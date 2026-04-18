Эксперт: Запад уверен в своём превосходстве и не может сосуществовать с Россией

7 480 76
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отмечает, что уверенный в своем превосходстве Запад не может научиться мирно сосуществовать с Россией. Дизен указывает, что страны Запада убедили себя, что их либеральная гегемония является силой добра, и страны, пытающиеся противостоять их господству, неразумно отвергают «благожелательные ценности свободы». Запад нисколько не беспокоят соображения безопасности других стран, и любые попытки поднять подобные вопросы считаются «легитимизацией» их политики, что является государственной изменой. В западной парадигме весь мир делится на «хороших парней» (либеральные демократии) и «плохих парней» (автократии).

Норвежский ученый недоумевает, каким образом Запад может всерьез считать, что стремление победить Россию, крупнейшую в мире ядерную державу, может быть рациональной стратегией безопасности. В то же время, вопреки соображениям логики, европейские правительства отказываются даже разговаривать с Москвой о европейской архитектуре безопасности и урегулировании украинского кризиса. Пытаясь дать понять, что никакие ограничения больше не действуют, западные правительства переименовали ядерное сдерживание в ядерный шантаж.



Между тем глава МИД России Сергей Лавров констатирует, что нынешние власти в Лондоне, Париже и Берлине своими действиями вывели себя на такие позиции, с которых невозможно отойти «без потери лица». Подготовка практически всех войн, происходящих сейчас в мире, входила в планы Запада.
76 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  rocket757
    rocket757
    +8
    Сегодня, 17:35
    Так сбрендившие, что б таковыми не казаться со стороны, всех нормальных готовы обвинить в чем угодно...
    Ничего нового, так уже было и не раз.
    Nexcom
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 17:39
      ...ну бесноватый же тоже утверждал что сосуществование с большевистским СССР никак невозможно и очень хотел нас тогда зачистить. но не срослось у него...

      а вот западные страны то в лёгкую легли под него, даже особо не дергаясь не трепыхаясь.
      Shurik70
        Shurik70
        +6
        Сегодня, 17:44
        Просто с европейцами нельзя разговаривать, аргументируя и взывая к разуму.
        Они в неадеквате, и просто не услышат.
        Им надо прямо говорить, вы фашисты, вы зло.
        Возмутятся, будут отрицать, но хоть кто-то задумается.
        Arzoo
          Arzoo
          0
          Сегодня, 21:18
          Им надо прямо говорить, вы фашисты, вы зло.
          Боюсь, что диалоги уже бесполезны совсем. Уже говорить бесполезно
          Shurik70
            Shurik70
            0
            Сегодня, 21:25
            Если свои слова сопровождать действием, например:
            "Фашистам удобрения продавать не будем", то ДИАлога и не надо.
            Достаточно будет МОНОлога, чтоб быть услышанным.
            Правда, для этого ещё нужно, чтоб у наших нуворишей гордость и патриотизм были больше жажды наживы. Так что это только мечты.
      isv000
        isv000
        +7
        Сегодня, 17:58
        Цитата: Nexcom
        а вот западные страны то в лёгкую легли под него, даже особо не дергаясь не трепыхаясь.

        no Дания трепыхалась под немцем, ок. 6 часов стонала и трепыхалась... feel
        Брестская крепость держалась более месяца.
        Nexcom
          Nexcom
          +7
          Сегодня, 18:00
          датчане документы о капитуляции просто быстрее подготовить не могли. а так бы и 6ти часов бы не было...
          isv000
            isv000
            +1
            Сегодня, 18:03
            Цитата: Nexcom
            они документы о капитуляции просто быстрее подготовить не могли. а так бы и 6ти часов бы не было...

            yes Я бы по другому сказал: ок. 6 часов это время прибытия немецкого десанта для занятия военных объектов. И так и так годится. hi
            Nexcom
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 18:06
              ну пока гансы высаживались и занимали - датчане готовили бумажки, а потом как только заняли гансы - им датчане нате вам пжалста. hi
      михаилл
        михаилл
        +5
        Сегодня, 18:09
        Цитата: Nexcom
        а вот западные страны то в лёгкую легли под него, даже особо не дергаясь не трепыхаясь.

