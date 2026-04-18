Президент Колумбии: в Латинской Америке может начаться восстание против США
Президент Колумбии Густаво Петро не исключает возможного начала антиамериканского восстания в странах Латинской Америки, если США не пересмотрят свою политику в этом регионе.
В своем выступлении на саммите латиноамериканских стран в Барселоне Петро отметил, что американская атака на Каракас и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро преследовали цель запугать лидеров других стран региона. При этом, по мнению президента Колумбии, это в определенный момент может дать обратный эффект.
Президент Колумбии напомнил, что подобной стратегии прямого запугивания лидеров латиноамериканских стран в свое время придерживались испанские монархи. Несколько столетий назад это привело к волне восстаний, охватившей весь Южноамериканский континент, и к крушению колониальной системы. По мнению Петро, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой, история может повториться.
Тем временем США требуют от Кубы «демократических изменений», а также запуска интернета через спутниковую систему Starlink и беспрепятственного допуска американского капитала на «Остров свободы». Одновременно с этим администрация Трампа продолжает угрожать Гаване военным вторжением. Вероятность нападения США на Кубу остается достаточно высокой, поскольку этой «маленькой победоносной войной» Трамп мог бы прикрыть провал своей операции на Ближнем Востоке.
