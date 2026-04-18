Макрон сообщил о гибели французского миротворца ООН в Ливане

Президент Франции Макрон сообщил о гибели старшего сержанта Флориана Монторио из 17-го парашютно-инженерного полка. Военнослужащий входил в состав миротворческой миссии ООН (ВСООНЛ). Трое его сослуживцев ранены и эвакуированы.

Нападение произошло утром 18 апреля. По словам министра Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, миротворцы направлялись к базе ООН, которая несколько дней была «отрезана от мира» из-за боев. Французские военные попали в засаду, один погиб при «целенаправленной атаке» вооруженной группы.

Макрон заявляет:

Все указывает на то, что ответственность лежит на «Хизбалле».

Он также потребовал от ливанских властей немедленно арестовать нападавших.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил атаку и поручил провести расследование. Но в Париже, судя по заявлению Макрона, не питают иллюзий.

Контекст этого инцидента – хрупкое «перемирие» между Израилем и Ливаном, вступившее в силу 17 апреля. О нем ранее гордо сообщил главный «миротворец» Трамп.

Вопрос в том, как на это ответит Париж – ограничится дипломатическими нотами или потребует жесткой реакции от Тель-Авива и Бейрута. Пока же сержант Монторио стал еще одним именем в уже довольно длинном списке.
  1. Глухой
    Глухой
    +3
    Сегодня, 16:51
    хрупкое «перемирие» между Израилем и Ливаном,

    Вранция где тут? В каком месте прописана? Подстрелили перепела- будут знать! soldier
  2. guest
    guest
    +2
    Сегодня, 16:53
    Ну сдох там их максим, дальше известно.

    Ну сдох там их максим, дальше известно.
  3. Fangaro
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 17:03
    Стрелять по ООНовцам, личное мнение, совсем не правильно.
    Да, там не ангелы. Да, это не мирные неумехи, а вооружённые и обученные солдаты.
  4. Слово
    Слово
    0
    Сегодня, 17:03
    На злобу дня, комаров меньше будет, жизнь лягушек имеет значение.
  5. Грац
    Грац
    +2
    Сегодня, 17:04
    с чего это хизбалле нападать на французов под флагом ООН? тОесть они там несколько лет я так понимаю стояли и вдруг ни с того ни с сего на них решили напасть? Так не бывает, больше похоже на израильскую дрг
    1. jack-no
      jack-no
      0
      Сегодня, 17:24
      Je me pose la même question, pourquoi crier "Hezbollah, Hezbollah"", en tirant sur ces soldats.
      Cela ressemble à une attaque sous faux drapeau.
      Et, qui aurait intérêt à saboter cette treve fragile ?
      Israël,
  6. Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:04
    Слово "миротворцы" по демократическим понятиям означает все что угодно, кроме миротворческой деятельности.
    потребует жесткой реакции от Тель-Авива
    Если я правильно понимаю, и если Израиль в сторону Ливана пустит хотя бы одну ракету, то перемирие автоматически заканчивается и Иран перекрывает Ормуз. Ай да Макрон, ай да провокатор.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 17:11
    помер Максим — и хрен с ним
    помер Максим — и хрен с ним
  8. isv000
    isv000
    +2
    Сегодня, 17:14
    Ищи кому выгодно. Это евреи подстрелили петуха гальского, факт.
  9. iomoe
    iomoe
    0
    Сегодня, 17:27
    Знаем мы ваши миротворческие миссии, эти миссии надо гнать ссаными тряпками.
  10. Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:30
    Он также потребовал от ливанских властей немедленно арестовать нападавших
    Почему-то от израильских властей он не требует прекратить бомбардировки Ливана
  11. alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:46
    Опять Панин ему фингал подставит за плохую новость.. lol

    Кстати, французский парламент одобрил законопроект об отмене супружеского долга.
  12. chingachguc
    chingachguc
    0
    Сегодня, 17:47
    Муравейник живёт. Кто то лапку сломал, не в счёт. А до свадьбы заживёт, а помрёт так помрёт
  13. ГолыйМужик
    ГолыйМужик
    -1
    Сегодня, 17:51
    Куда чего они там двигаются, без согласования с воюющими сторонами? Что там вообще теперь миротворцам делать, если война идет?
  14. Massimo.1
    Massimo.1
    -1
    Сегодня, 17:58
    Macron si vergogna di dire che i militari francesi dell'Unifil sono stati attaccati dai giudei ,così come è stato attaccato sempre dai giudei il contingente italiano ed altri contingenti. I terroristi giudei sono peggio dei nazisti e nessuno li ferma.
  15. Наган
    Наган
    0
    Сегодня, 18:19
    Вопрос в том, как на это ответит Париж – ограничится дипломатическими нотами или потребует жесткой реакции от Тель-Авива и Бейрута.
    И какой же жесткой реакции он может ожидать от Израиля? Разбомбить виновных вдребезги и пополам? Так низзя - действует прекращение огня до конца мирных переговоров, а они пока толком даже не начались. Тока если решительно и однозначно осудить Хезболлу и продекларировать солидарность с Францией.
  16. carpenter
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:28
    Чем больше шума, тем больше идиототов.
  17. Евген Жаров
    Евген Жаров
    0
    Сегодня, 19:26
    Парашютные стройбаты увидели пустынную жабу и подумали,что это деликатес.При раззделывнии данное животное испустило газы,аж хренцузсские гурманы давай дохнуть во все стороны,начиная с самых "умных"(сержантоФФ) И какого ляда вы вообще там забыли? Отчищайте свою Сену от клопов и прочиих грязей
  18. вертухай 2003
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 19:39
    Не совсем миротворец и не в Ливане...