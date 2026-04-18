На фоне претензий Трампа канадцы построили датчанам новый аэродром в Гренландии

На фоне претензий Трампа канадцы построили датчанам новый аэродром в Гренландии

Гренландия уже не будет прежней. С таким лозунгом в последнее время выступает официальный Копенгаген, продолжая увеличивать датское военное присутствие на самом большом острове Земли.

Милитаризацию Гренландии Дании осуществляет под «грифом» обеспечения безопасности острова. Причём если изначально всё позиционировалось как «безопасность на фоне притязаний Дональда Трампа», то теперь Копенганен в определённом ключе Трампу подыгрывает. Выражается это в заявлениях о том, что «Гренландия нуждается в защите от России и Китая». Напомним, что именно Трамп обвинил Данию и Гренландию в «попустительстве» на фоне «увеличения числа российских и китайских подлодок у гренландских берегов».



Теперь стало известно, что ВВС Дании открыли в Гренландии новый аэродром Какорток – в южной части острова. Не только открыли, но и перебросили туда подразделение датских военнослужащих на транспортном самолёте.

Длина ВВП на новом аэродроме – всего около 1500 м. Построена она была канадцами, а именно – подрядчиком Pennecon Heavy Civil.

Официально Какорток – гражданский аэропорт, который призван заменить устаревший аэропорт в Нарсарсуаке, в 60 км от него. В самой же Гренландии говорят о том, что Дания решила создать сеть военных объектов «поближе» к материку, чтобы постараться оперативно реагировать на возможные военные вызовы. И в Гренландии мало кто всерьёз считает, что это вызовы со стороны Москвы или Пекина. Все верят в том, что Копенгаген решится на открытое противостояние США. Хотя на фоне фиаско Трампа в Иране всякое возможно.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    Сегодня, 20:32
    Вот реально интересно, Доня свои «хотелки» по Канаде и Гренландии станет реализовывать?
    Если сможет решить всё быстро и без большой крови - действительно войдёт в историю, в принципе шансы есть и довольно высокие - ну это расплата за исторические события.
    Nemo70
      Nemo70
      Сегодня, 21:10
      Цитата: Охотовед 2
      Если сможет решить всё быстро и без большой крови - действительно войдёт в историю, в принципе шансы есть и довольно высокие - ну это расплата за исторические события

      Да согласен ,но вот в Иран Доня зря влес под давлением евреев в Когрессе ..Эти боятся исхода и погромов по всему миру ..
  михаилл
    михаилл
    Сегодня, 20:42
    Длина ВВП на новом аэродроме – всего около 1500 м.

    И это естественно, не под американские же самолеты эта ВВП!
    "Boeing B-52 Stratofortress. Длина разбега составляет 2900 м"(Рувики).
    "Ту-160 Белый Лебедь. Длина разбега/пробега: 900 м" (Рувики).
    kapitan92
      kapitan92
      Сегодня, 21:06
      Цитата: михаилл
      Длина ВВП на новом аэродроме – всего около 1500 м.

      И это естественно, не под американские же самолеты эта ВВП!
      "Boeing B-52 Stratofortress. Длина разбега составляет 2900 м"(Рувики).
      "Ту-160 Белый Лебедь. Длина разбега/пробега: 900 м" (Рувики).

      hi ТУ 160 , разбег зависит от условий и массы. 900м стандартн. нагрузка. 2200м максимальная.
      Nexcom
        Nexcom
        Сегодня, 21:20
        ...ничего наши туда уместятся.
      михаилл
        михаилл
        Сегодня, 21:46
        Цитата: kapitan92
        ТУ 160 , разбег зависит от условий и массы. 900м стандартн. нагрузка. 2200м максимальная.

        Ну да, 1500м- это типичный аэродром "подскока", где только топливо и боеприпасы.
        Ту-160 в перегрузе подлетают к Гренландии и выстреливают Х-55 по Вашингтону и Х-101 по Нью-Йорку, садятся в Какорток, загружаются топливом и бк, взлетают, стреляют и летят домой на ТО. Пару-тройку дней на ТО и снова полетели стрелять по США.
        Почему бы и нет?
    vitaliy20091959
      vitaliy20091959
      Сегодня, 21:37
      так написано , гражданский аэропорт ,читайте статью не по заголовкам
      михаилл
        михаилл
        Сегодня, 21:52
        Цитата: vitaliy20091959
        так написано , гражданский аэропорт ,читайте статью не по заголовкам

        Гражданский персонал мобилизовать, "разбавить" военспецами, мотивировать охраной, и гражданский аэропорт за пару-тройку часов превращается в военный.
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 21:00
    Сколько до Гренландии США и сколько Дании .Как там защитница Гренландии в Дании поживает .Что то давно не слышно ? wassat Куда лелась после выборов - в отставку ушла или нет !!!Насколько помню победили - кто поняли вопрос чистая вода ,чистый воздух и коровы У них в лозунгах о Гренландии что то было ,но точно не это - не дадим Гренландию Трампу.
  андрей мартов
    андрей мартов
    Сегодня, 21:13
    Канадцы аэропорт для датчан построили,Иран "шахеды" подарят,Китай тоже много чего может подарить Дании лишь бы датчане оказали отчаянное военное сопротивление поползновениям Трампа на захват Гренландии. . . soldier
  SoboL
    SoboL
    Сегодня, 21:32
    Есть еще те, кто не послал нахрен Трампа?