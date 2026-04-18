Объявился «Воевода»: добровольно вернулся в часть

Объявился лётчик Алексей Земцов, известный в Рунете под своим позывным «Воевода». Почему к этому сегодня такое внимание?

Напомним, что на неделе старший лейтенант записал несколько видеообращений, где заявил, что если пользователь их смотрят, значит – его уже нет в живых. Они же опубликовал фото с шевроном «Уходя, гасите всех». Это и привело к возникновению ажиотажа, ещё и в связи с тем, о чём Алексей Земцов в своём канале заявлял. А там на фоне сообщений о семейных неурядицах, «сор из избы» в плане которых в «эфир» решил вынести сам «Воевода», прозвучали слова с обвинениями в адрес ряда должностных лиц, сопровождаемые заявлениями о «последней чести офицера» и добавлением, что, как офицер, «не сможет жить с обвинениями в дискредитации российской армии».



Сегодня военный блогер с небритостью на лице записал «постпрощальное» видеообращение:

Всем привет! Добровольно вернулся в часть. Спасибо родителям, спасибо друзьям, отговорившим меня от неправильного поступка – ухода из жизни. Обещали – через СИЗО, но – дальше воевать. Посмотрим, как будет дальше.

То есть, военлёт сам признаёт, что собирался совершить неправильный поступок. И в целом - замечательно, что успели друзья и родные, которые отговорили Алексея Земцова на это пойти.

Вполне возможно, что сейчас Алексей, который, надо полагать, прекрасно понимает, что наломал дров, нуждается в психологической помощи. Хочется надеяться, что эта помощь ему будет оказана. С остальным - пусть разбираются те, в чью компетенцию это входит.
  1. Гардамир Звание
    Гардамир
    -10
    Сегодня, 18:23
    Отзываются о нем, как о класном летчике. но его перевели в штурмовики. Вот бы к нему в напарники того генерала, который перевел в штурмовики.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +13
      Сегодня, 18:27
      Цитата: Гардамир
      Вот бы к нему в напарники того генерала, который перевел в штурмовики.

      А что, генерал тоже косячил? Поделитесь информацией, не держите в себе, вредно!
      1. PN Звание
        PN
        +2
        Сегодня, 18:32
        Генералы не косячат, генералы обижаются.
        1. ЖЭК-Водогрей Звание
          ЖЭК-Водогрей
          -1
          Сегодня, 18:34
          Цитата: PN
          Генералы не косячат, генералы обижаются.

          Женерали разворовали армию, посмотрите сколько уголовных дел возбудили на лампасных крыс. У того же Кужугетовича в окружении половина казнокрады, а первый зам основал преступное сообщество.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 21:47
            Цитата: ЖЭК-Водогрей
            Женерали разворовали армию

            Вроде как, к рукам блогера-вертолётчика тоже какие-то денюжки прилипли. Или для вас это другое?
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +21
      Сегодня, 18:28
      Цитата: Гардамир
      Вот бы к нему в напарники того генерала, который перевел в штурмовики.

      Судя по тому, какие он номера выкидывает, - генерал был прав.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        -16
        Сегодня, 19:08
        Чкалов тоже номера выкидывал. Все талантливые люди не стандартны и не вписываются в желания генералов.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +2
          Сегодня, 20:06
          Цитата: Гардамир
          Все талантливые люди не стандартны и не вписываются в желания генералов.

          Это верно, но у генералов такая работа,
          - любой нестандарт в стандарт вписывать.
      2. mitrich Звание
        mitrich
        +1
        Сегодня, 19:30
        В штурмах голову быстро вылечат. Или не успеют.
        1. Грац Звание
          Грац
          -1
          Сегодня, 20:32
          использовать летчика в штурмах это идиотизм, сколько времени государство готовит летчика спеца, тратит десятки миллионов рублей на эту подготовку, потом летчик после выпуска сколько ещё лет нарабатывает опыт. Накосячил, оставь его в летном составе давай ему опасные полетные задания.
          1. bober1982 Звание
            bober1982
            +1
            Сегодня, 20:42
            Цитата: Грац
            Накосячил, оставь его в летном составе давай ему опасные полетные задания.

