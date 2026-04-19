КМГ Плиева инструмент глубокого прорыва

К началу 1944 года в распоряжении фронтов Красной армии появился инструмент, который позволял после взлома тактической зоны обороны переносить бой вглубь - на узлы дорог, переправы и штабы. Этим инструментом стали конно‑механизированные группы (КМГ): временные или штатные подвижные объединения, где кавалерия и механизированные части действовали под единым управлением. Их выводили на направление развития успеха на второй–третий день наступления, когда нужно было сорвать организованный отход противника, перехватить его тылы и заставить оборону «сыпаться» на оперативной глубине. Наиболее результативным практиком этой схемы был Исса Александрович Плиев - командир 4‑го гвардейского кавалерийского корпуса, а затем командующий фронтовыми КМГ в 1944–1945 годах и советско‑монгольской КМГ в Забайкалье летом 1945‑го.



Что такое КМГ и как они работали


КМГ строилась вокруг пары «кавалерийский корпус + механизированный корпус», усиленной артиллерией, подразделениями ПВО, сапёрами, средствами связи и армейской авиацией. Командный пункт группы подчинялся непосредственно штабу фронта. Механизированный компонент давал огневую массу и прорывную силу (танки, самоходные артиллерийские установки, мотострелки), кавалерия обеспечивала проходимость и устойчивость на слабой дорожной сети, позволяла «просачиваться» по лесо‑болотным и степным районам, занимать переправы и разветвления дорог до подхода основных сил.

Обычно применялся следующий приём. За общевойсковыми армиями, прорвавшими тактическую полосу обороны, в разрыв входила КМГ. Передовые отряды (танки и мотопехота на автомобилях) броском занимали узлы дорог и мосты. Кавалерийские полки, развернувшись в несколько колонн, шли по обходным тропам и просёлкам, минуя очаги сопротивления. Следом подтягивалась артиллерия и тыл. Радиосвязь со штабом фронта и авиацией поддерживалась непрерывно: задачей штурмовой авиации было подавлять выявленные очаги сопротивления и прикрывать фланги, пока группа разворачивала тыл и подтягивала вторые эшелоны.


Важный элемент — темп. Для европейского театра устойчивым считался темп 30–60 км в сутки на стадии развития прорыва; в степи — выше, если сопротивление дезорганизовано. Срывать темп опасно: разрыв с армиями прорыва превращал группу в «тонкую нитку» в тылу противника, уязвимую для контрударов танковых резервов. Поэтому в штат управления КМГ закладывалась усиленная служба тыла, отдельные сапёрные подразделения и резерв горючего, а на критических участках — приданные зенитные и противотанковые средства.

Днепр—Карпаты: Березнеговато‑Снигирёвская и Одесская операции (март—апрель 1944)


Весной 1944 года КМГ Плиева действовала в составе 3‑го Украинского фронта. Её костяк составляли 4‑й гвардейский кавалерийский корпус и 4‑й гвардейский механизированный корпус; к группе были приданы артиллерия, сапёры, части ПВО и армейская авиация. Задача — разбить устойчивость 6‑й армии вермахта и 3‑й румынской армии на стыках рек и дорог, сорвать отход на запад.


В Березнеговато‑Снигирёвской операции группа, обогнув ключевые опорные пункты между Ингульцем и Южным Бугом, серией быстрых бросков перерезала коммуникации. Тактическая схема повторялась: передовые отряды прорывались к станциям и развязкам, кавалерийские полки занимали переправы и входы в населённые пункты с тыла, механизированные бригады, подтянувшись, выбивали гарнизоны узлов. На Одесском направлении в конце марта - начале апреля критическим стал контроль над станцией Раздельная и прилегающими дорогами. Удержание этого узла лишило противника возможности системно вывозить войска и имущество из Одессы. К 10 апреля 1944 года город был освобождён: оперативный результат крушение снабжения и связь гарнизона с тылами, стратегический - вывод противника из ключевого черноморского порта.


