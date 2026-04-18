Расширение буфера: армия РФ взяла под контроль село Таратутино в Сумской области

Армия РФ взяла под контроль село Таратутино в Сумской области неподалеку от Краснополья. Это означает расширение буфера, отделяющего приграничные российские районы от украинских военных, терроризирующих мирное население.

Сообщения об освобождении населенного пункта поступают с передовой.

Некоторые источники высказываются более осторожно, говоря лишь, что наши бойцы заняли позиции и укрепились в селе. Но учитывая, что размеры населенного пункта совсем невелики, закрепление наших подразделений в селе и переход его под российский контроль – это по факту одно и то же.

Впрочем, в каждом из сообщений содержится информация о продвижении наших штурмовиков из группировки «Север» примерно на 3-3,5 километра. Это означает, что российская армия продолжает медленно и неуклонно наступать.

Также появилась информация о том, что расположенное севернее, ближе к Угроедам, село Степок, тоже вскоре может быть освобождено. На его восточную окраину уже заходят наши подразделения. Есть данные и о продвижении россиян севернее Турьи.



А перед этим поступали сообщения об активных боевых действиях в центре Новодмитровки, расположенной недалеко от Таратутино. Южнее этого населенного пункта наши подразделения тоже добились успеха. Там бойцы армии РФ уже контролируют окраины села Рясное.



Это означает, что под российский контроль постепенно переходит все приграничные территории Сумщины, прилегающие к Белгородской области России.
  1. Jacques Sekavar Звание
    Сегодня, 17:53
    Расширение буферной зоны планируется до каких рубежей ?
    1. ГолыйМужик Звание
      Сегодня, 17:55
      Толк будет, если до Польши, или как минимум до Днепра.
    2. Andobor Звание
      Сегодня, 18:05
      Цитата: Jacques Sekavar
      Расширение буферной зоны планируется до каких рубежей ?

      Пока нынешняя Украина не закончится.
    3. Владислав_В Звание
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Jacques Sekavar
      Расширение буферной зоны планируется до каких рубежей ?

      До тех рубежей, пока по буферной зоне не перестанут наносить удары.
    4. Karabin Звание
      Сегодня, 18:21
      Расширение буферной зоны планируется до каких рубежей ?

      По крайней версии до рубежей ,не противоречащих Духу Анкориджа.
      1. Владислав_В Звание
        Сегодня, 18:33
        Цитата: Karabin
        Духу Анкориджа

        Я смотрю вы специалист по Анкориджу! Так какой там дух? Вонюч?
    5. mitrich Звание
      Сегодня, 19:34
      До каких сможем. Тут уже давно не до жиру.
      Заявлять цели в нынешних реалиях, это профанация.
  2. Ирек Звание
    Сегодня, 17:59
    Ща налетят хахлы и заднеприводная либерда и будут в комментах кричать що енто фсё не так , а обман и фальсификации.
    1. Andobor Звание
      Сегодня, 18:11
      Цитата: Ирек
      Ща налетят хахлы и заднеприводная либерда и будут в комментах кричать

      Они нынче кричат: почему всю Европу ещё вчера с лица земли не стёрли, - Леопольды у власти. И что нужно скакать, и будет нам счастье, аки кaклам в Каклостане.
  3. taiga2018 Звание
    Сегодня, 18:06
    А толку если укровские бпла летают над всей территорией России.А что изменилось,а изменилось то,что в начале стыдливо перестали говорить про "красные линии" а сейчас стесняются говорить и про "удары возмездия".
  4. Бывший солдат Звание
    Сегодня, 19:26
    Это означает расширение буфера, отделяющего приграничные российские районы от украинских военных, терроризирующих мирное население.



    Окраинцы терроризируют мирное население России не присутствием вооруженных солдат на нашей земле , а многочисленными беспилотниками и на расстояниях гораздо больше 10-15 км. от границы am

    Реальеым буфером, котопый обеспечит нам безопасность должна стать вся Украина.