            Не совсем так,очень опасно оставлять на лётной работе.
            У лётного состава как,получил синяк под глаз,до полугода будешь не летать,доктора не допустят или,неосторожно обмолвился - голова болит,затаскают по госпиталям и т.д.и тому подобное.
            Ему подлечиться надо,а потом видимо ответить по своим уголовным делам,как лётчик, он - полностью отработанный материал.
          2. firefox7022 Звание
            firefox7022
            +5
            Сегодня, 20:43
            А вы бы доверили дорогой пепелац пилоту с неустойчивой психикой?
          3. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            +1
            Сегодня, 20:46
            Цитата: Грац
            Накосячил, оставь его в летном составе давай ему опасные полетные задания.

            Насколько я помню, в своём обращении он заявил, что это была его личная инициатива.
          4. Piramidon Звание
            Piramidon
            +2
            Сегодня, 21:13
            Цитата: Грац
            использовать летчика в штурмах это идиотизм

            Если у него крыша поехала, это уже не летчик, а потенциальное ЧП. Такого и близко к авиатехнике нельзя подпускать.
            1. Lako Звание
              Lako
              0
              Сегодня, 21:32
              Собственно и стрелковое оружие ему, с такими закидонами уже доверять опасно. Или сам застрелиться или кого то порешит. Только вот, у меня подозрение. А не выкинул ли он этот кульбит, что бы не попасть в штурмовики? Попытка суицида-это клиент психиатра.
    3. bober1982 Звание
      bober1982
      +7
      Сегодня, 18:35
      Цитата: Гардамир
      Отзываются о нем, как о класном летчике

      Классных лётчиков не существует,и кто определяет эту самую классность - запись в лётной книжке или чьи-то конкретно отзывы ?
      Кстати,на фото выглядит неплохо,гламурности нет,главное чтобы в салон красоты не побежал и,ему надо бросать блогерством заниматься.
      В советское время его бы за болтовню просто сгноили бы,не церемонились с такими правдолюбцами.
      1. Глухой Звание
        Глухой
        +6
        Сегодня, 19:00
        Цитата: bober1982
        Кстати,на фото выглядит неплохо,гламурности нет,главное чтобы в салон красоты не побежал и,ему надо бросать блогерством заниматься.

        Я после запоя за 50стисят выглежу лучше. wassat drinks
        1. bober1982 Звание
          bober1982
          +1
          Сегодня, 19:04
          Цитата: Глухой
          Я после

          Вы всё-таки не геройствовали на Ка-52 и правду-матку не рубили,как господин блогер.Надорвался.
          И,Вам моё почтение.
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            +10
            Сегодня, 19:13
            Цитата: bober1982
            Вы всё-таки не геройствовали на Ка-52 и правду-матку не рубили,как господин блогер.

            военнослужащий и блогер- мягко говоря несовместимые понятия.. причем внутри самого себя должны быть..
            1. bober1982 Звание
              bober1982
              0
              Сегодня, 19:30
              Цитата: советник 2 уровня
              военнослужащий и блогер- мягко говоря несовместимые понятия

              Я только из всей этой истории и узнал,что оказывается сейчас это возможно,это просто невероятно.
              Неужели подобным не могут рот заткнуть,ведь это армия.
              1. Леший1975 Звание
                Леший1975
                0
                Сегодня, 21:40
                Цитата: bober1982
                Цитата: советник 2 уровня
                военнослужащий и блогер- мягко говоря несовместимые понятия

                Я только из всей этой истории и узнал,что оказывается сейчас это возможно,это просто невероятно.
                Неужели подобным не могут рот заткнуть,ведь это армия.

