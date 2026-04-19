Трамп не будет захватывать иранский остров Харк

4 761 24
Трамп не будет захватывать иранский остров Харк

Десантной операции с захватом острова Харк не будет, Трамп решил не атаковать ключевой для экспорта иранской нефти остров, побоявшись высоких потерь среди американских военных.

Трамп хочет выйти из конфликта с Ираном «победителем», но сделать это будет чрезвычайно сложно, так как Тегеран не соглашается принять требования американцев, а заставить у США сил и средств уже не хватает. Тем не менее вариант с продолжением конфликта никто с повестки не снимал.



Если Вашингтон все же примет решение о силовом варианте, то с большой долей вероятности все сведется к очередным бомбардировкам, наземной операции с высадкой десанта не будет. Как утверждает американская пресса, Трамп отказался от планов захватить остров Харк, через который идет до 90% экспорта иранской нефти. Президента США напугали возможные большие потери, которые ему точно не простят.

Между тем в администрации Трампа растет тревога из-за противоречивых заявлений Трампа и его импульсивности, в окружении президента США не знают, что от него можно ожидать. Конфликт с Ираном затягивается, и на данный момент выхода из этой ситуации нет. Если только Вашингтон не примет условий Тегерана, но на это Трамп не пойдет, так как это будет публичным признанием поражения.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 09:40
    Влез в драку, а как из неё вылезти без ущерба не знает...противник не толерантный попался...денег не берет, фонарь в глаз даёт.
    Что делать?
    Кто виноват?
    Вечные вопросы бытия.
    Nemo70
      Nemo70
      +2
      Сегодня, 09:43
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Что делать?
      Кто виноват?
      Вечные вопросы бытия.

      Это у нас Русских в России так ..А у наглосаксов это впорядке вещей ))
      Что ж ты фраер сдал назад ? Победитель и миротворец рыжий ))))
      Дайте ему нобелевку ..наконец !! Он развяжет ядерную войну тупой англосакс
      Ilya-spb
        Ilya-spb
        -1
        Сегодня, 11:07
        Я все больше и больше убеждаюсь в сходстве войны России на Украине и войны США с Ираном.
        Nemo70
          Nemo70
          +4
          Сегодня, 11:21
          Цитата: Ilya-spb
          Я все больше и больше убеждаюсь в сходстве войны России на Украине и войны США с Ираном.

          Только Русские не убивают руководство с семьями и детьми ..Мы ЛЕОПОЛЬДЫ !
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 10:33
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 09:40

      hi Здесь одним из ориентиров служат слова, приписываемые Отто фон Бисмарку- Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов.
      А в случае с рыжим Сатаной из Фашингтона, заключение может выдать только специализированная Комиссия уровня ВТЭК - МСЭ и выше, хотя по моему глубокому убеждению полосатым и международному сообществу необходимо срочно решать вопрос об отстранении этого отморозка от красной и всех других кнопок и Тырнет-социальных сетей.
      angry
      Nemo70
        Nemo70
        +3
        Сегодня, 11:27
        Цитата: ZovSailor
        А в случае с рыжим Сатаной из Фашингтона, заключение может выдать только специализированная Комиссия уровня ВТЭК - МСЭ и выше, хотя по моему глубокому убеждению полосатым и международному сообществу необходимо срочно решать вопрос об отстранении этого отморозка от красной и всех других кнопок и Тырнет-социальных сетей.

        Ну да демократы США об этом и мечтают Хохотушка хочет в Президенты !!! Вот она будет самое то и за ней проще ухаживать )))) А Трам слон в политике мировые корпорации несут огромные потери ...Рыжему хотят второе ухо отстрелить Перебор пошел у деда рыжего ))))
        Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 12:09
          Рыжий тупица умудрился нагадить своим корешам и спонсорам! Они две недели теребят Рубио с вопросом, на кой Трамп их так подставил. Они уже понесли убытки в 50 ярдов зелени, а это ярд в день!
          Думаю, они сейчас очень жалеют, что протолкнули эту деревенщину в белый сарай...
    knn54
      knn54
      -1
      Сегодня, 11:20
      А слабо назвать своим именем?
  tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:47
    Мом информаторы, которые сидят за одним столом с информаторами американских СМИ - " Трамп будет захватывать Харк .Если пенс ( монета )станет на ребро - то он присудит победу Ирану и заплатит контрибуцию .
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:54
      ...не на ребро (гурт монеты), а на угол ребра (гурта) монеты... wassat Андрей hi привет.

