Иран не принял требований США, у Трампа остаётся только силовой вариант

Дальнейшие прямые мирные переговоры с США не будут проводиться до тех пор, пока они не изменят свои «максималистские» требования.

Ситуация на Ближнем Востоке стала темой закрытого совещания, прошедшего накануне в Белом доме. Трамп собрал всех ключевых членов своей команды для решения вопроса по возобновлению боевых действий против Ирана.В субботу вечером Трамп провел срочное совещание по теме Ирана и возобновлению военных действий, если Вашингтону и Тегерану не удастся прийти к мирному соглашению, устраивающему США. А все к этому и идет. Американцы не привыкли проигрывать, а ситуация складывается так, что это как раз и происходит. Вот только воевать на фоне практически пустых арсеналов тоже не получится.О чем в Белом доме договорились, пока неизвестно, но, судя по составу участников встречи, все идет к тому, что на Ближнем Востоке снова начнется война. На встрече присутствовали: вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Госдепа Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессант, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейнс, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.Накануне Иран снова закрыл Ормузский пролив, поскольку США так и не сняли свою морскую блокаду. Кроме того, официальный Тегеран отказывается от дальнейших переговоров, так как США фактически выдвигают ультиматум, требуя принять их требования.