Для группы этот опыт стал показателем «норм времени»: задачи по перехвату узлов на глубине нескольких десятков километров выполнялись за 24–48 часов после ввода в прорыв. Сапёрные подразделения действовали на опережение, готовили переправы и проезды для техники, а пока шёл основной поток, кавалеристы по боковым тропам захватывали ещё не занятые перекрёстки и железнодорожные переезды, создавая «решётку» блокировок. Пехотные армии, сблизившись, брали на себя подавление очагов, оставленных позади, это позволяло КМГ удерживать высокий темп.

«Багратион»: марш через Полесье на Слуцк (июнь—июль 1944)


Летом 1944 года КМГ Плиева действовала в составе 1‑го Белорусского фронта. Её основой стали 4‑й гвардейский кавалерийский корпус и 1‑й механизированный корпус. Перед группой поставили задачу: ударить на Слуцк через труднопроходимые районы Полесья, где противник рассчитывал на естественное прикрытие болотами и лесами. Для обычных механизированных соединений эта полоса считалась «затрудняющей» — ограниченная пропускная способность дорог портила ритм снабжения. Кавалерия же могла идти по сухим гребням и тропам, обходя основные направления.


Схема была следующей. Сапёры наметили несколько коридоров для колёсной и гусеничной техники, кавалерийские части рассыпались «веером» по боковым направлениям, прикрывая фланги и разрезая местную сеть дорог. Передовые отряды механизированного корпуса — в прыжках на 20–30 км — занимали узлы, отрезая гарнизоны от командования. В конце июня Слуцк был взят, что резко осложнило положение германской 9‑й армии: южные коммуникации оказались под постоянной угрозой. Главный эффект — срыв плана организованного отката на следующий оборонительный рубеж и ускорение общего развала группы армий на этом направлении.


Опыт Полесья подтвердил, что кавалерия в составе КМГ не анахронизм, а средство повышения проходимости всей группы. Наличие конных масс и вьючных средств позволяло поддерживать отрыв от тыла на 1–2 суточных перехода, не сбрасывая темп при погодно‑дорожных сложностях. Радиосети группы были перегружены, но обеспечивали постоянный контроль за положением передовых отрядов и фланговых заслонов это сводило к минимуму риск «оперативного одиночества».

Венгрия, октябрь 1944: Дебрецен — Ньиредьхаза


Осенью 1944 года в составе 2‑го Украинского фронта Плиев получил под командование мощную группировку: 4‑й и 6‑й гвардейские кавалерийские корпуса и 7‑й механизированный корпус, усиленные артиллерией, противотанковыми и зенитными частями, а также подразделениями гвардейских миномётов. Задача — разрезать оборону противника в восточной Венгрии, овладеть Дебреценом и, повернув на северо‑восток, перехватить узлы в районе Ньиредьхазы.


Уже в начале операции группа углубилась в тыл на десятки километров, действуя оторванно от основных сил. 8 октября последовал манёвр на северо‑восток: требовалось перехватить железнодорожные и шоссейные линии, по которым противник пытался увести резервы. Дебрецен был взят после упорных боёв; затем с рубежа у Ньиредьхазы противник нанёс встречные удары танковыми дивизиями. Несколько суток КМГ фактически вела автономные бои, расширяя захваченные узлы и отбивая контрудары, пока общевойсковые армии подтягивались к её рубежам. Операция показала обе стороны метода: способность глубоко резать тылы и создавать оперативный кризис — и одновременно уязвимость вытянутой по дорогам группы под ударами мобильных резервов противника.


Тактически в Венгрии Плиев широко применял «клинья» из танков и самоходок для рассечения узлов и создание «карманов», которые передавались на добивание пехоте. Кавалерийские корпуса несли задачу охранения флангов и перехвата ответвлений дорог; отдельные кавдивизии использовались как мобильная пехота в населённых пунктах, где танки без пехотного прикрытия были бы уязвимы. Радиосвязь с фронтовой авиацией стала критически важной — непосредственная поддержка штурмовиков по заявкам позволяла гасить попытки противника собрать ударные группы на перекрёстках и станциях. К концу октября советские войска закрепились у Ньиредьхазы, прервав устойчивое снабжение противника в этом секторе и ускорив общий выход фронта к Будапешту.

