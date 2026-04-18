Президент Франции Макрон сообщил о гибели старшего сержанта Флориана Монторио из 17-го парашютно-инженерного полка. Военнослужащий входил в состав миротворческой миссии ООН (ВСООНЛ). Трое его сослуживцев ранены и эвакуированы.Нападение произошло утром 18 апреля. По словам министра Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, миротворцы направлялись к базе ООН, которая несколько дней была «отрезана от мира» из-за боев. Французские военные попали в засаду, один погиб при «целенаправленной атаке» вооруженной группы.Макрон заявляет:Он также потребовал от ливанских властей немедленно арестовать нападавших.Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил атаку и поручил провести расследование. Но в Париже, судя по заявлению Макрона, не питают иллюзий.Контекст этого инцидента – хрупкое «перемирие» между Израилем и Ливаном, вступившее в силу 17 апреля. О нем ранее гордо сообщил главный «миротворец» Трамп.Вопрос в том, как на это ответит Париж – ограничится дипломатическими нотами или потребует жесткой реакции от Тель-Авива и Бейрута. Пока же сержант Монторио стал еще одним именем в уже довольно длинном списке.

Все указывает на то, что ответственность лежит на «Хизбалле».

