В порту Высоцк потушили пожар после утренней атаки беспилотников

Утром атака беспилотников пришлась по порту Высоцк – стратегическому объекту в Выборгском заливе Балтийского моря. Возник пожар, который, к счастью, не привел к жертвам и серьезным разрушениям.



Губернатор Александр Дрозденко отрапортовал:

Возгорание, возникшее после утренней атаки БПЛА в порту Высоцк, полностью ликвидировано.

Силы МЧС и «Ленпожспаса» справились с огнем, а военные из 6-й Армии ВВС и ПВО обеспечили прикрытие. Итог ночной работы средств противовоздушной обороны: над регионом уничтожено 27 беспилотников. Режим опасности, введенный в 01:51, продлился почти пять часов. В соседней Псковской области тоже было неспокойно – там объявляли угрозу беспилотной атаки.

Порт Высоцк – объект не случайный. Это важнейший логистический узел на Балтике. В его границах работают угольный и нефтеналивной терминалы. Также здесь работают два терминала по отгрузке сжиженного природного газа.

На время атаки украинских БПЛА приостанавливались полеты в аэропортах Пулково и Пскова. Ограничения уже сняты, жизнь местных жителей возвращается в привычное русло. Губернатор отдельно поблагодарил военных и спасателей за оперативность и профессионализм.
  sauvage
    sauvage
    +8
    Сегодня, 11:42
    Кое кому пора на пенсию пока ещё не поздно
    Винни76
      Винни76
      0
      Сегодня, 12:16
      Чота ржу. Саваж, вы отчаянный смельчак. Сорвиголова. Карбонарий. А кому пора, Терешковой?
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 12:50
      sauvage
      Сегодня, 11:42
      Кое кому пора на пенсию пока ещё не поздно

      hi Так вот почему оказывается спецпред Дмитриев окучивает сионистов зятькоффа-витькоффа с Грюнбаумом с проектом туннеля на Аляску, чтобы прорубить запасное окно-коридор в Западное полушарие.
      В этом случае не придётся пробивать пролив товарища Сталина, хотя мир тесен и всё невозможное возможно.
      what
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 11:42
    Спасибо так понимаю нужно передать Финам? Они настолько бесстрашные или тупые?
    1. Комментарий был удален.
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +4
      Сегодня, 11:45
      Чем же финны рискуют? Где там Шойгу? Отдыхает после грозных заявлений?
    invisible_man
      invisible_man
      +4
      Сегодня, 11:55
      Спасибо так понимаю нужно передать Финам?

      Зачем? Украинские БПЛА самолетного типа достают до Ленобласти. От Чернигова до Высоцка по прямой менее 1000 км.
      Наводлом
        Наводлом
        +3
        Сегодня, 12:01
        Цитата: invisible_man

        Зачем? Украинские БПЛА самолетного типа достают до Ленобласти. От Чернигова до Высоцка по прямой менее 1000 км.

        Как вариант, затем, чтобы обойти позиции ПВО.
    Наводлом
      Наводлом
      0
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Охотовед 2
      Спасибо так понимаю нужно передать Финам? Они настолько бесстрашные или тупые?

      Одно другому не помеха.
      Бесстрашные и тупые.
      Живут памятью о том, как русский Иван по пояс в снегу выковыривал их из дотов.
      Глухой
        Глухой
        +2
        Сегодня, 12:17
        Цитата: Наводлом
        Живут памятью о том, как русский Иван по пояс в снегу выковыривал их из дотов.

        Тут да, согласен. Хотя им тогда тоже нужно отдать должное. Мы не были готовы к зиме. Шапкозакидательство тоже было с нашей стороны. Недостаток обмундирования. Отсутсвие по сути дорог и т.д. В общем, что рассказывать. Это все известно. Но тем не менее - задачи были вполнены и финам пришлось подписать мир. А мы - извлекли уроки.
        P.S> Знаю и помню не то, чтобы хорошо. Память не радость. Дед по дальней линии там слег на северном ударе. До сих пор числится без вести. Так и не нашли останки. soldier
        Наводлом
          Наводлом
          +1
          Сегодня, 12:49
          Цитата: Глухой
          Дед по дальней линии там слег на северном ударе. До сих пор числится без вести. Так и не нашли останки.

          Вечная память нашим героям.
          Стыдно признаться, сам не проследил судьбу своего прадеда после освобождения из плена.
        Fisher
          Fisher
          +1
          Сегодня, 13:32
          Да финскую начали не очень хорошо, но выводы сделали мгновенно. Умели тогда анализировать, принимать решения и, что главное, воплощать эти решения в жизнь.
  двп
    двп
    +2
    Сегодня, 11:52
    Мда,пятый год! Пятый год! Хотя бы аэростаты заграждения то с сетями можно было бы поставить. Я уж про орудия МЗА и зенитные пулемётные установки писать не буду. Видимо Военное Обозрение генералы и чиновники не читают.
    Сергей3
      Сергей3
      +3
      Сегодня, 11:57
      Видимо Военное Обозрение генералы и чиновники не читают.

