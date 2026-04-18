На фоне претензий Трампа канадцы построили датчанам новый аэродром в Гренландии

Гренландия уже не будет прежней. С таким лозунгом в последнее время выступает официальный Копенгаген, продолжая увеличивать датское военное присутствие на самом большом острове Земли.Милитаризацию Гренландии Дании осуществляет под «грифом» обеспечения безопасности острова. Причём если изначально всё позиционировалось как «безопасность на фоне притязаний Дональда Трампа», то теперь Копенганен в определённом ключе Трампу подыгрывает. Выражается это в заявлениях о том, что «Гренландия нуждается в защите от России и Китая». Напомним, что именно Трамп обвинил Данию и Гренландию в «попустительстве» на фоне «увеличения числа российских и китайских подлодок у гренландских берегов».Теперь стало известно, что ВВС Дании открыли в Гренландии новый аэродром Какорток – в южной части острова. Не только открыли, но и перебросили туда подразделение датских военнослужащих на транспортном самолёте.Длина ВВП на новом аэродроме – всего около 1500 м. Построена она была канадцами, а именно – подрядчиком Pennecon Heavy Civil.Официально Какорток – гражданский аэропорт, который призван заменить устаревший аэропорт в Нарсарсуаке, в 60 км от него. В самой же Гренландии говорят о том, что Дания решила создать сеть военных объектов «поближе» к материку, чтобы постараться оперативно реагировать на возможные военные вызовы. И в Гренландии мало кто всерьёз считает, что это вызовы со стороны Москвы или Пекина. Все верят в том, что Копенгаген решится на открытое противостояние США. Хотя на фоне фиаско Трампа в Иране всякое возможно.

