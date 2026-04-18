В Киеве вооружённый автоматом мужчина расстрелял прохожих и захватил заложников
6 00937
Вооружённый автоматом мужчина открыл огонь по случайным прохожим в Киеве, после чего ворвался в супермаркет и взял в заложники находившихся там покупателей. Украинские силовики окружили здание и ведут со стрелком переговоры.
Украинские источники сообщают, что, по словам очевидцев, мужчина быстро перемещался по улицам и в упор расстреливал всех встреченных людей. Вероятнее всего, нападавший является вернувшимся с фронта боевиком ВСУ с посттравматическим синдромом. В настоящее время известно о по меньшей мере четверых погибших и большом количестве раненых.
Стоит отметить, что подобные случаи, вероятнее всего, все чаще будут происходить на территориях, которые останутся под контролем Киева. Режим Зеленского нередко без разбора мобилизует в ВСУ граждан, страдающих психическими отклонениями. Кроме того, как известно, в настоящее время на руках у населения Украины остается несколько миллионов незарегистрированных единиц огнестрельного оружия.
В то же время система здравоохранения бывшей УССР начала стремительно деградировать практически сразу же после произошедшего в 2014 году в этой стране нацистского госпереворота. В рамках так называемой декоммунизации и избавления от «советского наследия» постмайданные власти стремились уничтожить практически все, доставшееся «незалежной» в наследство от СССР, в том числе и психиатрию. Страдающим от ПТСР боевикам ВСУ не оказывается надлежащая в таких случаях психиатрическая помощь, и зачастую они становятся чрезвычайно опасными для окружающих «бомбами замедленного действия».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация