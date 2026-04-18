В порту Высоцк потушили пожар после утренней атаки беспилотников
Утром атака беспилотников пришлась по порту Высоцк – стратегическому объекту в Выборгском заливе Балтийского моря. Возник пожар, который, к счастью, не привел к жертвам и серьезным разрушениям.
Губернатор Александр Дрозденко отрапортовал:
Возгорание, возникшее после утренней атаки БПЛА в порту Высоцк, полностью ликвидировано.
Силы МЧС и «Ленпожспаса» справились с огнем, а военные из 6-й Армии ВВС и ПВО обеспечили прикрытие. Итог ночной работы средств противовоздушной обороны: над регионом уничтожено 27 беспилотников. Режим опасности, введенный в 01:51, продлился почти пять часов. В соседней Псковской области тоже было неспокойно – там объявляли угрозу беспилотной атаки.
Порт Высоцк – объект не случайный. Это важнейший логистический узел на Балтике. В его границах работают угольный и нефтеналивной терминалы. Также здесь работают два терминала по отгрузке сжиженного природного газа.
На время атаки украинских БПЛА приостанавливались полеты в аэропортах Пулково и Пскова. Ограничения уже сняты, жизнь местных жителей возвращается в привычное русло. Губернатор отдельно поблагодарил военных и спасателей за оперативность и профессионализм.
