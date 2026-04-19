Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей

Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев заявил, что в российской экономике «происходит катастрофа», а власть «оторвалась от реальности». По его словам, охлаждение экономики фактически «похоронило» программу импортозамещения. Боглаев сравнил нынешнюю обстановку с эпохой распада СССР:



Очень серьёзно напрягается атмосфера в обществе. Я с 90-х годов не помню, чтобы власти так активно дискредитировали власть. Можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу, в экономике страны.

Промышленник убеждён, что к предстоящим выборам «запускаются серьёзные мероприятия по дискредитации власти» и принимаются «очень непопулярные решения», которые окончательно подорвут доверие населения к руководству.

Боглаев не одинок в своих оценках. Глава ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в интервью деловому журналу «Монокль» в апреле 2026 года заявил, что России необходимо радикальное изменение экономической политики для запуска «новой индустриализации».

«Мы должны вернуть себе свой рынок»,

— подчеркнул Бабкин, выразив уверенность, что смена курса позволит кратно нарастить объёмы производства в обрабатывающей промышленности.

Ещё один заметный критик основатель «Русала» Олег Дерипаска, который неоднократно публично называл высокую ключевую ставку ЦБ удушающей для реального сектора экономики.

То, что критика звучит не от оппозиционных политиков, а от действующих руководителей производств, делает её особенно значимой. Промышленники описывают ситуацию изнутри, с позиции людей, которые ежедневно сталкиваются с дорогими кредитами, падением спроса и невозможностью развивать производство. Если голоса недовольства из реального сектора продолжат множиться, властям будет всё сложнее игнорировать системный характер проблемы, особенно в предвыборный период.
  1. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    -8
    Сегодня, 07:44
    Необходимо срочно созвать заседание ЦК Политбюро.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +6
      Сегодня, 08:10
      Цитата: Гаврило Принцип
      Необходимо срочно созвать заседание ЦК Политбюро.

      Олигархи зашевелились(бывшие ЦК)
      ..денег некуда девать Запад закрыт ,шлюхи хотят на мальдивы ))))
      Революцию нужно делать опять ))) Ешь ананасы ,ябчиков жуй ..День твой приходит последний буржуй !! Национализация видать готовится ..Не хотя они Россию независимой видеть ..
      1. sgrabik Звание
        sgrabik
        +1
        Сегодня, 08:49
        При этом им бы надо всегда помнить и никогда не забывать о том, чем в конечном итоге закончилась для буржуев революция в России.
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 08:55
        Nemo70
        Сегодня, 08:10

        hi Надо что-то делать.
        Такими темпами можно и страну проц рать ( пардон, потерять).
        Меньше паники, иначе Усы Кремля побегут подарок жены за 50 лямов - часы в ломбард пристраивать и мы никогда не услышим прямой линии и пресс-конференций.
        what
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +21
    Сегодня, 07:45
    Можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу

    Хм, смело good Интересно до ВГК доведут его высказывание или среди избранных только Боня?
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +5
      Сегодня, 07:53
      Цитата: Охотовед 2
      Интересно до ВГК доведут его высказывание или среди избранных только Боня?

      Интересно, что стояло за обращением Бони к президенту? Действительно, желание донести переживания за происходящее в стране, или обычный пиар. Если желание напомнить о себе, то это ей удалось.
      1. Doccor18 Звание
        Doccor18
        +3
        Сегодня, 08:03
        Цитата: Южноукраинец
        переживания... или обычный пиар

        20 млн. просмотров...
        1. Адрей Звание
          Адрей
          +5
          Сегодня, 08:35
          Цитата: Doccor18
          20 млн. просмотров...

          Прямая линия с Путиным в 2025 г - 16,3 млн...
          1. Doccor18 Звание
            Doccor18
            +2
            Сегодня, 08:43
            Велика сила интернета...
            1. Адрей Звание
              Адрей
              +2
              Сегодня, 08:44
              Цитата: Doccor18
              Велика сила интернета...

              Даже блокированного и кастрированного...
      2. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 08:48
        Вы думаете, это было её желание? Кто её в Монако содержит? Тот же, кто девушку танцует...
      3. Толстый Звание
        Толстый
        0
        Сегодня, 08:59
        hi Пиар конечно-же. 20 сентября выборы в Госдуму. Предвыборная компания "набирает обороты". Критики властей неизбежно будет становиться все больше.
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +10
      Сегодня, 07:55
      или среди избранных только Боня?

