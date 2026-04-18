В Самарской области украинский беспилотник упал рядом с роддомом
В Новокуйбышевске Самарской области украинский беспилотник упал рядом с роддомом. В учреждении выбило стекла.
Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Он написал:
Всех детей и рожениц перевели в расположенные неподалеку медицинские учреждения. На месте происшествия власти развернули оперативный штаб.
Этому предшествовали взрывы, которые слышали жители Новокуйбышевска примерно с половины пятого утра. Эти звуки сопровождали отражение расчетами ПВО налета украинских дронов на город. Очевидцы слышали их на севере и востоке населенного пункта.
Взрывов, сопровождающихся вспышками в небе, было примерно 6-8. В это время в городе объявили беспилотную опасность и включили сирены. Жителей призвали не выходить пока на улицы. Сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало.
Также продолжаются украинские беспилотные атаки на Ленинградскую область. Как сообщил в MAX местный губернатор Александр Дрозденко, над территорией региона ликвидировали 15 воздушных объектов.
Также силы ПВО России отражали сегодня ночью атаку дронов ВСУ на Севастополь. Городской губернатор Михаил Развожаев сообщил о 22 сбитых украинских БПЛА.
Чиновник сообщил, что в результате вражеского налета загорелся топливный резервуар в Гагаринском районе города. При этом он добавил:
