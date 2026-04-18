Впервые с начала войны Иран частично открыл воздушное пространство
Впервые с конца февраля, когда США и Израиль начали свою военную операцию на Ближнем Востоке, Иран частично открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации и возобновил работу некоторых аэропортов. Шесть гражданских аэропортов Ирана, включая два в Тегеране, в ближайшую неделю будут работать на прием и выпуск самолетов ежедневно по 11 часов в сутки. Полеты гражданских бортов временно разрешены в восточной части страны.
При этом для авиакомпаний введен ряд обязательных условий. В частности, экипажи гражданских самолетов, маршруты которых проходят через Иран, обязаны идентифицировать воздушное судно за пять минут до входа в воздушное пространство Исламской Республики, а также за пять минут до выхода из него установить связь с диспетчерами соседнего государства. Предполагается, что соответствующие условия будут действовать как минимум до 25 апреля текущего года.
Однако, по всей видимости, авиакомпании все еще не решаются строить маршруты авиарейсов через воздушное пространство Ирана. Специализированные интернет-ресурсы не показывают международные рейсы через Иран. Ранее из-за активных боевых действий в регионе многие авиакомпании максимально сократили или вовсе отменили перелеты в страны Персидского залива.
В то же время военное командование Ирана сообщило, что снова закрывает Ормузский пролив, поскольку США не выполнили свои обязательства. Для прохода через пролив, как и прежде, требуется разрешение Тегерана.
