В Севастополе из-за атаки БПЛА повреждено здание университета и жилые дома

2 070 16
Средства противовоздушной обороны отработали массированную атаку украинских беспилотников над Севастополем, уничтожив 22 аппарата. Воздушную тревогу объявили в 00:48, отбой – через два часа.



Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что беспилотники повредили несколько зданий. В так называемом районе Голландия пострадал Севастопольский государственный университет. Выбиты окна, обломки упали на территории. В центре города и в районе Инкермана повреждены окна в четырех многоквартирных домах. У одного из жителей, по уточненным данным, пострадала кухня.

Досталось и частному сектору. В трех садоводческих товариществах повреждены пять частных домов и один автомобиль. Еще в четырех СНТ зафиксированы повреждения на участках. Обошлось без жертв.

Самый опасный инцидент произошел в Гагаринском районе. Один из дронов упал на топливный резервуар в районе Казачьей Бухты. Топливо загорелось. Губернатор поспешил успокоить жителей: стратегических запасов там не было, пожар на снабжение города не повлияет. Сейчас, по его словам, видимый дым – это догорание остатков топлива.

Кроме того, в Ушаковой балке загорелся сварочный пост на строительной площадке – тоже, предположительно, из-за атаки беспилотников.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. MetalDesign Звание
    +1
    Сегодня, 12:48
    По списку работать надо, вот как опубликовали, туда и долбить, без высказывания озабоченностей. Как Иран, расхерачил на Кипре мелкобританскую базу, те так обгадились, что языки в задницу засунули и даже корабли в Ормуз не решились направлять.
    1. Иван Васильевич 282 Звание
      +1
      Сегодня, 13:09
      Вы наивны, в списке юридические адреса, производство не всегда находится в админздании прямо по адресу, и априори разбросано по нескольким точкам. Невозможно в одном здании отливать поршня к моторам, клеить углепластиковый корпус, и изготовлять оптоволокно.
      1. MetalDesign Звание
        -1
        Сегодня, 13:16
        Цитата: Иван Васильевич 282
        Вы наивны, в списке юридические адреса, производство не всегда находится в админздании прямо по адресу, и априори разбросано по нескольким точкам. Невозможно в одном здании отливать поршня к моторам, клеить углепластиковый корпус, и изготовлять оптоволокно.

        Ты сама наивность, Минобороны обнародовало список европейских ПРЕДПРИЯТИЙ, задействованных в производстве ударных беспилотников. Это скаклов реалии заставляют по гаражам запчасти во едино собирать, да этикетки клеить. На западе такой необходимости увы нет. Все цепочки предприятий в списке, где движки делают, где запчасти, где окончательную сборку производят.
  2. opuonmed Звание
    0
    Сегодня, 12:51
    Что РФ делать будет ??????? Если ничего не делать, налеты не прекратятся же.
    1. kventinasd Звание
      0
      Сегодня, 12:57
      Что РФ делать будет ?
      Что РФ делать будет ?

      Пытатся наладить договорённости с непартнёрами. На большее наше руководство пока не способно, фаберже не те вышли.
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      +3
      Сегодня, 13:11
      В Ленинградской области повреждены 4 здания Пулковской лаборатории.
      Вообщем полный швак по всем направлениям...идут атаки от Крыма до Севера России. request
      Самое главное непонятно как долго все это будет продолжаться.
      Атакует уже не ВСУ, а НАТО...масштабы атак становятся все больше.
      1. Комментарий был удален.
      2. Аркадий007 Звание
        +2
        Сегодня, 13:37
        Количество будет расти - это естественно.
        Если противник не отвечает - его добивают, всё как на ринге.
      3. АА17 Звание
        +1
        Сегодня, 14:37
        ... Самое главное непонятно как долго все это будет продолжаться.
        Атакует уже не ВСУ, а НАТО...масштабы атак становятся все больше.


        А дальше масштабы атак на РФ по всем направлениям будут только увеличиваться.
        МО РФ в курсе.
        Только непонятно как МО РФ будет купировать эту проблему.
        Думаю, ГШ МО РФ разработал план А, и имеет запасные планы Б, В ... и т.д.

