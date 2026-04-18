Резкое обострение ситуации в Ормузском проливе: КСИР отвечает на попытку обмана
Ситуация в Ормузском проливе к вечеру субботы в значительной степени накалилась. Корпус стражей исламской революции чётко даёт понять, что в Тегеране не потерпят попыток США и Израиля водить за нос иранское военно-политическое руководство. Если договорились об открытии пролива, то договорённости должны соблюдаться всеми сторонами. Но американские военные своей продолжившейся блокадой иранских портов дали понять, что США никаких договорённостей на деле соблюдать не собираются.
Над Ормузом появились американские боевые вертолёты, истребители, разведывательно-ударные дроны. Американская аргументация такова: «Это для обеспечения безопасности судоходства».
В итоге выяснилось, что иранским кораблям, как и кораблям других стран с иранской нефтью, проход через Ормуз американцами заблокирован.
КСИР отвечает тем, что не пускает ситуацию на самотёк:
Командование даёт понять, что, по сути, пролив остаётся под полным оперативным контролем ВМС КСИР, несмотря на барражирующие над ним вертолёты США. КСИР готов использовать морские и авиационные дроны для атак на суда.
Если не последует деэскалация, то цены на нефть на торгах в понедельник могут вновь обновить рекорды.
