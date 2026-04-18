WP: на фоне блокады США в иранских портах загрузились нефтью пять танкеров

На фоне блокады Ормузского пролива со стороны США в иранских портах все же загрузились нефтью как минимум пять танкеров. Данные суда способны вместить миллионы баррелей сырья.Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на сервис отслеживания танкеров Tanker Trackers, данные спутниковой съемки и другие источники.Три танкера были замечены у острова Харк в Персидском заливе, где перерабатывается и отгружается 90 процентов иранской нефти. Еще два – в порту Бендер-Аббас на юге Ирана.Предполагается, что суда в районе острова не предназначены для отправки нефти на экспорт, а служат плавучими хранилищами. Чтобы нефтяная инфраструктура острова оставалась в работоспособном состоянии и продолжала функционировать, отгрузка не должна останавливаться. Три танкера, замеченные у Харка, способны вмешать пять миллионов баррелей. Они позволяют выводить нефть из системы.Упомянутые пять судов – далеко не единственные, отгруженные в последнее время. Еще пять таких судов, загруженные примерно девятью миллионами баррелей иранской нефти, были замечены в начале недели в Оманском заливе в районе порта Чехбехар (Иран), расположенного вблизи линии американской блокады. Где они находятся сейчас, уже неизвестно.Сегодня утром иранские власти сообщала о возобновлении военного контроля над Ормузским проливом. В тот момент, когда об этом объявили, его пытались пересечь примерно 30 коммерческих судов.

