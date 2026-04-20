О политике, ПВО Ирана и Украины и роли БПЛА в современной войне
В статье Немного о ПВО Ирана, Украине и воздушном господстве я представил краткий обзор ПВО Исламской Республики Иран. Безусловно, иранцы не горят желанием раскрывать миру состояние своих вооруженных сил во всех леденящих душу подробностях. Но все же информации в открытых источниках достаточно, чтобы составить хотя бы общее представление о возможностях персидской ПВО.
О достоинствах ПВО Ирана
В середине 2025 г. противовоздушная оборона Ирана представляла собой значительную силу. К ее достоинствам следует отнести хорошее сочетание ЗРК большой, средней и малой дальности, позволяющее выстроить эшелонированную оборону, а также наличие современной техники — в этом деле иранцы однозначно опередили ПВО ВСУ образца 2022 г. На вооружении иранских вооруженных сил уже в 2010-х годах поступали ЗРК большой дальности Bavar-373, средней дальности Raad-2 и его модификация Khordad 15 и малой дальности «Azarakhsh». Конечно, можно усомниться в качестве этих ЗРК, но не стоит недооценивать возможности персидского ВПК — к настоящему времени они уже дошли до собственного производства РЛС с АФАР. Конечно, Иран вряд ли в состоянии производить все комплектующие к своим ЗРК самостоятельно, но все недостающее он докупает в Китае.
К тому же иранцы, имея возможность сравнить свой Bavar-373 с нашим С-300ПМУ-2, пришли к выводу о превосходстве своей техники, причем косвенно это подтверждается отсутствием стремления приобретать российские комплексы ПВО, включая С-400. Конечно, тут можно заподозрить протекционизм. Но, опять же, следует понимать, что Иран постоянно балансировал на грани серьезных конфликтов, и принцип «все равно войны не будет», по которому жили многие российские генералы и адмиралы, едва ли мог быть так уж сильно распространен среди руководителей персидских вооруженных сил.
Ирану удалось создать весьма мощную сеть радиолокационных станций, способных контролировать свои и прилегающие к ним территории, в том числе посредством загоризонтных РЛС. А также насытить вооруженные силы большим количеством ЗРК, в том числе — вполне современных, обеспечить все это пассивной радиотехнической разведкой и средствами радиоэлектронной борьбы.
К недостаткам ПВО Ирана следует отнести разве что большую разнотипность систем, состоящих у него на вооружении, отчего передача данных и управление ими затруднены. Можно упомянуть еще крайнюю слабость иранских ВВС, отсутствие у них самолетов ДРЛОиУ и современных истребителей, что не позволяло иранцам выстроить сколько-то эффективное взаимодействие ВВС и ПВО, а также затрудняло обучение ПВО противостоянию современным средствам воздушного нападения.
Тем не менее материальную часть ПВО Ирана можно было оценить весьма высоко — в чем-то оно не уступало, а в чем-то и превосходило украинскую противовоздушную оборону образца 2022 г. Единственным преимуществом ВСУ была разве что однотипность и небольшая номенклатура противовоздушных систем, находившихся на вооружении. Зато иранцы обладали каким-никаким боевым опытом, которого были совершенно лишены украинские зенитчики.
В 2022 г. ПВО ВСУ в целом справилась с задачей противовоздушной обороны — наши ВКС, понеся потери, вынуждены были прекратить «посещения» воздушного пространства Украины, так что поражение цели в тылу врага пришлось возлагать на крылатые и баллистические ракеты, а позднее — и на БПЛА. Идет пятый год войны, но наша авиация до сих пор не может проводить воздушные операции над территорией Украины с привлечением значительных сил авиации.
Многие увидели в этом триумф ПВО над ВВС. Но даже и многие из тех, кто понимал, что успех украинского ПВО во многом обусловлен ошибками в строительстве и руководстве российских ВКС, рассчитывали все же на то, что в столкновении с Израилем и США иранское ПВО... Нет, не отразит, конечно, удар, но заставит агрессора заплатить высокую цену за развязанную им войну.
Увы, этим надеждам не суждено было сбыться. ПВО Ирана потерпело сокрушительное фиаско дважды, в ходе двенадцатидневной войны с Израилем в 2025 г. и войны с США и Израилем в 2026 г.
