Лавров: У России и США очень много разногласий, но диалог возможен

Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, глава МИД России Сергей Лавров сделал несколько важных заявлений. Разногласий с нынешней американской администрацией, по его словам, «очень много». И санкции с байденовских времен никто не снял, и дипсобственность не вернули, и «Роснефть» с «Лукойлом» уже попали под новые ограничения при Трампе. Цель Вашингтона, напомнил Лавров, доминирование на мировых рынках энергоносителей.



Однако отличие 47-го президента от его предшественника все же есть. Если Джо Байден требовал изолировать Москву и запретил любые контакты, то Дональд Трамп, как отметил министр, высказался за диалог:

У нас назрел разговор о том, как видят американцы будущие наши экономические отношения.

Он добавил, что в США обещают «безграничное поле для взаимодействия» после урегулирования на Украине.

Отдельной строкой – разговор о «красных линиях». Министр предостерег Запад от желания называть Россию «бумажным тигром» (как Трамп назвал НАТО):

В нашем характере есть терпение. Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается.

Не обошел вниманием Лавров и состояние Североатлантического альянса:

НАТО находится не в лучшем состоянии. Россия не вмешивается во внутренние дела блока. В отличие от США, которые «обезьянничают» – ездят по соседним с Россией странам и предлагают проекты взамен на отказ от партнерства с Москвой. У нас нет таких требований к своим союзникам.

Как итог, диалог идет, но «разногласий много», а разговоры о красных линиях, которые регулярно отодвигаются все дальше и дальше, не утихают.
  1. alexoff Звание
    +2
    Сегодня, 14:59
    В нашем характере есть терпение. Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается.

    Да у населения уже терпение лопается на вас, терпил во власти, смотреть.
    1. Uncle Lee Звание
      +1
      Сегодня, 15:05
      Однако отличие 47-го президента от его предшественника все же есть.
      Особенно отличие от 45 президента ! lol
  2. Vulpes Звание
    0
    Сегодня, 15:03
    Позор. Просто нескончаемый позор.
    1. agk1982 Звание
      0
      Сегодня, 15:14
      Таков Кремль - нескончаемый позор
  3. agk1982 Звание
    -2
    Сегодня, 15:04
    Это уже клиника. Для диалога нужна отмена санкций хотя-бы.
  4. ЦШВС Звание
    0
    Сегодня, 15:04
    С горбачевских времен по нынешние все у штатов каких то отношений клянчат.
    Стыдоба!
  5. Борис Сергеев Звание
    +1
    Сегодня, 15:11
    "Бумажным тигром" Трамп называл Путина.
  6. agk1982 Звание
    0
    Сегодня, 15:11
    У Лаврова все отпрыски кстати за рубежом - догадайтесь в каких странах
  7. Denissdaf Звание
    0
    Сегодня, 15:13
    Вы тут все очень сильно переживаете за то чего не знаете или в чем не уверены на 100%. Берегите свое ментальное здоровье. Еще пригодится.
  8. spirit Звание
    0
    Сегодня, 15:15
    У нас назрел разговор о том, как видят американцы будущие наши экономические отношения

    "Товарищи" Турбодиваны с невысоким IQ будьте аккуратнее.Товаришь министр говорит Вам что прошлая администрация США это плохие ребята и их можно поливать грязью(это именно они поставляли оружие в незалежную),а вот нынешняя администрация Трампа, да и народ Америки в целом,это другое дело, с ними мы ещё дербанить наши ресурсы планируем,это хорошие ребята,их ругать нельзя.Ничего не перепутайте, когда будете под градусом на кухне писать комментарии про США,а то перепутаете и к Стрелкову уедите ,laughing
  9. Борис Сергеев Звание
    0
    Сегодня, 15:16
    Трамп не отменил байденовских санкций, не вернул дипсобственность и даже авиасообщение, устроил охоту на российские танкеры,настраивает против РФ окраины исторической России, поставляет оружие ВСУ, но высказался за диалог. Этого общего пожелания для министра иностранных дел достаточно.
  10. Марк Календаров
    0
    Сегодня, 15:17
    Немного смешно.
    Если это мысли Лаврова для зарубежного читания, то понятно.
    Как всегда беззубо, на цыпочках и воздушноугрожающе.
    Но ведь эир читают и разумные люди.
    Байден посылал и ненавидил.
    Трамп посылает и ненавидит, но перед этим посылает сахаром и хлопает по плечу.
    Та же ж...па, только вид сбоку.
    Иногда создаётся впечатление, что у нашей современной действительности никогда, в обозримом будущем, не вырастут стальные клыки и розовые очки намертво вросли в глазные впадины...
  11. taiga2018 Звание
    0
    Сегодня, 15:17
    Когда Крым вернулся в родную гавань,когда началось СВО народ гордился своей страной,своим руководством, но власть своими ничего не значащими "красными линиями",своим блеянием и ожиданием милостей от заокеанского барина все это спустила в унитаз.