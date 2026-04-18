Резкое обострение ситуации в Ормузском проливе: КСИР отвечает на попытку обмана

Ситуация в Ормузском проливе к вечеру субботы в значительной степени накалилась. Корпус стражей исламской революции чётко даёт понять, что в Тегеране не потерпят попыток США и Израиля водить за нос иранское военно-политическое руководство. Если договорились об открытии пролива, то договорённости должны соблюдаться всеми сторонами. Но американские военные своей продолжившейся блокадой иранских портов дали понять, что США никаких договорённостей на деле соблюдать не собираются.

Над Ормузом появились американские боевые вертолёты, истребители, разведывательно-ударные дроны. Американская аргументация такова: «Это для обеспечения безопасности судоходства».



В итоге выяснилось, что иранским кораблям, как и кораблям других стран с иранской нефтью, проход через Ормуз американцами заблокирован.

КСИР отвечает тем, что не пускает ситуацию на самотёк:

С сегодняшнего вечера Ормузский пролив закрывается полностью до тех пор, пока США не отменят морскую блокаду иранских судов и портов. Любые суда, пытающиеся пройти пролив без разрешения КСИР, будут рассматриваться как сотрудничающие с врагом и подвергнутся жёсткому ответу.

Командование даёт понять, что, по сути, пролив остаётся под полным оперативным контролем ВМС КСИР, несмотря на барражирующие над ним вертолёты США. КСИР готов использовать морские и авиационные дроны для атак на суда.

Если не последует деэскалация, то цены на нефть на торгах в понедельник могут вновь обновить рекорды.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Сегодня, 21:55
    Все конкретно и правильно!
    Иран, в отличие от башен Леопольда, показал матрасам что такое хотели надуть!
    Теперь понятно почему нас надули, потому что кто-то был к этому очень готов!
    1. topol717 Звание
      Сегодня, 22:13
      США всегда так ведут переговоры ,договорились но потом, они это называют расширением коридора, начинают чуть-чуть сдвигать рамки в свою пользу. И так они всегда поступают. Это у них норма. Не обманешь не проживешь. Они 200 лет у же так живут.
    2. Уарабей Звание
      Сегодня, 22:14
      "Конкретно и правильно" было бы по авианосцу зарядить, он как раз там неподалеку болтается. В двухстах километров всего. Но что-то даже КСИР не хочет этого делать. А матрасам именно это и нужно, чтобы их не трепали пока они заново к очередному раунду не подготовятся. Так что амеры Иран прямо сейчас вовсю надувают.
  2. михаилл Звание
    Сегодня, 21:58
    Раньше были навесные замки с двумя ключами. Специально для таких случаев. Войти можно только вдвоем.
    1. topol717 Звание
      Сегодня, 22:14
      Вообще то это флот США, иранцы хотели отогнать туда где прятался авианосец, но решили заключить перемирие.
  3. Служу_отечеству Звание
    Сегодня, 22:08
    Сколько же бабла Трам и ко поднимают, каждый божий день, всё это такой спектакль и игра на рынках, что просто очевидно уже всем. Надеюсь, когда к власти придут демократы, рыжий присядет на очень долгий срок
    1. Normann Звание
      Сегодня, 22:12
      не сможет, нет у него столько времени
      не сможет, нет у него столько времени
  4. Аркадий007 Звание
    Сегодня, 22:10
    Zлой Пруф
    "Ночью Севастополь отбивал атаку европейских дронов (давайте уже так писать, не обманывать себя, будто они украинские). Сбили 22".

    Читаю подобные сообщения в наших СМИ и сжимаю кулак в знак уважения решительности Ирана.