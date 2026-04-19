Разрабатываемую для Украины ракету AGM-188A Rusty Dagger показали в США

6 992 22
В США продолжаются испытания новой малогабаритной ракеты AGM-188A Rusty Dagger, разработанной для Украины. При этом не исключается, что данный боеприпас будет принят на вооружение и американцами.

США хоть и заявляют об отказе от прямых поставок вооружений Киеву, но зарабатывать на продаже оружия все же продолжают. Пусть через посредников в лице Европы, но американское оружие на Украину поступает регулярно. Кроме того, некоторые американские компании заняты разработкой вооружений для бандеровского режима. В том числе и ракет по программе Extended-Range Attack Missile (ERAM).



Работы по ERAM начались еще в 2024 году, предполагалось, что США разработают для Киева малогабаритную ракету с дальностью около 400 км и боевой частью в 30-60 кг, которую могут нести как самолеты, так и вертолеты. Прототипы ракеты появились весной прошлого года. На данный момент идут испытания, после которых ракета пойдет в серию. На первом этапе планируются поставки на Украину, а потом по опыту боевого применения будет решаться вопрос о принятии боеприпаса на вооружение армии США.



На сегодняшний день о ракете AGM-188A Rusty Dagger известно мало. В конце лета 2025 года разработчики заявили дальность полета в более 500 миль (900 км), но речь шла о «пустой» ракете без полезной нагрузки. Также заявлялось о наличии системы навигации TERCOM, обеспечивающей полет на малой высоте с учетом рельефа местности.
22 комментария
  1. Комментарий был удален.
  Earl
    +18
    Сегодня, 09:22
    Занесен ли завод на территории США в список Белоусова? Расскажет ли о его незавидной судьбе Медведев?
    Михаил Нашарашев
      +4
      Сегодня, 09:45
      ну, допустим занесен, и что? дальше что? а я вам скажу, ниче
    knn54
      +1
      Сегодня, 11:29
      -том не исключается, что данный боеприпас будет принят на вооружение и американцами.
      Затраты на разработку и прочее повесят на Украину.
      Дядя Сэм_2
        0
        Сегодня, 12:20
        Да хххлам плевать! Им только "дай и дай"! Деньги никто возвращать не собирается! wassat
  Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 09:24
    американское оружие на Украину поступает регулярно.

    what
    F-16 летают по Украине с разрешения США...стало быть и оружие для них с запчастями с разрешения американцев поставлялось и поставляется разного назначения и для разных целей...бомбы,ракеты,снаряды,патроны,обученные летчики.
    Это надолго...мелочи вроде этой новой ракеты ничего не меняют. what
    Eroma
      +2
      Сегодня, 10:54
      Ракета мелкая судя по БЧ 50кг, крайне сложная цель для ПВО, незнаю что она может поражать на такой дальности у армии, наверное стационарные легкие цели, например радары. Судя по всему главное назначение это гражданские цели, они как раз все стационарные и не защищегные, это оружие террора в первую очередь.
      tjeck91
        +4
        Сегодня, 11:28
        Нет, тренд на минитюризацию идет уже давно. Та-же SDB имеет БЧ ~16 кило взрывчатки. Фаб-50 с КВО 1м как правило наносит больше ущерба чем фаб-1000 с КВО 30м. Фетиш по мегабабахалкам во многом у людей которые не в теме.
        Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 12:35
          Цитата: tjeck91
          Фаб-50 с КВО 1м как правило наносит больше ущерба чем фаб-1000 с КВО 30м.

          Это где же Вы такое правило-то взяли? Вроде бы вполне очевидно, то такой маленький заряд плохо будет работать по множеству капитальных целей, включая производственные цеха, мосты и т.д.
      sdivt
        0
        Сегодня, 12:09
        Цитата: Eroma
        мелкая судя по БЧ 50кг ... Судя по всему главное назначение это гражданские цели ... это оружие террора в первую очередь

        Наша Герань-2, если сравнивать по весу БЧ, тоже находится в том же диапазоне
        Но вы же не станете утверждать, что мы применяем их исключительно по гражданским объектам, и используем, как оружие террора, верно?
        Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 12:37
          Цитата: sdivt
          Наша Герань-2, если сравнивать по весу БЧ, тоже находится в том же диапазоне
          Но вы же не станете утверждать, что мы применяем их исключительно по гражданским объектам, и используем, как оружие террора, верно?

          Не станем. Потому что Герань 2 действительно применяется не только по гражданским объектам, а утверждать, что оно используется как оружие террора будет политически неправильно.
  Vitaly.17
    +6
    Сегодня, 09:28
    Пора и России что нибудь разработать для КНДР и Ирана.
    LASVEGAS
      +3
      Сегодня, 09:34
      К сожалению , ракеты некоторые, Россия у КНДР приобретает, а не наоборот. И Ирану, даже если бы неожиданнопроявилась воля верховного, мы тоже мало что можем предложить, реально самим не хватает.
    Владислав_В
      -4
      Сегодня, 09:50
      Цитата: Vitaly.17
      Пора и России что нибудь разработать для КНДР и Ирана.

      Уже разработали. Иран ими по Израилю и базам США фигачит.
      eon eon
        +1
        Сегодня, 10:11
        шахед доработан для удешевления и передан.
        Владислав_В
          0
          Сегодня, 10:35
          Цитата: eon eon
          шахед доработан для удешевления и передан.

          Я о гиперзвуковых ракетах, способных развивать 15 махов и менять свою траекторию. США смогли добиться только 7 махов.
    sgrabik
      +1
      Сегодня, 09:52
      Давно уже пора это сделать, все эти ранее подписанные договора с американцами, на деле ими не соблюдаются и в реальности они не стоят и выеденного яйца, а мы по прежнему всё стараемся казаться хорошими и в ущерб себе продолжаем соблюдать то, что давно уже не работает.
    spirit
      +2
      Сегодня, 11:28
      Пора и России что нибудь разработать
      Так мы и планируем с США разрабатывать совместно наши природные ресурсы в том числе в Арктике laughing
  Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 09:44
    Очень жаль иранцев, которые погибли и могут погибнуть от рук евреев, но иногда хочется, что бы Донни, таки начал сухопутную операцию.
    Nemo70
      +3
      Сегодня, 09:58
      Цитата: Южноукраинец
      Очень жаль иранцев, которые погибли и могут погибнуть от рук евреев, но иногда хочется, что бы Донни, таки начал сухопутную операцию.

      Да боятся они ..еврейскую бронетехнику жгут БПЛА и активно очень Скоро " шахиды БПЛА" модернизированные над Тель-Авивом появятся ..Вот будет веселуха Дождуться Я правда так считаю ,много крови на них Израиль -это чирий на планете ..Им ООН н у каз и все в мире ..Конгресс США захватили и качают деньги ..40 тлн уже долгов
  Nemo70
    +4
    Сегодня, 09:54
    Пусть не забудут наклейку прилепить Сделано на Украине хе хе
    Вот падлы те еще ..
  Фразах
    +1
    Сегодня, 10:53
    Не для Украины, а для себя с испытаниями на бесплатном полигоне в боевых условиях. Идут испытания всего: экспериментов с пропагандой, управлением, генетикой, оружием. Такая удача для докторов Менгеле.
  bulbash70
    0
    Сегодня, 12:42
    я думаю,западный ВПК,должен скинуться на золотой памятник Путину.и на фундаменте надпись-"Путин-наш!!!".