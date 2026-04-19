Буданов: отправлять украинцев на фронт становится всё сложнее

Несмотря на очередное усиление мобилизации, Киеву удается отправлять в окопы минимальное количество людей. Об этом заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в России в списки экстремистов и террористов).

Буданов* накануне признал, что тотальная мобилизация не привела к планируемым результатам, личного состава на переднем крае как не хватало, так и не хватает. За последние шесть месяцев ТЦК смогли выполнить лишь минимальный план по мобилизации. Рассчитывать на большее в нынешней ситуации не стоит, отправляться добровольно в окопы желающих нет. По словам главы офиса, мобилизация идет «сложно», но военкомы хоть как-то обеспечивают украинскую армию людскими ресурсами.



Очень сложно. (...) Проблема с набором людей для участия в боевых действиях является абсолютно закономерным развитием событий.

Мобилизация на Украине остается единственным вариантом поддерживать численность ВСУ на фоне больших потерь. Добровольцев и контрактников уже давно нет, они активно шли воевать в первое время и на сегодняшний день в своем большинстве уже ликвидированы. Как признают украинские ресурсы, на данный момент в армию гребут всех подряд, не обращая внимания на болезни и т. д.

Между тем политическая верхушка Киева снова хочет «усилить» мобилизацию. На этот раз заявляя, что чем больше призовем, тем больше демобилизуем. Очередная сказка для наивных украинцев.
  Егоза
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:55
    чем больше призовем, тем больше демобилизуем.

    Ну, если под дембелем имеют в виду похороны, то возможно. Скоро уже земли под кладбища не будет, а туда же. am
    Мячик
      Мячик
      0
      Сегодня, 08:36
      Цитата: Егоза
      Скоро уже земли под кладбища не будет

      Зато сколько удобрений wink
  Nemo70
    Nemo70
    +1
    Сегодня, 07:56
    Мерц обещал всех хооохлов деопортировать на Восточныйфронт и денег вделил еврею Зе !!!
    P.S. Буданов черт говорящая голова ,как и Зеленский ..Фашистская европа ,опять гтовит крестовый поход на ослабленную Русь ..Ну ну ну
  yuriy55
    yuriy55
    0
    Сегодня, 08:08
    «Представь, что цари бились бы сами. Вот было бы зрелище» — фраза Ахиллеса из исторического фильма 2004 года «Троя»...
    А ведь в этом есть какой-то смысл...
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 08:09
    Ничего страшного. Главное, что украинцы на майдан сами бегали. Украинцы- расходный материал. Извините за сарказм.
  Mazunga
    Mazunga
    0
    Сегодня, 08:29
    По схронам ховатся конечно предпочтительнее ,воевать вообще нема дурных, дурныых уже здорово проредили)))с другой стороны призвали тебя кто мешает собрать кодлу из правильных пассажиров и нагнуть свою старшину пусть лавешку на общее отстегивают и лантухи комроты братве стирает в тазике, всё зависит от точки зрения))
  Мячик
    Мячик
    0
    Сегодня, 08:35
    Фюрер укроабвера обтекаемыми фразами дал понять что убыль укровермахта намного превышает уровень насильно-принудительной мобилизации laughing Не хотят щирые окраинцы свою нэньку защищать, не за это они в кастрюлях скакали на майдане, а за кружевные труселя.
  LeutnantTom
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 08:38
    Эта история циркулирует уже как минимум два года! Похоже, это ложь, мистификация.

    И не будем забывать, что Буданов работает в секретной службе!

    Однако

    Немецкий Гитлер 2.0, Мерцлер, пообещал киевскому лидеру отправить на фронт украинских беженцев (призывного возраста), прибывших в Германию четыре года назад.
    Четыре года назад в Европу прибыли десятки тысяч украинских беженцев, в том числе и из оккупированной нацистами западной Украины, где войны до сих пор нет. Главное было то, что этих беженцев можно было использовать для наращивания антироссийской пропаганды и оправдания войны против России.

    Теперь они хотят отправить этих призванных «беженцев» на фронт. Так работают западные ценности. Человеческая жизнь не имеет значения. Главное, чтобы война продолжалась. Эти беженцы — не более чем пушечное мясо, пока ЕС не будет настолько хорошо вооружен, что сможет воевать с Россией самостоятельно. ЕС все еще надеется, что украинцы ослабят Россию до такой степени, что силы ЕС понесут «лишь» минимальные потери.

    По сути, есть только один путь вперед: Путин и его команда должны наконец положить конец конфликту. И относительно быстро.