        В 2026 году ожидается дальнейшее увеличение количества запускаемых дронов, существенную часть из которых производить будут не на Украине.

        На середину 2025 года Украина, по западным данным, производила до 2,4 млн дронов различных типов в год. И где-то до 4 млн была должна производить на начало 2026 года. При этом озвучивались и более амбициозные планы производить 8–12 млн дронов, но все упиралось в нехватку финансирования и производственных мощностей. Сейчас эту проблему частично собираются решить с помощью предприятий на территории третьих стран.... https://tass.ru/opinions/27124503

        МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Европа спланировала увеличение финансирования расположенных на территории европейских стран "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов для наращивания производства дронов для Киева, заявило Минобороны РФ. https://ria.ru/20260415/ukraina-2087242139.html
    3. Баюн Звание
      0
      Сегодня, 13:39
      Продолжит налеты на Украину. Олигархи обеих стран богатеют - у них всё хорошо.
  3. Andobor Звание
    -9
    Сегодня, 13:01
    Как всегда: всё сбито, обломки побили стекла, вызвали возгорания, но ЦИПСОте этого достаточно что бы панику в России разгонять.
    1. Иван Васильевич 282 Звание
      0
      Сегодня, 13:10
      Дороговаты эти стекла, и горят по несколько дней. Охранота народного спокойствия на страже.
      1. Andobor Звание
        -3
        Сегодня, 13:48
        Охранота
        Охранота

        Это слово из лексикона террористки и экстремистки Монтян, она его старательно продвигала.
        - А ты случайно не на неё работаешь?
        1. Иван Васильевич 282 Звание
          0
          Сегодня, 13:59
          террористки и экстремистки

          Эти слова, склонны без разбора и следствия применять налево и направо разные глуповатые особи, не особо вдумываясь в их суть.
          А слово "охранота" не может принадлежать одному человеку, так что мимо.
          А по Монтян, классический пример того что предателей не любят нигде, либо тромб оторвется, либо в лифте прокатится. Так что говорить о ней просто не стоит.
  4. Владимириус Звание
    +2
    Сегодня, 13:13
    если сбивать над городом, то и падать будет почему то тоже на город, беда в том, что там десятки сотен спутников илона нашего уважаемого маска буквально насквозь просвечивают нашу пво и дают наиболее удобный маршрут полетов в реальном времени для вражеских бпла. Воюют с помощью западного оружия, западных специалистов, информации предоставляемой их разведкой и как будто не с ними - посмотрите уже на Иран, для чего у нас яо? ну хотя бы орешником вломите
  5. Andobor Звание
    -4
    Сегодня, 13:20
    Цитата: Иван Васильевич 282
    Дороговаты эти стекла, и горят по несколько дней.

    Цитата: Иван Васильевич 282
    Дороговаты эти стекла, и горят по несколько дней.

    А как ты думал с Весьмиром воевать?
    - Раз и в дамки, мы Чечню десять лет укатывали, а всего там было в 30 раз меньше, территория, население международная поддержка. И то же кричали: ЯО ударить и всё там сжечь.
  6. 30 вис Звание
    +1
    Сегодня, 14:37
    В так называемом районе Голландия пострадал Севастопольский государственный университет. Это для кого этот район так , называеемый ? Для автора ? В Севастополе есть районы называемые Голландия , Инженерная ,Старосеверная , Корабельная сторона , Минная стенка , Стрелецкая бухта , Сухарная балка , Бухта Казачья . Нет , так называемых районов.. Автор , вы Севастополец ? Или понаех свидомый ? И да в Голландии Севастопольской было училище ВМФ СССР . Подводники , на атомные лодки . Сейчас институт, кхе .блин , университет , Атомной энергетики . И есть учебный атомный реактор . Живой . Так , что эти жидоукрские беспилотники выбирают очень опасные цели . Опасные для Севастополя в целом . Пора понять , что милосердие хорошо ппроявлять к побеждённым , а не врагам . А нынешняя жидоукраина враг . Опасный , смертельный враг . Победим , будем милосердны к побеждённым . А потому нужно бить их , жидоукров в смерть , сильно , не жалея .