Война с Израилем 2025 г.
В ночь на 13 июня 2025 г. ВВС Израиля нанесли первый удар по Ирану, в котором приняло участие порядка 200 боевых самолетов. За ним последовали другие... Подробного описания действий израильской авиации нет, но на основании данных открытых источников картина вырисовывается следующая.
Израильтяне ударили в первую очередь по «голове» Ирана, уничтожая его военное руководство. Всего за время 12-дневной войны погибло 30 иранских генералов, включая высшее командование, и, вероятно, значительная их часть попала уже под первый удар. Одновременно с этим ВВС Израиля атаковали ПВО Ирана, при этом приоритетными целями являлись стационарные РЛС освещения воздушной обстановки и мобильные РЛС обнаружения целей зенитных ракетных комплексов. В этом они также добились известного успеха, что косвенно подтвердил и Иран, так как впоследствии менял часть РЛС на новые.
Уже на второй день операции иранская ПВО оказалась подавлена. Не уничтожена, конечно, нет — речь о том, что израильтяне подавили его в районах, где собирались наносить удары, а отнюдь не о том, чтобы сделать это над всей территорией Исламской Республики Иран. Фактически Израиль добился воздушного господства в нужных ему районах Ирана с тем, чтобы обеспечить полеты своих боевых самолетов в воздушном пространстве над этими районами.
А затем последовали удары по ядерным объектам, военным базам, аэродромам, складам ракет и пусковым установкам ракет класса «земля-земля», пострадали объекты военной промышленности, включая завод по производству компонентов ракет, нефтехранилище, газо- и нефтеперерабатывающие заводы и т. д. и т. п. Собственно, они наносились с самого начала израильского воздушного наступления, но после подавления ПВО Ирана, очевидно, количество таких ударов возросло.
Сегодня часто приходится читать такую версию тех событий: что Израиль вовсе не входил в воздушное пространство Ирана, а наносил удары издалека, дальнобойными боеприпасами, включая крылатые ракеты. Такая версия не выдерживает критики уже хотя бы по той причине, что подавляющее большинство даже и дальнобойных воздушных боеприпасов Израиля имеет дальности 250–300 км (только LORA — 400 или даже 430 км).
Так что для атаки центральных районов Ирана израильским самолетам все равно требовалось заходить в его воздушное пространство. Сами же израильтяне говорили о том, что их самолеты летают над Ираном. Так, командующий ВВС генерал-майор Томер Бар 14 июня 2025 г., на второй день атак, сообщал:
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Э. Дефрин в тот же день заявил, что ЦАХАЛ обеспечил себе свободу действий в воздушном пространстве Ирана от западной границы до Тегерана и что в операциях над Ираном приняло участие 70 истребителей ВВС Израиля.
Но даже игнорируя вышесказанное, невозможно отрицать тот факт, что американский удар по ядерным центрам Ирана наносился корректируемыми противобункерными авиабомбами GBU-57, имеющими предельную дальность применения в 40–50 км.
То есть удар ими извне воздушного пространства персов был невозможен технически.
Поскольку у израильтян не получилось достигнуть важнейшей своей цели — разбомбить ядерную программу Ирана, они убедили американцев присоединиться. США нанесли удар 14 GBU-57 и 30 ракетами «Томагавк», причем дюжина GBU-57 была сброшена на завод по обогащению урана Фродо и две — на объект в Нетензе (Натанзе). С воздуха удар нанесли 7 стратегических бомбардировщиков В-2 «Spirit», но общее количество самолетов, задействованных в операции «Полуночный молот», с учетом разведчиков, танкеров-заправщиков, многофункциональных истребителей, сопровождавших «Спириты», а также наносивших удары по ПВО Ирана, превысило 125 единиц. И значительное их число, конечно же, вторгалось в воздушное пространство Ирана.
В то же время, вполне очевидно, что иранцы не могли не прикрывать ПВО столь важные объекты, как ядерные центры. Даже после первоначальных успехов Израиля было бы странно, если бы иранские военные не попытались перебросить уцелевшие РЛС и ЗРК для их защиты.
Чего же добилась ПВО Ирана? Первую подтвержденную победу ей удалось одержать на 6-й день боевых действий: 18 июня был сбит израильский беспилотник «Hermes 900».