        Кстати да, все Европейское Сопротивление до 1944 года- это исключительно коммунисты. Это потом стали примазываться все кому не лень.
      eugen_caro
        eugen_caro
        +1
        Сегодня, 21:44
        вообще-то- тот,кого ты именуешь бесноватым- персона не легитимная - а сам являлся проектом персонажей ещё более бесноватых,которые и рассчитывали его натравить на русских,-как и сейчас наглосаксы используют хо хлов.- но тогда у них что-то пошло не так- а сейчас всё получилось.- согласно ещё тому-прежнему плану...
    knn54
      knn54
      +4
      Сегодня, 18:02
      К 1941 году в СССР практически была уничтожена "5-ая колона". За исключением в присоединенных прибалтийских республик, западной Украины, западной Белоруссии.
      И при этом ВОВ длилась 4 года.
      eugen_caro
        eugen_caro
        0
        Сегодня, 21:47
        не надо сказок- 5я колонна не была полностью уничтожена- многие были осторожны,затаились,и продолжали пакостить более осторожно.
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 18:30
      18 апреля 1242 г. русские войска под предводительством князя Александра Невского разбили псов-рыцарей Ливонского ордена на льду Чудского озера (Ледовое побоище).

      Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет.(с)
    lutikovvn
      lutikovvn
      +2
      Сегодня, 18:36
      "Никто не хотел войны. Война была неизбежна".(с). Обидно что с меня уже воин никакой. А уходя, я оставляю за спиной войну своему сыну и внуку.
    SmollH2
      SmollH2
      0
      Сегодня, 19:11
      Король в новой одежде? Или голый?)
  spektr9
    spektr9
    +4
    Сегодня, 17:39
    В то же время, вопреки соображениям логики, европейские правительства отказываются даже разговаривать с Москвой о европейской архитектуре безопасности и урегулировании украинского кризиса

    Какой логики только не ясно, сейчас РФ это странна по которой прямо или косвенно из ЕС не долбит только ленивый. Ну и вместо симметричного ответа получают мольберты с линиями разных цветов ... Кто при такой логике будет говорить с терпилой ? Говорят с сильными
    Nexcom
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:40
      терпилы не мы а те кто такую политику осуществляет... причём от нашего имени.
      Владислав_В
        Владислав_В
        +2
        Сегодня, 17:52
        Ага, а если мы во все стороны вокруг себя будем ракеты пускать, вы уверены, что мы не станем реальными терпилами? Я вот не уверен, что мы сможем экономически им противостоять в условиях войны в долгую. Курочка по зёрнышку клюёт.
        Sergei S
          Sergei S
          0
          Сегодня, 18:57
          Цитата: Владислав_В
          Я вот не уверен, что мы сможем экономически им противостоять в условиях войны в долгую. Курочка по зёрнышку клюёт.

          Ну вот они-то как раз нас сейчас и клюют "по зернышку", просто в одну калитку и безнаказанно. И будут продолжать это делать, пока что-то не поменяется, когда им станет некомфортно этим заниматься.
          Владислав_В
            Владислав_В
            +2
            Сегодня, 19:18
            Цитата: Sergei S
            Ну вот они-то как раз нас сейчас и клюют "по зернышку", просто в одну калитку и безнаказанно.

            Это прокси-война.Будет прямое столкновение с Западом БПЛА будут летать тысячами по всей территории России. По вашей же версии в одну калитку.
            Sergei S
              Sergei S
              -1
              Сегодня, 19:25
              Цитата: Владислав_В
              Будет прямое столкновение с Западом БПЛА будут летать тысячами по всей территории России.

              И аналогичным образом БПЛА и крылатые ракеты будет летать по всей территории ЕС. Им же этого очень хочется, да?
            Sergei S
              Sergei S
              -1
              Сегодня, 19:27
              Цитата: Владислав_В
              По вашей же версии в одну калитку.

              В одну калитку, это когда под видом "прокси войны" тебя бьют напрямую, а ты не отвечаешь. Максимально комфортные условия.
              Владислав_В
                Владислав_В
                +2
                Сегодня, 19:43
                Цитата: Sergei S
                В одну калитку, это когда под видом "прокси войны" тебя бьют напрямую, а ты не отвечаешь.

                Где вас там бьют на прямую?Они оружие и ресурсы поставляют как и всегда в таких конфликтах.
                Цитата: Sergei S
                И аналогичным образом БПЛА и крылатые ракеты будет летать по всей территории ЕС. Им же этого очень хочется, да?

