Израиль втянул США в конфликт с Ираном, но Трамп обвиняет Европу

Израиль является «надежным союзником» США в отличие от «других стран». С таким заявлением выступил Дональд Трамп, снова попеняв европейским союзникам на отказ в поддержке.

Трамп в очередной раз раскритиковал европейские страны за отказ поддержать США в войне с Ираном, заявив, что единственным «надежным союзником» для американцев остается еврейское государство. По словам Трампа, Израиль остается верным США и знает, как достичь победы. А Европа показала свое «истинное лицо» на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отказавшись от участия в боевых действиях.



Они храбры, смелы, верны и умны... Израиль упорно борется и знает, как победить!

Между тем политические аналитики по всему миру, в том числе и в США, считают, что именно Израиль втянул американцев в конфликт с Ираном, из которого Трамп до сих пор не может выйти. Все его заявления о якобы «победах» остаются всего лишь словами без подтверждения. Заявлять можно всякое, но факты говорят о том, что Иран по-прежнему контролирует Ормузский пролив и отклоняет требования США.

Официально это никто не подтвердит, но в США существует очень сильное еврейское лобби, определяющее политику Штатов. Так что не нужно удивляться тому, что Вашингтон постоянно поддерживает Тель-Авив. Хвост виляет собакой, если этот хвост — Израиль.
  Nemo70
    Сегодня, 08:41
    Израиль дождется ,что опять погромы начнутся по всему миру .Их предупреждали постоянно Россия
    Сталин ошибку совершил ,когда дал добро на создание этого недогосударства ..Сколько крови пролито ими уже ..Пуляют во все стоороны и еще вовлекают в свой исторический конфликт другие страны ..Вот черти то
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 08:44
    ❝ Официально это никто не подтвердит, но в США существует очень сильное еврейское лобби ❞ —

    — «А мужики-то не знали!» © ...
    (О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух)
  rotfuks
    Сегодня, 08:52
    .
    это никто не подтвердит, но в США существует очень сильное еврейское лобби, определяющее политику Штатов
    Это самое лобби определяет не только политику Штатов, но и политику самого Израиля. Я припоминаю как Биби пришел во власть и какие многотысячные протесты были в Израиле против него. Видимо сообразительные израильтяне догадывались что второе пришествие Биби во власть закончится долгим сидением в бомбоубежищах. Но американское лобби настойчиво продвинуло свои идеи и Биби оказался у руля.