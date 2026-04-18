ВС РФ продвинулись северо-западнее Гуляйполя между Воздвижевкой и Верхней Терсой

2 211 3
С наступлением весны российская армия активизировалась на нескольких участках фронта, что, вероятнее всего, указывает на начало ВС РФ весенне-летней наступательной кампании. Хорошие новости на этот раз поступают из Запорожской области.

Группировка войск «Восток» вклинилась в оборону противника и заняла посадки между Воздвижевкой и Верхней Терсой, тем самым продвинувшись северо-западнее от города Гуляйполе. Об успехе наших штурмовых подразделений на данном участке фронта сообщает российский картографический ресурс DivGen.



По данным паблика, бои идут на окраинах обоих населенных пунктов. Одновременно воины-дальневосточники продолжают расширять зону контроля между этими населенными пунктами. Судя по карте, противник в Воздвижевке уже находится в полуокружении.



Причем другие аналогичные российские сервисы, отражающие на картах обстановку в зоне СВО, пока данный прорыв на не указывают. Очевидно, наступление произошло совсем недавно и было весьма стремительным. Главное, чтобы это не оказалось очередным скороспешным информационным вбросом, что иногда случается в «тумане войны» и противоречивых сведений по ситуации на фронте.

В свою очередь, Министерство обороны России в свежей оперативной сводке сообщает, что группировка войск «Восток», действующая на Запорожском фронте, за минувшие сутки продвинулась вглубь обороны противника. В ходе ударов артиллерии, пилотируемой и беспилотной авиации нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Любицкое, Шевченковское, Самойловка, Воздвижевка и Чаривное Запорожской области.

Потери противника на этом направлении составили 225 военнослужащих. Были уничтожены два артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, и шесть автомобилей. Удары нанесены по четырем складам материальных средств противника.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Сегодня, 14:26
    Главное, чтобы это не оказалось очередным скороспешным информационным вбросом
    Это уже такая рутина, что уже никто не комментирует....
  2. rocket757 Звание
    Сегодня, 14:28
    Очевидное... только так и можно, нужно.
    Никакие "санитарные зоны" не остановят противника от попыток нападения на наши города, села, объекты. Только громить, ровнять, до конца. soldier
  3. Андрей Николаевич Звание
    Сегодня, 15:12
    Не особо верю нашим СМИ.. Но верю - в нашего воина. Удачи ребятам. Пусть берегут себя. Смерть чубатым нацистам.