И эта победа... стала оглушительной пощечиной ПВО Ирана, поскольку здоровенный (длина не менее 8,3 м, размах крыльев — 15,3 м) тихоходный (крейсерская скорость 145 км/ч) беспилотник был сбит в районе г. Исфахан, то есть практически в центре Ирана. Получается, что «Hermes 900», перед тем как его сбили, летал над Ираном несколько часов, преодолев по меньшей мере порядка 400 км в его воздушном пространстве.
То есть израильтяне подавили ПВО Ирана до уровня, когда весьма простая с точки зрения перехвата цель способна пролететь через половину страны до того, как ее все-таки удалось сбить. В свете этого факта, истории о том, что израильские и американские самолеты боялись входить в воздушное пространство Ирана и применяли оружие из районов, недосягаемых для иранской ПВО, скажем так, заиграли новыми красками.
А что потом? До конца боевых действий иранцам удалось сбить еще один «Hermes 900» точно и, возможно, еще один БПЛА того же типа, либо же «Eitan». В общем, 2-3 БПЛА, хотя нельзя исключать, что было сбито еще несколько. А вот самолетов не было сбито, по всей видимости, ни одного — все, что демонстрировал Иран в качестве подтверждения, явно было слеплено ИИ, причем на коленке.
Предвижу негодующие комментарии — почему автор указывает только потери Израиля в воздухе? Где потери от ракетных ударов Тегерана по «Земле Обетованной»?! Сколько шекелей заплатили автору за эту статью и так далее и тому подобное...
Ответ очень прост. Да, воздушное наступление Израиля не достигло поставленных целей. Да, Иран не смирился с грубейшим нарушением его суверенитета. Да, иранское руководство, несмотря на тяжелые потери в своих рядах, дало военный ответ на неспровоцированную агрессию Израиля — и ответ этот был чувствительным.
Но все это за рамками данной статьи, потому что я разбираю эффективность ПВО Ирана, а удары по Израилю ракетами и БПЛА к ПВО Ирана никакого отношения не имеют. И тот факт, что Иран проявил железную стойкость и сумел-таки нанести Израилю определенный ущерб, никак не отменяет того факта, что ПВО Ирана свою задачу защиты иранского неба полностью провалила.
Война с США и Израилем 2026 г.
Итак, в столкновении с Израилем ПВО Ирана потерпела сокрушительное поражение. Но при этом она далеко не была уничтожена, зато приобрела столь нужный ему опыт современной войны. Конечно, обошелся этот опыт Ирану чрезвычайно дорого, но, коль скоро цена была уплачена, грех было бы этим опытом не воспользоваться.
Двенадцатидневная война 2025 г. закончилась 25 июня 2025 г., а американская операция «Неописуемая глупость»... простите, «Эпическая ярость» началась 28 февраля 2026 г. У Ирана было целых восемь месяцев для того, чтобы разобраться с тем, что пошло не так в июне 2025 года, и доработать тактику применения своих противовоздушных сил. Кроме того, по некоторым данным, Иран получил и пополнение своей потрепанной в боях материальной части — речь идет о новейших китайских ЗРК средней дальности HQ-22.
Однако же, когда США и Израиль вновь нанесли удар по Ирану, его ПВО смогло сделать лишь чуть больше, чем ничего.
США атаковали Иран 28 февраля, а временное прекращение огня началось в ночь на 8 апреля 2026 г. За 39 дней операции ПВО Ирана сумело сбить два самолета: F-15E «Strike Eagle» и А-10 Thunderbolt II.
Еще один самолет, F-35, был серьезно поврежден. И это, собственно, все успехи ПВО Ирана в части пилотируемой авиации.
Опять же, предвижу большое количество шапок-ушанок, летящих в персону автора данной статьи. А где же прочие потери американцев: стратотанкер КС-135, ДРЛОиУ Е-3С «Sentry» и т. д.? Их в этом перечне нет, потому что эти потери — не заслуга ПВО Ирана, а мы разбираем именно ее эффективность — и ничью другую.
