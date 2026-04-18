В России разработали самовосстанавливающуюся противодроновую сеть
2 82311
В России разработали инновационную противодроновую сеть «Дарвин-Z», способную самостоятельно восстанавливать поврежденное после взрывов полотно. Изделие предназначено для сокращения времени на инженерное оборудование боевых позиций и повышения живучести логистических цепочек.
Как рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор разработавшей самовосстанавливающуюся сеть компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев, когда БПЛА подрывается на полотне, конструкция не разрывается полностью, а определенным образом «сползает». При этом соседние ячейки смещаются к месту попадания и частично затягивают образовавшуюся прореху, вследствие чего площадь пробоины сокращается до 50 процентов. Таким образом, возможность использовать тот же коридор для проникновения дрона существенно снижается.
Самовосстанавливающаяся сеть «Дарвин-Z» изготавливается из полипропилена, и ее масса составляет всего 40 граммов на квадратный метр. Кроме того, по периметру и в ключевых зонах изделия встроены специальные монтажные и силовые элементы, которые при натяжении могут перемещаться, затягивая прорехи.
Как известно, в течение долгого времени подразделения ВС РФ пытались обезопасить позиции и логистические маршруты при помощи подручных средств — в основном, используя обычные рыбацкие сети. Однако, как показала практика, их применение было сопряжено со значительными трудозатратами на монтаж. Кроме того, близкие взрывы создавали незащищенные проходы, устранить которые в боевых условиях было практически невозможно.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация