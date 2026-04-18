В Одессе арестовали подростка, совершившего поджог микроавтобуса ТЦК

На Украине все чаще фиксируются попытки оказать сопротивление «людоловам» из ТЦК. Так, украинские источники сообщают, что в Одессе арестован 16-летний школьник, поджегший микроавтобус военкомов.

По версии украинских силовиков, подросток якобы действовал по указанию мифических «кураторов из спецслужб России» и за поджог транспортного средства ему обещали денежное вознаграждение в размере 1500 долларов. Однако не исключено, что, поджигая микроавтобус, школьник руководствовался стремлением отомстить за своего отца или другого близкого родственника, схваченного «людоловами» и отправленного на фронт под удары ФАБов и плотный огонь артиллерии ВС РФ.



Также сообщается, что во Львовской области трое мужчин ворвались в помещение местного ТЦК и напали на военкомов. Двое нападавших были задержаны, а третьему удалось скрыться. В последнее время подобные случаи происходят все чаще. Согласно официальной статистике, опубликованной украинским МВД, всего после объявления Зеленским мобилизации на подконтрольных Киеву территориях зафиксировано более 600 нападений на «людоловов». При этом первое место занимает Харьков (69 эпизодов), затем идет Киев (53 эпизода) и закрывает тройку лидеров Днепропетровск (45 эпизодов). С 2023 года число нападений на ТЦК выросло в три раза — со 118 в 2024 году до 341 в прошлом году. В текущем, 2026 году, ежемесячно фиксируется около 35 подобных случаев. Стоит отметить, что, вероятнее всего, эти цифры существенно занижены.
  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    Сегодня, 16:38
    Эх, пацан, навешают на тебя всех дохлых собак.
    За этими не заржавеет.
  2. Fangaro Звание
    Fangaro
    Сегодня, 16:42
    К сожалению, деньги деньги денежки, вернее их обещание, действует по обе стороны.
    Вряд ли идейных много. И Мстителей вряд ли много.
    А вот "почему у него всё есть, а мои мама/папа мне не хотят новый телефон купить? сам тогда, всё сам", вот в такое больше верится.
    Это не знания, а личное мнение.
    1. guest Звание
      guest
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Fangaro
      Вряд ли идейных много.

      Смотря с какими идеями. Ельцинцентры и "заслуженные" училки, воспитали нам такую молодёжь, что дальше из за правил про мат продолжать не могу.
      1. Игорь М.
        Игорь М.
        Сегодня, 19:15
        guest, а родители, типа, совсем ни при чем. Оригинально. Обычно дети как раз берут пример с родителей.
  3. guest Звание
    guest
    Сегодня, 16:43
    По версии украинских силовиков, подросток якобы действовал по указанию мифических «кураторов из спецслужб России»

    Так послушать врага и гордость за наши спецслужбы появляется, но к сожалению враг как всегда врёт.
    1. Игорь М.
      Игорь М.
      Сегодня, 19:18
      guest, тут важно определиться на чьей Вы стороне и чьи спецслужбы для Вас являются Вашими. А то постоянно только ругательные посты. Это наводит на грустные мысли, что еще одним укротроллем стало больше.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    Сегодня, 17:15
    Цитата: guest
    Цитата: Fangaro
    Вряд ли идейных много.

    Смотря с какими идеями. Ельцинцентры и "заслуженные" училки, воспитали нам такую молодёжь, что дальше из за правил про мат продолжать не могу.


    А Вы и не продолжайте. Воспитание в семье, а образование в школе и центрах.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    Сегодня, 17:19
    Скоро xoxлоловы будут отлавливать скакунов в детских садах и яслчх! wink
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    Сегодня, 17:21
    Цитата: guest
    По версии украинских силовиков, подросток якобы действовал по указанию мифических «кураторов из спецслужб России»

    Так послушать врага и гордость за наши спецслужбы появляется, но к сожалению враг как всегда врёт.


    К счастью, врут и шпионы и разведчики.
    И лучше не знать про успехи, и про провалы, наших спецслужб в реальном времени.
    Про их спецслужбы знать бы хотелось сразу. Только там то такие же профессионалы, только со знаком минус.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 17:25
    Они бы так на майдаунов нападали, в 2014 году. Или возле Дома Профсоюзов... Теперь, поздно. Власть жестко держит людей в руках. А парня-жалко.
  8. IsDiG
    IsDiG
    Сегодня, 17:28
    Однако не исключено, что, поджигая микроавтобус, школьник руководствовался стремлением отомстить за своего отца или другого близкого родственника,


    Интересно, автор тоже самое напишет, когда очередного подростка в Росcии словит ФСБ?
    1. Игорь М.
      Игорь М.
      Сегодня, 19:22
      IsDiG, в отличие от Украины, у нас на фронт идут добровольцы. Поэтому у еас не за что мстить.
      Сегодня в Киеве такой насильно мобилизованный пожилой мужик сбежал и убил пятерых, а 15 человек ранил - случайных прохожих.
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      Сегодня, 20:03
      Сравнение у тебя тупое тарасик. Там у вас подросток за отца, которого незаконно выловили на улице, только за то что у того украинский паспорт раба. А у нас ФСБ арестовывает преступников. который совершает диверсию против нашей страны.