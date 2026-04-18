СМИ Украины: укрепления ВСУ такие глубокие, что туда свободно заезжают грузовики

Общая протяженность одного из укрытий для военнослужащих украинской армии составляет до 400 метров. Подобные укрепления ВСУ такие глубокие, что туда свободно заезжают грузовики.



Об этом рассказала одна из представительниц СМИ Украины, лично осмотревшая такую фортификацию.

Проезд неширок, поэтому машина въезжает медленно и осторожно. Но высота, которая составляет не менее пяти метров, позволяет загнать в подземное помещение любую технику и свободно разгрузить ее. А легковые автомобили, похоже, используют его в качестве гаража для безопасной стоянки.

Дальше располагается несколько других комнат – просторных, хорошо освещенных, с высокими потолками. Стены помещений и длинных коридоров обиты деревом. На одной из деревянных подпорок разместили предупреждение для военнослужащих, чтобы они переводили сотовые телефоны в авиарежим.

В беседе с журналисткой один из украинских военных заявил, что чувствует себя здесь в безопасности.

А в это время российские войска продолжают продвигаться в направлении Славянска. Это является поводом для тревоги для командования ВСУ и украинских военных экспертов. Нет сомнений, что город будет рано или поздно освобожден, как это ранее произошло с Мариуполем, Авдеевкой и другими населенными пунктами Донбасса. Такому развитию событий не смогло помешать наличие хорошо укрепленных позиций ВСУ, работа над которыми шла с 2014 года. И хотя их считали неприступными крепостями, в итоге они оказались под контролем российских военных.
  1. Глухой Звание
    Сегодня, 12:46
    И зачем эта куртизанка ездила в фортеции? К голодным мужикам wassat Которые по ихсловам там 5 год отбивают наши атаки как мячи в бейсболе.
    1. SmollH2 Звание
      Сегодня, 13:11
      Просто положительный инфоповод. Они наверняка и раньше жужжали насчет укреплений. А тут хоть какой-то плюсик ВСУ, на фоне остального
  2. Комментарий был удален.
  3. андрей мартов Звание
    Сегодня, 12:52
    Глубина Чёрного моря местами достигает более 2000 метров,так что для копателей морей 400 метрвые протяженные и глубокие поземные укрепления не в новинку рыть. . . winked
  4. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 13:06
    Дело времени когда в эту фортепиано прилетит Искандер или " полторашка ".
    1. Аркадий007 Звание
      Сегодня, 13:43
      Если исходить от исходников, то это время подойдёт не раньше 30 года.
  5. yuriy55 Звание
    Сегодня, 13:16
    Гиперзвуковые ракеты России с ядерными боеголовками такие безопасные, что при взрыве на глубине они не оставляют никаких шансов подземным сооружениям, при этом природный радиационный фон на поверхности остаётся без изменения...
  6. Слово Звание
    Сегодня, 13:40
    Нужно что-то делать, время сотрясать из словесные тучи не имеет воздействия.
  7. Дядя Сэм_2 Звание
    Сегодня, 14:25
    туда свободно заезжают грузовики.
    А должен заезжать "Искандер"! am