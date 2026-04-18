UKMTO: Катера КСИР открыли огонь по танкеру у берегов Омана
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер в 20 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан судна доложил о приближении двух артиллерийских катеров Корпуса стражей исламской революции. В конечном итоге они открыли огонь. Танкер и экипаж не пострадали.
Утром 18 апреля Иран заявил, что отзывает прежнее соглашение, разрешавшее ограниченный коммерческий транзит через пролив. В Тегеране объявили о восстановлении военного контроля над морским коридором. Причина – действия США. По мнению иранцев, американцы занимаются «пиратством» под видом блокады.
США с 13 апреля проводят военно-морскую блокаду. Они перехватывают суда, идущие в иранские порты и из них. За это время американские военные развернули обратно 21 судно. Иран в ответ не только перекрыл пролив, но и, судя по всему, начал применять силу против коммерческих судов, пытающихся его пройти.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли передает: экипажи по меньшей мере двух торговых судов сообщили об обстрелах при попытке пересечь пролив. Более того, суда получали радиосообщение от иранского флота о том, что пролив закрыт и проход запрещен.