      Не просто Боня, а Боня, вышедшая на интернет-платформе "Дождь", который ныне расположен в Нидерландах и объявлен Прокуратурой РФ "нежелательной организацией". И по некоторым "жу-жу-жу" с благословления ксюши собчак.
    3. Попуас Звание
      Попуас
      +3
      Сегодня, 08:02
      Не только Боня...есть ещё Доня солнцеликий bully
    4. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      -1
      Сегодня, 08:10
      Интересно до ВГК доведут его высказывание

      Кто-то думает, что президент знает меньше нашего? Судя по выступлению с критикой выполнения плана правительстом и падения производста на 1,5% процента за два месяца 2026 года, Путин не витает в облаках. Похоже, что он и его команда чиновников просто не в состоянии изменить ситуацию. Надеюсь, что из его выступления экономический блок правительства сделает выводы. Например, многие ждут существенного сниженичя ставки ЦБ уже в апреле. Или президент будет должен уже начать решать кадровые вопросы. С МО он кадровые вопросы порешал достаточно радикально, когда понял, что там всё прогнило.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 08:50
        Что с "майскими указами"? Что с программой по демографии? А чиновники все на своих местах.

        Набиуллина пришла при 30 рублях за доллар, а сколько сейчас? При том, чтт ЦБ отвечает за стабильность рубля.
    5. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +3
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Охотовед 2
      Можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу

      Хм, смело good Интересно до ВГК доведут его высказывание или среди избранных только Боня?

      Боня одна из них и жутко боится потерять доходы Сидит там в Монако и ноет ,мечтая о 90-х опять ..Ну ну .. Шлюхв та еще ..А сколько таких сидят у депутатов на членах ?? И шепчат ..в швецарию хочу и Париж ..хе хе Вот опасность главная для России и Русского мира !
      P.S.Денег некуда девать ..им на запад хочется ,там житуха сытная ,пока еще..
      Эпштейны есть войны нет
    6. Старый еврей Звание
      Старый еврей
      0
      Сегодня, 08:50
      У Бони мозгов нет и своим ртом она не владеет. Считаю, что скоро будет зачистка финансистов и связанных с ними кругов управленцев (не люблю слова "элита" - вызывает ассоциацию с элитным быком-производителем).
  3. PN Звание
    PN
    +8
    Сегодня, 07:48
    Если уж директора таких гигантов говорят, что всё плохо, значит действительно всё плохо.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +2
      Сегодня, 07:54
      Это может говорить , что он хочет денежек от государства , и ничего не делать. Рассказывая , что активно занимается импортозамещением. Как версия не хуже вашей.
      1. Александр Ваничев Звание
        Александр Ваничев
        0
        Сегодня, 08:54
        Не согласен с вами, директор реального производства по выпуску спецтехники. Да и рядом крупный металлургический завод тоже в плохом финансовом состоянии.
    2. Nemo70 Звание
      Nemo70
      0
      Сегодня, 08:25
      Цитата: PN
      Если уж директора таких гигантов говорят, что всё плохо, значит действительно всё плохо.

      Ну не знаю ..Возможно спящих подымают евреи с англосаксами ,плохо у них с экономикой и долгов под 40 трл . Списывать нужно ,а как ? Вон Россия богатейшая страна и всего 145 млн ее охрвняют !! Изнутри ее можно развалить ,ка СССР ..Ну фиг им в одно место
      1. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 08:57
        Эти все директора предприятий, по сути, не самостоятельные фигуры, а всего лишь ставленники российских олигархов. И то что началось шевеление в их среде, уже напрягает. Просматривается, план сговора за спиной Кремля. И здесь можно ожидать чего угодно, вплоть до саботажа и шантажа. Например со стороны членов бывшей "семьи", окопавшихся в Европе. Безинициативность Путина, только подстегивает их, к решительным действиям по его смене.
      2. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 08:58
        *Вон Россия богатейшая страна и всего 145 млн ее охрвняют !! Изнутри ее можно развалить ,ка СССР*

        Совьет юнион развалили из Кремля. и Россию сейчас разваливают из Кремля.
        не раскачивайте лодку, говорили они..
    3. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +1
      Сегодня, 08:28
      Цитата: PN
      Если уж директора таких гигантов говорят, что всё плохо, значит действительно всё плохо.

