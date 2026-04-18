Более половины британцев через 10 лет хотят обратно в Евросоюз

Более половины жителей Соединенного Королевства через десять лет после референдума по выходу из Европейского союза, так называемого «Брекзита» (Brexit), хотят, чтобы Британия вновь стала членом ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса жителей Британских островов, проведенного гражданским общественным движением Best for Britain, созданным в 2017 году для того, чтобы сохранить членство Британии в Евросоюзе.

Хотя исследование можно считать предвзятым с учетом целей создания Best for Britain, однако оно показало, что полное возвращение в ЕС поддержали 53% британцев. На референдуме в 2016 году за выход из Европейского союза проголосовали 59% граждан Британии. Процесс шел поэтапно, официально островное государство вышло из Евросоюза 31 января 2020 года. Британия вступила в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), предшественник современного Европейского союза, 1 января 1973 года и подтвердила это членство по итогам референдума 1975 года.

Согласно исследованию, посвященному настроениям избирателей спустя 10 лет после референдума о выходе Британии из ЕС, среди избирателей растет поддержка идеи возвращения в Евросоюз, а не просто присоединения к единому рынку. Более 80% сторонников правящей Лейбористской партии, либерал-демократов и Партии зеленых выступают за этот вариант.

Согласно результатам опроса, за полное возвращение в ЕС высказались 83% избирателей от Лейбористской партии, 84% избирателей от Либерально-демократической партии и 82% избирателей от Партии зелёных. Исследование показало, что, хотя 61% всех избирателей поддерживают нынешний подход правительства Стармера к отношениям с ЕС, только 19% сделали это «решительно».

На мероприятии, посвященном презентации исследования в Вестминстере, эксперт по опросам общественного мнения Джон Кертис раскритиковал эффективность того, что он назвал «стратегией молчания» Лейбористской партии в отношении Brexit. По его словам, возможно, придется пересмотреть политические расчеты, потому что потеря поддержки либеральных избирателей по таким вопросам, как «Брекзит», может оказаться более болезненной, чем потеря поддержки партий, выступающих за выход из ЕС.

Хорошо известный нам Борис Джонсон был активным сторонником Brexit во время подготовки и проведения референдума о выходе из Евросоюза в 2016 году. Этот политик вообще яркий представитель менталитета британских элит, которые на созидание в принципе не способны.

    Сегодня, 17:13
    В очередь! После османов и рагулей.
      Сегодня, 17:48
      Правильно будет сказать "более половины недовольны текущим моментом".
      Были в ЕС - были недовольны ЕС.
      Вышли из ЕС - недовольны, что они не в ЕС.
      Так что ничего не изменилось. Ситуация стабильна. Глубока, темна и вонюча.
      Сегодня, 20:11
      Более половины британцев через 10 лет хотят обратно в Евросоюз

      Арабы и негры обдолбанные )))) Пособия им нужны ...
    Сегодня, 17:22
    Жители поняли что жить стали хуже, и думают что это следствие выхода из ЕС. На самом же деле в ЕС тоже стали жить хуже.
      Сегодня, 19:41
      Да там всё больше избирателями становятся чур.кобесы всех мастей. А что там в жбанах, они сами не понимают.
    Сегодня, 17:24
    за полное возвращение в ЕС высказались 83% избирателей от Лейбористской партии, 84% избирателей от Либерально-демократической партии и 82% избирателей от Партии зелёных
    Одним словом, вся радужная либерасня
    Сегодня, 17:32
    А англичане - мигранты участие в опросе принимали ,если нет опрос предвзятый .Зачем мигрантам Европа их в Англии неплохо кормят.
      Сегодня, 17:53
      Интересно бы узнать % по регионам-Уэльс, Шотландия, Ольстер.
      А ведь придется свой гонор спрятать подальше. Фунт стервинга тоже ожидает туманное будущее.
      И как проголосует Ирландия?
        Сегодня, 20:18
        Цитата: knn54
        И как проголосует Ирландия?

        Они молчат и негров пиздят с арабами ))) И пъют виски молча
      Сегодня, 20:14
      Цитата: tralflot1832
      Зачем мигрантам Европа их в Англии неплохо кормят.

      Англия уже не может прокормить арабов и негров Им на наркоту не хватает уже !!!
      А ЕС вон хооолов на 100 лярдов спансирует и наркота там им идет потоком, как и вооружение Зеля нухает горстями !!
    Сегодня, 17:58
    Ну вступят в ЕС и начнут собирать голоса за выход из него lol
    Сегодня, 18:02
    Более половины британцев через 10 лет хотят обратно в Евросоюз

    Это сколько этих на букву х (украинцев) они к себе запустили. laughing
    Сегодня, 18:03
    Хотя исследование можно считать предвзятым с учетом целей создания Best for Britain, однако оно показало, что полное возвращение в ЕС поддержали 53% британцев. На референдуме в 2016 году за выход из Европейского союза проголосовали 59% граждан Британии.

    Вообще опасное это дело - референдумы, когда мнение населения делится примерно пополам, плюс/минус менее 10%. Можно таких дел наворочать, что следующему поколению придется разгребать.
    Для более-менее однозначного результата референдума нужно чтобы не менее 2/3 граждан проголосовали за или против.
    Жаль, что не смог быстро найти цифру - какие результаты референдумов в России признаются?
      Сегодня, 19:54
      Цитата: olbop
      Жаль, что не смог быстро найти цифру - какие результаты референдумов в России признаются?
      А это все зависит от вопроса. Ну и не забываем крылатую фразу, не важно как голосуют, важно как считают.
    Сегодня, 18:12
    Ну так в чем же дело то?
    Проведите новый референдум и вступите в ЕС.
    Ну так в чем же дело то?
    Проведите новый референдум и вступите в ЕС.
    Сегодня, 18:22
    На фото Бориска хвалит украинцев: «Молодцы, что скинули эту продажно-коррупционную власть олигархов, теперь для вас все дороги открыты». laughing
    Сегодня, 18:47
    В Англии другие люди? Все они 10 лет назад, ну хотя бы процентов 90, сходили на выборы и своё право голосовать использовали?!
    А теперь процентов 90 хотят переголосовать?
    А если про то, что на голосование пришло 15 процентов, из которых 9 процентов хотят обратно в ЕС...
    За Зеленского думаете большинство проголосовало? Большинство из пришедших. А три, пять или семь процентов - не важно. Не пошёл на выборы - пошёл в ТЦК.
    Сегодня, 20:36
    Есть те, кто обратно в СССР хотят, только фарш не прокрутить назад. Финансовая мафия от брекзита имеет какой-то профит, иначе эта светлая мысль никому бы в голову не пришла, на опросы им глубоко плевать, сами сочинять мастера. Поэтому но, нихт, нон.