Отработать по БПЛА получилось лучше. Хотя точное количество БПЛА, сбитых ПВО Ирана, установить затруднительно, оно вполне может достигнуть или даже превысить четыре десятка. Так, например, американцы 9 апреля сообщили, что общее количество MQ-9 Reaper, потерянных в ходе операции «Эпическая ярость», составило 24 единицы. Но дело в том, что не все из них были сбиты ПВО Ирана. Как минимум один «Рипер» был сбит иракскими ополченцами, несколько машин были уничтожены на взлетной полосе ударом БПЛА Ирана и так далее. К примеру, 19 марта американцы сообщали о потере 12 MQ-9 Reaper с начала боевых действий, но, по их же данным, из этой дюжины иранское ПВО сбило только 9.
В общем, не будет ошибкой предполагать, что иранские зенитчики сбили около 20 американских БПЛА, а кроме того — по меньшей мере 15 БПЛА Израиля и парочку БПЛА ОАЭ или Саудовской Аравии.
Почему иранцы сумели хоть что-то сделать против БПЛА, но ничего — против пилотируемой авиации США и Израиля? Ответ очень прост.
Во-первых, БПЛА с треском проигрывают пилотируемому самолету по средствам противодействия ПВО. Современный многофункциональный истребитель имеет станцию предупреждения об облучении (СПО), его пилот вовремя узнает, что попал под прицел РЛС ПВО. В его распоряжении имеется комплекс радиоэлектронной борьбы, который будет ставить помехи атакующим ракетам с активной или полуактивной ГСН, а также ИК-ловушки. Наконец, многофункциональный истребитель способен выполнить противоракетный маневр уклонения.
Так вот, ничего этого у израильских и американских БПЛА, применявшихся в Иране, не имелось. Тот же MQ-9 Reaper имеет бортовую РЛС и тепловизионный прицел, что позволяет ему обнаруживать и атаковать наземные, а в определенных условиях — даже и воздушные цели, но СПО, РЭБ, ловушек у него нет. При этом конструкция и тяговооруженность MQ-9 Reaper не позволяют ему выполнять противоракетные маневры. А если бы и позволяли, толку с этого не было бы никакого, так как противоракетный маневр требует информации о ракетной атаке, которой таким БПЛА взять неоткуда.
В общем, когда пилот истребителя обнаруживает, что его самолет «засвечен» РЛС ЗРК и по нему запущены ракеты — это крайне неприятно и очень опасно, но далеко не приговор. А вот оператор БПЛА в общем случае о ракетной атаке узнает лишь тогда, когда управляемый им БПЛА будет уничтожен.
Во-вторых, применяя пилотируемую авиацию там, где ПВО Ирана еще может действовать, США и Израиль прикрывают ее группами подавления ПВО. В случае обнаружения иранской РЛС ее немедленно начинают «давить» помехами и применяют по ней противорадиолокационные ракеты и другие боеприпасы. В то же время БПЛА далеко не всегда действуют под прикрытием пилотируемой авиации. Более того — с учетом того, что американцы влезли в войну с Ираном, рассчитывая на полицейскую операцию, а не на полноценные боевые действия, они попросту не сосредоточили достаточное количество пилотируемой авиации для решения стоящих перед ней задач. В результате можно предположить, что американцы вынуждены были задействовать БПЛА вместо пилотируемой авиации для решения несвойственных для БПЛА задач. Что, разумеется, не могло не повлечь за собой излишние потери беспилотников.
О роли БПЛА в свете эффективности ПВО Ирана и Украины
К сожалению, сегодня очень часто приходится сталкиваться с ошибочными суждениями о наступлении эры БПЛА в военном деле. Вкратце, логика такая: СВО показало, что авиация неспособна преодолевать современную ПВО, поэтому авиация устарела. Многие задачи по уничтожению наземных целей, ранее возлагавшиеся на самолеты, теперь выполняют дроны, получившие широчайшее распространение как в войсках РФ, так и в ВСУ. Иран же, не имея превосходства в воздухе, сумел, тем не менее, вынудить державы, неизмеримо превосходящие его в воздухе, к переговорам. Причем добился он этого, используя ракетно-беспилотные удары, которым ПВО США оказалось не в состоянии противостоять.
Отсюда и делается вывод о появлении нового вундерваффе — его величества БПЛА, который способен победить кого угодно. Но так ли это? Разберем все вышеперечисленные тезисы подробнее:
Тезис: СВО доказала, что авиация не может завоевать господство в воздухе, если противник располагает более-менее современными ПВО.
