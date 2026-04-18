В Туапсе на третьи сутки ликвидировали возгорание морского терминала

В Туапсе на третьи сутки после атаки украинских беспилотников ликвидировали возгорание морского терминала. Открытое горение устранено.

Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

В сообщении сказано, что для тушения пожара задействовали 154 человека и 49 единиц специальной техники. Среди привлеченных специалистов были сотрудники регионального управления МЧС. Пожарные расчеты вели тушение, пока открытое горение не было полностью устранено.

Пожар начался 16 апреля в результате атаки украинских дронов. Произошло возгорание на технологическом оборудовании терминала. В итоге оно было сначала локализовано, а затем и полностью устранено.

Все это время соответствующие специалисты контролировали степень загрязнения воздуха в районе объекта. Роспотребнадзор заверяет, что превышения допустимых норм наличия примесей в атмосфере удалось избежать.

Кроме того, минувшей ночью произошло возгорание на нефтебазе в Тихорецке Краснодарского края. Его уже удалось ликвидировать. На месте происшествия действуют сотрудники экстренных служб.

Как уточнили в местном оперштабе, причиной пожара также стала атака украинских беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал.

16 апреля черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированному налету дронов ВСУ. В результате атаки в Туапсе погибли два человека и пятеро получили ранения. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 13:34
    У Тётки в посёлке «Тюменский» под Туапсе дача сгорела, пострадала от обломков. sad
    topol717
      topol717
      -6
      Сегодня, 13:43
      Тут в обломки никто не верит, всем понятно что это прямое попадание БПЛА. Тетка на даче самогонку гнала? Змеевик сильно высокий был?
  topol717
    topol717
    0
    Сегодня, 13:44
    3 дня тушили и замеряли качество воздуха. А если не тушить то за сколько бы дней само перестало гореть?
    Юрий_Я
      Юрий_Я
      +4
      Сегодня, 13:52
      3 дня тушили

      Часто задача тушения состоит в предотвращени дальнейшего распространения....
    Панадол
      Панадол
      +2
      Сегодня, 14:03
      В предыдущий раз подожгли один резервуар. Горел 6 дней. Выгорел полностью и пришёл в негодность.
      Сейчас нет.
      Вот и считайте.
    Бородач
      Бородач
      -1
      Сегодня, 14:29
      Цитата: topol717
      3 дня тушили и замеряли качество воздуха. А если не тушить то за сколько бы дней само перестало гореть?

      За три дня. Пока всё не выгорит.
      В статье не указано, что убили двух детей.
    Алекс354
      Алекс354
      0
      Сегодня, 14:56
      Пожар потушен методом полного выгорания😁
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:50
    Обломки иногда детанируют иногда нет .Сколько их валяется в Чёрном море одному Нептуну известно .С временем их будет выносить на пляжи .
  dementor873
    dementor873
    -3
    Сегодня, 13:50
    Да уж, обломочки коварные.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:20
      Цитата: dementor873
      обломочки коварные.

      ПВО сбивает БПЛА, а обломки предоставлены сами себе....БПЛА нужно сбивать на границе, а еще действеннее на месте взлета.
      Бородач
        Бородач
        +2
        Сегодня, 14:30
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: dementor873
        обломочки коварные.

        ПВО сбивает БПЛА, а обломки предоставлены сами себе....БПЛА нужно сбивать на границе, а еще действеннее на месте взлета.

        Согласен с вами.
        Бить нужно сразу по Эстонии, Латвии, Финляндии. Чтобы там неделю всё горело.
      dementor873
        dementor873
        -1
        Сегодня, 14:32
        БПЛА летят низко, чтобы радары тех же панцирей их не видели. Горят резервуары в 3 или 4 линии, бпла могли прийти только со стороны моря. Так что, либо панцири сбили их посреди резервуаров, либо панцирей там нет вовсе.
        Seal
          Seal
          +1
          Сегодня, 14:40
          Цитата: dementor873
          бпла могли прийти только со стороны моря.
          Не факт. Канал "Радар-Сочи" часто передавал, что БПЛА идут к городу по горным ущельям со стороны Кубани.
  bon jorno
    bon jorno
    -2
    Сегодня, 13:59
    Да.... шайга нас защитит...
    al3x
      al3x
      +1
      Сегодня, 14:04
      Он уже вам объявил, что безопасных и недосягаемых для вражеских ударов мест в России не осталось. Ну, другими словами, каждому гражданину РФ предоставлен хоть и небольшой, но уникальный шанс погибнуть от хххлятского дрона или ракеты совершенно случайно в любое время и в любом месте. Вот такой вот саркастический реализм выходит.
      Владимир М
        Владимир М
        -1
        Сегодня, 14:33
        Ну почему же нет безопасных и недосягаемых мест? а "Рублёвка"? - самое безопасное место...
  Дилетант
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:06
    Зато в Москве открылся очередной кинофестиваль. Один из фильмов будет про рому абрамовича, про то, как он на украденные у России деньги возродил клуб Челси (интересно, кто дал деньги на этое фильм? неужели Минкульт РФ).
    В общем как у классика
    Пир во время чумы
    (А.С.Пушкин)
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:18
      Цитата: Дилетант
      в Москве открылся очередной кинофестиваль.

      А еще Маски, песни и пляски am
    yuriy55
      yuriy55
      +4
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Дилетант
      В общем как у классика

      Это верно:
      Враг увидит, что столица
      Ест и пьёт и веселится.
      Он от страха задрожит!
      Без оглядки побежит!
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:14
    Цитата: dementor873
    Да уж, обломочки коварные.

    Это не Туапсиниский порт - скорее Новороссийск .А когда это было и что горело ?
    olezenka1
      olezenka1
      0
      Сегодня, 15:03
      К сожалению, это Туапсе (бухта Новороссийска другой формы и размера- посмотрел на вражеском GoogleMaps), но вот когда и что там горело?
  yuriy55
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 14:30
    В Туапсе на третьи сутки ликвидировали возгорание морского терминала

    Получается какое-то смакование пожаров российской инфраструктуры...А что там с пожарами на Украине? Это для нас немаловажная информация...
    Кроме того, странная ситуация на Украине с ГСМ...Откуда, почему и до какой поры?
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 14:47
      "Только " Дон" И " Магдалина" ходят по морю туда.... "
  Monster_Fat
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 14:42
    Горело несколько дней? Ну, так в "новоязе" есть уже, название подобной ситуации:"контролируемое выгорание"....