                Да этого! У нас они будут летать в десятки больших количествах, потом пойдут в ход ЯО, а потом, если мы останемся живы, то будем жить под землёй. Сходите пока на СВО разомнитесь.
                Sergei S
                  Sergei S
                  -2
                  Сегодня, 19:56
                  Цитата: Владислав_В
                  Где вас там бьют на прямую?Они оружие и ресурсы поставляют как и всегда в таких конфликтах.

                  Систематические обстрелы ленинградской области с территории Прибалтики. Которые ведутся(по легенде) украинскими БПЛА транзитом в несколько тысяч километров через несколько стран ЕС, во что верится с трудом. С большой долей вероятности они запускаются напрямую из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.
                  Цитата: Владислав_В
                  У нас они будут летать в десятки больших количествах

                  Да-да, в десятки раз в больших количествах...Только откуда у них в десятки раз большее количество? Нет его.
                  Цитата: Владислав_В
                  потом пойдут в ход ЯО

                  Даже по ЯО страны ЕС многократно слабее РФ. Если они начнут применять по РФ своё ЯО, то по ним ЯО не полетит? Учимся думать.
                  Цитата: Владислав_В
                  Сходите пока на СВО разомнитесь.

                  Перебирайтесь в Тайгу, подальше от цивилизации, а то ЕС рано или поздно начнёт бомбить крылатыми ракетами и ЯО.
                  Владислав_В
                    Владислав_В
                    -1
                    Сегодня, 20:13
                    Вы экономики сопоставьте, а потом пишите, у кого больше летать будет.
                    Sergei S
                      Sergei S
                      +1
                      Сегодня, 20:33
                      Цитата: Владислав_В
                      Вы экономики сопоставьте, а потом пишите, у кого больше летать будет.

                      Теперь осталось только выяснить, что такое "размер экономики"(ВВП?) и каким образом этот размер связан с выпуском продукции ВПК. А потом уже можно будет навести справки из открытых источников сколько крылатых ракет в год выпускает РФ, а сколько крылатых ракет в год выпускает весь ЕС вместе взятый. А так же сопоставить арсеналы ЯО у РФ и ЕС. А потом посидеть и подумать.
                      Владислав_В
                        Владислав_В
                        0
                        Сегодня, 21:23
                        Цитата: Sergei S
                        Теперь осталось только выяснить, что такое "размер экономики"(ВВП?) и каким образом этот размер связан с выпуском продукции ВПК.

                        Таким образом, война — это в первую очередь борьба экономик. И тот, чья экономика первая сдуется от выбрасывания ресурсов на ветер, тот и проиграет. А ракеты и БПЛА, если даже их сейчас и нет, очень скоро могут появиться в товарных количествах — все возможности у них имеются!

                        Цитата: Sergei S
                        А так же сопоставить арсеналы ЯО у РФ и ЕС

                        Вы США, Англию ещё сюда приплюсуйте. ЯО не надо сопоставлять, это путь в никуда.
      isv000
        isv000
        -1
        Сегодня, 17:56
        Цитата: Nexcom
        терпилы не мы а те кто такую политику осуществляет... причём от нашего имени.

        Каждый народ заслуживает своего правительства.
        Это цитата из письма посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра.
        korwalol
          korwalol
          +2
          Сегодня, 18:37
          Каждый народ заслуживает своего правительства
          isv000
            isv000
            -2
            Сегодня, 18:48
            Как же нам не хватает Сталина и Молотова!..
    Irokez
      Irokez
      +1
      Сегодня, 18:01
      Цитата: spektr9
      Кто при такой логике будет говорить с терпилой ? Говорят с сильными

      Я бы ещё немного потерпел пока бесноватые перебесяца у себя в домишке загнивающего сада. Мы живём в четырёх измерениях (эзотерики ещё в больших) и вот время есть измерение на протяжении которого многое меняется. Кто не учитывает это измерение и предлагает делать всё здесь и сейчас без компромиссов, те либо глупцы либо подстрекают на совершение ошибок (провокаторы предатели). Но не всем дано знать когда подождать, а когда без промедления действовать ибо не все знают тех переменных в большой формуле геополитики которые отвечают за нужный конечный результат. Замечу во многих формулах время учитывается как одна из переменных на равне с множеством других.
      Нетерпеливые чаще проигрывают ибо умные их провоцируют на ошибочные действия.
      ZovSailor
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 19:13
        Irokez
        Сегодня, 18:01
        Я бы ещё немного потерпел пока бесноватые перебесяца у себя в домишке загнивающего сада.

