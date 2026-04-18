В Севастополе из-за атаки БПЛА повреждено здание университета и жилые дома
Средства противовоздушной обороны отработали массированную атаку украинских беспилотников над Севастополем, уничтожив 22 аппарата. Воздушную тревогу объявили в 00:48, отбой – через два часа.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что беспилотники повредили несколько зданий. В так называемом районе Голландия пострадал Севастопольский государственный университет. Выбиты окна, обломки упали на территории. В центре города и в районе Инкермана повреждены окна в четырех многоквартирных домах. У одного из жителей, по уточненным данным, пострадала кухня.
Досталось и частному сектору. В трех садоводческих товариществах повреждены пять частных домов и один автомобиль. Еще в четырех СНТ зафиксированы повреждения на участках. Обошлось без жертв.
Самый опасный инцидент произошел в Гагаринском районе. Один из дронов упал на топливный резервуар в районе Казачьей Бухты. Топливо загорелось. Губернатор поспешил успокоить жителей: стратегических запасов там не было, пожар на снабжение города не повлияет. Сейчас, по его словам, видимый дым – это догорание остатков топлива.
Кроме того, в Ушаковой балке загорелся сварочный пост на строительной площадке – тоже, предположительно, из-за атаки беспилотников.
