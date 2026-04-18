Более половины жителей Соединенного Королевства через десять лет после референдума по выходу из Европейского союза, так называемого «Брекзита» (Brexit), хотят, чтобы Британия вновь стала членом ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса жителей Британских островов, проведенного гражданским общественным движением Best for Britain, созданным в 2017 году для того, чтобы сохранить членство Британии в Евросоюзе.Хотя исследование можно считать предвзятым с учетом целей создания Best for Britain, однако оно показало, что полное возвращение в ЕС поддержали 53% британцев. На референдуме в 2016 году за выход из Европейского союза проголосовали 59% граждан Британии. Процесс шел поэтапно, официально островное государство вышло из Евросоюза 31 января 2020 года. Британия вступила в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), предшественник современного Европейского союза, 1 января 1973 года и подтвердила это членство по итогам референдума 1975 года.Согласно исследованию, посвященному настроениям избирателей спустя 10 лет после референдума о выходе Британии из ЕС, среди избирателей растет поддержка идеи возвращения в Евросоюз, а не просто присоединения к единому рынку. Более 80% сторонников правящей Лейбористской партии, либерал-демократов и Партии зеленых выступают за этот вариант.Согласно результатам опроса, за полное возвращение в ЕС высказались 83% избирателей от Лейбористской партии, 84% избирателей от Либерально-демократической партии и 82% избирателей от Партии зелёных. Исследование показало, что, хотя 61% всех избирателей поддерживают нынешний подход правительства Стармера к отношениям с ЕС, только 19% сделали это «решительно».На мероприятии, посвященном презентации исследования в Вестминстере, эксперт по опросам общественного мнения Джон Кертис раскритиковал эффективность того, что он назвал «стратегией молчания» Лейбористской партии в отношении Brexit. По его словам, возможно, придется пересмотреть политические расчеты, потому что потеря поддержки либеральных избирателей по таким вопросам, как «Брекзит», может оказаться более болезненной, чем потеря поддержки партий, выступающих за выход из ЕС.Хорошо известный нам Борис Джонсон был активным сторонником Brexit во время подготовки и проведения референдума о выходе из Евросоюза в 2016 году. Этот политик вообще яркий представитель менталитета британских элит, которые на созидание в принципе не способны.