        hi Здесь слово терпеть подобрано некорректно, иначе можно нарваться на смуту начала XVII века или подобные времена, пережитые с времён Древней Руси.
        Очень тонкая грань между событиями и принятием верных решений, как в момент назревания революции: сегодня ещё рано, а завтра уже поздно.
        Врагов необходимо загонять в клубок противоречий и навязывать ему активно стратегию ложного выбора, но ни в коем случае не нашего бездействия, которое расценивается проявлением слабости духа.
        angry
        Irokez
          Irokez
          +1
          Сегодня, 19:59
          Цитата: ZovSailor
          но ни в коем случае не нашего бездействия

          А как понять действуем мы или бездействуем.
          Тут тоже непонятки когда время работает на тебя или на врага. Некоторое бездействие (выжидание) работает лучше активного действия когда противник видит что происходит и реагирует, а вот при долгом молчании или статичности ситуации противник может сильно нервничать не понимая почему мы бездействуем и всякие мысли его начинают одолевать, что приводит к ошибочным или роковым действиям противника. Тут много чего интересного и я помню время когда мир волновался от молчания ВВП на какие-то события аж кушать не могли спокойно.
          Другие например активно занимаются болтовнёй в СМИ противореча самим же себе, то есть воду мутят для запутывыния противника и всякого популистского эффекта в СМИ или просто запугивания противника. Смысл не дать проанализировать или вычислить свои планы и молчание (статичность бездействие) идеальный вариант да и в добавок потом не скажут, что "говорил, обещал и не выполнил".
          Бездействовать - это не значит ничего не делать и не реагировать, в тайне и в скрытности что-то происходит роковое для противника. Даже поговорка "Солдат спит - служба идёт" говорит сама за себя. hi
          ZovSailor
            ZovSailor
            0
            Сегодня, 21:14
            Irokez
            Сегодня, 19:59

            hi У каждого мнения есть свои плюсы и минусы, не имею смысла обсуждать, поскольку не нам принимать популярные или не очень решения.
            Одна деталь, как объяснить матери или жене далеко в тылу или в приграничье на примере Курской, Белгородской, Запорожской, Ленинградской обл., Крыма, Краснодарского кр.=большой список смерть, тяжёлые ранения сына, мужа от атак БПЛА или КР бандеронацистов?
            Как объяснить россиянам, кто ответственен за нарушение ст.20 Конституции РФ- право на жизнь, как и другие?
  Сидор Ковпак
    Сидор Ковпак
    0
    Сегодня, 17:40
    ......"Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отмечает, что уверенный в своем превосходстве Запад не может научиться мирно сосуществовать с Россией."......

    Прям Америку открыл или был долго замороженным проснулся недавно.
  frruc
    frruc
    +1
    Сегодня, 17:44
    власти в Лондоне, Париже и Берлине своими действиями вывели себя на такие позиции, с которых невозможно отойти «без потери лица»

    ..............без потери яйца. Если им что-то не нравится, то пусть варятся в своем соку, а к нам не смеют лезть со своими правилами. А то ведь всякое может случиться.
  chingachguc
    chingachguc
    +5
    Сегодня, 17:44
    Либеральная гегемония это уже фашизм. Но есть надежда. То что здесь называют Западом - на деле является абсолютным меньшинством радикальных глобалистов, то есть носителей этой фашистской по своей сути идеи совсем немного в процентном отношении. Но они у власти. В США глобалистов уже отстранили от власти , и по всей видимости это навсегда. А в Европе этот процесс идёт полным ходом. Правда, на смену либеральному фашизму в Европе придет множество национальных фашистиков. Для нас это, очевидно, более предпочтительно. Так как позволяет играть на противоречиях.
    ГолыйМужик
      ГолыйМужик
      +2
      Сегодня, 18:02
      Цитата: chingachguc
      Для нас это, очевидно, более предпочтительно. Так как позволяет играть на противоречиях.

