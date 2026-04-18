Армия Израиля впервые применила новые САУ «Роэм» против «Хизбаллы»

Накануне вступления в силу десятидневного перемирия армия Израиля впервые задействовала для ударов по подразделениям «Хизбаллы» в Ливане новые самоходные артиллерийские установки «Роэм» (SIGMA 155). На вооружение 282-го артиллерийского полка ЦАХАЛ они начали поступать в конце декабря прошлого года и до этого времени расчеты проходили обучение на полигонах.

В ходе ударов самоходные гаубицы на колесном шасси накрыли огнем стартовые площадки ракет и позиции противотанковых комплексов «Хизбаллы». Командование признало дебют системы успешным.

Поступление на вооружение армии Израиля САУ «Роэм» стало первым крупным обновлением артиллерийского парка за последние 50 лет. Главная особенность системы — высокая степень автоматизации. Вместо экипажа из 8 человек для работы требуется не более трех. При этом орудие установлено на колесное шасси, что повышает мобильность и позволяет обходиться без буксировки.

Собственные самоходные гаубицы, призванные заменить зарубежные аналоги, в Израиле разрабатывали в течение почти сорока лет. За это время было представлено не менее 10 образцов, ни один из которых в последующем до ЦАХАЛ так и не дошел.

Нынешний образец находился в разработке шесть лет, он прошел многочисленные испытания в разных условиях, был агрегирован с другими артиллерийскими системами и, как теперь отмечают в армии, полностью отвечает задачам современной войны. Церемония передачи первой САУ «Роэм» состоялась 24 декабря прошлого года в Йокнеаме на заводе Elbit Systems в присутствии главы артиллерийского управления ЦАХАЛ бригадного генерала Эхуда Биби.

В Европе эта артиллерийская установка известна под названием SIGMA 155 и вызывает повышенный интерес в оборонных ведомствах многих стран, заинтересованных в пополнении арсеналов. Речь, в частности, идет о Великобритании, Германии, Нидерландах, Венгрии.

Выпускаемая израильским концерном «Эльбит» самоходная гаубица «Роэм» заменит САУ «Доэр». Так называют в Израиле хорошо известную американскую самоходную артустановку М109 «Паладин» на гусеничном шасси в модернизированном варианте M109AL «Rochev», принятую ЦАХАЛ на вооружение в 90-х годах прошлого века.

Главная особенность израильской гаубицы состоит в скорострельности, которая составляет до 8 выстрелов в минуту, мобильности (колеса вместо гусениц), оперативной гибкости, а также в том, что для обслуживания требуется экипаж из трех бойцов: командир, механик-водитель и стрелок-оператор.

По плотности огня одна установка «Роэм» сопоставима с двумя М109, а на деле — с четырьмя, так как реальная скорострельность М109 в боевых условиях составляет всего 2 выстрела в минуту, а не 4, как заявляет производитель. Высокая скорострельность достигается за счет того, что заряжание осуществляется в полностью автоматическом режиме, а наведение на цель — компьютеризированной системой. Способность выпустить несколько снарядов за считанные секунды позволяет использовать режим ведения огня MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), поражая одновременно цели несколькими снарядами, выпущенными под разными углами возвышения ствола.

САУ «Роэм» способна поражать цели на удалении до 40 км — почти вдвое больше, чем у М109. При этом точность заметно более высокая. Калибр остался таким же, как у большинства зарубежных аналогов — 155 мм, что соответствует стандарту НАТО. Для экспортных версий будет использоваться ствол, произведенный германским концерном Rheinmetall AG.

В течение лета будут получены дополнительные пушки, а к осени в ЦАХАЛ появится первый самостоятельный батальон гаубиц «Роэм». Появления бригады придется ждать три года, а в течение десяти лет, согласно оценкам, будет завершено перевооружение всех артиллерийских групп новой пушкой.

