❝ Трамп не будет захватывать иранский остров Харк ❞

Десантной операции с захватом острова Харк не будет, Трамп решил не атаковать ключевой для экспорта иранской нефти остров, побоявшись высоких потерь среди американских военных.
Трамп хочет выйти из конфликта с Ираном «победителем», но сделать это будет чрезвычайно сложно, так как Тегеран не соглашается принять требования американцев, а заставить у США сил и средств уже не хватает. Тем не менее вариант с продолжением конфликта никто с повестки не снимал.
Если Вашингтон все же примет решение о силовом варианте, то с большой долей вероятности все сведется к очередным бомбардировкам, наземной операции с высадкой десанта не будет. Как утверждает американская пресса, Трамп отказался от планов захватить остров Харк, через который идет до 90% экспорта иранской нефти. Президента США напугали возможные большие потери, которые ему точно не простят.
Между тем в администрации Трампа растет тревога из-за противоречивых заявлений Трампа и его импульсивности, в окружении президента США не знают, что от него можно ожидать. Конфликт с Ираном затягивается, и на данный момент выхода из этой ситуации нет. Если только Вашингтон не примет условий Тегерана, но на это Трамп не пойдет, так как это будет публичным признанием поражения.
