День победы русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере
Сегодня в России отмечается одна из самых знаковых исторических дат, прославляющая силу духа, мужество и стойкость русского воина, величие и гений наших полководцев, вставших в далекое время на защиту родной земли от иноземцев. В Европе предпочитают забыть об этом, но мы-то все прекрасно помним и, как у нас принято говорить в таких случаях: если понадобится, то повторим.
Сегодня, 18 апреля, в нашей стране отмечается День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Битва эта известна как «Ледовое побоище», сражение состоялось 5 апреля 1242 года по старому стилю. Во время Ледового побоища Александру Невскому было 22 года. Впоследствии он не проиграл ни одного сражения.
С этой великой победоносной битвой русских воинов олицетворяется фраза, более чем точно отражающая отношение россиян к любым попыткам иноземных захватчиков посягнуть на родную землю. Хотя впервые она прозвучала в художественно-историческом фильме великого русского режиссера Сергея Эйзенштейна, вышедшей на экраны в 1938 году, но с тех пор стала крылатой.
Полный текст звучит так:
На самом деле ее произнес в финале картины актёр Николай Черкасов, исполнивший роль князя Невского в фильме 1938 года. Однако у этого выражения есть более глубокие корни, уходящие в христианскую религию.
По одной из версий, фраза эта — аллюзия на цитату из Евангелия от Матфея (Мф. 26:52): «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». По другой, отсылка на слова из Апокалипсиса откровения Иоанна Богослова (13:10): «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Но эти параллели только усиливают смысловую и духовную нагрузку крылатого выражения.
Еще важные слова из фильма Эйзенштейна, снятого в далеком 1938 году, произнесенные князем Невским в исполнении актера Черкасова. Причем адресованы они не врагам, а собственному народу, включая будущие поколения — нам с вами.
Более мощно и точно, наверное, уже не сказать никогда. После этого, чего скрывать, сразу возникает желание вновь пересмотреть фильм. А кому-то стоит сделать это и в первый раз, особенно сейчас, когда наши воины вновь бьются за родную землю, а враг в Европе не скрывает своих злобных намерений снова поднять меч на Россию. Надо бы им посмотреть гениальную картину Эйзенштейна, который и на Западе признан величайшим режиссером в истории мирового кинематографии.
Знаменитая битва на льду Чудского озера – яркая страница в истории самоотверженной борьбы русского народа за свою независимость и свободу. Русский народ под предводительством мужественного и талантливого полководца Александра Невского разбил немецких рыцарей Тевтонского ордена, загнав многих из них под лед на дно озера. Страшное поражение сокрушило Тевтонский орден и преградило немцам-завоевателям путь в русские земли.
Информация