Иран не принял требований США, у Трампа остаётся только силовой вариант

Ситуация на Ближнем Востоке стала темой закрытого совещания, прошедшего накануне в Белом доме. Трамп собрал всех ключевых членов своей команды для решения вопроса по возобновлению боевых действий против Ирана.

В субботу вечером Трамп провел срочное совещание по теме Ирана и возобновлению военных действий, если Вашингтону и Тегерану не удастся прийти к мирному соглашению, устраивающему США. А все к этому и идет. Американцы не привыкли проигрывать, а ситуация складывается так, что это как раз и происходит. Вот только воевать на фоне практически пустых арсеналов тоже не получится.



О чем в Белом доме договорились, пока неизвестно, но, судя по составу участников встречи, все идет к тому, что на Ближнем Востоке снова начнется война. На встрече присутствовали: вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Госдепа Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессант, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейнс, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Накануне Иран снова закрыл Ормузский пролив, поскольку США так и не сняли свою морскую блокаду. Кроме того, официальный Тегеран отказывается от дальнейших переговоров, так как США фактически выдвигают ультиматум, требуя принять их требования.

Дальнейшие прямые мирные переговоры с США не будут проводиться до тех пор, пока они не изменят свои «максималистские» требования.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +6
    Сегодня, 06:23
    ❝ Американцы не привыкли проигрывать ❞ —

    — Пора бы уже и привыкнуть ...
    1. Михаил-Иванов Звание
      +7
      Сегодня, 06:42
      Согласен с вами. Они расписались в том, что понты больше не работают.
      Никаких вариантов у Рыжего уродца нет, кроме ЯО. Но, тут большой вопрос, дадут ли ему его применить.
      Бить по Ирану ракетами беспонтово, там все самое ценное под горами спрятано. Погибнет мирные, и сейчас это уже против Трампа и его команды.
      1. Михаил-Иванов Звание
        +8
        Сегодня, 06:50
        В матраснике идёт расследование в отношении министра войны, ему светит решетка!
        Три корыта погорели, два отгребли. Потери в технике беспрецедентные, гибнут военные США, потеряны ключевые базы. Конвенциального оружия крайне мало.
        Трампу придется признать поражение в этой войне. Израиль свою войну продолжит, и тоже проиграет в итоге!
        Нам пример того, как вести переговоры...
        1. Андрей из Челябинска Звание
          0
          Сегодня, 08:20
          Цитата: Михаил-Иванов
          Три корыта погорели, два отгребли.

          Двенадцать утонули...
    2. Aleksandral
      +1
      Сегодня, 06:56
      И что с того? А придется привыкнуть!
  2. Владислав_2 Звание
    +3
    Сегодня, 06:24
    долбаный миротворец wassat ...а ты на другое рассчитывал? не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом
  3. Ilya-spb Звание
    +5
    Сегодня, 06:26
    Требования США не изменят, пока им по зубам не дадут...

    Война продолжается. Ну, а России надо решать свои внутренние и внешние вопросы.
  4. Русич Звание
    +5
    Сегодня, 06:29
    Американцы не привыкли проигрывать
    Спорное утверждение. А много они выигрывали?
    1. Михаил-Иванов Звание
      +5
      Сегодня, 06:55
      Кстати, важное замечание!
      Я тут уже расписывал, что у них сказок больше чем реальных побед. В Ираке был подкуп, выиграли только у Гренады. Из Афгана и Вьетнама сбежали.
      Количество боеспособных войск в районе 250 000, из них реально боевые части порядка 100 000 тысяч, считай два корпуса. Это уровень ДНР и ЛНР на 2022 год! Некем им сухопутку мутить, на шашлык их КСИР пустит...
  5. Руслан Голота Звание
    +6
    Сегодня, 06:32
    министр обороны
    В министерстве войны, не может быть министра обороны во главе.
  6. Глухой Звание
    +6
    Сегодня, 06:37
    Молодцы Иранцы. Не продавились soldier Послали побеждуна 10той градации в романтическое путешествие good
  7. Aleksandral
    +2
    Сегодня, 06:56
    Доня а хотелка не треснет!?
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    +4
    Сегодня, 07:08
    Запасы высоко точных боеприпасов у США не бесконечны...расход высокий и пополнить их быстро не получится...бяда то какая...ой бяда.
    Значит единственно что могут сделать в Вашингтоне затянув время, наобещать персам кучу плюшек и пополнив склады снова исподтишка ударить в спину.
    Неисправимы американские лжецы...ой не излечимы. request
    1. Евгений_Свириденко Звание
      +1
      Сегодня, 07:54
      Да нет можно излечить. Всё ведь от их больной головы. Ампутация оной поможет...
  9. Горный стрелок Звание
    +2
    Сегодня, 07:09
    Даже интересно, как Доня будет выкручиваться из этого угла. А Израилю как? Если Доня сейчас "сольется", их Иран с Хезболой славно побомбит...ну, ракетами, понятно.
  10. Обычный Звание
    +1
    Сегодня, 08:22
    Все всегда случается в первый раз. Привыкнут. Главное не вести с аферистами никаких переговоров. Как показывает практика, все равно обманут. Уж мы то знаем.