      Не очень то мы умеем играть. Велик шанс, что против нас они всё равно объединятся.
  Million
    Million
    +1
    Сегодня, 17:47
    Не Запад,а политики Запада.
    Простому народу воевать не хочется,своих забот полно.
    isv000
      isv000
      +9
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Million
      Не Запад,а политики Запада.
      Простому народу воевать не хочется,своих забот полно.

      Ой-ли! Этот простой народ рвал *опу на немецкий крест на Балатоне и на Зееловских высотах! Я уж не говорю с каким упоением "простые" немецкие, румынские, венгерские и пр. парни мародёрили население и насиловали советских девочек и женщин невзирая на возраст! am
      Кто старое помянет тому глаз долой, а кто забудет - тому оба!
      Million
        Million
        -2
        Сегодня, 19:19
        Вы не путайте войну и мирное время.
    frruc
      frruc
      +2
      Сегодня, 17:54
      Million
      Простому народу воевать не хочется,своих забот полно.

      Если вспомнить Германию конца 30-х, да и Европу в целом, то все как раз наоборот.
      Million
        Million
        0
        Сегодня, 19:23
        Думаете,что простые немцы так и рвались на войну с СССР?Им жить надоело?
        Войны начинают те,кто в окопе никогда не окажется,ни они ни их семьи.
        frruc
          frruc
          +1
          Сегодня, 19:40
          Million
          Думаете,что простые немцы так и рвались на войну с СССР?

          Не знаю, рвались или не рвались. Но в июне 41-го года Вермахт насчитывал 7 324 000 человек, являясь крупнейшей армией на Земле. Вместе с Германией к войне с СССР готовились ее союзники: Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния Франция, Испания и Италия. Кроме того, Хорватия выделила 56 самолетов и до 1,6 тыс. человек, которые прибыли к границе СССР позднее.
          По крайней мере, недостатков в живой силе и технике у врага не было.
        Andobor
          Andobor
          0
          Сегодня, 20:34
          Цитата: Million
          простые немцы так и рвались на войну с СССР?

          Перечитал много воспоминаний битых немцев, надо сказать большинство
          - рвались, на войну, на победоносную войну, они о ней мечтали.
    guest
      guest
      +2
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Million
      Простому народу воевать не хочется,своих забот полно.

      Ну в Венгрии подавляющее большинство на прошлой неделе проголосовали за войну. sad
      Million
        Million
        -3
        Сегодня, 19:21
        Может быть и так. А может у них выборы такие же как и у нас.
        Простому народу вообще плевать на политику,разве что кроме оголтелых националистов.
      Andobor
        Andobor
        +1
        Сегодня, 20:36
        Цитата: guest
        Ну в Венгрии подавляющее большинство на прошлой неделе проголосовали за войну.

        Почему за войну? Потому что Орбан номинал Трампа, а Трамп миротворец?
  Jovanni
    Jovanni
    0
    Сегодня, 17:48
    Между тем глава МИД России Сергей Лавров констатирует, что нынешние власти в Лондоне, Париже и Берлине своими действиями вывели себя на такие позиции, с которых невозможно отойти «без потери лица».

    Что толку констатировать? Как это нам поможет?...
    Million
      Million
      0
      Сегодня, 17:51
      Они нынче только констатировать и могут....
      guest
        guest
        +1
        Сегодня, 18:08
        Цитата: Million
        Они нынче только констатировать и могут....

        Пора нам учредить Министерство Констатации на ровне с Министерством Озабоченности. laughing hi
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    -3
    Сегодня, 17:49
    Исторически сложилось что Европа всегда была центром мира,и сегодня таковым фактически остаётся. По совокупному ВВП ЕС превосходит РФ приблизительно в 5-7 разов, что не может не придавать уверенности в своём превосходстве, а опосля перехода к принятию решений квалифицированным большинством и армии ЕС догонит и перегонит РФ в военной сфере.
    frruc
      frruc
      +5
      Сегодня, 18:02
      Jacques Sekavar
      Исторически сложилось что Европа всегда была центром мира

      Это когда такое было ? Все войны последних столетий начинались и разрастались именно из Европы !. А по поводу опосля посмотрим, еще дожить надо.
    ГолыйМужик
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 18:07
      Интересно, что об этом "центре мира" думают США и Китай?
      frruc
        frruc
        0
        Сегодня, 18:24
        ГолыйМужик
        Интересно, что об этом "центре мира" думают США и Китай?

