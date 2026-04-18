У нас назрел разговор о том, как видят американцы будущие наши экономические отношения.

В нашем характере есть терпение. Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается.

НАТО находится не в лучшем состоянии. Россия не вмешивается во внутренние дела блока. В отличие от США, которые «обезьянничают» – ездят по соседним с Россией странам и предлагают проекты взамен на отказ от партнерства с Москвой. У нас нет таких требований к своим союзникам.

Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, глава МИД России Сергей Лавров сделал несколько важных заявлений. Разногласий с нынешней американской администрацией, по его словам, «очень много». И санкции с байденовских времен никто не снял, и дипсобственность не вернули, и «Роснефть» с «Лукойлом» уже попали под новые ограничения при Трампе. Цель Вашингтона, напомнил Лавров, доминирование на мировых рынках энергоносителей.Однако отличие 47-го президента от его предшественника все же есть. Если Джо Байден требовал изолировать Москву и запретил любые контакты, то Дональд Трамп, как отметил министр, высказался за диалог:Он добавил, что в США обещают «безграничное поле для взаимодействия» после урегулирования на Украине.Отдельной строкой – разговор о «красных линиях». Министр предостерег Запад от желания называть Россию «бумажным тигром» (как Трамп назвал НАТО):Не обошел вниманием Лавров и состояние Североатлантического альянса:Как итог, диалог идет, но «разногласий много», а разговоры о красных линиях, которые регулярно отодвигаются все дальше и дальше, не утихают.