                Мне сдается, Вы немного переигрываете. А Вы точно в курсе событий СВО? Случаем не ушли в тайгу, по примеру известных Лыковых? К примеру, про покойного Мурза и его тг канал «Нам пишут из Янины» ни разу не слышали? Или вот ещё пример, про Апти Алаудинова или Аида (эти живы) тоже ни разу не слышали? О, кстати, возьмите и напишите им просто в тг канал (найти не сложно) - так мол и так, необходимо заткнуть рты. А вдруг послушают.... Примеров ещё много. P.S. О Боже! Я догадался, почему Вы ничего не знали и лишь только сейчас... Вам же, это вся страна знает, бояре ничего не докладывают! Перелогиньтесь, Владимир Владимирович! wink
          2. Глухой Звание
            Глухой
            +3
            Сегодня, 19:23
            Цитата: bober1982
            И,Вам моё почтение.

            И Вам не хворать, коллега! soldier hi
      2. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 19:46
        Ему надо прекращать фигней страдать, он либо мужик и собирает себя даже когда тяжело, либо тряпка, что изза человека что ему уже никто пошел на такую глупость.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 18:43
      Гардамир
      Сегодня, 18:23

      hi Жаль парня по-человечески, а семью тоже, многие проходили через это и не всем удавалось восстановиться, вспоминая наших дедов времён ВОВ.
      Сколько за эти годы получили похоронок, сломанные психики и неуставное поведение от психологических и моральных нагрузок, а часто равнодушием власти и командования.
      Бог всем судья.
      what
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      +10
      Сегодня, 18:53
      Цитата: Гардамир
      Отзываются о нем, как о класном летчике

      Возможно, был классным лётчиком, но вот этот фортель-спектакль, с трагическим прощанием на всю страну, взбудораживший публику, как-то не в его пользу говорит. А сколько было гневных комментов комментов по этому поводу, какие обличительные обвинения высказывались! Предполагаю, что "виновник торжества" с немалым интересом читал в интернете речи, сочинённые "на смерть поэта" (с).
      Доверят ли ему какое-то серьёзное дело после этой истории?
      Даже не покаялся публично за свой поступок, а ведь его "прощальную гастроль" наверняка родственники и друзья видели. Представляю их состояние на тот момент.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 22:02
        Цитата: Монтесума
        А сколько было гневных комментов комментов по этому поводу, какие обличительные обвинения высказывались

        Кстати, а где все эти комментаторы и обличители? Что-то их тут не видно.
    6. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 21:51
      Цитата: Гардамир
      Отзываются о нем, как о класном летчике. но его перевели в штурмовики

      И судя по его закидонам, правильно сделали – мало ли что ему в голову стукнет во время полёта. А в анамнезе ещё и какие-то деньги фигурировали, и бухло с игроманией, но это это уже пусть специальные люди разбираются, где правда, а где поклёп.
  2. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +12
    Сегодня, 18:25
    Лечить его надо, а не в СИЗО отправлять.
    1. isv000 Звание
      isv000
      -3
      Сегодня, 18:31
      Цитата: Владислав_В
      Лечить его надо, а не в СИЗО отправлять.

      Вероятно. Сегодня был на кладбище, случайно заехал в новый, воинский сектор... Я, наверное, сегодня бухать буду... Бескрайнее поле... soldier drinks
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        +5
        Сегодня, 18:42
        Пусть земля нашим защитникам будет пухом . recourse
        1. isv000 Звание
          isv000
          -6
          Сегодня, 18:45
          Цитата: Владислав_В
          Пусть земля нашим защитникам будет пухом . recourse

          Это только один сектор на отдельно взятом крупнейшем кладбище Европы, в городе их несколько, далее область, умножаем на сотку регионов... Тут выть захотелось, на Кремль...
          1. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            +10
            Сегодня, 18:49
            Цитата: isv000
            Тут выть захотелось, на Кремль...

            А почему не на Белый дом с Киевом?
            1. isv000 Звание
              isv000
              -6
              Сегодня, 18:51
              Цитата: Владислав_В
              Цитата: isv000
              Тут выть захотелось, на Кремль...

