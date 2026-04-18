За 50 дней войны с Ираном мировой рынок нефти потерял 50 млрд долларов
За неполные 50 дней войны на Ближнем Востоке, начатой Израилем и США 28 февраля с нападения на Иран, мировая экономика недополучила сырой нефти на сумму более 50 млрд долларов. Это при средней цене около $100 за баррель. Эта сумма эквивалентна 1% годового ВВП Германии или примерно всему ВВП таких стран, как Латвия или Эстония.
К таким выводам пришли аналитики агентства «Рейтер», отметив, что последствия этого кризиса будут ощущаться месяцами, а быть может, и годами.
По данным исследовательской компании Kpler, с начала кризиса в Персидском заливе мировой рынок потерял более 500 млн баррелей нефти и конденсата — это самый большой сбой в поставках энергоносителей в современной истории.
Для понимания масштабов проблемы. Потеря такого объема экспорта нефти равносильна: полной остановке мировой авиации на 10 недель или прекращению всех автомобильных перевозок в мире на 11 дней. Это почти месячное потребление нефти в США или более чем месячное потребление для всей Европы. Такого объема хватит на примерно шестилетнее потребление топлива для Вооруженных сил США. Переработка данного количества сырой нефти обеспечит топливом всю мировую индустрию морских перевозок в течение четырех месяцев.
Арабские страны Персидского залива в марте теряли около 8 млн баррелей добычи в сутки — это почти равно совокупной добыче Exxon Mobil и Chevron, двух крупнейших нефтяных компаний мира.
Экспорт авиатоплива из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна и Омана упал с примерно 19,6 млн баррелей в феврале до всего 4,1 млн баррелей за март и апрель вместе взятые. Этой потери экспорта хватило бы примерно на 20 000 рейсов туда и обратно между аэропортами JFK в Нью-Йорке и Хитроу в Лондоне.
Несмотря на заявления министра иностранных дел Ирана об открытии Ормузского пролива, восстановление добычи и снабжения, как ожидается, будет медленным. По данным Kpler, мировые наземные запасы нефти в апреле уже сократились примерно на 45 миллионов баррелей. С конца марта перебои в добыче достигли примерно 12 млн баррелей в сутки.
Старший аналитик по сырой нефти Kpler Йоханнес Раубалл:
Ущерб, нанесенный только перерабатывающим мощностям и комплексу СПГ в катарском Рас-Лаффане, означает, что полное восстановление региональной энергетической инфраструктуры может длиться годы.
Информация