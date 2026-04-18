ВС РФ продвинулись северо-западнее Гуляйполя между Воздвижевкой и Верхней Терсой
С наступлением весны российская армия активизировалась на нескольких участках фронта, что, вероятнее всего, указывает на начало ВС РФ весенне-летней наступательной кампании. Хорошие новости на этот раз поступают из Запорожской области.
Группировка войск «Восток» вклинилась в оборону противника и заняла посадки между Воздвижевкой и Верхней Терсой, тем самым продвинувшись северо-западнее от города Гуляйполе. Об успехе наших штурмовых подразделений на данном участке фронта сообщает российский картографический ресурс DivGen.
По данным паблика, бои идут на окраинах обоих населенных пунктов. Одновременно воины-дальневосточники продолжают расширять зону контроля между этими населенными пунктами. Судя по карте, противник в Воздвижевке уже находится в полуокружении.
Причем другие аналогичные российские сервисы, отражающие на картах обстановку в зоне СВО, пока данный прорыв на не указывают. Очевидно, наступление произошло совсем недавно и было весьма стремительным. Главное, чтобы это не оказалось очередным скороспешным информационным вбросом, что иногда случается в «тумане войны» и противоречивых сведений по ситуации на фронте.
В свою очередь, Министерство обороны России в свежей оперативной сводке сообщает, что группировка войск «Восток», действующая на Запорожском фронте, за минувшие сутки продвинулась вглубь обороны противника. В ходе ударов артиллерии, пилотируемой и беспилотной авиации нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Любицкое, Шевченковское, Самойловка, Воздвижевка и Чаривное Запорожской области.
Потери противника на этом направлении составили 225 военнослужащих. Были уничтожены два артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, и шесть автомобилей. Удары нанесены по четырем складам материальных средств противника.
