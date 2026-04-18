Объявился «Воевода»: добровольно вернулся в часть

Всем привет! Добровольно вернулся в часть. Спасибо родителям, спасибо друзьям, отговорившим меня от неправильного поступка – ухода из жизни. Обещали – через СИЗО, но – дальше воевать. Посмотрим, как будет дальше.

Объявился лётчик Алексей Земцов, известный в Рунете под своим позывным «Воевода». Почему к этому сегодня такое внимание?Напомним, что на неделе старший лейтенант записал несколько видеообращений, где заявил, что если пользователь их смотрят, значит – его уже нет в живых. Они же опубликовал фото с шевроном «Уходя, гасите всех». Это и привело к возникновению ажиотажа, ещё и в связи с тем, о чём Алексей Земцов в своём канале заявлял. А там на фоне сообщений о семейных неурядицах, «сор из избы» в плане которых в «эфир» решил вынести сам «Воевода», прозвучали слова с обвинениями в адрес ряда должностных лиц, сопровождаемые заявлениями о «последней чести офицера» и добавлением, что, как офицер, «не сможет жить с обвинениями в дискредитации российской армии».Сегодня военный блогер с небритостью на лице записал «постпрощальное» видеообращение:То есть, военлёт сам признаёт, что собирался совершить неправильный поступок. И в целом - замечательно, что успели друзья и родные, которые отговорили Алексея Земцова на это пойти.Вполне возможно, что сейчас Алексей, который, надо полагать, прекрасно понимает, что наломал дров, нуждается в психологической помощи. Хочется надеяться, что эта помощь ему будет оказана. С остальным - пусть разбираются те, в чью компетенцию это входит.