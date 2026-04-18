В США пройдут учения с применением MAFFS – «пожары» будут тушить самолеты C-130
Северное командование Вооруженных сил США объявило о начале ежегодной тренировки. Она напрямую касается безопасности гражданских. С 20 по 24 апреля на авиабазе Макклеллан в Сакраменто экипажи Калифорнийской и Невадской воздушных национальных гвардий будут отрабатывать сброс огнегасящей смеси. Они испытают модульных авиационные системы MAFFS.
Речь идет о переоборудованных транспортных C-130 Hercules. Каждый такой самолет способен распылить более 11 тысяч литров огнегасящей жидкости менее чем за 10 секунд. Это не просто учения. Это подготовка «тяжелой артиллерии» на случай, когда коммерческие самолеты не справляются с валом огня.
Задумка простая. Запрос поступает от Национального межведомственного пожарного центра, и военные подключаются к спасению жизней и имущества. В условиях, когда калифорнийские пожары год от года становятся все более разрушительными, наличие таких резервов для местных важно.
Интересно, что тренировки проходят над национальным лесом Тахо. Местных жителей предупредили: возможны полеты на малой высоте. Военные в который раз демонстрируют двойное назначение своих сил. C-130 Hercules подходит не только для транспортировки, но и для тушения пожаров.
