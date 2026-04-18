Президент Колумбии: в Латинской Америке может начаться восстание против США

Президент Колумбии Густаво Петро не исключает возможного начала антиамериканского восстания в странах Латинской Америки, если США не пересмотрят свою политику в этом регионе.

В своем выступлении на саммите латиноамериканских стран в Барселоне Петро отметил, что американская атака на Каракас и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро преследовали цель запугать лидеров других стран региона. При этом, по мнению президента Колумбии, это в определенный момент может дать обратный эффект.



Президент Колумбии напомнил, что подобной стратегии прямого запугивания лидеров латиноамериканских стран в свое время придерживались испанские монархи. Несколько столетий назад это привело к волне восстаний, охватившей весь Южноамериканский континент, и к крушению колониальной системы. По мнению Петро, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой, история может повториться.

Тем временем США требуют от Кубы «демократических изменений», а также запуска интернета через спутниковую систему Starlink и беспрепятственного допуска американского капитала на «Остров свободы». Одновременно с этим администрация Трампа продолжает угрожать Гаване военным вторжением. Вероятность нападения США на Кубу остается достаточно высокой, поскольку этой «маленькой победоносной войной» Трамп мог бы прикрыть провал своей операции на Ближнем Востоке.
  1. Глухой Звание
    -5
    Сегодня, 15:38
    Осталось только принять дозы. Колумбийцы "очень успешно" за украинцев воевали. Как поняли, что мы там убиваем. Массово что-то домой запросились.
    Тоже мне вояки. Даже против беспомощных они ничего не смогут.
    1. Охотовед 2 Звание
      +3
      Сегодня, 15:58
      Просто прежде всего наши климатические условия для них оказались неперевариваемыми, плюс это изначально наёмники - они не заточены на «биться до конца», они за деньгами приехали (с которыми их неоднократно кидали) а их в первую линию… Да и в принципе они к подобной войне не были готовы, но к «партизанской войне» у них природный талант. На украине Показали себя совершенно «никак», в плен их практически не брали из-за языкового барьера, их просто не понимали.
      Собственно латиноамериканцы это далеко не только колумбийцы, в Перу и Чили довольно неплохие спецы обученные в горной местности работать. А ещё чилийцы довольно дисциплинированы, их армейские традиции создавали белоэмигранты а далее беглые нацисты, их армия достаточно боеспособна.
    2. knn54 Звание
      0
      Сегодня, 20:14
      Слишком силы неравные. Плюс экономическая зависимость от США, противоречия между государствами в регионе. А партизанское движение(в некоторых странах) вполне вероятно.
      Стоит учесть, что влияние Ватикана в Латинской Америке велико.
  2. tralflot1832 Звание
    +1
    Сегодня, 16:05
    А Иране провал у Трампа ?Провал у Израиля ,а не у Трампа .Трамп отползёт с прибылью .А для него это главное .
    Кто на роль Че Гевары в Латинской Америке?
    1. Schneeberg Звание
      0
      Сегодня, 17:34
      Трамп отползёт с прибылью
      Еврейское лобби в Америке не даст ему это сделать
  3. Сергей Митинский Звание
    +2
    Сегодня, 16:11
    Тут надо разобраться в чем сила Южной Америки ,которая позволит накостылять там американцам и сила такая есть не смотря на колоссальную разницу в техническом обеспечении

    Эта сила называется -вселенский бардак .По сути это то что развалило тыловое обеспечение немцев в ВОВ на территории оккупированного СССР. Партизаны там сыграли выдающуюся роль ,но они были лишь одним из звеньев этой системы если ее так можно назвать

    Еще Макиавелли писал в своем "Государе" что есть государства, которые трудно завоевать ,но присущий им порядок позволит легко их удерживать(Германия ) ,а есть такие государства которые легко завоевать ,но совершенно невозможно их удерживать (Афганистан )

    Вся Южная Америка это один сплошной Афганистан .Так что США там очевидно силой ничего не добиться

