Ведущее предприятие ВПК Польши столкнулось с нехваткой заказов

1 504 9
Ведущее предприятие ВПК Польши столкнулось с нехваткой заказов

Довольно странно, но одно из ведущих оборонных предприятий Польши столкнулось с недостаточным объемом заказов от Минобороны, чтобы загрузить полностью, в особенности на перспективу, производственные мощности. Особо руководство компании отмечает нехватку средств для долгосрочных инвестиций.

Притом что на фоне истеричной милитаризации, охватившей Европу, Варшава стремится выбиться в военные лидеры. Польша — единственный член НАТО, максимально приблизившийся к пятипроцентным расходам от ВВП на оборону.



Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Беджда посетил государственное предприятие Радомский оружейный завод «Лучник» (Łucznik) — ООО «Радом», входящее в «Польский оборонный холдинг». Завод является ведущим предприятием польского ВПК в производстве стрелкового вооружения. В прошлом году предприятие отметило 100-летний юбилей.

Министерство национальной обороны Польши сообщило в своем официальном аккаунте, что в ходе сегодняшних переговоров замминистра с руководством ООО «Радом» была особо подчеркнута важность реализуемых соглашений с Агентством по вооружению. Минобороны сообщило, что инвестиции в польский оборонный сектор, в том числе в такие предприятия, как «Лучник», имеют стратегическое значение не только для безопасности государства, но и для экономического развития региона и создания новых рабочих мест.

Польский портал военной тематики Defence24, комментируя эту поездку замминистра, отмечает, что оружейный завод сталкивается с видением отсутствия заказов своего крупнейшего клиента, которым является Министерство национальной обороны. Отсутствие новых контрактов означает на практике постепенное сокращение производства и потерю непрерывности работы завода.

И это особенно странно с учетом того, что по итогам 2024 года завод нарастил производство на 62,5%. Для национальной армии за год произвели 9600 пистолетов VIS 100 и 48 147 карабинов MSBS GROT. Также Вооруженные силы страны получили от «Лучника» 250 единиц полуавтоматических снайперских винтовок под боеприпасы НАТО калибра 7,62x51 мм.



В прошлом году компания увеличила выпуск продукции еще на 15 процентов. Был открыт новый производственный цех. В этом году ООО «Радом» планирует произвести до 80 тысяч единиц оружия. При этом пресс-служба предприятия сообщает, что в целях оптимизации затрат возможно некоторое сокращение персонала.

Попытки компании диверсифицировать продажи за счет экспорта и гражданских заказчиков не могут в полной мере заместить падение объемов поставок для нужд Минобороны республики. Судя по всему, Варшава столкнулась с нехваткой средств на оборонные закупки не только за рубежом, но и внутри страны.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  свой1970
    свой1970
    -1
    Сегодня, 13:16
    "Денежков нетю"(с)- причем во всем мире....
    Татьяна
      Татьяна
      0
      Сегодня, 13:51
      Судя по всему, Варшава столкнулась с нехваткой средств на оборонные закупки не только за рубежом, но и внутри страны.

      Падение спроса на загрузку заводов ВПК Польши очень даже и хорошо для спасения существования самой же той же Польши!
      Глядишь при этом, может военные амбиции у русофобской польской верхушки в виде её реванша ею по возрождению Речи посполитой от може до можа только поубавятся!
      А то ведь "Великовельможная" Польша вновь, как гиена по Черчиллю в 1938 году, только свои пилсудские аппетиты свои наела против России и Р.Беларусь!
  DIM(a)
    DIM(a)
    -1
    Сегодня, 13:17
    Как ведь переживают живые люди уменьшения производства средств убийства, а уж в Польше тем более, страна со столетним опытом нацизма фашистского толка.
    Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      -1
      Сегодня, 14:12
      В мире уже не осталось наций, которую на ВО не обвинили в фашизме-нацизме-сатанизме, запредельном угле вскидывания руки и прочей ереси. Что ж так не повезло быть окруженными сплошными врагами.
  Andobor
    Andobor
    +2
    Сегодня, 13:30
    А кому нужны польские пистолеты и карабины? В мире они не котируются, а польских солдат ещё бабы столько не нарожали.
  Yuliy
    Yuliy
    +1
    Сегодня, 13:30
    так произведите автоматов, вооружите рабочих завода и идите на варшаву...менять начальство страны :)
  anatolmd
    anatolmd
    0
    Сегодня, 13:41
    Это ведущее предприятие - 10 т. пистолетов, 48 т. карабинов и снайперки 7.62?
  yuriy55
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 14:07
    Ведущее предприятие ВПК Польши столкнулось с нехваткой заказов

    А должно было столкнуться с бг «Искандеров» и «Цирконов»...
  Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 14:23
    предприятие ВПК Польши столкнулось с нехваткой заказов
    request Странно... А как же "заклятые друзья" поляков, - хххлы? Неужели не выручат заказами?