Ответ: СВО доказала только, что ВКС РФ не может завоевывать господство в воздухе, даже действуя против устаревших систем ПВО (а самым юным украинским комплексам 22 февраля 2022 г. было больше 30 лет), чья конструкция нашим вооруженным силам досконально известна (так как ВС РФ и сами в свое время эксплуатировали такие комплексы) и тактика применения которых вполне понятна (так как школа ПВО ВСУ и ВС РФ имеет одни корни — СССР).
В то же время ВВС США и Израиля многократно доказали, что завоевание господства в воздухе в условиях противодействия весьма мощной, современной и эшелонированной ПВО противника очень даже возможно. Очередным примером стали их боевые действия против Ирана.
При этом иранский опыт как раз и показал, что завоевание господства в воздухе достигается только при наличии соответствующей материальной части и тактики. ПВО Ирана отлично сбивает беспилотники, которые не имеют ни того, ни другого, но при этом оказалась совершенно бессильна против пилотируемой авиации, которая располагает и умеет применять все эти самолеты-разведчики, РЭБ, ДРЛОиУ и т. д. и т. п.
Поэтому, как ни печально это констатировать, если бы ВКС РФ получили приказ воевать с Ираном авиагруппой, скажем, в 400 самолетов, выбранных по усмотрению нашего командования, эта авиагруппа добилась бы примерно тех же результатов, что и против ПВО ВСУ. То есть почти никаких. А вот ВВС США, выделив 400 самолетов из своего состава, весьма быстро закатали бы зенитчиков ВСУ в украинский чернозем.
Тезис: Современное ПВО не может эффективно бороться с БПЛА.
Ответ: Тезис абсолютно верен. Причина в том, что ЗУР, применяемые против БПЛА, стоят кратно (а то и на порядки) дороже самого БПЛА. Поэтому атаки БПЛА могут быть настолько массовыми, что перегружают возможности практически любой ПВО.
Тезис: БПЛА способны решить задачи разведки и поражения наземных целей, которые раньше решались самолетами оперативно-тактической авиации.
Ответ: Это ошибочное заключение. К примеру, американская авиация в ходе «Бури в пустыне» эффективно изолировала районы боевых действий, препятствуя подвозу припасов и маневру войсковыми соединениями иракцев. В то же время ни ВСУ, ни РФ, имея множество БПЛА, не могут показать ничего подобного. Даже в условиях, когда противник на 2/3 в окружении, наши вооруженные силы обычно не могут полностью воспрепятствовать подвозу. Он крайне затруднен, но возможен. А чуть далее в тыл командование ВСУ без проблем снимает с одних участков фронта и перебрасывает на другой соединения вплоть до нескольких бригад включительно. Причем зачастую командование ВС РФ не знает о том, что противник концентрирует силы, отчего ВСУ периодически удаются внезапные контрудары.
Тезис: Господство в воздухе несущественно, или же США не добились господства в воздухе потому, что им не удалось «выбомбить» Иран из войны. Цели США в операции против Ирана не достигнуты.
Ответ: неуспех США в войне с Ираном связан не с ПВО Ирана и не с господством в воздухе, а с отвратительной подготовкой США к конфликту. Дональд Трамп воистину не понял, во что ввязывается. Он думал, что немножко побомбит Иран парой сотен самолетов, и режим аятолл «будет умолять его о сделке».
Справедливости ради следует отметить, что у Д. Трампа имелся повод считать именно так. Его могла ввести в заблуждение готовность Ирана пойти на мир в двенадцатидневной войне, сразу после того, как Израиль и США изъявили желание прекратить боевые действия. А также совершенно формальный военный ответ Ирана на агрессию США. В 2025 г. Иран нанес удар по базе США не для того, чтобы причинить американцам ущерб, а для того, чтобы сохранить лицо перед иранским населением. И в США это отлично понимали.
Но в 2026 г. иранцы, дай им Бог здоровья, взялись воевать всерьез.
И тут же оказалось, что сосредоточенных против Ирана сил заведомо недостаточно, чтобы принудить руководство Ирана к миру.
