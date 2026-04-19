Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей

Очень серьёзно напрягается атмосфера в обществе. Я с 90-х годов не помню, чтобы власти так активно дискредитировали власть. Можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу, в экономике страны.

«Мы должны вернуть себе свой рынок»,

Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев заявил, что в российской экономике «происходит катастрофа», а власть «оторвалась от реальности». По его словам, охлаждение экономики фактически «похоронило» программу импортозамещения. Боглаев сравнил нынешнюю обстановку с эпохой распада СССР:Промышленник убеждён, что к предстоящим выборам «запускаются серьёзные мероприятия по дискредитации власти» и принимаются «очень непопулярные решения», которые окончательно подорвут доверие населения к руководству.Боглаев не одинок в своих оценках. Глава ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в интервью деловому журналу «Монокль» в апреле 2026 года заявил, что России необходимо радикальное изменение экономической политики для запуска «новой индустриализации».— подчеркнул Бабкин, выразив уверенность, что смена курса позволит кратно нарастить объёмы производства в обрабатывающей промышленности.Ещё один заметный критик основатель «Русала» Олег Дерипаска, который неоднократно публично называл высокую ключевую ставку ЦБ удушающей для реального сектора экономики.То, что критика звучит не от оппозиционных политиков, а от действующих руководителей производств, делает её особенно значимой. Промышленники описывают ситуацию изнутри, с позиции людей, которые ежедневно сталкиваются с дорогими кредитами, падением спроса и невозможностью развивать производство. Если голоса недовольства из реального сектора продолжат множиться, властям будет всё сложнее игнорировать системный характер проблемы, особенно в предвыборный период.