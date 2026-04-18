День победы русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере

Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская земля.

Ох и бил бы я вас, хлестал нещадно, коли бы проболтали вы Ледовую Сечу! Не простила бы Русь, ни вам ни нам мало мужества. Так о том и помните, и детям и внукам накажите! А забудете – вторыми Иудами станете! Иудами земли русской! Слово мое твердо: найдет беда – всю Русь подыму! А отвалитесь в сторону – быть вам биту нещадно. Жив буду – сам побью, а помру — так сынам накажу.