  Zaurbek
    Zaurbek
    Сегодня, 16:05
    Зачем Израилю такая скорострельность ?
    САУ Цезарь самое то.
    Solomon_BY
      Solomon_BY
      Сегодня, 17:01
      Скорострельность нужна для очистки близлежащих территорий от недружественного населения! belay
      Zaurbek
        Zaurbek
        Сегодня, 17:41
        Для этого просто нужна не одна скорострельная, а 3 обычные..
    Пупырчатый
      Пупырчатый
      Сегодня, 21:16
      Цезари Марокко недавно поменяло на эту пушку, у цезарей оказалось многовато косяков. Ближний Восток вообще с недавнего времени активно у Израиля закупается
      Zaurbek
        Zaurbek
        Сегодня, 22:02
        Я про концепт Цезаря больше писал.
        Длинный ствол, открытая рубка
  Normann
    Normann
    Сегодня, 16:18
    Так им гусеничное шасси не особенно и надо.
    topol717
      topol717
      Сегодня, 16:58
      А 5осное шасси прям очень надо?
    Bad_gr
      Bad_gr
      Сегодня, 18:14
      Wildcat
        Wildcat
        Сегодня, 19:44
        40 км дальности и отсутствие необходимости сопровождать свои войска "огнем и гусеницами" позволяет не "лазить по болотам" артиллерии.
        Bad_gr
          Bad_gr
          Сегодня, 19:58
          Не всегда в местах откуда надо будет стрелять, есть асфальт, а грунтовые дороги, где ходит военная техника, после дождей, почти везде вид имеют такой как на фото.
      Normann
        Normann
        Сегодня, 21:25
        Если заехать в болото - ничего не поможет, с дуру можно и....
        Bad_gr
          Bad_gr
          Сегодня, 21:47
          А если заехать в море, машина утонет (хоть на колёсном ходу, хоть на гусенечном).
  isv000
    isv000
    Сегодня, 17:23
    Шикарно раскорячилась эта САУшка. Для дронов прямо таки лакомый кусок! Хезболла! Не дремлем! Достаточно переднюю пару колёс с одного борта вынести и вуаля - делай с ней что хошь. А там, глядишь, и группу эвакуации накрыть...
    Cympak
      Cympak
      Сегодня, 18:37
      Для этого нужно иметь постоянно барражирующие дроны на глубину до 30-40 км, т.е. на эффективную дальность орудия, чтобы засечь выстрел и атаковать.
      Без этого не получится достать скорострельное орудие. Оно выйдет на позиции, сделает огневой налет и сразу уедет. Всё это в течении нескольких минут
      isv000
        isv000
        Сегодня, 18:42
        Мопед "Шахед" первых модификаций вполне сойдёт, но лучше более поздние версии. Дроном за $100 тыр выставить такую САУ - самое оно.
        Cympak
          Cympak
          Сегодня, 20:46
          Как Шахед найдет САУ, постоянно меняющую свою позицию, например, на площади 40х40 км, т.е на площади 1600 кв.км?
        Пупырчатый
          Пупырчатый
          Сегодня, 21:11
          Для этого надо иметь контроль воздуха. А он у Израиля
    knn54
      knn54
      Сегодня, 20:01
      Действительно, цель довольно крупная. А в остальном достойное изделие. Идеального оружия не бывает.
  Wildcat
    Wildcat
    Сегодня, 19:49
    В течение лета будут получены дополнительные пушки, а к осени в ЦАХАЛ появится первый самостоятельный батальон гаубиц «Роэм». Появления бригады придется ждать три года, а в течение десяти лет, согласно оценкам, будет завершено перевооружение всех артиллерийских групп новой пушкой.
    Бригады резервистов, скорее всего, оставят на М109 - не надо обучать заново экипажи, да и большая дальность не всегда нужна.... и уже поставленные М109 можно еще долго использовать.
    Развертывание Роэм будет быстрее, если на экспорт не понадобится часть производственных серий отправить - освобождается л/с артиллерии, это выгодно.
  Товарищ Ким
    Товарищ Ким
    Сегодня, 21:01
    А вот знатоки вооружения иудофашистких карателей, могут предполагать для чего ЦАХАЛовский зольдатен воююет против мирного населения, используя FAMAS?
    Пупырчатый
      Пупырчатый
      Сегодня, 21:12
      Ну потому что это не израильские войска, а французы из юнифил. По форме видно и вооружению