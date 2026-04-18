UKMTO: Катера КСИР открыли огонь по танкеру у берегов Омана

UKMTO: Катера КСИР открыли огонь по танкеру у берегов Омана


Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер в 20 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан судна доложил о приближении двух артиллерийских катеров Корпуса стражей исламской революции. В конечном итоге они открыли огонь. Танкер и экипаж не пострадали.



Утром 18 апреля Иран заявил, что отзывает прежнее соглашение, разрешавшее ограниченный коммерческий транзит через пролив. В Тегеране объявили о восстановлении военного контроля над морским коридором. Причина – действия США. По мнению иранцев, американцы занимаются «пиратством» под видом блокады.

США с 13 апреля проводят военно-морскую блокаду. Они перехватывают суда, идущие в иранские порты и из них. За это время американские военные развернули обратно 21 судно. Иран в ответ не только перекрыл пролив, но и, судя по всему, начал применять силу против коммерческих судов, пытающихся его пройти.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли передает: экипажи по меньшей мере двух торговых судов сообщили об обстрелах при попытке пересечь пролив. Более того, суда получали радиосообщение от иранского флота о том, что пролив закрыт и проход запрещен.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    Сегодня, 16:28
    Хм, они в эту угадайку «любит не любит» - «открою - закрою» долго будут играть?
    1. KLM77 Звание
      KLM77
      Сегодня, 17:08
      А где "угадайка"? Был договор - они его исполняли, американцы же как всегда сделали для себя исключение и вот итог. Правильно персы поступают, в отличие от наших " а мы обманываться рады".
    ZovSailor
-1
Сегодня, 18:56
      ZovSailor
      Сегодня, 18:56
      Охотовед 2
      Сегодня, 16:28
      Хм, они в эту угадайку «любит не любит» - «открою - закрою» долго будут играть?

      hi Весь цымес в том, что власти ИРИ посылают сигналы, говоря дипломатическим языком, более понятным нашим рабоче-пролетарским пока без мата: Имеем все возможности дирижировать мировой экономикой, как понимаем и решить все болевые вопросы за столом переговоров только на наших условиях, потому что вы- отморозки пришли с войной в наш дом и заслуживаете наказания.
      За нами правда, Аллах, поддержка союзников и весь справедливый мир.
      За вами- коалиция Эпштейна с ненавистью, ложью, цинизмом и проклятиями, прикрытая иллюзией преимущества над всем остальным миром.
  2. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    Сегодня, 16:35
    Англосаксонские рептилии, вон из Персидского залива, вы не умеете себя прилично вести ! Венесуэла не научила вас правилам хорошего тона, Иран научит.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    Сегодня, 16:36
    Вот за что уважаю иранцев особенно, так за то, что слова у них не расходятся с действиями, сказали - " пролив закрыт" - значит закрыт! Кто не понял, решил проверить, нагло пройти и тп. - могут пенять на себя... Но, Иран сказал - Иран сделал.
    topol717
0
Сегодня, 16:55
      topol717
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Десница ока
      Вот за что уважаю иранцев особенно, так за то, что слова у них не расходятся с действиями
      .
      сообщил об атаке на танкер в 20 морских милях к северо-востоку от Омана.
      .
      В конечном итоге они открыли огонь.
      Танкер и экипаж не пострадали.
      Они из чего и в какую сторону стреляли? Тема статьи не раскрыта.
      commbatant
+1
Сегодня, 18:45
        commbatant
        Сегодня, 18:45
        Цитата: topol717
        из чего и в какую сторону стреляли? Тема статьи не раскрыта.

        Вы таки невнимательно читали статью, где написано, что:
        Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер в 20 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан судна доложил о приближении двух артиллерийских катеров Корпуса стражей исламской революции. В конечном итоге они открыли огонь. Танкер и экипаж не пострадали.

        Агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли передает: экипажи по меньшей мере двух торговых судов сообщили об обстрелах при попытке пересечь пролив.

