Военную базу США в Аризоне отгородили новым забором от мигрантов из Мексики

Завершено строительство нового капитального забора вдоль учебного полигона имени Барри М. Голдуотера в Юме, штат Аризона. Это крупная военно-тренировочная авиабаза Barry M. Goldwater Range (BMGR), расположенная вдоль границы с Мексикой между населёнными пунктами Юма и Гила-Бенд.

Комплекс площадью около 690 тыс. га используется ВВС США и Корпусом морской пехоты для обучения экипажей тактике воздушного боя, воздушной стрельбы, ракетной техники, электронной войны, тактических маневров и поддержки с воздуха. Также здесь тестируют новые виды вооружений и оборудования.

Инженерный корпус армии США начал строительство 15-мильного (почти 25 километров) пограничного забора вдоль учебного полигона в октябре прошлого года. Забор стоимостью 50 миллионов долларов заменил легко преодолимую сетчатую ограду на южной границе с Мексикой. Ранее, когда поступали сигналы о нелегальном пересечении границы в этом районе со стороны Мексики пилотам и наземным экипажам приходилось прерывать тренировки.

Министерство войны США в своем официальном аккаунте:

Этот важнейший проект обеспечивает защиту жизненно важного военного объекта, укрепляет безопасность границ и поддерживает наших храбрых мужчин и женщин в военной форме. Ни одна нация не может быть сильной без безопасных границ.

Возведенное вдоль полигона ограждение не входит в состав 450-мильного (750 км) забора на юго-западной границе США, построенного во время первого президентского срока. Проект финансировался за счет перераспределенных средств, выделенных Пентагоном на военное строительство и изначально предназначавшихся для объектов на военных базах.



Государственная граница между США и Мексикой имеет длину 3145 км. Пока что, получается, закрыто менее четверти границы. В период второго президентства Трамп отвлекся от своего главного антимиграционного проекта другими делами, причем очень далеко от США.
  1. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 11:15
    Дональд не собирается отступать ,до промежуточных выборов ой как далеко .Арабы забор оплатят .Реклама чемпионата мира по футболу уже во всю раскручивается.
  2. Ирек Звание
    Сегодня, 11:37
    Що-бы мигранты цветной металл не тырили.
  3. Евгений_Свириденко Звание
    Сегодня, 12:29
    И насколько сии заборчики вглубь уходят ? А то "кроты" они такие... Будут рыть и рыть, наплевав на дерьмократические ценности... Помогая "Хуанам" с "Хуанитами" потом проникнуть на "Землю Обетованную".