              А почему не на Белый дом с Киевом?

              Потому что на вкус и цвет там все фломастеры красные и бесконечные...
              1. Владислав_В Звание
                Владислав_В
                +5
                Сегодня, 18:53
                Цитата: isv000
                Потому что фломастеры красные и бесконечные...

                Когда они кончатся, вы не выть будете, а пойдёте по мобилизации на фронт. Так что я бы отставил это!
                1. isv000 Звание
                  isv000
                  -3
                  Сегодня, 18:56
                  Цитата: Владислав_В
                  Цитата: isv000
                  Потому что фломастеры красные и бесконечные...

                  Когда они кончатся, вы не выть будете, а пойдёте по мобилизации на фронт. Так что я бы отставил это!

                  Не возьмут... Пробовал уже. А вот младшенького...
                  1. Владислав_В Звание
                    Владислав_В
                    +3
                    Сегодня, 19:08
                    Цитата: isv000
                    Не возьмут... Пробовал уже. А вот младшенького.

                    Не переживайте возьмут, всех возьмут. Сил вам и терпения.
          2. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            -2
            Сегодня, 20:30
            Цитата: Владислав_В
            Пусть земля нашим защитникам будет пухом .

            Три минуса какие то твари поставили!
        2. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          -1
          Сегодня, 20:28
          Цитата: Владислав_В
          Пусть земля нашим защитникам будет пухом .

          Три минуса какие то твари поставили!
      2. SmollH2 Звание
        SmollH2
        +1
        Сегодня, 19:19
        Охрененное признание для воющищей страны. Сколько платят?
        1. sak1969 Звание
          sak1969
          -1
          Сегодня, 20:28
          SmollH2 (SmollH2) Охрененное признание для воющищей страны. Сколько платят? В смысле? За убитого что ли.
      3. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 22:06
        Цитата: isv000
        случайно заехал в новый, воинский сектор ... Бескрайнее поле

        Случайно заехал. Случайно увидел бескрайнее поле. Случайно написал про это.
  3. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -8
    Сегодня, 18:28
    Похоже деньги на бухло закончились и вернулся. Деньги воровать и спускать их на бухло и в азартные игры это вообще долг любого уважающего себя "офицера". Ну а что, если дали своровать, значит сами виноваты! Тем более у Земцова в друзьях и Аид, и Федоров, да и командование его, судя по всему, жалело.
    1. Igool Звание
      Igool
      +4
      Сегодня, 20:19
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Тем более у Земцова в друзьях и Аид


      "Аид" не является другом данного человека. Он сам об этом писал. Он просто помог ему в той обстановке, когда "Воеводу" закрыли. И все. Как "Аид" говорил- мы помогаем многим, если они просят помощи. Более с ним они не пересекались и ничего общего не имеют.

      "Я не был знаком с Воеводой лично. Я никогда его не видел.
      Но из соображений офицерской солидарности, я обратился с ходатайством перед генералом.
      Каждый сам выбирает свой путь.
      Более того, мы не афишируем такие вещи. Никогда.
      Помогли и слава Богу.
      И я предельно удивлен, что ряд личностей начал пытаться разгонять это в другую сторону."
      https://t.me/z0vAida/4343
  4. NICK111 Звание
    NICK111
    +7
    Сегодня, 18:31
    Война ломает психику даже у психологически выдержанных летчиков.
    Что уж говорить о мирняке.
    Но использовать опытного летчика в качестве штурмовика это за гранью разумного. Это банальная месть.
    1. nikolas 83 Звание
      nikolas 83
      -1
      Сегодня, 18:56
      Есть такие подразделения .Космопехотой называют в народе.Там и лётчики и техники аэродромов.В начале сво артиллеристов в пехоту отправляли.
    2. bober1982 Звание
      bober1982
      +6
      Сегодня, 18:58
      Цитата: NICK111
      Но использовать опытного летчика в качестве штурмовика это за гранью разумного. Это банальная месть.