        Вроде ясно все из корявой статьи: "Два торговых судна (один из которых танкер) при пересечении пролива были обстреляны двумя АКА ВМФ КСИР, ни суда, ни экипажи не пострадали".
        Статья видимо взята из двух источников и путем смешения текстов добавлена на ВО. Почитайте на выходных "Дети капитана Гранта".
        1. topol717 Звание
          topol717
          Сегодня, 19:36
          Что значит обстреляно и не пострадало это как? Не смогли попасть в танкер?
          1. Дядя Сэм_2 Звание
            Дядя Сэм_2
            Сегодня, 19:54
            "Выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел"...
      2. Кмет Звание
        Кмет
        Сегодня, 19:40
        Судя по всему предупредительный огонь провели и танкер "все понял", раз без повреждений ушел. Если бы хотели попасть - точно бы не промахнулись.
    commbatant
0
Сегодня, 18:30
      commbatant
      Сегодня, 18:30
      Цитата: Десница ока
      Вот за что уважаю иранцев особенно, так за то, что слова у них не расходятся с действиями

      Ну да, ИРИ сказал, что никаких переговоров с США не будет и ведет переговоры, объявил джихад а сам блокирует / уничтожает суда в Ормузском проливе стран не имеющие никакого отношение к войне на БВ.
      Не тешьте себя иллюзиями, ИРИ не самоубивец, но по горлопанить вы конечно можете...
  Наводлом
+4
Сегодня, 16:40
    Наводлом
    Сегодня, 16:40
    Агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли передает: экипажи по меньшей мере двух торговых судов сообщили об обстрелах при попытке пересечь пролив. Более того, суда получали радиосообщение от иранского флота о том, что пролив закрыт и проход запрещен.

    А на что вы рассчитывали, провокаторы хреновы?
    Куда полезли со своими корытами?
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      Сегодня, 17:17
      Может на дурачка хотели пролезть или провокация для бомбардировок Ирана. В любом случае, договаривать с американцами себе дороже выйдет.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 16:40
    Иранцы " шуток " не понимают ,сказано идти сдавать анализы в терводы Ирана ,надо выполнять .
    Танкер Виктор Бакаев прошёл через английскую блокаду "их" проливов .Не иначе на его борту морпехи шашлык жарили на виду у всех.Извините файлы не грузятся .
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    Сегодня, 16:45
    Иран начал применять силу против коммерческих судов, пытающихся его пройти.

    Слова с делами не расходятся. Пацан сказал - пацан сделал. В отличии от некоторых пацанов с Лиговки.
  7. g_ae Звание
    g_ae
    Сегодня, 16:48
    Вот это и есть "красные линии". А не тот срам, что демонстрируют кремлевские геостратеги. У медузы на песке больше решимости и жёсткости отстаивать свои интересы. Свои, а не "партнёров".
  Fangaro
-1
Сегодня, 16:55
    Fangaro
    Сегодня, 16:55
    "Агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли передает: экипажи по меньшей мере двух торговых судов сообщили об обстрелах при попытке пересечь пролив. Более того, суда получали радиосообщение от иранского флота о том, что пролив закрыт и проход запрещён"

    Готов сопереживать капитанам обстрелянных судов лишь в случае, если радиосообщения были на каком-либо наречии одного из регионов Ирана.
    Если же на английском...........
    1. Normann Звание
      Normann
      Сегодня, 17:09
      Нас два человека. Нас сопровождают наш пес, ужин, две бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция «Cadena Dial de la Coruna» и канал 106 «Экстремальные ситуации на море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся пока что только маяком А-853 пролива Финистерра Галицийского побережья Испании. И еще: мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все свои… меры, какие вы считаете необходимыми, и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего… корабля, который скоро разобьется вдребезги о скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг!».
  9. isv000 Звание
    isv000
    Сегодня, 17:11
    Инциденты были зафиксированы в водах между островами Кешм и Ларак.

    А что хотели эти "проскочуны"?! Ломанулись меж двух иранских островов, по терводам Ирана и хотели чтобы им на дорожку посошок налили? Это им не амеровская "блокада", сказано тпр-р-р-у! значит всё, приехали, табань вёсла! am Пусть спасибки скажут что на корм рыбам не пустили...
  alexboguslavski
0
Сегодня, 17:39
    alexboguslavski
    Сегодня, 17:39
    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер в 20 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан судна доложил о приближении двух артиллерийских катеров Корпуса стражей исламской революции. В конечном итоге они открыли огонь.


    Уточню. Обстрелам подверглись два судна, катера были ракетными.

    Рейтер подтверждает. smile
    commbatant
0
Сегодня, 18:51
      commbatant
      Сегодня, 18:51
      Цитата: alexboguslavski
      Уточню. Обстрелам подверглись два судна, катера были ракетными

      "Немножко" ошиблись, спутали АКА и РКА.