1‑я гвардейская КМГ в 1945‑м: Словакия и Моравия


К зиме 1944/45 года положительный опыт применения КМГ привёл к решению оформить постоянный штаб. 26 января 1945 года группа Плиева получила штатный статус — 1‑я гвардейская конно‑механизированная группа. Её состав сохранил логику осени 1944‑го: два гвардейских кавалерийских корпуса и 7‑й механизированный корпус с усилениями. Весной группа действовала на направлении Братиславы и Брно в полосе 2‑го Украинского фронта. Здесь дорожная сеть была развита лучше, чем в Полесье, а местность — сложнее за счёт рек и предгорий, но приёмы остались прежними: быстрый «проскок» через тактические рубежи, захват развязок и мостов, нависание над узлами связи.

На этой стадии особенно выручил накопленный опыт взаимодействия «конница — мехчасти — сапёры». Подготовка переправ и разминирование шоссе, организация пропускного режима на узких участках и разворот тылов в темпе боевых порядков позволили избегать «пробок», которые губительны для мобильной группы. Характерные цифры сохранились: выход на оперативную глубину 30–60 км за первые двое суток после ввода и перехват нескольких ключевых узлов в тот же срок. КМГ последовательно обходила опорные пункты, оставляя их на армии второго эшелона, и, держась за коммуникационные «горлышки», разрушала управление противника на целых участках фронта.

Маньчжурия, август 1945: через Гоби и Большой Хинган


В Забайкалье Плиев возглавил советско‑монгольскую КМГ — многонациональное соединение, выстроенное под особенности степи и гор. Штаб был развёрнут на базе армейского корпуса; в составе — советские кавалерийские, механизированные, мотострелковые и танковые части, артиллерийские и ПВО‑подразделения, а также мощная монгольская кавалерия, мотобронеединицы и авиация. Маршруты прокладывались двумя походными колоннами с выдвинутыми передовыми отрядами. В степи и пустыне темп продвижения был максимально высоким: пока основные силы преодолевали солончаки и песчаные участки, кавалерийские и мотоциклетные подразделения перехватывали разъезды, а инженерные части готовили водозабор.


Логистика стала ключом к успеху. Вода и горючее обеспечивались комбинированно: автоколоннами там, где дорога позволяла, и вьючными средствами на участках с отсутствием нормальной дороги; разведка выявляла и готовила источники воды заблаговременно; сапёры прокладывали гати и настилы на солончаках, намечали выходы на перевалы Хингана. В горах темп падал, но требование непрерывности давления сохранялось: если механизированные части задерживались на серпантине, вперёд уходили конные и мотоциклетные дозоры, сообщая о пригодных для техники спусках и площадках для разворота. К концу августа группа вышла на ключевые направления к Мукдену и Калгану, перерезав линии связи и снабжения Квантунской армии на этом участке. На оперативном уровне это означало крушение управления и невозможность собрать устойчивый фронт обороны.


Для Плиева эта кампания стала вершиной навыка «работы в трудной местности». Методы, успешно обкатанные в Полесье и степях Украины, здесь были доведены до предела: автономность, своевременная инженерная подготовка и грамотное использование местных сил и знания местности позволили сохранить высокий темп в условиях, где обычная «танковая» логика не срабатывала.

Почему метод работал и где были риски


Опыт 1944–1945 годов позволяет выделить несколько устойчивых преимуществ КМГ:
- Проходимость и вариативность. Наличие кавалерии повышало устойчивость к «узким местам» дорожной сети и к погоде. Группа могла расползтись на несколько колонн, сохраняя общий темп и связь.
- Скорость принятия решения. Единый штаб и радиосети позволяли за часы переключать направление главного удара, перебрасывать усиления, менять фронт атаки на перекрёстках.
- Удар по управлению и снабжению. Захват узлов дорог, станций, мостов и переправ создавал «операционные пустоты», где оборона противника теряла смысл.
- Автономность первых двое суток. В составе группы были свои сапёры, зенитчики, противотанкисты, что давало возможность суток‑двое держаться без плотного фронтового прикрытия.

