КСИР отказался открывать Ормуз, игнорируя Трампа и его заявления

4 478 21
Корпус стражей исламской революции подтвердил закрытие Ормузского пролива для всех судов, назвав Трампа «идиотом». Как подчеркнули в КСИР, открыть пролив у президента США «победными» твитами в соцсетях не получится.

КСИР официально подтвердил закрытие Ормузского пролива, накануне распространив заявление о том, что любые суда, поверившие заявлениям Трампа об «открытом» проливе, будут атакованы. Сам пролив останется закрытым, пока приказ об его открытии не отдаст верховный лидер Ирана. «Победные» заявления Трампа на Тегеран никакого влияния не имеют, да и вообще в заявлении КСИР его назвали «идиотом».



Персидский и Оманский залив. Флот Ирана вызывает вас на канале 16. Ормузский пролив закрыт. Мы откроем его только по приказу имама Хаменеи, а не по твиту какого-то идиота. Если хотите пройти через пролив, вы должны спрашивать разрешения у флота Ирана. Все суда, так или иначе связанные с нашими врагами, будут немедленно атакованы. Конец связи.

Согласно имеющимся данным, несколько танкеров, пытавшихся пройти проливом, были обстреляны и были вынуждены уйти обратно в Персидский залив. На данный момент новой информации нет.

Трамп накануне провел закрытое совещание по возобновлению войны с Ираном, поскольку Тегеран игнорирует требования США. С большой вероятностью конфликт на Ближнем Востоке продолжится.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Глухой Звание
    Глухой
    +8
    Сегодня, 06:49
    Пацаны сделали моё утро! Троли 80 левела good laughing wassat
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +6
      Сегодня, 07:06
      Красавцы!
      Ушатали Рыжего брехуна в его же манере!)))
    2. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +1
      Сегодня, 07:37
      Цитата: Глухой
      Крутые чуваки КСИР ,даже не смотря на то ,что их военно-политическое рувоводстви поубиали вместе с семьями Израиль ..Там Джихад лет на 100 теперь ..Израиль в опасности и Трамп что то сдел назад фраер
  2. Служу_отечеству Звание
    Служу_отечеству
    +8
    Сегодня, 06:55
    Эпично... Ну хоть кто-то осмелился правду сказать laughing
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +5
      Сегодня, 07:39
      Цитата: Служу_отечеству
      Персы с их историей до нашей эры даже ..Англоскасы на деревьях сидели с палками ..А евреи по пустыне шастали толпой )))
  3. Aleksandral
    Aleksandral
    +7
    Сегодня, 06:55
    ПЕРСЫ молодца! Еще разок мокните америкосов в д...мо!
  4. miiiriiik Звание
    miiiriiik
    +9
    Сегодня, 06:57
    Просто красавцы!!!! "а не по твиту какого-то идиота"
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 07:02
      Этого "идиота" в Кремле ждут-не дождутся, как "посредника" по Украине.
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +4
    Сегодня, 07:06
    Это мужское решение, а не детский лепет...
    good
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:07
    КСИР посадила Максимуса на бабки на нефтяных биржах в понедельник ? Как думаете или это договорняк ? wassat
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      0
      Сегодня, 07:41
      Цитата: tralflot1832
      Да вряд ли ..Они давно грозились ,но англосаксы с евреями не верили им ..Ну аот получайте хоспода ..
      Это вам не Ирак ,Ливия ,Сирия ..Тут история древняя Персии ..Двухречье !!
      Они многим завоевателям противостояли и умеют мстить !!
      P.S. Подождите они еще кабели морские перережут и тогда биржы рухнут ))))
      1. Обычный Звание
        Обычный
        +1
        Сегодня, 08:18
        Может все же "Двуречье", (Месопотамия), это два разных региона, ну и без буквы "Х"?
        1. Nemo70 Звание
          Nemo70
          0
          Сегодня, 08:44
          Цитата: Обычный
          Да ладно ловить на русском ..Вы ведь поняли о чем я ? Там еще Македонский пытался завоевать ..Но конь двоих не выдержал ))))
          1. Обычный Звание
            Обычный
            0
            Сегодня, 08:50
            Да тут дело не в русском языке на самом деле, а в том, что когда человек пытается оперировать фактами, он эти факты должен знать. Персия и Двуречье это два разных исторических региона древнего мира.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 07:34
    WSJ: Трамп принял решение не захватывать остров Харк из-за возможных потерь

    По данным The Wall Street Journal, американский президент отверг предложение о захвате стратегического острова в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава.

    Непременно приведет. И еще вдобавок нефть подорожает мире.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      0
      Сегодня, 07:53
      Цитата: alexboguslavski
      Да англосаксов давно не истребляли ..Персы готовы ,как во Вьетнаме действовть и им помогут в этом большинство стран мира во главе России и Китая !!
  8. PN Звание
    PN
    +2
    Сегодня, 07:37
    Персы красавцы, Дони волосы вокруг сфинктера рвёт, Биби рад. Интересно будет посмотреть развитие событий...
  9. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 08:06
    Кстати персам, после ударов по центрам принятия решений, разрешили выступать на чемпионате мира по футболу. Президент ФИФА выступил с речью. При этом страна без ядерного оружия при скудном запасе природных ресурсов. Но там за казнокрадство головы отрубают. Иногда руки. А как без головы и рук "бюджеты осваивать".
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      0
      Сегодня, 08:44
      При этом страна без ядерного оружия при скудном запасе природных ресурсов.

      У кого скудные запасы? У Ирана? Ну Вы загнули!
  10. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 08:43
    Не все Трампу в рот смотрят. Не заслуживаем мы присутствие в тройке " оси зла" : Россия , Иран , Северная Корея.
  11. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 08:45
    Да уж,для кого то Трамп тот кто он и есть на самом деле-идиот обычный,американский,а для кого то "Трамп занят конфликтом с Ираном и Украина отошла на второй план".