуйбышевска примерно с половины пятого утра. Эти звуки сопровождали отражение расчетами ПВО налета украинских дронов на город. Очевидцы слышали их на севере и востоке населенного пункта.

Взрывов, сопровождающихся вспышками в небе, было примерно 6-8. В это время в городе объявили беспилотную опасность и включили сирены. Жителей призвали не выходить пока на улицы. Сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало.

Также продолжаются украинские беспилотные атаки на Ленинградскую область. Как сообщил в MAX местный губернатор Александр Дрозденко, над территорией региона ликвидировали 15 воздушных объектов.

Также силы ПВО России отражали сегодня ночью атаку дронов ВСУ на Севастополь. Городской губернатор Михаил Развожаев сообщил о 22 сбитых украинских БПЛА.

Чиновник сообщил, что в результате вражеского налета загорелся топливный резервуар в Гагаринском районе города. При этом он добавил:

По предварительной информации от спасательной службы Севастополя, никто из людей не пострадал.
  1. spektr9 Звание
    spektr9
    +1
    Сегодня, 10:40
    Ну что сказать Украина выбивает наш мобилизационный потенциал, а мы её мобилизационный потенциал бережем, ибо не такие...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 10:52
      В Новокуйбышевске Самарской области украинский беспилотник...
      ...продолжаются украинские беспилотные атаки на Ленинградскую область...
      отражали сегодня ночью атаку дронов ВСУ на Севастополь.

      В телеге Первый радар сообщал ещё о массовом пролёте бпла через Азов в обход Краснодара в сторону Кропоткина, Армавира, Ставрополя. В течение 5 часов пролетали.
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +4
      Сегодня, 11:09
      Цитата: spektr9
      Ну что сказать Украина выбивает наш мобилизационный потенциал, а мы её мобилизационный потенциал бережем, ибо не такие...

      Ударом по роддому? Предлагаете по их роддомам ударить?
      Основная новость в этом:
      Также продолжаются украинские беспилотные атаки на Ленинградскую область

      Клали финны с прибалтами на все предупреждения кремля, продолжая предоставлять свою территорию для атак на Ленинградскую область.
      Кто теперь после Маши и Медведева выступит?
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        +1
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Охотовед 2

        Кто теперь после Маши и Медведева выступит?

        Министерство обороны, больше некому.
        С приказом ударить по одному из заводов.
        Лучше по двум-трём.
    3. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 11:24
      ВСУ делает что хочет и бьёт куда хочет, у них нет красных линий.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        -3
        Сегодня, 11:33
        Россия делает что хочет и бьёт куда хочет, у них нет красных линий.

        пукры бьют стекла в домах
    4. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -3
      Сегодня, 11:34
      пукры может и пытаються, но только бьют стекла в домах
    5. Наводлом Звание
      Наводлом
      -1
      Сегодня, 12:03
      Цитата: spektr9
      Ну что сказать Украина выбивает наш мобилизационный потенциал, а мы её мобилизационный потенциал бережем, ибо не такие...

      Кто вам это сказал?
      Вы как раз такой.
      Один в один.
  2. К-50 Звание
    К-50
    -5
    Сегодня, 10:51
    Если у мамочек молоко с испуга пропадёт можно будет через суд компенсацию на исскуственной вскармливание выбить? Или это не страховой случай? what
  3. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    0
    Сегодня, 12:05
    Вот уж воистину пугалка - Баба-Яга за непослушными детками прилетела... Хотя и дальность её полёта всего 10-15км.
  4. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +3
    Сегодня, 12:09
    Также продолжаются украинские беспилотные атаки ... .

    Эти истории не стоят выеденного яйца. Сообщаю рецепт избавления от нападений и вообще от СВО:
    1. Испытание мощной ядерной боеголовки на Яворовском полигоне Львовской области рядом с границей Польши.
    2. Предложение странам ЕЭС и Украины прекратить войну на уже имеющихся предложениях России.
    3. В случае отказа - нанесение серии ядерных ударов по военным и инфраструктурным объектам Западной Украины и с выдвижением больших требований по территориям.
    4. В случае отказа - нанесение ядерных ударов по Киеву и его снос с предварительным сообщением населения города.
    5. А дальше, куда кривая вывезет. Может быть и на Европу.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 14:06
      ообщаю рецепт избавления от нападений и вообще от СВО:

      1) можно провести, но уже не остановит
      2) посмеются ещё раз
      3-5) возможно только после исчезновения всего про украинского комьюнити кремля и поддерживающих его ура"патриотов"
  5. KrolikZanuda Звание
    KrolikZanuda
    0
    Сегодня, 13:10
    Власть в лице Федорищева - позор госсистемы. Этого недоумка должны были уволить после позорного поведения.
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      0
      Сегодня, 13:58
      Вы всерьез считаете что Гамадрищев один такой? Тут на 99% всю систему менять надо. В кого не ткни,один краше другого. Но еще одну революцию страна не переживет,вот в чем засада.