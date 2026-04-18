В Туапсе на третьи сутки ликвидировали возгорание морского терминала
В Туапсе на третьи сутки после атаки украинских беспилотников ликвидировали возгорание морского терминала. Открытое горение устранено.
Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
В сообщении сказано, что для тушения пожара задействовали 154 человека и 49 единиц специальной техники. Среди привлеченных специалистов были сотрудники регионального управления МЧС. Пожарные расчеты вели тушение, пока открытое горение не было полностью устранено.
Пожар начался 16 апреля в результате атаки украинских дронов. Произошло возгорание на технологическом оборудовании терминала. В итоге оно было сначала локализовано, а затем и полностью устранено.
Все это время соответствующие специалисты контролировали степень загрязнения воздуха в районе объекта. Роспотребнадзор заверяет, что превышения допустимых норм наличия примесей в атмосфере удалось избежать.
Кроме того, минувшей ночью произошло возгорание на нефтебазе в Тихорецке Краснодарского края. Его уже удалось ликвидировать. На месте происшествия действуют сотрудники экстренных служб.
Как уточнили в местном оперштабе, причиной пожара также стала атака украинских беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал.
16 апреля черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированному налету дронов ВСУ. В результате атаки в Туапсе погибли два человека и пятеро получили ранения. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