      Если раньше про "все плохо" только в комментариях матерились(ну, кроме ултратурбосупер...), то теперь уже пишут вполне открыто в официальных СМИ. Стало быть, разрешили. И про экономику, и про интернет, и про гастарбайтеров, и про политику...
      Нас к чему-то готовят или просто перед выборами такая многоходовочка?
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 07:49
    Экономика России держится на спекуляциях финансового капитала и проедания природных ресурсов, отнимая их у будущего поколения нашей страны...это если смотреть в общую картину.
    Место для промышленников тут под номером 13 как сказал Жеглов Шарапову. smile
    Так что живём одним днем...живы и ладно.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +1
      Сегодня, 08:27
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Экономика России держится на спекуляциях финансового капитала и проедания природных ресурсов, отнимая их у будущего поколения нашей страны...это если смотреть в общую картину.
      Место для промышленников тут под номером 13 как сказал Жеглов Шарапову. smile
      Так что живём одним днем...живы и ладно.

      Хватит ныть ЛЕХА ..Тут и так Кацов хватает Предлагающих сдаться !! и Все слить ..
      Мы еще весь мир раком поставим и все припомним им за осквернение могил наших дедов и прадедов ..Выживем ,даже при пустых полках в магазинах
  5. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +4
    Сегодня, 07:56
    То, что критика звучит не от оппозиционных политиков, а от действующих руководителей производств

    А с каких это пор всякие Болгаевы, Бабкины и Дерипаски, начали за народ радеть?. Нахапались, наворовались, а теперь жеппа подгорает что-ли?
    1. Ботановед Звание
      Ботановед
      +4
      Сегодня, 08:05
      При чем тут народ? У них производство, и они обьективно понимают, смогут вырулить или придется сокращать обьемы со всеми вытекающими радостям: рабочих на улицу, цех на замок.
      1. Александр Ваничев Звание
        Александр Ваничев
        +1
        Сегодня, 08:56
        Уже и сокращение производства и людей началось.
    2. Самоед Звание
      Самоед
      +2
      Сегодня, 08:19
      В данном случае они конкретно говорят, что путинская система с его лживым балабольством о советских "галошах"- нежизнеспособна. Например. Как им что-то производить, если поколения ЕГЭ - конкретно тупы по сравнению с советскими школьниками. Из которых вырастал человеческий "фундамент" промышленности. Или, вкладывание в завоз мигрантов, которых к "напильнику" просто опасно допускать.
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +11
    Сегодня, 08:03
    Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей

    Воры, скупившие за бесценок с подачи ЕБН промышленные активы СССР?
    Воры создавать не могут, они могут только красть...Даже друг у друга...
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 08:03
    Цитата: Кирилл76

    А с каких это пор всякие Болгаевы, Бабкины и Дерипаски, начали за народ радеть?

