Военную базу США в Аризоне отгородили новым забором от мигрантов из Мексики
Завершено строительство нового капитального забора вдоль учебного полигона имени Барри М. Голдуотера в Юме, штат Аризона. Это крупная военно-тренировочная авиабаза Barry M. Goldwater Range (BMGR), расположенная вдоль границы с Мексикой между населёнными пунктами Юма и Гила-Бенд.
Комплекс площадью около 690 тыс. га используется ВВС США и Корпусом морской пехоты для обучения экипажей тактике воздушного боя, воздушной стрельбы, ракетной техники, электронной войны, тактических маневров и поддержки с воздуха. Также здесь тестируют новые виды вооружений и оборудования.
Инженерный корпус армии США начал строительство 15-мильного (почти 25 километров) пограничного забора вдоль учебного полигона в октябре прошлого года. Забор стоимостью 50 миллионов долларов заменил легко преодолимую сетчатую ограду на южной границе с Мексикой. Ранее, когда поступали сигналы о нелегальном пересечении границы в этом районе со стороны Мексики пилотам и наземным экипажам приходилось прерывать тренировки.
Министерство войны США в своем официальном аккаунте:
Возведенное вдоль полигона ограждение не входит в состав 450-мильного (750 км) забора на юго-западной границе США, построенного во время первого президентского срока. Проект финансировался за счет перераспределенных средств, выделенных Пентагоном на военное строительство и изначально предназначавшихся для объектов на военных базах.
Государственная граница между США и Мексикой имеет длину 3145 км. Пока что, получается, закрыто менее четверти границы. В период второго президентства Трамп отвлекся от своего главного антимиграционного проекта другими делами, причем очень далеко от США.
