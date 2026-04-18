В Одессе арестовали подростка, совершившего поджог микроавтобуса ТЦК
На Украине все чаще фиксируются попытки оказать сопротивление «людоловам» из ТЦК. Так, украинские источники сообщают, что в Одессе арестован 16-летний школьник, поджегший микроавтобус военкомов.
По версии украинских силовиков, подросток якобы действовал по указанию мифических «кураторов из спецслужб России» и за поджог транспортного средства ему обещали денежное вознаграждение в размере 1500 долларов. Однако не исключено, что, поджигая микроавтобус, школьник руководствовался стремлением отомстить за своего отца или другого близкого родственника, схваченного «людоловами» и отправленного на фронт под удары ФАБов и плотный огонь артиллерии ВС РФ.
Также сообщается, что во Львовской области трое мужчин ворвались в помещение местного ТЦК и напали на военкомов. Двое нападавших были задержаны, а третьему удалось скрыться. В последнее время подобные случаи происходят все чаще. Согласно официальной статистике, опубликованной украинским МВД, всего после объявления Зеленским мобилизации на подконтрольных Киеву территориях зафиксировано более 600 нападений на «людоловов». При этом первое место занимает Харьков (69 эпизодов), затем идет Киев (53 эпизода) и закрывает тройку лидеров Днепропетровск (45 эпизодов). С 2023 года число нападений на ТЦК выросло в три раза — со 118 в 2024 году до 341 в прошлом году. В текущем, 2026 году, ежемесячно фиксируется около 35 подобных случаев. Стоит отметить, что, вероятнее всего, эти цифры существенно занижены.