    По просьбам трудящихся они внесли предложение... увеличить рабочий день до 12 часов и без выходных...все на благо для народа.
    Хе хе...хоть бы один день оставили на похороны выживших трудящихся.
    1. Руслан Голота Звание
      Руслан Голота
      +3
      Сегодня, 08:38
      один день оставили на похороны выживших
      Хоронить выживших? Вы слишком жесток )
    2. sgrabik Звание
      sgrabik
      +1
      Сегодня, 08:40
      А про увеличение рабочему персоналу зарплат, премий и пенсий они при этом забыли предложение внести, или же они думают что люди должны для них работать на голом энтузиазме???
    3. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      0
      Сегодня, 08:48
      Да зарплаты у Баглаева не ахти - от 60 до 150 тыс. И это металлургический завод. А потом удивляются чего это вдруг молодёжь курьерами идёт работать...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:13
    Хватит лить крокодиловы слёзы ,привыкли к " атомным " зарплатам у манагеров и топ- манагеров .Росспецмаш - ассоциация производителей спецтехники .От дорожной до комбайнов плюс техника для пищевого производства .Голова дана чтобы думать - как сделать конечный продукт дешевле .Сталин бы за нытьё к стенке поставил laughing Наприватизировали ,а теперь помогите .Может как то сами - счета свои откройте ,в производство вложите .Не не вариант - это мои деньги ,их трогать низя.Государство помоги, я деньги потом отдам, может быть, если захочу. laughing Другие не ноют - всё для производства всё для победы .Достали уже. laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:25
      Я не поленился ,зашёл на сайт ассоциации Россспецмаш" Да там есть " нытики " и те кто действительно профессионалы ,которые работают над текущими проблемами .Дискредитация Правительства тема раздутая теми " вот придёт барин из за бугра и будет нам хорошо ", работяги - будут работать за обед в Макдональдсе и только по чёрным числам . laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 08:31
        Стонут и видят заговор неэфективные собственники предприятий .
  9. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 08:14
    Тю. Кремлевские только Викторию Броню слушают. Вот это глыба, вот это моральный авторитет, вот это матёрый человечище! А что обычные россияне прошения на коленях снимают, это так себе. Не стоит внимания.
  10. Ayk Звание
    Ayk
    +4
    Сегодня, 08:17
    Давно пора переходить от экспортноориентированнной экономики к экономике внутреннего потребления. Налогообложению подвергать не экспорт, а импорт. Не мешать укреплению рубля. Отменить бюджетное правило и выйти из ВТО. Тогда рубль укрепится, инфляция упадёт, ЦБ снизит ключевую ставку. Начнется резкий рост промышленности и экономики в целом. Поясняю, пошлины вводить на потребительский импорт, на промышленное оборудование ввести льготные пошлины. Отмена пошлин на экспорт компенсирует экспортёрами резкий рост рубля. Для населения цены на товары плюс минус не изменятся, поскольку рост пошлин на импортные товары будет компенсирован ростом курса рубля. Возникнет вопрос: почему рубль должен укрепиться? У России на протяжении длительного времени экспорт преобладает над импортом. То есть валюты в страну поступает больше чем вывозится, это приводит к укреплению рубля. Для того чтобы рубль черезмерно не укрепился, правительство раньше не мешало вывозу капитала за границу, скупало валюту в ФНБ, ввело бюджетное правило. После СВО ситуация изменилась, валюта из страны уходит с трудом из за санкций, поэтому рубль укрепился. Правительству приходится принимать специальные меры для того чтобы уронить курс рубля.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 08:48
      Наши советы наше Правительство не интересуют. У них свои советчики. Второй момент: все пишут Что надо сделать, но никто не обосновывает Как. Возможно в этом проблема + противодействие 5 колонны и природная глупость ответственных должностных лиц.
      1. Ayk Звание
        Ayk
        0
        Сегодня, 08:54
        Экономическая элита России еще цепляется за старое. Они думают, что стоит остановить СВО и вернется как прежде, мы снова будем дружить с Западом, торговать, а они покупать дворцы в Лондоне и Париже. Они не понимают, что прошлого не вернуть, мир изменился. Экономический центр мира сместился на Восток. Запад потерял свое технологическое превосходство. Ставить на Запад могут только неудачники. У России уникальный шанс обойти западные страны, создав новые союзы на Востоке.
  11. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +4
    Сегодня, 08:18
    Зря Бабкина и Боглаева поставили в один ряд с Дерипаской. Лучшая форма дискредитации их слов
  12. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
    Сегодня, 08:19
    Во-первых, нельзя забывать, что Россия находится в состоянии войны с коррумпированным ЕС и киевским режимом. И почти ежедневно подвергается обстрелам противника или атакам беспилотников.
    В пятницу страны Балтии по ошибке подтвердили, что одобряют пролеты украинских беспилотников над своей территорией с целью нанесения ударов по целям в России.
    ЕС и его государства-члены проводят трехстороннюю стратегию. Во-первых, они хотят заблокировать морскую торговлю российского порта Санкт-Петербург, на долю которого приходится 40 процентов всей морской торговли России; во-вторых, они провоцируют украинцев своим участием в атаках беспилотников на порты и нефтеперерабатывающие заводы в районе Санкт-Петербурга; и в-третьих, они неоднократно и открыто угрожают блокадой российского эксклава Калининграда.
    Европейские государства все чаще прибегают к пиратству, чтобы сорвать российскую морскую торговлю. Они также поддерживают террористические атаки Киева на торговые суда, безжалостно принимая в качестве последствий разливы нефти и другой ущерб окружающей среде.

    По данным МВФ, российская экономика находится в лучшем состоянии, чем экономика многих стран ЕС.экономический рост

    В такие времена нет нужды жаловаться; вся страна должна держаться вместе. В противном случае коррумпированный ЕС добьется своей цели — уничтожения России.

    Многие в Европе требуют, чтобы Путин и его окружение наконец-то положили этому конец.