    И напрасно они сунулись в Венесуэлу и собираются напасть на Кубу
    1. Reptiloid Звание
      +1
      Сегодня, 17:45
      Вообще-то Сергей, у Латиноамериканцев давние традиции, в отличие от США.
      Во первых, Индейская. Не случайно столица Колумбии при Чибча-Муисках называлась Богота, а сейчас Санта-Фе-Де-Богота. А название скажем Мексики происходит от Мешико --- самоназвания народа Ацтеков. И Кито, столицу Эквадора, назвали в честь Индейского племени Киту, впоследствии ассимилированного Империей Инков, ну и так далее.
      Во вторых, Испано-Португальская (иберийская). Языки, Католицизм, более пылкий и в то же время более терпимый к местным культам чем в Европе. Мексиканская коррида, фламенко, танго, доны и иже с ними.
      В третьих, Негритянская. Вуду, вообще магия, капоэйра, спортсмены, бандиты и всё остальное.
      Эти три традиции --- в них тройная сила! Поэтому никакие гринго Латинскую Америку, несмотря на доктрину Монро, не покорят!!!
      Но пасаран!
  4. Fangaro Звание
    +2
    Сегодня, 16:18
    Ну некорректно же сравнивать с временем, когда в Южной Америке были колонии Испании и Португалии. Тогда можно было получить независимость территориальную.
    А сейчас как собираются изгонять США? Национализировать американские компании, что там присутствуют?
    Национализировали нефтеперерабатывающий завод например. А дальше? Сами будут продавать продукцию. Кому то, куда то и сколько то по времени. Пока не настанет необходимость замены части оборудования.
    1. Imperor_Alive Звание
      0
      Сегодня, 19:15
      Цитата: Fangaro
      Национализировали нефтеперерабатывающий завод например. А дальше? Сами будут продавать продукцию. Кому то, куда то и сколько то по времени. Пока не настанет необходимость замены части оборудования.


      А когда настанет необходимость замены оборудования, оживления истощенных месторождений, или разработки новых, можно снова продаться янки. До следующей удачной сиесты...

      Неплохая стратегия.

      Может быть по этому мегакорпорации пока не бросились вкладываться в нефтяной сектор Венесуэллы.
      И пока все это не выглядит грандиозной победой Дональда.

      Мадуро только жаль. А больше всего жаль его жену.
      Сам он изначально производил впечатление малоумного.

      Уго Чавес к нему в виде маленькой птички приходит...
  5. Fangaro Звание
    0
    Сегодня, 16:32
    Цитата: Охотовед 2
    Просто прежде всего наши климатические условия для них оказались неперевариваемыми, плюс это изначально наёмники - они не заточены на «биться до конца», они за деньгами приехали (с которыми их неоднократно кидали) а их в первую линию… Да и в принципе они к подобной войне не были готовы, но к «партизанской войне» у них природный талант. На украине Показали себя совершенно «никак», в плен их практически не брали из-за языкового барьера, их просто не понимали.
    Собственно латиноамериканцы это далеко не только колумбийцы, в Перу и Чили довольно неплохие спецы обученные в горной местности работать. А ещё чилийцы довольно дисциплинированы, их армейские традиции создавали белоэмигранты а далее беглые нацисты, их армия достаточно боеспособна.


    Вы правы, говоря о том, что Южная Америка неоднородна. И что есть в армии дисциплина, в полиции стремление к поддержанию порядка...
    Но с какими американцами будут воевать южноамериканские страны на своей земле?
    1. isv000 Звание
      0
      Сегодня, 18:26
      Цитата: Fangaro
      Вы правы, говоря о том, что Южная Америка неоднородна. И что есть в армии дисциплина, в полиции стремление к поддержанию порядка...

      Внимательно смотрите латинским дисциплинированным силовикам в глаза и выкладывайте перед ними по 100-долларовой купюре. Следите за зрачками! Как только достаточно расширятся - всё, он ваш... feel
  6. Дмитрий В. Шмыков Звание
    -2
    Сегодня, 16:57
    Эти латиносы очень похожи на наших басмачей. За всё хорошее против всего плохого. Вот бы наши научились с басмачами также себя вести, как америкосы с латиносами.
  7. isv000 Звание
    0
    Сегодня, 18:23
    Президент Колумбии: в Латинской Америке может начаться восстание против США

    Походу президент принял экспериментальный план, вштырило его знатно... feel
  8. Aurelio
    -1
    Сегодня, 19:04
    Niente paura . . a difendere Cuba ci penserà la Russia come ha fatto nel 1961 nella baia dei Porci . . [con la coda fra le gambe ] . . !
    1. Aurelio
      0
      Сегодня, 19:09
      E . . sì non possiamo dimenticarci nemmeno dell'alleato del Venezuela !
  9. vitaliy20091959 Звание
    0
    Сегодня, 21:25
    половина колумбусов на окраине против нас ,какая там нафиг америка , да все эти латиносы до первого удара по соплям