За 50 дней войны с Ираном мировой рынок нефти потерял 50 млрд долларов

За неполные 50 дней войны на Ближнем Востоке, начатой Израилем и США 28 февраля с нападения на Иран, мировая экономика недополучила сырой нефти на сумму более 50 млрд долларов. Это при средней цене около $100 за баррель. Эта сумма эквивалентна 1% годового ВВП Германии или примерно всему ВВП таких стран, как Латвия или Эстония.

К таким выводам пришли аналитики агентства «Рейтер», отметив, что последствия этого кризиса будут ощущаться месяцами, а быть может, и годами.

По данным исследовательской компании Kpler, с начала кризиса в Персидском заливе мировой рынок потерял более 500 млн баррелей нефти и конденсата — это самый большой сбой в поставках энергоносителей в современной истории.

Для понимания масштабов проблемы. Потеря такого объема экспорта нефти равносильна: полной остановке мировой авиации на 10 недель или прекращению всех автомобильных перевозок в мире на 11 дней. Это почти месячное потребление нефти в США или более чем месячное потребление для всей Европы. Такого объема хватит на примерно шестилетнее потребление топлива для Вооруженных сил США. Переработка данного количества сырой нефти обеспечит топливом всю мировую индустрию морских перевозок в течение четырех месяцев.

Арабские страны Персидского залива в марте теряли около 8 млн баррелей добычи в сутки — это почти равно совокупной добыче Exxon Mobil и Chevron, двух крупнейших нефтяных компаний мира.
Экспорт авиатоплива из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна и Омана упал с примерно 19,6 млн баррелей в феврале до всего 4,1 млн баррелей за март и апрель вместе взятые. Этой потери экспорта хватило бы примерно на 20 000 рейсов туда и обратно между аэропортами JFK в Нью-Йорке и Хитроу в Лондоне.

Несмотря на заявления министра иностранных дел Ирана об открытии Ормузского пролива, восстановление добычи и снабжения, как ожидается, будет медленным. По данным Kpler, мировые наземные запасы нефти в апреле уже сократились примерно на 45 миллионов баррелей. С конца марта перебои в добыче достигли примерно 12 млн баррелей в сутки.

Старший аналитик по сырой нефти Kpler Йоханнес Раубалл:

Возобновление работы месторождений с тяжелой нефтью в Кувейте и Ираке может занять от четырех до пяти месяцев, что приведет к дальнейшему сокращению запасов в течение лета.

Ущерб, нанесенный только перерабатывающим мощностям и комплексу СПГ в катарском Рас-Лаффане, означает, что полное восстановление региональной энергетической инфраструктуры может длиться годы.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 16:24
    Зато Доня с семьёй и друзьями хорошо заработал на инсайде, плюс гейропейцев неплохо приспустили (как конкурента США). Ну и российская экономика в хорошем плюсе на новых ценах.
    Ну а на мировой рынок нам как-то безразлично.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 18:31

      Охотовед 2
      Сегодня, 16:24

      hi Как бы, таки накопился школьный вопрос вызвать на трибуну ООН к докладу ответственного начальника транспортного цеху в одном, так сказать флаконе, рыжего Сатану из Фашингтона и потребовать возместить урон мировой экономике, как и ущерб за развязанную войну против ИРИ.
      Одновременно объявить преступником за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечества пока ещё живого Устава ООН.
      Лишить всех званий и наград, а семью всех незаконно заработанных доходов за более чем год нахождения у кормушки.
      angry
      Perpetually
        Perpetually
        +2
        Сегодня, 20:34
        И считать не только за профуканную нефть и но все остальные производные - гелий, СО2, удобрения (и следом продовольствие) итд
  SmollH2
    SmollH2
    +1
    Сегодня, 16:46
    У нас был Чубайс - Рыжая смерть. За то у мира, теперь есть глобальная Рыжая смерть 2))
  Fangaro
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 17:13
    Отличный заголовок.
    По млрд в день теряла мировая экономика.
    Но ведь наша экономика получила дополнительные млрд?
    Кулл90 писал, что отгрузка выросла на Балтике. И по большей цене.
    Значит где то получение упало.
    Вот бы таблицу, какие страны за эти 50 дней и 50 млрд потеряли или получили.
    Хотя бы стран десять.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:35
    Оёёй какое горе кто потерял ,а кто то нашёл.Растеряхи .
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:37
    КНР ,США,Норвегия и Россия ни каким богом в список " потерях" не входят.Страны - " изгои" русофобы как обычно .
  olbop
    olbop
    0
    Сегодня, 17:54
    Эта сумма эквивалентна 1% годового ВВП Германии или примерно всему ВВП таких стран, как Латвия или Эстония.

    Честно говоря, не слишком впечатляющая цифра для мировой экономики.
  Spiidii
    Spiidii
    0
    Сегодня, 20:23
    Потеря такого объема экспорта нефти равносильна: полной остановке мировой авиации на 10 недель или прекращению всех автомобильных перевозок в мире на 11 дней. Это почти месячное потребление нефти в США или более чем месячное потребление для всей Европы. Такого объема хватит на примерно шестилетнее потребление топлива для Вооруженных сил США. Переработка данного количества сырой нефти обеспечит топливом всю мировую индустрию морских перевозок в течение четырех месяцев.
    И каким местом это нас касается?
  MaikCG
    MaikCG
    0
    Сегодня, 21:15
    Не потерял, а недополучил. Два барреля этодругина заголовку статьи. Нефть эта никуда не делась, лежит на своем обычном месте, сроки поставки сдвинулись вправо.