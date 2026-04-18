Фрегат ВМС КНР 20 часов препятствовал проходу иностранного военного корабля

В сети появилось видео напряженного противостояния моряков двух стран. На кадрах показано, как фрегат с управляемыми ракетами класса Type 054А «Хунхэ» ВМС КНР в течение 20 часов препятствовал проходу через Тайваньский пролив иностранного военного корабля, а затем заставил его отступить.



Видео является частью документального фильма от Центрального телевидения Китая (CCTV).

Государственная принадлежность корабля, с которым вступили в противоборство китайские моряки, не называется.

Стоит отметить, что главное орудие китайского фрегата во время инцидента было приведено в боевую готовность.



Иностранный корабль, пытавшийся самовольно пройти Тайваньским проливом, был больше по водоизмещению, чем «Хунхэ», но последний все же вышел победителем. Маневрируя напротив друг друга, противники периодически сближались на минимальное расстояние 100-200 метров.



Вспоминая данный случай, один из моряков рассказывал журналистам:

Иностранный корабль на большой скорости попытался нас обойти, но мы никогда не отступаем, когда дело касается нашей территории. Во время плавания мы экстренно загружали боеприпасы. Огонь можно было открыть в любой момент одним нажатием на спусковой крючок.

В итоге после 20-чвсового маневрирования потенциальные нарушители поняли, что ничего не добьются, и отступили. Они отменили свои планы и повернули назад.

Собственно, это уже не первый похожий инцидент, в ходе которого китайские моряки успешно пресекают попытки нарушить их морские границы, не применяя при этом оружие.

  SmollH2
    SmollH2
    Сегодня, 19:15
    Молодцы. А вот советские корабли иногда использовали навал. И успешно.
    Nemo70
      Nemo70
      Сегодня, 19:53
      Ну было дело ..Приказ не допустить ,без применеия огневого контакта soldier
      Shurik70
        Shurik70
        Сегодня, 20:22
        Зря, ой, зря дергают за усы спящего дракона.
        Nemo70
          Nemo70
          Сегодня, 20:24
          ха ха ха Красав ..Отличный комент !!!
      Vicontas
        Vicontas
        Сегодня, 20:25
        Таперича нужно ждать громких обвинений Китая в "непрофессиональных действиях " на море.Кто громче всех будет верещать - того и тапки!То есть "жертва непрофессионализма" и китайской неуступчивости.
    Грац
      Грац
      Сегодня, 20:25
      ну было дело только наш вроде скр потом на слом, а американский корабль отделался легким ремонтом, стоило ли оно того большой вопрос, на мой взгляд следовало дать углубиться американцам в наши воды и нанести удар береговыми ракетными противокорабельными комплексами
      Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска
        Сегодня, 21:36
        СКР-6 ушел на слом через два года после навала. И это был 1990 г., а СКР был совершенно устаревшим уже, последний корабль данного типа был списан в 1992 г, а основная масса - 1990-91 г.
        Второй СКР совершивший навал (Беззаветный) служил потом еще 9 лет
  Сергей Новиков_3
    Сергей Новиков_3
    Сегодня, 19:19
    Думаю, что это был корабль Южной Кореи.
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      Сегодня, 19:24
      Китай главный торговый партнер Юж. Кореи, не думаю, что Сеул так бы борзонул.
    красноярск
      красноярск
      Сегодня, 19:57
      Скорее всего либо индийский, либо японский
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 19:20
    А кого гоняли 20 часов ?Я так и не понял .
    Nemo70
      Nemo70
      Сегодня, 19:54
      Да пиар идет ..Китайцы хитры ,и ждуны ))))
  Nemo70
    Nemo70
    Сегодня, 19:52
    Блокирвать начали наши ..ВПН ))) Пробиваешься
  Андрей Храмов
    Андрей Храмов
    Сегодня, 20:18
    "...Государственная принадлежность корабля, с которым вступили в противоборство китайские моряки, не называется...".

    Это были "китайские учения" - сами с собой себя не допускали..
  crown1992
    crown1992
    Сегодня, 21:43
    Ну да, впечатляет. Пока во время плавания одни экстренно загружали боеприпасы (вопрос - куда), несколько команд ребят с камерами, микрофонами и прочими хлопушками скакали по палубе, профессионально снимая отличные видео. Океан, брызги, буруны, пушки палят, всё такое. Вид сверху тоже хорош. За музыку - отдельный почёт и уважуха.
    Надо отдать должное, на нашем тв есть достаточное количество каналов, предоставляющих похожее. Качество, конечно, пожиже, зато много.