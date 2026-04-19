Разрабатываемую для Украины ракету AGM-188A Rusty Dagger показали в США
В США продолжаются испытания новой малогабаритной ракеты AGM-188A Rusty Dagger, разработанной для Украины. При этом не исключается, что данный боеприпас будет принят на вооружение и американцами.
США хоть и заявляют об отказе от прямых поставок вооружений Киеву, но зарабатывать на продаже оружия все же продолжают. Пусть через посредников в лице Европы, но американское оружие на Украину поступает регулярно. Кроме того, некоторые американские компании заняты разработкой вооружений для бандеровского режима. В том числе и ракет по программе Extended-Range Attack Missile (ERAM).
Работы по ERAM начались еще в 2024 году, предполагалось, что США разработают для Киева малогабаритную ракету с дальностью около 400 км и боевой частью в 30-60 кг, которую могут нести как самолеты, так и вертолеты. Прототипы ракеты появились весной прошлого года. На данный момент идут испытания, после которых ракета пойдет в серию. На первом этапе планируются поставки на Украину, а потом по опыту боевого применения будет решаться вопрос о принятии боеприпаса на вооружение армии США.
На сегодняшний день о ракете AGM-188A Rusty Dagger известно мало. В конце лета 2025 года разработчики заявили дальность полета в более 500 миль (900 км), но речь шла о «пустой» ракете без полезной нагрузки. Также заявлялось о наличии системы навигации TERCOM, обеспечивающей полет на малой высоте с учетом рельефа местности.
