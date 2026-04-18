День победы русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере

День победы русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере

Сегодня в России отмечается одна из самых знаковых исторических дат, прославляющая силу духа, мужество и стойкость русского воина, величие и гений наших полководцев, вставших в далекое время на защиту родной земли от иноземцев. В Европе предпочитают забыть об этом, но мы-то все прекрасно помним и, как у нас принято говорить в таких случаях: если понадобится, то повторим.

Сегодня, 18 апреля, в нашей стране отмечается День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Битва эта известна как «Ледовое побоище», сражение состоялось 5 апреля 1242 года по старому стилю. Во время Ледового побоища Александру Невскому было 22 года. Впоследствии он не проиграл ни одного сражения.



С этой великой победоносной битвой русских воинов олицетворяется фраза, более чем точно отражающая отношение россиян к любым попыткам иноземных захватчиков посягнуть на родную землю. Хотя впервые она прозвучала в художественно-историческом фильме великого русского режиссера Сергея Эйзенштейна, вышедшей на экраны в 1938 году, но с тех пор стала крылатой.

Полный текст звучит так:

Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская земля.




На самом деле ее произнес в финале картины актёр Николай Черкасов, исполнивший роль князя Невского в фильме 1938 года. Однако у этого выражения есть более глубокие корни, уходящие в христианскую религию.

По одной из версий, фраза эта — аллюзия на цитату из Евангелия от Матфея (Мф. 26:52): «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». По другой, отсылка на слова из Апокалипсиса откровения Иоанна Богослова (13:10): «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Но эти параллели только усиливают смысловую и духовную нагрузку крылатого выражения.

Еще важные слова из фильма Эйзенштейна, снятого в далеком 1938 году, произнесенные князем Невским в исполнении актера Черкасова. Причем адресованы они не врагам, а собственному народу, включая будущие поколения — нам с вами.

Ох и бил бы я вас, хлестал нещадно, коли бы проболтали вы Ледовую Сечу! Не простила бы Русь, ни вам ни нам мало мужества. Так о том и помните, и детям и внукам накажите! А забудете – вторыми Иудами станете! Иудами земли русской! Слово мое твердо: найдет беда – всю Русь подыму! А отвалитесь в сторону – быть вам биту нещадно. Жив буду – сам побью, а помру — так сынам накажу.

Более мощно и точно, наверное, уже не сказать никогда. После этого, чего скрывать, сразу возникает желание вновь пересмотреть фильм. А кому-то стоит сделать это и в первый раз, особенно сейчас, когда наши воины вновь бьются за родную землю, а враг в Европе не скрывает своих злобных намерений снова поднять меч на Россию. Надо бы им посмотреть гениальную картину Эйзенштейна, который и на Западе признан величайшим режиссером в истории мирового кинематографии.



Знаменитая битва на льду Чудского озера – яркая страница в истории самоотверженной борьбы русского народа за свою независимость и свободу. Русский народ под предводительством мужественного и талантливого полководца Александра Невского разбил немецких рыцарей Тевтонского ордена, загнав многих из них под лед на дно озера. Страшное поражение сокрушило Тевтонский орден и преградило немцам-завоевателям путь в русские земли.

  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    Сегодня, 19:35
    Вот же, вторая статья за день на тему Ледового Побоища. Ну… достоверность данного события оставим за скобками, историю пишут Победители! Факт - Новгород остался непокорённым. good Мы - Искренне верим, что в такой непростой для России момент - произошло событие которым мы гордимся.
    Слава Русскому оружию! Слава Святому Благоверному Александру Невскому!!! Покровителю Русских Воинов!
  2. Pavel57 Звание
    Pavel57
    Сегодня, 19:59
    Неточное, а скорее неправильное описание битвы с тевтонцами бросает тень на историческую правду самой битвы.
  3. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    Сегодня, 20:20
    Фильм для своего времени был неплохой. Для пропаганды - тоже. Только вот у историков, изучающих факты, очень много вопросов по этому событию. И место, и время, и количество войск с обоих сторон.
    Так же как и про "28 панфиловцев"
  4. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    Сегодня, 20:22
    Цитата: Охотовед 2
    Вот же, вторая статья за день на тему Ледового Побоища. Ну… достоверность данного события оставим за скобками, историю пишут Победители! Факт - Новгород остался непокорённым. good Мы - Искренне верим, что в такой непростой для России момент - произошло событие которым мы гордимся.
    Слава Русскому оружию! Слава Святому Благоверному Александру Невскому!!! Покровителю Русских Воинов!

    Вы о себе во множественном числе всегда пишите? Или как было у А.Райкина "...я, как и все мои товарищи, пью чай вприкуску".
  5. 30 вис Звание
    30 вис
    Сегодня, 22:06
    Побеждённым забвение и горе .Историю пишут победители . Александ Невский древний русский герой . Князь Победитель . Сохранитель русских земель от исчезновения . Прошли века и снова встаёт вопрос о Балтике , о самой судьбе русской земли от города Чоп на западе , до острова Ратманова на востоке . . . .