    Ясно, что Запад не хочет мира, так чего же они ждут? Просто покончите с этим уже! Чем скорее наступит мир, тем лучше станет экономика и жизнь.
  13. Wratch Звание
    Wratch
    +1
    Сегодня, 08:20
    Неожиданное прозрение,начиная с академика ран и,о боже,промышленника. Боня разбудила? То есть пока ЦБ гробил экономику ,все сидели засунув языки в афедрон,а тут..прорвало,все вдруг разговорились. Стыдоба.
  14. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 08:24
    нашим прмышленникам надо изнутри познакомится с режимом содержания, выходом на промку, стиркой белья в шайке, и каонечно по классике вилкой в глаз или не в ту дверь)) главное были же первопроходцы вообще берега попутали плутократы
  15. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 08:31
    "Российские промышленники заявляют" - это вырванные из разных по времени и сути фразы ТРЁХ индивидуумов??? автор, ты самостоятельно придумал эту провокацию или тебе подсказали/заплатили? А администрация "ВО" куда смотрит? Сайт превращается в рупор русофобии, патриотических комментаторов банят, а укроботов и всякую либеральную мразь защищают.
  16. sgrabik Звание
    sgrabik
    +3
    Сегодня, 08:34
    Давно пора закончить эту нелепую вакханалию с охлаждением экономики и немедленно отправить всё руководство Центробанка в отставку с последующим жёстким его переподчинением Правительству России, вся эта, так называемая независимость Центробанка выходит нам боком и оказывает нашей стране "медвежью" услугу, удивительно что на верху этого до сих пор не хотят замечать и принимать срочных мер для исправления сложившейся ситуации.
  17. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 08:50
    Рассуждать про то, что некто продвинет непопулярные решения, что бы окончательно подорвать доверие к власти это лить воду на мельницу - Царь хороший, бояре плохие. Кто как не власть, должен регулировать экономическую политику государства? Экономический блок, который преступен по определению, тоже назначался и лелеелся этой властью. Интересно получается, буквально все значимые для экономики и людей направления, провалены. Власть выдвинула на руководящие должности либо преступников ( это про ту которая на голубом глазу, рассказывала про перегретую экономику России), либо некомпетентных, но деятельных идиотов ( это про запретительные меры по мессенджерам и интернету в целом). Далее по списку: миграционная политика, машиностроение ( с 2010 года удалось в 10 раз), АвтоВАЗ, который воткровенно обворовывает страну, причем с двух сторон.
    Импортозамещение? Какой альтернативно-одаренный просчитал, что вообще что-то выпускать возможно при ключевой ставке 21+???? Если бы во внешней политике все было бы хорошо, но и там , если отбросить официальную позицию, про то какие мы молодцы, то можно просто констатировать, что даже лимитрофы, откровенно смеются с наших красных линий. Провалы во всех направлениях! Нелепые договоренности и ведение сво, самым негуманным по отношению к своей армии способом. Ключевые вопросы, так и не решены. Войска до сих пор не имеют связи. Если по спутниковой и так все понятно ( ещё один провал , причем феерический) , то как за 4 года ( когда стало понятно, что собственную унифицированную систему связи украли), нельзя было принципиально решить проблему, а не так, что все кто на передке, так или иначе покупают TYTки, которые защищены на уровне радиостанций дальнобойщиков? Про АСУВ, уже и заикаться страшно , хотя даже установка на коммерческие смартфоны, легко решает эту эпическую проблему.
    Короче, нет никаких "злобных сил" и пятой колонны, текущее правительство, во главе, прекрасно справляется с подрывом доверия, ибо все перечисленное это результат кадровой политики Владимира Владимировича Путина. Когда доверие стоит выше профессиональных качеств и при этом существуют ряд неприкасаемых, но обязательных к кормлению персоналий или даже кланов, о каком то развитии страны, говорить не приходится. Застоя тоже не получилось, не та внешняя среда. Деградация, сравнимая с периодом Ельцина это не результат действий пятой колонны, это результат "работы" правительства и ВПР.
  18. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 08:53
    Это на 35 год "эффективного менеджмента" стали замечать? Ну с почином!
  19. sergey4791 Звание
    sergey4791
    0
    Сегодня, 08:54
    Вспомните 2022: закрыли вывод капитала за рубеж - и как вдруг всё другими красками заиграло, рубль аж к курсу бакса 50 стал приближаться. И если б эта политика сохранилась - сейчас могло быть все по-другому. Потому что олигархам, не имеющим возможности выводить бабло за рубеж, осталась бы только одна альтернатива - вкладываться в производство в собственной стране. Но нет, об этом варианте мы даже вспоминать не будем!
  20. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 08:58
    Не люблю ни олигархов ни бояр.
    Ни себя, потому что пытаюсь быть объективным.

    И так то вот эти все запреты всего, шатания итнернетов, дикие по цене кредиты-ипотеки и прочее включая "вечную войну в которой запрещено побеждать ведь там БРАТСКИЙ НАРОД" - это какой то гротескный маразм.

    Да и экономика заточенная под экспорт сырья это дно уровня колонии.
    Именно колониям запрещали производства(они были в метрополии), делали валлюту колониальную привязанную к валюте владельца колонии, и оставалось им лишь гнать ресурсы.