Но были и системные риски:
- Уязвимость к контрударам танковых резервов на флангах и в стыках колонн. Лекарство — тесное взаимодействие с авиацией и быстрый ввод следовавших за группой танковых армий.
- Растяжка тылов. Любая «пробка» на узком мосту или перевале грозила срывом темпа и отрывом боевых порядков от снабжения.
- Зависимость от инженерной подготовки. Без разведки бродов, настилов и организованного водозабора группа рисковала потерять преимущества.
- Информационная перегрузка. Радиосети работали на пределе: от своевременной фильтрации докладов зависели и безопасность флангов, и точечные решения по узлам.

В сумме это объясняет, почему КМГ так эффективно работали в Полесье, в степях и на «ломаной» местности Венгрии и Маньчжурии: там, где у противника было мало дорог, но много направлений, гибрид «конница + мехчасти» давал решающую свободу манёвра.

Наследие и место Плиева


Итоги войны закрепили сам принцип глубокого манёвра под единым управлением. Формирование 1‑й гвардейской КМГ зимой 1945 года превратило временную практику в полноценный инструмент фронтового масштаба. В послевоенной историографии Плиев рассматривается как один из самых результативных полевых командиров этого типа соединений. К началу 1945 года его штаб умел выдерживать темп 30–60 км в сутки в Европе и сохранять высокую подвижность на сложной географии, а к августу 1945‑го освоил и «экзотические» для европейского театра задачи — пустыню, солончаки и горные перевалы.

Наградная история подчёркивает масштаб заслуг: первая «Золотая Звезда» — за действия на юге Украины весной 1944 года; вторая — за манёвр на Дальнем Востоке летом 1945‑го. При этом корректно говорить, что Плиев — дважды Герой Советского Союза и, среди полевых командиров конно‑механизированных групп и кавалерийских корпусов, фигура беспрецедентной результативности. Сам род войск — советская кавалерия — дал стране и других легендарных имён, но именно опыт Плиева стал «учебником» по применению КМГ в решающих операциях 1944–1945 годов.

