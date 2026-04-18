Высотный разведчик U-2 в США сначала собрались списывать, теперь ищут лётчиков

1 870 7
Несмотря на то, что в текущем году в США планировали полное списание высотных разведывательных самолётов U-2S Dragon Lady, на сайте центра подготовки лётчиков Skunk Works в калифорнийском Палмдейле появилось объявление о вакансии.

В описании вакансии говорится о том, что предполагается 4-дневная рабочая неделя – по 10 часов ежедневно. Отмечено, что если на вакансию собирается откликнуться кто-либо из бывших пилотов U-2, то с момента «предыдущей квалификации» должно пройти не более двух лет.



Важно отметить, что за всю историю американской авиации было подготовлено не более 1500 пилотов U2. То есть, лётчики, способные пилотировать высотный самолёт-разведчик и в самих США – «штучные экземпляры».

Что требуется от соискателей?

Сертификат пилота, допуск к секретной информации, готовность к командировкам, не менее 1000 часов налёта в качестве КВС (командира воздушного судна), сертификат об успешном обучении в школе лётчиков-испытателей, опыт испытательной работы, лидерские качества.

За такую работу предлагается от 156 000 до 312 000 долларов в год.

Напомним, что первый полёт U-2 совершил в далёком 1955 году. В течение нескольких лет эти высотные разведчики довольно вольготно себя чувствовали в воздушном пространстве СССР, фотографируя стратегические объекты, включая предприятия ВПК, стартовые площадки для пусков ракет и т.п. Советские комплексы ПВО засекали появление американских самолётов, однако в течение определённого времени не существовало технических средств, способных U-2 поразить.

1 мая 1960 года U-2, который был в авиапарке ЦРУ, сбили в небе над Свердловской областью. Самолёт с бортовым номером 56-6693 в тот день ранним утром вылетел с авиабазы в Пешаваре, Пакистан. Это был очередной разведывательный полёт в рамках операции ЦРУ «Overflight». Цель состояла в фотосъёмке советских военных объектов вплоть до полярного Урала – в сторону Плесецка. Маршрут через Афганистан и Среднеазиатские республики Советского Союза к тому моменту уже был проторен американской разведкой.

Самолёт, который пилотировался Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, даже не числившимся в штате военных лётчиков США, по официальным данным, получил повреждение от воздействия ракеты ЗРК С-75 «Двина» на высоте порядка 20700 м. Самолёт потерял управление, начал беспорядочно падать (сначала хвостом вниз). Пауэрс не смог воспользоваться системой катапультирования (по некоторым данным, она была заблокирована или он опасался, что самолёт взорвётся). На высоте около 10 км он сумел выбраться из кабины и выпрыгнул с парашютом. Попал в руки советской контрразведки. Получил срок за шпионаж.

Как известно, в 1962 году Пауэрса обменяли на Рудольфа Абеля, советского разведчика.

Есть по этому поводу и ряд альтернативных версий. В том числе версия о применении ракет, выпущенных истребителями МиГ-17 (МиГ-19).

А одна из версий основана на том, что попытки сбить U-2 предпринимались и ранее (это не оспаривается). И якобы одна из таких попыток, предпринятая в ночь на 2 февраля 1959 года, послужила причиной гибели туристов из группы студента УПИ Игоря Дятлова в районе горы Холатчахль на северном Урале. Эта версия каких-либо чётких доказательств до сих пор не нашла.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  frruc
    0
    Сегодня, 16:44
    первый полёт U-2 совершил в далёком 1955 году.

    Полеты высотного разведчика U-2s мы еще фиксировали в начале 2000-х над акваторией Черного моря и по Кавказскому хребту, над Грузией. Вылетали с а/б Акротири. Высота полета 18000м, длительность примерно около 3-х часов.
  Fangaro
    +1
    Сегодня, 16:48
    Интересно...
    Зачем в 2026-м нужны У-2 и пилоты?
    20-25 км и хорошая фотоаппаратура, и радиоаппаратура современная, неужели лучше всех современных возможностей спутников на низкой орбите?
    frruc
      +2
      Сегодня, 17:08
      Могу предположить, на случай конфликта с переносом ударов по космическим аппаратам. И возможно, спровоцировать включение радио-электронной техники противника для дальнейшей ее фиксации, определения и уничтожения.
    Сергей3
      -1
      Сегодня, 17:23
      В верхних слоях атмосферы есть так называемая ионосфера - слой холодной плазмы, которая много что отражает и искажает из радиоволн.
    isv000
      +1
      Сегодня, 18:37
      Планер хороший. Авионику, может двигатели поменяют, начинят современной аппаратурой и - в путь. Это дешевле чем строить с нуля. Тем более что места хранения у амеров - в сухих пустынях. Наши тоже, кстати, собираются поставить на крыло 700 АН-2...
      Если пойдёт заруба то уж лучше высадить ПВО противника старым парком, нежели гробить сразу современные аппараты. Иранская война доказала...
    Монтесума
      +1
      Сегодня, 19:20
      Если планер и движки в нормальном состоянии, ещё может полетать. Видимо, есть смысл, даже при наличии беспилотных разведчиков.
      Несмотря на постоянно меняющиеся планы по списанию U-2 Dragon Lady в ближайшие годы, самолет продолжает играть ключевую роль, обеспечивая высшее военное руководство США важнейшей разведывательной информацией.
      ... компания BAE Systems недавно получила контракт на поддержку и обслуживание усовершенствованной оборонительной системы AN/ALQ-221 (ADS) самолета U-2. Как говорится в пресс-релизе компании, «в рамках контракта BAE Systems обеспечит непрерывную техническую поддержку системы радиоэлектронной борьбы самолета, выполнит ремонт для поддержания ее работоспособности, а также предоставит обновления программного обеспечения, позволяющие выявлять и противодействовать новым угрозам».

      Система AN/ALQ-221 объединяет средства предупреждения о радиолокационном облучении и электронного противодействия, обеспечивая пилотам U-2 высокую осведомленность об обстановке и возможности самозащиты. Она включает дальнодействующие сенсоры и бортовую обработку данных, что позволяет U-2 действовать в условиях противодействия и передавать критически важную разведывательную информацию лицам, принимающим решения.
      Планировалось, что Dragon Lady будет снят с вооружения ВВС США в 2026 году, и часть самолетов U-2 уже выведена из эксплуатации. Однако, как это уже происходило ранее, сроки списания находятся под пристальным вниманием Конгресса, и не исключено, что самолет продолжит службу и после конца текущего года. Более того, U-2 по-прежнему ежедневно выполняют активные разведывательные миссии с передовых баз, и признаков снижения их интенсивности не наблюдается — скорее наоборот.

  Fangaro
    0
    Сегодня, 18:26
    А у нас есть/были аналоги У-2?