      Сами признаёте,что с психикой у него - того....,плюс - совершил уголовное преступление,справедливо определили в СИЗО
      И,куда же такого сажать в кабину боевого вертолета? Это за гранью разумного.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +6
        Сегодня, 19:16
        Цитата: bober1982
        плюс - совершил уголовное преступление

        вот именно.. понять и простить что ли? типа он там кого то завалил? ну ничего он же на ка-52 летал? нет.. если закон, то закон для всех... иначе это не закон, а привилегия на него положить.. итак хватает подобного..
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +12
    Сегодня, 18:32
    за свою, достаточно долгую жизнь, могу вспомнить не один, и не два эпизода, когда человек сводил счеты с жизнью
    условно разделяю их на две категории
    Часть из них, решившихся на это, ушла тихо и безвозвратно. Ничего не афишируя, ничем не бравируя, не хлопая дверью, и не оставляя миллион объясняющих записок. Максимум - простите, если можете. Всё.
    А часть - постоянные угрозы выйти в окно, вскрыться, разогнаться и нырнуть под камаз...
    И, что интересно - все вот эти, вторые, живы до сих пор
    1. Обычный Звание
      Обычный
      +3
      Сегодня, 20:17
      Абсолютно верное описание с вашей стороны ,все именно так и обстоит. Тихо без пафоса уходят из жизни психастеники ,астеники и сензитивы. В базе своей это тихие ,скромные люди, не выпячивающие себя нигде. Довольно совестливые и честные. Именно поэтому и ломаются первыми. Но, именно психастеники во время ВОВ больше всех шли на смерть совершая героические поступки ,удивительно но это доказанный факт, не моя блажь.
      А кто грозится наложить руки на себя, но при этом никогда не совершает, это истероидные люди.
      Помнится у меня лежал в клинике пациент ,амфетаминовый, лечили от наркомании. И вот в Москву прилетела его мама, из города Мирный. Решила пообщаться со мной, узнать про ход лечения, на шансы и т.д. Время было лето ,август месяц, на ней был сарафан, лет 45. С самых первых минут бросилось в глаза ее истероидность: манера речи, закатывание глаз ,постоянное употребление местоимения "Я", кистевые движения рук и т.д. И вот в процессе нашей с ней беседы, я заметил, что у нее на запястье одной руки, множественные маленькие порезы. Не глубокие совсем, так, небольшие черточки. Я спросил ее: что с вашей рукой? Она мне ответила что хотела свести счеты с жизнью. Я поинтересовался: где это произошло? Знаете что она мне ответила, хотя меня это не удивило как специалиста: у родственников на новогодний праздник. Улавливаете?)) Истероид никогда себя не убьет, но не потому что разумен ,а потому что трусоваты они.
      Знаете как о них говорят? Грешат чтобы каяться. То есть сам грех вторичен для них, им важно устроить сцену раскаивания ,при всех. Вот и она, поводила там чем-то по кисти, не глубоко и поперек (если хотят вскрыться, вены режут не поперек а вдоль)
  6. iva1962 Звание
    iva1962
    -2
    Сегодня, 19:04
    Самое главное! БУДЕТ дана команда долбить всё! Не взирая на погоны! Этих надо вдолбить в каменный век! хохляндия не заслуживает иммунитета! кукурузная в 1953 году такого натворило, сейчас пацаны гибнут! А могло быть по другому! Зато сейчас, родственники этого "уё", процветают!!! Как это назвать?
  7. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 19:05
    Теперь заморочки шоу- бизнеса и в войсках культивируют? Типа черный пиар- тоже пиар? sad Не удивлюсь, если хоброхоты замутят инициативную группу по выбиванию награды для "добровольно вернувшегося в часть" старлея.
  8. Ватервейс 672 Звание
    Ватервейс 672
    +4
    Сегодня, 19:11
    Есть генетическая предрасположенность к самоубийству, мне так кажется. У последних двух самоубийц, которых я знал, в роду были те, кто наложил добровольно руки на себя.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +4
      Сегодня, 19:30
      Это характер! Люди сами создают свой ад в душе. Начинается всё с банального нытья, и потом по наклонной.
    2. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 21:00
      Есть генетическая предрасположенность к самоубийству, мне так кажется.