      а Доня, ну блин, благодетель... laughing Персы наверно очень благодарны что амеры захватывать не станут... wassat
      pyagomail.ru
        pyagomail.ru
        0
        Сегодня, 11:35
        Цитата: Nexcom
        а Доня, ну блин, благодетель...

        Когда Трампу военные доложили о возможный потерях при проведении сухопутной операции, он сказал: "Да не больно-то и хотелось..."
        Nexcom
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 11:37
          ..виноград зелёный, невкусный, высоко висит - да и вообще, нафик не сдался при таких условиях... wassat

          было уже, описано Крыловым.
  Александр_K
    Александр_K
    0
    Сегодня, 09:55
    Десантной операции с захватом острова Харк не будет
    - но это не точно.
    в окружении президента США не знают, что от него можно ожидать
    - а вот это точно и регулярно, ждем очередной непредсказуемости Трампа. Кстати, ему бы в команду Псаки, они бы смотрелись идеально.
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:58
      Псаки более умная была. Она всех в "офис" отправляла....Доне Какаллас подойдёт в пару. Будут идеально по уровню мозгов смотреться.
      Глухой
        Глухой
        +1
        Сегодня, 12:38
        Цитата: Nexcom
        Псаки более умная была.

        Ага. "Залетела" вовремя laughing Впрочем дурное дело не хитрое. А вот трампу тут не повезло "мужиком" родится. Я в физиологическом плане. В другом смысле - он противоположного пола lol
        P.S> hi
  Xenon
    Xenon
    0
    Сегодня, 10:09
    Трамп не будет захватывать иранский остров Харк
    Только вот кто ему это даст? laughing
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:11
    ❝ Трамп не будет захватывать иранский остров Харк ❞ —

    — Понял что отхаркиваться придётся кровью ...
  axren1
    axren1
    0
    Сегодня, 10:21
    У нас тоже дур... работает и у него тоже весеннее обострение ...
  NICK111
    NICK111
    +1
    Сегодня, 10:22
    Рано расслабляться, что Иран и делает. Эта заокеанская гиена просто так "заднюю" не включит, не откусив хороший кусок мяса или сильно не укусив какой жизненноважный орган. Все её телодвижения ("переговоры") об этом и говорят. Охота на потенциальную жертву не закончена.
    Aken
      Aken
      +1
      Сегодня, 10:36
      Многое что говорит Трамп, на самом деле дезинформация.
  Nemo70
    Nemo70
    +1
    Сегодня, 11:02
    что же ты рыжий фраер сдал назад ?..Дальше маты админы не привествуют))))
    Я не могу перевести это на русский литературный язык мужики !!
    Кипит мой разум врзмущеный ...Икать начал ))))
  spirit
    spirit
    0
    Сегодня, 11:34
    большие потери, которые ему точно не простят.
    Диктатуру Дони надо строить,тогда о потерях можно не волноваться,челядь ни кто и не спросит.А то общественное мнение какое то.Каменный век. lol
  yuriy55
    yuriy55
    0
    Сегодня, 12:12
    Между тем в администрации Трампа растет тревога из-за противоречивых заявлений Трампа и его импульсивности, в окружении президента США не знают, что от него можно ожидать.

    Тут давеча писали:
    Цитата: bayard
    Да Вы на Трампа посмотрите , как он бодр и деятелен . Оценивать можно по разному , но дай бог каждому так себя чувствовать в 80 лет .

    Как вам такая бодрость и в какую дыру засунуть его деятельность?
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 13:12
    Трамп хочет выйти из конфликта с Ираном «победителем», но сделать это будет чрезвычайно сложно, так как Тегеран не соглашается принять требования американцев, а заставить у США сил и средств уже не хватает.

    Пора персам окончательно посылать штаты лесом и стряпать ЯО, и чем быстрее тем спокойнее будут жить.