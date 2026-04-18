Расширение буфера: армия РФ взяла под контроль село Таратутино в Сумской области
Армия РФ взяла под контроль село Таратутино в Сумской области неподалеку от Краснополья. Это означает расширение буфера, отделяющего приграничные российские районы от украинских военных, терроризирующих мирное население.
Сообщения об освобождении населенного пункта поступают с передовой.
Некоторые источники высказываются более осторожно, говоря лишь, что наши бойцы заняли позиции и укрепились в селе. Но учитывая, что размеры населенного пункта совсем невелики, закрепление наших подразделений в селе и переход его под российский контроль – это по факту одно и то же.
Впрочем, в каждом из сообщений содержится информация о продвижении наших штурмовиков из группировки «Север» примерно на 3-3,5 километра. Это означает, что российская армия продолжает медленно и неуклонно наступать.
Также появилась информация о том, что расположенное севернее, ближе к Угроедам, село Степок, тоже вскоре может быть освобождено. На его восточную окраину уже заходят наши подразделения. Есть данные и о продвижении россиян севернее Турьи.
А перед этим поступали сообщения об активных боевых действиях в центре Новодмитровки, расположенной недалеко от Таратутино. Южнее этого населенного пункта наши подразделения тоже добились успеха. Там бойцы армии РФ уже контролируют окраины села Рясное.
Это означает, что под российский контроль постепенно переходит все приграничные территории Сумщины, прилегающие к Белгородской области России.
Информация