        Как обычно. США присоединится к победителю опосля, а Китай сидит на берегу реки и ждет когда мимо него проплывет труп врага.
    Sergei S
      Sergei S
      0
      Сегодня, 19:02
      Цитата: Jacques Sekavar
      Исторически сложилось что Европа всегда была центром мира,и сегодня таковым фактически остаётся.

      Европа потеряла статус "центра мира": экономически США крупнее чем весь ЕС, вся наука и культура там. Европейские компании переезжают в США, "утечка мозгов" из Европы в США началась с момента открытия "Нового света" и продолжается по сей день, причем даже ускоренными темпами. На данный момент США - центр мира.
  isv000
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:50
    Эксперт: Запад уверен в своём превосходстве и не может сосуществовать с Россией
    "Исключительным" надо задрать планку по энергоносителям и перевести исключительно на предоплату. Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья, и торг здесь не уместен! В противном случае - от мёртвого осла уши! am
    frruc
      frruc
      0
      Сегодня, 17:58
      isv000
      "Исключительным" надо задрать планку по энергоносителям

      Каким образом задерет, нефть торгуется на бирже. Тогда будут покупать в других странах и континентах.
      isv000
        isv000
        +3
        Сегодня, 18:01
        Цитата: frruc
        isv000
        "Исключительным" надо задрать планку по энергоносителям

        Каким образом задерет, нефть торгуется на бирже. Тогда будут покупать в других странах и континентах.

        В добрый путь, земля прощай!
  taiga2018
    taiga2018
    +5
    Сегодня, 18:00
    А вот наши власти стараются убедить что мы не можем существовать без Запада,хотя не может существовать только элитка плюс не большая прослойка тех,кто за возможность свободно перемещаться по европе готовы мать родную продать не то что страну.
    frruc
      frruc
      +2
      Сегодня, 18:17
      taiga2018
      А вот наши власти стараются убедить что мы не можем существовать без Запада

      Сразу вспомнился Мишка Горбачев с его "плюрализмом мнений" и "единая Европа от Лиссабона до Владивостока". Это ж надо так людям мозги зacpaть.
  Andobor
    Andobor
    +2
    Сегодня, 18:02
    Европе по любому придётся капитуляцию подписывать, в виде признания новых российских регионов, сколько бы их не было, для достижения прочного и долгосрочного мира, под угрозой застекления, - по другому это не может закончится, хорошо если до застекления не дойдёт, Штаты предусмотрительно отползли.
    frruc
      frruc
      0
      Сегодня, 18:14
      Andobor
      для достижения прочного и долгосрочного мира, под угрозой застекления

      Кто стеклить будет и чем. Вот в чем вопрос.
  Pavel73
    Pavel73
    +2
    Сегодня, 18:07
    Цитата: Nexcom

    а вот западные страны то в лёгкую легли под него, даже особо не дергаясь не трепыхаясь.

    Они втихушку надеялись что-то с этого поиметь. Когда Гитлер попрёт на восток.
    михаил3
      михаил3
      +2
      Сегодня, 18:41
      Цитата: Pavel73
      Цитата: Nexcom

      а вот западные страны то в лёгкую легли под него, даже особо не дергаясь не трепыхаясь.

      Они втихушку надеялись что-то с этого поиметь. Когда Гитлер попрёт на восток.

      Совершенно не втихушку. Они не скрывали никогда, что хотят захватить нашу землю, наши богатства и наших женщин. Любимые занятия европейцев - грабеж, убийство, пытки да пожары.
      Просто их следовало после Той Войны всерьез карать. Выносить миллионы смертных приговоров. Сталин на это пойти не мог. Несмотря на его "диктатуру", войска не выполнили бы такой приказ. И решено было сделать вид, что в Европе кругом были антифашисты)
      Ну и тут ловко подсуетились п-сы) Пришли на готовое и сказали - вы, милые европейцы, все правильно делали. Вы молодцы! И однажды мы поведем вас на Россию - убивать, грабить, насиловать!! Вот и началось "мирное сосуществование"...
  opuonmed
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:10
    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отмечает, что уверенный в своем превосходстве Запад не может научиться мирно сосуществовать с Россией.