Итог


КМГ Плиева не были «атаками лавой» прошлого. Это был технически и организационно сложный инструмент глубокого удара, где кавалерия и механизированные части работали как единый организм. Весна 1944‑го на юге Украины, лето «Багратиона» в Полесье, осень в Венгрии и август 1945‑го за Хинганом показывают одну мысль: скорость, манёвр и захват узлов управления важнее линейного продвижения фронта. Там, где эти принципы удавалось выдержать, оборона противника разрушалась быстрее, чем он успевал перестроиться. В этом — главный вклад И. А. Плиева и его подвижных групп в победу.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 05:25
    Интересно как опыт Плиева можно применить на СВО. what
      andrewkor
      Сегодня, 05:50
      Россия упустила возможность быстрой победы в самом начале СВО,поддавшись на призрачные гарантии в Минске и,как не раз в своей истории,оказалось," что нас обманули".
        Aleksandral
        Сегодня, 06:59
        Не нам судить об этом что упущено а что нет! Нам позволено увидеть лишь часть мировой мозаики!
      Kvakosavrus
      Сегодня, 07:06
      Лошадей много вряд ли найти получится, поэтому посадить бойцов на коров, выдать копья и атаковать. Для усиления эффекта одеть в мундиры времен наполеоновских войн.
      Это настолько поразит украинцев что они сдадутся! hi
    Охотовед 2
    Сегодня, 05:37
    Исса Александрович - личность легендарная! С удовольствием посетил музей его имени во Владикавказе, Впечатляет! Чтобы понять масштаб личности вот награды Иссы Александровича Плиева:
    Советские государственные награды:
    дважды Герой Советского Союза (16.04.1944, 8.09.1945);
    шесть орденов Ленина (03.11.1941, 16.04.1944, 1947, 1962, 1962, 12.11.1978);
    орден Октябрьской Революции (1973);
    три ордена Красного Знамени (03.11.1944, 1952, 1969);
    два ордена Суворова I степени (10.03.1944, 28.04.1945);
    орден Кутузова I степени (23.07.1944);
    медали, в том числе «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «Ветеран Вооружённых Сил СССР».
    Герой Монгольской Народной Республики (МНР, 1971);
    три ордена Сухэ-Батора (МНР, 20.03.1961, 7.05.1971);
    орден Красного Знамени (ЧССР, 30.04.1970);
    орден Возрождения Польши IV степени (Польша, 6.10.1973);
    Virtuti Militari IV степени (Польша, 19.12.1968);
    орден «Легион почёта» степени командора (США, 23.08.1944);
    командор ордена Почётного легиона (Франция, 9.06.1945);
    военный крест 1939–1945 с пальмовой ветвью (Франция);
    орден Тудора Владимиреску I и II степеней (СРР, 24.10.1969, 1.10.1974);
    орден Заслуг Венгерской Народной Республики II степени (Венгрия);
    орден «Эрнесто Че Гевара» I степени (Куба).
    До сих пор проведённые им операции служат учебным пособием в Академии Генштаба, изучаются в ведущих Военных Академиях всего мира.
    Светлая Память Иссе Александровичу, благодаря таким Командирам мы и одержали победу в ВОВ!
    P.S Интересный факт, отец Иссы Александровича погиб в США, куда уехал на заработки и планировал перевезти семью.
    Dart2027
    Сегодня, 06:37
    Помню в свое время многие "знатоки" приводили кавалерию как пример отсталости командования СССР.
      MCmaximus
      Сегодня, 07:05
      Ну, так сиволапый Буденный (знание 10-ти языков и заканчивание всех возможных академий) со своим дружком Ворошиловым и прочими, что могли сделать хорошего? Поэтому их проклинают.
    Chack Wessel
    Сегодня, 06:40
    Мне вот чо интересно - действительно, судя по фото, кавалеристы атаковали в конном строю с саблями, либо это фото постановочное?
      MCmaximus
      Сегодня, 06:58
      Был случай, когда на колонну отступающих немцев наслали казаков с шашками. Поскольку началось все с тылов, то до боеспособных немцев дошли уже паника и ужас. В общем порубили много и деморализация у немцев была большая. Но это момент. Так что и шашка пригодилась.
      Lynx2000
      Сегодня, 07:05
      И.А. Якушин, лейтенант, командир противотанкового взвода 24-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии, вспоминал: "Лошадей использовали как средство передвижения. Были, конечно, и бои в конном строю - сабельные атаки, но это редко. Если противник сильный, сидя на коне, с ним не справиться, то дается команда спешиться, коноводы забирают коней и уходят. А конники работают как пехота".
      Лошадь кавподразделения - это в первую очередь высокомобильное средство передвижения.
      solar
      Сегодня, 08:56
      Конечно, постановочное. В реальном бою фотограф не стоял бы перед атакующими, а если бы и стоял, фото выглядело бы совсем по другому. Фото фактурное, хорошо выглядит.
    Konnick
    Сегодня, 06:56
    КМГ могла действовать только при отсутствии авиации у противника. В этой большой статье практически не упомянуты действия авиации.
    В 41-м один наш истребительный полк уничтожил румынский кавалерийский корпус.

    9 августа 131 ИАП получил задание на штурмовку румынской кавалерии, введенной в прорыв Южного фронта. Поверив гитлеровской пропаганде, что Красная Армия уничтожена, румынская кавалерия походными колоннами с развернутыми знаменами и духовым оркестром двигалась по степи без воздушного прикрытия. Получив данные воздушной разведки, командир полка Давидков лично повел в первую атаку 18 (в других источниках – 20) самолетов с реактивными снарядами. На бреющем полете они атаковали противника сначала «эрэсами», а потом расстреливая из пулеметов. Одна группа И-16 сменялась другой, и на протяжении двух суток наши самолеты преследовали конников, которым негде было укрыться в степи. А на следующий день в полк приехал член военного совета фронта генерал-лейтенант Корниец и поздравил весь личный состав полка с разгромом 50-го королевского румынского кавалерийского корпуса. Как рассказал генерал, на данном участке фронта у нас был только один батальон стрелкового полка. Поэтому поддержка с воздуха оказалась весьма своевременной.
    Aleksandral
    Сегодня, 06:57
    На мой взгляд КМГ актуальны и сейчас!
      Lynx2000
      Сегодня, 07:07
      Мото-группы вместо лошадей.
    MCmaximus
    Сегодня, 07:09
    Первыми должны стоять Чингисхан, Субэдей, Джебе и тд laughing