      Правильнее будет.
      Генетическая предрасположенность к депрессии.
      А вот уже, как человек справляется с депрессией, у всех по разному.
  9. LuZappa Звание
    LuZappa
    +4
    Сегодня, 19:13
    нуждается в психологической помощи.

    Так его не в часть надо определить...

    В результате отмены карательной психиатрии значительная часть наших сограждан лишилась столь необходимой им квалифицированной медицинской помощи.
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 19:25
    Я не понял, он блохер или офтцер ?
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +5
      Сегодня, 19:33
      выходит блохер-офицер, на время оставивший без спроса часть из-за творческого кризиса..
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 20:49
        Цитата: советник 2 уровня
        выходит блохер-офицер

        это, блин, какой то оксюморон
  11. LuZappa Звание
    LuZappa
    +3
    Сегодня, 19:32
    Цитата: sdivt
    за свою, достаточно долгую жизнь, могу вспомнить не один, и не два эпизода, когда человек сводил счеты с жизнью

    Я за свою, тоже довольно долгую, жизнь знал только одного такого человека. Он так от армии косил, через психиатра. Но однажды не рассчитал и его достать из петли не успели...
  12. LuZappa Звание
    LuZappa
    +2
    Сегодня, 19:33
    Цитата: mitrich
    В штурмах голову быстро вылечат.

    Инъекцией свинца? Мне кажется, что это слишком радикально.
  13. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +1
    Сегодня, 19:46
    Лавры Бабченко покоя не дают...
  14. klev72 Звание
    klev72
    +3
    Сегодня, 19:57
    Многие через подобный надлом проходят, молодец, что выдюжил, продолжил свой путь. Ошибки все делаю, главное не сломаться, действовать, работать. Мысли сами сложатся со временем, всё будет хорошо. Народ с вами, воины, не забывайте об этом. (Сын тоже полетел, мой Карлсон), смена готовится🇷🇺)
  15. Обычный Звание
    Обычный
    +3
    Сегодня, 20:02
    Ему не психологическая помощь нужна, там уже психиатрия давно ждет за дверью.
  16. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +2
    Сегодня, 20:04
    надеюсь что ему помогут, своих не бросаем
  17. LuZappa Звание
    LuZappa
    +3
    Сегодня, 20:14
    Цитата: Гардамир
    Чкалов тоже номера выкидывал.

    Но он вроде не грозился при этом в интернете в себя покончать. Он что-то делал и потом за это отвечал...
  18. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +4
    Сегодня, 20:33
    Обвинять или обелять не буду, с ним , после его видео, должны будут работать психолог и психиатр, так как он озвучил своё желание покончить с собой. Реактивное состояние, ВЛК, статья 17, коммисация.
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      0
      Сегодня, 21:47
      однозначно, его спишут с летной работы по "дурке" . а вот комиссовать , вряд ли. в пехоту Велком. да дурик он, поколение ниочем.
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        0
        Сегодня, 22:02
        Не знаю , что ему диагностируют, но с психиатрическими диагнозами оружие в руки давать запрещено,.
  19. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 21:04
    лейтенант записал несколько видеообращений, где заявил, что если пользователь их смотрят, значит – его уже нет в живых.
    lol
  20. LuZappa Звание
    LuZappa
    0
    Сегодня, 21:48
    Цитата: Грац
    Накосячил, оставь его в летном составе давай ему опасные полетные задания.

    А если он вдруг улетит куда не надо?
  21. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 22:13
    ...Обещали – через СИЗО, но – дальше воевать...

    "Штурмовики – это элита армии, а не гауптвахта для нерадивых"

    https://topwar.ru/250733-shturmoviki-jeto-jelita-armii-a-ne-gauptvahta-dlja-neradivyh.html