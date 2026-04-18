В США пройдут учения с применением MAFFS – «пожары» будут тушить самолеты C-130

666 3
В США пройдут учения с применением MAFFS – «пожары» будут тушить самолеты C-130


Северное командование Вооруженных сил США объявило о начале ежегодной тренировки. Она напрямую касается безопасности гражданских. С 20 по 24 апреля на авиабазе Макклеллан в Сакраменто экипажи Калифорнийской и Невадской воздушных национальных гвардий будут отрабатывать сброс огнегасящей смеси. Они испытают модульных авиационные системы MAFFS.



Речь идет о переоборудованных транспортных C-130 Hercules. Каждый такой самолет способен распылить более 11 тысяч литров огнегасящей жидкости менее чем за 10 секунд. Это не просто учения. Это подготовка «тяжелой артиллерии» на случай, когда коммерческие самолеты не справляются с валом огня.

Задумка простая. Запрос поступает от Национального межведомственного пожарного центра, и военные подключаются к спасению жизней и имущества. В условиях, когда калифорнийские пожары год от года становятся все более разрушительными, наличие таких резервов для местных важно.

Интересно, что тренировки проходят над национальным лесом Тахо. Местных жителей предупредили: возможны полеты на малой высоте. Военные в который раз демонстрируют двойное назначение своих сил. C-130 Hercules подходит не только для транспортировки, но и для тушения пожаров.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  marchcat
    marchcat
    +2
    Сегодня, 11:04
    будут отрабатывать сброс огнегасящей смеси
    А чего мелочиться, сбрасывайте сразу Оранж, как во Вьетнаме.
  Глухой
    Глухой
    -1
    Сегодня, 11:08
    Каждый такой самолет способен распылить более 11 тысяч литров огнегасящей жидкости менее чем за 10 секунд.
    Они очепятались скорее всего. Читай. Огнесмеси - типа напалма или агента оринжа. lol
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:10
    Если Калифорния полыхнёт как в прошлые разы ,Трамп конечно окажет помощь - но только через унижение губернатора Ньюсома( на память ).Да Шварцнегера не мешало разбомбить водой ,залпом в три захода .