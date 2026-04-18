Латвия спокойно показывает лётчиков Франции, участвующих в операциях против РФ

Два французских истребителя Dassault Rafale в настоящее время задействованы в миссии НАТО по воздушному патрулированию Балтийского региона. Направлены изначально они были в Литву, на авиабазу Шяуляй, где в течение нескольких месяцев будут «сторожить Прибалтику от России».

В рамках своей миссии «Воздушная полиция» французы перелетают из одной прибалтийской республики в другую. На днях они совершили визит на латвийскую авиабазу Лиелварде.





Как об этом заявили в командовании НАТО:

Мероприятие было организовано с целью продемонстрировать мощное и сплочённое присутствие НАТО на восточном фланге Альянса. На базе самолёты встретили высокопоставленные гости: премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр обороны Андрис Спрудс, министр иностранных дел Байба Браже, посол Франции в Латвии Мануэль Лафон Рапнуи, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс, а также послы стран НАТО и военные атташе.

Как видно, делегация для встречи двух «Рафалей» более чем обширная.



При этом в эстонском, латвийском и литовском военных ведомствах не скрывают того, что натовская «Воздушная полиция» занимается и авиаразведкой, собирая данные о военных объектах в граничащих с прибалтами регионах России. На фоне того, что через прибалтийское воздушное пространство с недавних пор всё чаще пролетают «заблудившиеся» украинские дроны для атак в отношении Ленобласти и всего Северо-Запада России, а также ввиду недавних заявлений высокопоставленных лиц из сферы безопасности нашей страны, возникает вопрос: авиабазы в Шяуляя и Лиелварде – это же те самые цели, которые могут быть уничтожены ввиду из откровенного использования врагом против России? НАТО уже само подсказывает...



А Минобороны Латвии спокойно выкладывает фото французских лётчиков, участвующих в фактически операциях против РФ. Без шлемов. И даже лица не ретуширует. Знает, что всё равно не прилетит и для самих лётчиков точно никаких последствий нигде не будет?
  1. cast iron Звание
    cast iron
    +8
    Сегодня, 12:35
    Чего автор статьи возмущается то? Все претензии к Горбачеву, Ельцину и дарагим россиянцам, голосующим сердцем за упырей капиталистов-фарцовщиков. Сначала все развалили, отпустили все республики в лапы врага, позволили НАТО приблизится к границам, а теперь задают возмущенные вопросы врагам. Кретины
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +14
      Сегодня, 12:40
      Патрулирование границ - это нормально.
      И скрывать тут нечего. Все это делают.
      А вот пропуск дронов через своё пространство - это уже "другая опера".
      Что они не могут их сбить - это откровенное враньё.
      Стоит их нам сбивать. Над их территорией.
      1. cast iron Звание
        cast iron
        +4
        Сегодня, 12:47
        Патрулирование границ - это нормально.


        Самим упразднить ОВД и отдать стран-участниц в лапы врагу - это нормально? Самим уничтожить страну ради бабла и убить в нищете всех своих пенсионеров в 90-ых и 00-ых это нормально? А может завозить миллионы ваххабитов из Средней Азии с характерными бородами вместе со всей семьёй - это тоже нормально? Или может нормально смотреть сквозь пальцы 30 лет подряд на формирующуеся нацистские русофобские страны - это нормально? У вас все нормально. Смотрите дальше телевизор.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 13:24
          Цитата: cast iron
          Самим уничтожить страну ради бабла и убить в нищете всех своих пенсионеров

          Стесняюсь спросить: зачем же вы сами уничтожали страну и убивали пенсионеров? Неужели исключительно ради бабла?
      2. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        0
        Сегодня, 12:52
        Цитата: Shurik70
        Стоит их нам сбивать. Над их территорией.
        С ‘96го Ната активно подталкивала развивать местных структуры наблюдения за воздухом, и благополучно интегрировала все это в пво западной европы.
        И таки да, подтащить С-300 к границе и вой будет стоять … очень хочу услышать.
      3. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 13:15
        всё чаще пролетают «заблудившиеся» украинские дроны для атак в отношении Ленобласти

        Это вранье. Они как бы "заблудились" и выходят на атаку точно на нефтеналивные терминалы Лен. области. Но для этого дронам открывают воздушный коридор и в это самое время ограничивают полеты своей авиации, чтобы дать спокойно тем пролететь. Здесь выводы очевидны.
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      -2
      Сегодня, 12:46
      А ведь геостратегическое положение РФ в Европе откатилось аккурат в XVI век. Причем процесс ускорился именно в последние 26 лет "стабильности и вставания с колен"....
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 13:27
        Цитата: Vulpes
        геостратегическое положение РФ в Европе откатилось аккурат в XVI век. Причем процесс ускорился именно в последние 26 лет

        Вообще-то, геостратегическое положение России изменилось в 1991 году. А в последние 26 лет (раз уж вы их помянули) процесс как раз повернулся вспять, потому как территория России за это время увеличилась.
        Но вам же пофигу реальность, не так ли?
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:02
      cast iron
      Сегодня, 12:35

      hi Автор верно возмущается из патриотических чувств.
      А вот нашим спецам ножа и топора ( подразумеваю силовиков с большой буквы ) необходимо давно продумать операции по ассиметричным жёстким ударам, к примеру, под чужим флагом, чтобы не нарваться на провокацию наглосаксов по примеру малазийского Боинга июля 2014 г. с одобрения руководства государства.
      Иначе за российский народ и Державу обидно.
      angry
  2. Глухой Звание
    Глухой
    +1
    Сегодня, 12:43
    де в течение нескольких месяцев будут «сторожить Прибалтику от России».

    Чтоб латвия не дай Бог на нас не напала. lol
  3. Pete Mitchell Звание
    Pete Mitchell
    +1
    Сегодня, 13:00
    Мероприятие было организовано с целью продемонстрировать мощное и сплочённое присутствие НАТО на восточном фланге Альянса
    Прям так усилилось, что встречать четырех рядовых лётчиков примчались
    На базе самолёты встретили высокопоставленные гости:-
    .. а может им просто заняться не чем? Своих то проблем нет. Или может подобные pr акции помогают отвлекать публику от очередного вливания налогов в ущербную авиакомпанию, которая никогда не приносила прибыли.
    Столь высоким присутствием сами продемонстрировали свое место в мире - на обочине…
  4. SmollH2 Звание
    SmollH2
    0
    Сегодня, 13:07
    А чего скрывать рядовых псов войны? Что они мирняк бомбят? Делают свою работу. Как и наши
  5. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -1
    Сегодня, 13:32
    Латвия спокойно показывает лётчиков Франции, участвующих в операциях против РФ

    Чота пафос какой-то непонятный. С каких пор рутинное воздушное патрулирование считается операцией против?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:51
    и для самих лётчиков точно никаких последствий нигде не будет?
    Этих последствий не будет даже если они будут работать в нашем воздушном пространстве wink