    Ядерное оружие РФ может охладить их пыл ????? Ну если еще РФ может применить ядерку, а не только когда сработает мертвая рука если сработает.
  drags33
    drags33
    +5
    Сегодня, 18:30
    Это гейропа постоянно была источником проблем в истории России. Пора бы нашему руководству понять это и не стремиться к "вхождению в Западный мир" на правах равных... Нет там никаких равных! Как нет и прав...Надо самим обустраивать Россию, просто сосуществуя с гейропой в силу нашего географического положения...
    Sergei S
      Sergei S
      0
      Сегодня, 19:19
      Цитата: drags33
      Пора бы нашему руководству понять это и не стремиться к "вхождению в Западный мир"

      Ментальная проблема нашей элиты - искать себе каких-то "братьев", будь то на Западе или наВостоке. Неправильно и то и то.
      frruc
        frruc
        -1
        Сегодня, 19:53
        Sergei S
        Ментальная проблема нашей элиты - искать себе каких-то "братьев"

        Ползающие у ног господ плебеи, достигшие каких то результатов, хотят быть похожими на тех, которые решают судьбы народов.
  михаил3
    михаил3
    +2
    Сегодня, 18:35
    В то же время, вопреки соображениям логики, европейские правительства отказываются даже разговаривать с Москвой о европейской архитектуре безопасности и урегулировании украинского кризиса.
    разговаривать с ЭТИМИ властями бессмысленно. Они слишком много поставили на свой бред и свою болезненную русофобию. Единственный способ изменить отношение - побеждать.
    Вот только у наших властей эта точка зрения очень непопулярна. Победа России для них значит потерю собственности в Европе, проблемы для их детей, там живущих, счета отберут... Как всегда, наши проблемы не снаружи. Они все внутри.
  Слесарь
    Слесарь
    0
    Сегодня, 19:00
    Куда они с подводной лодки денутся то !!
    Не считаю что Россия родина слонов ,но то что мамонты только у на с водились ,как бы аксиома .
    Далее . Нартов ,приехал в европу подучиться ,оказалось сам их научил ...
    То что с Росийской Империи дриснули инженеры и всячески помогали процветанию запада надеюсь нет вопросов ?
    Нобель - стыривший идею динамита из лаборатории в Петербурге УЧИВШЕЙ его ,очень показательно .
    Про Сикорского ,Лебедева , Ларионова , Левиса , Азимова , тут дохрена и больше !!
  Fangaro
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:01
    Что бы быть хорошим, нужно найти плохого.
    Для нас наша страна была хорошей, а США и их приспешники - плохими.
    А для американцев, учащихся падать головой от эпицентра, который русские ракеты нанесли, мы были плохими.
    Одни американцы дохли во Вьетнаме, а другие американцы демонстрации мира устраивали.
    Одни солдаты исполняли приказы, а другие чиновники говорили, что не они туда отправляли.
    Как бы договориться?
    Или нужно, что бы на Землю напали марсиане?
    Слесарь
      Слесарь
      0
      Сегодня, 19:04
      Цитата: Fangaro
      Одни солдаты исполняли приказы, а другие чиновники говорили, что не они туда отправляли.
      Как бы договориться?

      Один мой коллега
      , ныне покойный -в таких случаях всегда говорил _" Прежде чем спорить ,надо договориться о терминах " (С)
      Слесарь
        Слесарь
        0
        Сегодня, 19:10
        Для начала надо привести к общему знаменателю ВСЕ церкви ,как основополагающий продукт влияния на мозги человечества .
        На самом деле ,Бог во что верят = один , а методики разные ?? Это вообще запредел . Ну пусть имена разные ,но ИДЕЯ то должна быть одна и таже , иначе у нас много Богов ,и каждый обслуживает -И не иначе !! свою концессию !!
  Слесарь
    Слесарь
    -1
    Сегодня, 19:15
    Цитата: Jacques Sekavar
    Исторически сложилось что Европа всегда была центром мира,и сегодня таковым фактически остаётся.

    Зря миносов насовали ,он ведь реально прав ! Монахи францисканцы - это по сути современный инженерный корпус , именно они - и это отражено в истории , стояли за строительством ВСЕХ металлообрабатывающих производсв по всему миру ,Анды в том числе .
    По сути религия нужна была торгашам ,для унификации соглашений и наказаний .