Воздушная группировка для действий против Югославии, в начале конфликта насчитывающая 350 самолетов, была быстро доведена до 1000 машин. Для проведения операции «Буря в пустыне» против Ирака, примерно вдвое превосходившего по площади Югославию, США и их союзники развернули около 2800 самолетов. В Иране же, чья площадь превышает Ирак едва не вчетверо, планировали обойтись что-то около 500 самолетами США и Израиля.
При этом в той же «Буре в пустыне» американцы вовсе не планировали выиграть войну исключительно воздушной мощью. Они сосредоточили многочисленные наземные силы, которые и были брошены в бой в заключительной фазе операции. То есть авиация многонациональных сил не должна была самостоятельно принудить Саддама Хусейна к миру — ее задачей было лишь такое ослабление иракских войск, которое позволило бы сухопутным войскам с минимальными потерями достичь поставленных целей.
Неадекватная цель, совершенно недостаточный наряд сил — вот почему ВВС США и Израиля не смогли принудить Иран к миру, хотя господство в воздухе ими и было установлено.
Тезис: Американцы в противостоянии Ирану с его дешевыми БПЛА нанесли огромный урон ВВС США — стоимость уничтоженных американских летательных аппаратов превысила миллиард долларов. Вот он — эффективный асимметричный ответ воздушной военной мощи — дешевые и смертоносные БПЛА!
Ответ: Безусловно, БПЛА Ирана нанесли американцам серьезный урон, но все познается в сравнении. Израиль оценил затраты на войну с Ираном в 2026 г. в 11,52 млрд долл. У американцев вряд ли больше. А вот Иран оценил ущерб от воздушного нападения США и Израиля в 270 млрд долл., при том что даже и такая цифра «сырая» и предварительная. Без сомнения, БПЛА действительно очень хороши по критерию «стоимость-эффективность», но нельзя игнорировать то, что Иран, ведя войну ракетами и БПЛА против воздушной мощи, получил как бы не на порядок больше ущерба, нежели сумел причинить агрессорам.
Выводы
Они очень просты. БПЛА, бесспорно, стали новым словом в военном искусстве. Отныне и очень надолго, если не навсегда, армии, неспособные к массовому применению БПЛА, уже не смогут считаться современными. На сегодняшний день еще не найдены средства сколько-то эффективного противодействия как против БПЛА поля боя, так и против беспилотных летательных аппаратов а-ля «Герань», ориентированных на удары в тыл противника. В этом отношении СВО действительно в высшей степени поучительно, и военные действия после нее уже никогда не станут прежними.
Но при всем при этом БПЛА даже в нынешних условиях, когда войска только учатся бороться с ними, не могут заменить крылатые ракеты, пилотируемую авиацию, артиллерию, бронетанковую технику и т. д. Они превосходно дополняют все вышеперечисленное и, без сомнения, станут решающим аргументом в столкновении с противником, располагающим теми же вооружениями, но без БПЛА.
P.S. «Ну что ж ты такое пишешь, автор!» — воскликнет иной читатель, дойдя до этих строк: «Иран при помощи своих беспилотников сумел усадить за стол переговоров первую державу мира!».
Это верно, да не совсем. А если вдуматься, то и совсем не верно.
Неизвестно, что будет в будущем, но сейчас Иран побеждает — это несомненно. Но почему?
Потому что он не боится драться и давать сдачи — со всей силой, на которую способен, и ни перед чем не останавливаясь, хотя сражается с заведомо более сильным противником. Персов атаковали США — страна, неизмеримо превосходящая Иран в военной мощи, обладающая ядерным оружием, действительно способная стереть Иран с лица земли. Страшно? А Ирану плевать.
Далее. Иран сцепился с заведомо превосходящим его противником, и что? Одновременно с этим он атакует другие страны — ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Оман, Саудовскую Аравию, Катар... И ладно бы иранцы атаковали только военные базы США на территории этих стран. Но нет — кроме того, они бьют по заводам, инфраструктуре, давая превосходный повод к вступлению арабских держав в войну.
Что творит Иран? Да одни только ВВС ОАЭ с их 79 F-16 и 68 «Миражами» превосходили по боеспособности ВВС Ирана даже до ударов Израиля и США!
Но, сражаясь с заведомо превосходящим противником, Иран готов к эскалации. Что такое война против всего только двух новоделов, США с их 250-летней историей и младенцем-Израилем для цивилизации, чья история по самым скромным оценкам насчитывает 2500 лет? Всего два государства... Дайте еще семь!
