В России разработали самовосстанавливающуюся противодроновую сеть

2 823 11
В России разработали инновационную противодроновую сеть «Дарвин-Z», способную самостоятельно восстанавливать поврежденное после взрывов полотно. Изделие предназначено для сокращения времени на инженерное оборудование боевых позиций и повышения живучести логистических цепочек.

Как рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор разработавшей самовосстанавливающуюся сеть компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев, когда БПЛА подрывается на полотне, конструкция не разрывается полностью, а определенным образом «сползает». При этом соседние ячейки смещаются к месту попадания и частично затягивают образовавшуюся прореху, вследствие чего площадь пробоины сокращается до 50 процентов. Таким образом, возможность использовать тот же коридор для проникновения дрона существенно снижается.



Самовосстанавливающаяся сеть «Дарвин-Z» изготавливается из полипропилена, и ее масса составляет всего 40 граммов на квадратный метр. Кроме того, по периметру и в ключевых зонах изделия встроены специальные монтажные и силовые элементы, которые при натяжении могут перемещаться, затягивая прорехи.

Как известно, в течение долгого времени подразделения ВС РФ пытались обезопасить позиции и логистические маршруты при помощи подручных средств — в основном, используя обычные рыбацкие сети. Однако, как показала практика, их применение было сопряжено со значительными трудозатратами на монтаж. Кроме того, близкие взрывы создавали незащищенные проходы, устранить которые в боевых условиях было практически невозможно.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 13:35
    Скоро умельцы и роботов пауков изобретут, которые будут ремонтировать эти сети, а где надо новые плести прямо на местах и везде, где есть необходимость. Блин, где бы такого раздобыть чтобы прямо в реке или озере сеть рыболовную плёл. А ещё бы уху варил, стирал и полы мыл, вообще улёт полный был бы.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 14:31
      Зачем таких роботов изобретать? Рыбаку просто надо жениться на правильной жене. У мужиков из малых северных народов всем этим жена занимается. Она и сети чинит и рыбу ловит и в чуме всё успевает, да и волков позорных, если те на олешек нападут, из пищали уложит и глазом не моргнёт. yes
      1. Юра Звание
        Юра
        0
        Сегодня, 14:52
        good Такая жёнушка это же клад бесценный, хотя такие и у нас поближе есть и коня на скаку остановят и в горящую избу войдут!
  2. anatolmd Звание
    anatolmd
    0
    Сегодня, 13:37
    Хотелось бы видео подтверждение. И более конкретные результаты испытаний.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 13:39
      Зачем оно вам? Разработали отчитались, получили премию, и пошли закупать рыбацкие сети, ну или рабицу.
  3. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 13:46
    Мдя, всё в духе ЕГЭ, статья для взрослых людей, о принципе работы чуда сетки догадываетесь сами, или ищите на просторах.
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +1
      Сегодня, 13:58
      Вы хотите чтобы на Украине поскорее скопировали? Пусть хоть поработают сначала.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 14:38
      Тоже думал, как это так получается? Однако, имея опыт вязания сетей, посетила мысль, что, возможно, эта сеть представляет собой не монополотно, которые обычно вяжут на плашке или на рейке, а сотовая, т.е. насажена отдельными секторами, верхние из которых сползают при повреждении нижних. winked
      1. Слово Звание
        Слово
        0
        Сегодня, 14:49
        Такая же история, думал, весь секрет порыт в этом наполнении.
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -3
    Сегодня, 14:16
    Новость может и неплохая, но полагаю, что даже если такие сети и будут развертывать, противник быстро к этому приспособится. Объясню. Если сеть самозатягивается, то достаточно трех взрывов, чтобы она не смогла больше перекрывать всю защищаемую поверхность. Взорвали - затянулась, но как я понимаю, еще и натянулась. Еще раз взорвали - снова натянулась. После третьего взрыва, или разрыва сети, в том-же месте, она либо не стянется, из-за нехватки ресурса, либо порвется в другом месте из-за перетяга.
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 14:18
    На мой взгляд, нужно модернизировать дроны-перехватчики типа «Ёлка», увеличивая скорость и дальность поражения, а не сети латать...
    смещаются к месту попадания и частично затягивают образовавшуюся прореху

    В гинекологии было бы востребовано...