КСИР отказался открывать Ормуз, игнорируя Трампа и его заявления

Корпус стражей исламской революции подтвердил закрытие Ормузского пролива для всех судов, назвав Трампа «идиотом». Как подчеркнули в КСИР, открыть пролив у президента США «победными» твитами в соцсетях не получится.КСИР официально подтвердил закрытие Ормузского пролива, накануне распространив заявление о том, что любые суда, поверившие заявлениям Трампа об «открытом» проливе, будут атакованы. Сам пролив останется закрытым, пока приказ об его открытии не отдаст верховный лидер Ирана. «Победные» заявления Трампа на Тегеран никакого влияния не имеют, да и вообще в заявлении КСИР его назвали «идиотом».Согласно имеющимся данным, несколько танкеров, пытавшихся пройти проливом, были обстреляны и были вынуждены уйти обратно в Персидский залив. На данный момент новой информации нет.Трамп накануне провел закрытое совещание по возобновлению войны с Ираном, поскольку Тегеран игнорирует требования США. С большой вероятностью конфликт на Ближнем Востоке продолжится.