Нет, все-таки и это для потомков Дария как-то мелковато. И Иран перекрывает Ормузский пролив, наступая на больную мозоль теперь еще и Евросоюзу — это в условиях, когда США прямо подталкивают Европу вступить в вооруженный конфликт с Ираном. Трамп неубедителен? Что ж, аятоллы щедры: вот вам, товарищи европейцы, дулю вместо углеводородов и прекрасный повод для вступления в войну против Ирана на стороне США.
А ведь если вдуматься — ну что такое этот самый Иран? Всего только развивающаяся страна, чья экономика и военный потенциал откровенно ничтожны на фоне совокупной мощи НАТО и арабских стран. У Ирана нет никакой волшебной палочки, нет страховки, вообще ничего нет... Но он не испугался встать с мечом в руках против половины мира.
Иран не малодушничал в стиле: «Ой, мне и против США-то не выстоять, ни в каком случае нельзя допустить образования международной антииранской коалиции!». Иранские ракеты и БПЛА сказали всему миру: «Да, вы можете уничтожить Иран. Но готовьтесь заплатить за это настоящую цену!». Вместо того чтобы пугать себя последствиями своих действий, Иран действовал. И своими поступками заставил весь мир мучиться размышлениями: «А готовы ли мы платить такую цену за то, чтобы сокрушить Иран?».
И мир... оказался не готов — по крайней мере, пока. Как ни неприятен для Европы рост цен на нефть и газ, она не решилась воевать с Ираном. Каковы бы ни были финансовые потери арабских стран — они испугались потерять еще больше при эскалации конфликта.
То есть европейцы не сочли возможным идти и воевать с противником, который, хотя и уступает им в качестве вооружений и в технике, но готов драться. Тем, что есть. Да ладно бы только европейцы... США, когда перед ними замаячила перспектива уже не полицейской операции, но полноценной войны в полную силу — стали искать пути, как бы сдать назад, по возможности не теряя лица при этом. Потому что США, конечно, могут заняться Ираном всерьез, надавить на союзников, развернуть свою авиацию в регионе, доведя общую ее численность тысяч так до полутора машин ВВС, развернуть к этому еще штук пять АУГ, перебросить в Ирак части сухопутной армии и т. д. и т. п.
Но они не рассчитывали это делать и совершенно не хотят этого делать. Да, безусловно, США на это способны. Но они не желают тратить силы, нести финансовые затраты на переброску и использование войск, не хотят потерь личного состава ради войны, которую большинство американцев просто не считают своей и не понимают, зачем она нужна.
И тут, конечно, напрашиваются интересные параллели.
Иран не испугался ударить по странам, которые, хотя и не воевали с ним прямо, но косвенно участвовали в конфликте, предоставляя территории для размещения вооруженных сил США. Российская Федерация не сочла такое возможным. Потому что удар по территории стран НАТО может быть расценен как агрессия против всего блока, потому что НАТО может объявить войну, потому что война может перерасти в ядерную... Могу лишь предположить, что риски удара по логистическим хабам, через которые шли потоки оружия на Украину, были сочтены чрезмерными.
Но вот что интересно — а что случилось бы, если бы руководство Российской Федерации вместо того, чтобы оценивать риски РФ, нанесло бы удар по территории той же Польши и др. помогающих Украине стран? Что, если бы ВС РФ начали сбивать самолеты, топить корабли, перевозящие военную помощь Зеленскому и Ко? Что, если бы наша страна, как и Иран сегодня, не просчитывала бы последствия своих действий, а совершила их, заставив уже НАТО просчитывать риски своих решений? После чего уже не перед руководством РФ, а перед США и Западом встал бы вопрос — а готовы ли они продолжать? Готовы ли напасть на ядерную державу, способную стереть с лица земли любую отдельно взятую европейскую страну или же вогнать в каменный век США за какие-то 25–40 минут?
Лично для меня сейчас ответ совершенно очевиден. И в нем-то как раз и кроется причина, почему Иран за месяц с небольшим заставил пойти на попятный США, а некая другая страна, израсходовав на порядки большее количество ракет и БПЛА, пятый год не может усадить за стол переговоров Украину.
