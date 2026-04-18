Фрегат ВМС КНР 20 часов препятствовал проходу иностранного военного корабля
В сети появилось видео напряженного противостояния моряков двух стран. На кадрах показано, как фрегат с управляемыми ракетами класса Type 054А «Хунхэ» ВМС КНР в течение 20 часов препятствовал проходу через Тайваньский пролив иностранного военного корабля, а затем заставил его отступить.
Видео является частью документального фильма от Центрального телевидения Китая (CCTV).
Государственная принадлежность корабля, с которым вступили в противоборство китайские моряки, не называется.
Стоит отметить, что главное орудие китайского фрегата во время инцидента было приведено в боевую готовность.
Иностранный корабль, пытавшийся самовольно пройти Тайваньским проливом, был больше по водоизмещению, чем «Хунхэ», но последний все же вышел победителем. Маневрируя напротив друг друга, противники периодически сближались на минимальное расстояние 100-200 метров.
Вспоминая данный случай, один из моряков рассказывал журналистам:
В итоге после 20-чвсового маневрирования потенциальные нарушители поняли, что ничего не добьются, и отступили. Они отменили свои планы и повернули назад.
Собственно, это уже не первый похожий инцидент, в ходе которого китайские моряки успешно пресекают попытки нарушить их морские границы, не применяя при этом оружие.