      Читают, когда выходят на пенсию. wassat
    Глухой
      Глухой
      -1
      Сегодня, 12:27
      Цитата: двп
      Мда,пятый год! Пятый год!

      Это да.5й год скулите, что все плохо. Шеф все пропало... Клиент уехал (с)
      Экономика и так на пределе возможностей и под кучей санкций и т.д. Я сам, если честно, хоть и за деньгами ехал - закупался за свой счет. В т.ч. машину продал. И вернулся живым. Как раз экипировка и спасла. Передал все, что было мужикам потом. Кому что нужно + сейчас скидываю по мере необходимости своим.
      P.S> Кстати по этому поводу. Там много разводов в тырнете. Многие ведутся. Перечисляю только тем, кого знаю лично или через них что-то просят достать.
      двп
        двп
        0
        Сегодня, 14:51
        Скулю,скулю. А Вы смотрю полны оптимизма! Хотя по Вашему комментарию не скажешь. Машину продал чтобы закупить экипировку. Ну хоть на пользу пошло,живым вернулись. А как быть тем у кого не было "продать машину чтобы закупить экипировку"? Подыхать на поле боя? Я когда в Чечне два раза был, ничего не продавал,так всё дали. А вот что Вы,что мой брат "на свои закупались". Я ещё удивляюсь как "наши" воеводы-экономисты не заставляют брать в кредит оружие и боеприпасы. Впрочем говорят,с Вагнера потребовали деньги.
        Глухой
          Глухой
          0
          Сегодня, 15:01
          Цитата: двп
          Я когда в Чечне два раза был, ничего не продавал,так всё дали

          Тоже был. Калашмат дали и крутись как хочешь. Рации, которые вовцы прослушивали как ватсап. Достать моторолу трофейную - счастье было.
          Цитата: двп
          Впрочем говорят,с Вагнера потребовали деньги.

          Может хватит эту тему мусолить? Может еще про снарядный голод и как рецидивистов набирали и прочие байки про мясные штурмы (которых даже у врага объективки нет)? stop
          Сейчас слава Богу - нет запрета одеваться самому. Юзать трофеи в том числе (опускают глаза по факту). В отличии от Чечни. Тогда все куда жОстче было. А стартовый взнос, что МО дает при контракте - в т.ч.можно и на экип потратить. Многие его просто отдают кому-то и в итоге того. МО дает базу. Но не более.Там случайных людей нет. Захотели сэкономить. Скупой платит дважды.
  Кулл90
    Кулл90
    -5
    Сегодня, 11:56
    Ан-196 стоил в районе 200 000 американских долларов х27 =5,4 млн долларов что -бы поджечь траву и разбить пару стекол
  Фразах
    Фразах
    -1
    Сегодня, 11:57
    Подобные сообщения пускают мелкой бегущей строкой, всем плевать. Засадили бы в какой нибудь центр пропаганды и агитации, может и появилась бы реакция, но и то максимум на день говорильни.
  6. Комментарий был удален.
  opuonmed
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 12:07
    НАТО руками киевского режима (а уже по ходу и сами в наглую) истощает НПЗ и истощает ПВО, и чтобы РФ не продавала нефть ну логистику повреждают. Если играть по чужим правилам, то ты заранее обречен! Какой будет ответ РФ за такой беспредел? (а верней нападение на РФ со стороны нато)
    Кулл90
      Кулл90
      -2
      Сегодня, 12:19
      В первом квартале 2026 года порты Приморска и Усть-Луги в Ленинградской области нарастили объемы перевалки нефти.
  Scientist_
    Scientist_
    +3
    Сегодня, 12:26
    Верховный давнокомандующий так и будет играть в войнушку, пока его из бункера не выковырят.
  Wratch
    Wratch
    +1
    Сегодня, 12:26
    Недельки через две,не раньше,Маша выдаст очередное грозное заявление. Раньше не получится,нужно поискать доказательства,провести расследование,а потом,как обычно ,засунуть материалы расследования в известное место,до характерного щелчка. И грлзно мямлить об ужасных возможных последствиях.
  Солдатов В.
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 12:44
    Похоже что прискорбно, что уже смирились с налётами, что это уже привычное русло. А где ответы на налёты, где ПВО на границе? Что опять как в 41 году не поддаваться на провокации? А потом обращаться к стране "братья и сёстры, враг без объявления войны напал на нашу Родину"? angry